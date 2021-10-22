Сегодня ВСК изучала материалы по Иловайску, начинаем обрабатывать вопрос переговоров Медведчука с россиянами, - "слуга народа" Безуглая

Сегодня на заседании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины рассматривался вопрос по Иловайску.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВР сказала глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая.

"Обрабатывали данные разведки, которые предоставлялись высшему политическому руководству в то время. Также хочу отметить и надеюсь, так и дальше будет продолжаться, что не будет каких-то провокаций и так далее. Комиссия сейчас работает в плановом формате", - рассказала она. Безуглая отметила, что следующее заседание ВСК состоится ориентировочно через неделю – в начале ноября.

Говоря о том, какую информацию уже готова обнародовать комиссия, нардеп подчеркнула: "Коротко, какие данные были предоставлены высшему политическому руководству. Нужно сопоставить с решениями, которые были приняты, и показать. Также обнародовать, кто планируется к заслушиванию соответственно такой информации. Но это еще не все. Учитывая существующий запрос, обращения и план работы ВСК со следующего заседания мы также начинаем обрабатывать вопрос переговоров с россиянами высших должностных лиц (Украины. – ред.). В першую очередь, это касается Медведчука. Конечно, это будет только начало. Но на следующем брифинге мы сможем предоставить определенные данные".

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Политик проинформировала, что комиссия направила запрос в аппарат Верховной Рады с просьбой предоставить информацию, наработанную ВСК, которая работала по трагедии в Иловайске в прошлом созыве парламента.