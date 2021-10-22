Главные новости 22 октября: новый глава Верховного Суда, санкции против контрабандистов оказались неэффективными

У Верховного Суда Украины - новый глава, санкции против контрабандистов не сработали, Болдуин застрелил оператора из Украины, - главные новости 22 октября.

Новый глава Верховного Суда

Верховный Суд возглавил Всеволод Князев - до этого он занимал должность секретаря Большой палаты. Его кандидатуру поддержали 98 судей. Ближайший конкурент Княева, Владимир Погребняк, получил вдвое меньше голосов.

Железняк больше не глава фракции "Голоса". Но это неточно

Раскол в "Голосе" углубляется: спикер Рады Стефанчук зачитал на заседании письмо части депутатов фракции о снятии Ярослава Железняка с должности ее главы. Согласно письмо, обязанности Железняка будет временно исполнять Александра Устинова. Сам Железняк назвал решение ничтожным либо основанным на поддельных документах, такова же официальная позиция партии. Устинова утверждает, что решение о снятии Железняка было принято еще в июле, но его блокировал Разумков, который с Железняком дружит.

Санкции не помогли: контрабандисты вернулись "на дело"

Об этом сообщает ГБР. По его данным, контрабандисты просто задействовали в своей деятельности новые юрлица, против которых санкции не вводили.

Коронавирусные рекорды

За сутки от COVID-19 умерли 614 человек, заболели - 23 785. Это самые высокие показатели за все время пандемии коронавируса. По суточной смертности от COVID-19 Украина вышла на третье место в мире и второе в Европе. При этом страна только входит в период эпидемиологического подъема. По прогнозам СНБО, если не нарастить темпы вакцинации, умирать могут по тысяче человек в сутки.

Вузам и училищам рекомендуют с понедельника уйти на "дистанционку", столичные школы отправляются на двухнедельный карантин.

Савченко поймали в "Борисполе" с поддельным сертификатом

Надежда и Вера Савченко возвращались в Украину из-за границы и предъявили в аэропорту поддельные сертификаты о вакцинации. По факту использования поддельных документов начали уголовное дело.

Алек Болдуин застрелил на съемках оператора из Украины

Трагедия произошла на съемках вестерна. Болдуин стрелял из пистолета, патроны должны были быть холостыми - но оператор Галина Хатчинс погибла, а режиссер Джоэл Соуза ранен и находится в больнице. Оператор уже много лет не жила в Украине, но была гражданкой нашей страны. Болдуин говорит, что "его сердце разрывается" и утверждает, что сотрудничает со следствием.

Ураган оставил Кремль без части стены

Порыв ветра в Москве снес часть стены Кремля - один из зубцов, украшающих сооружение по верхней кромке. Порыв ветра обрушил установленные у стены строительные леса, и конструкция утащила за собой часть выступающей кирпичной кладки.