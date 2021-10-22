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Новости Агрессия России против Украины
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Сегодня ВСК изучала материалы по Иловайску, начинаем обрабатывать вопрос переговоров Медведчука с россиянами, - "слуга народа" Безуглая

Сегодня ВСК изучала материалы по Иловайску, начинаем обрабатывать вопрос переговоров Медведчука с россиянами, -

Сегодня на заседании Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины рассматривался вопрос по Иловайску.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в комитетах ВР сказала глава комиссии, нардеп "СН" Марьяна Безуглая.

"Обрабатывали данные разведки, которые предоставлялись высшему политическому руководству в то время. Также хочу отметить и надеюсь, так и дальше будет продолжаться, что не будет каких-то провокаций и так далее. Комиссия сейчас работает в плановом формате", - рассказала она. Безуглая отметила, что следующее заседание ВСК состоится ориентировочно через неделю – в начале ноября.

Говоря о том, какую информацию уже готова обнародовать комиссия, нардеп подчеркнула: "Коротко, какие данные были предоставлены высшему политическому руководству. Нужно сопоставить с решениями, которые были приняты, и показать. Также обнародовать, кто планируется к заслушиванию соответственно такой информации. Но это еще не все. Учитывая существующий запрос, обращения и план работы ВСК со следующего заседания мы также начинаем обрабатывать вопрос переговоров с россиянами высших должностных лиц (Украины. – ред.). В першую очередь, это касается Медведчука. Конечно, это будет только начало. Но на следующем брифинге мы сможем предоставить определенные данные".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ВСК проверит, не было ли слива информации до и во время трагедии в Иловайске, - "слуга народа" Безуглая

Политик проинформировала, что комиссия направила запрос в аппарат Верховной Рады с просьбой предоставить информацию, наработанную ВСК, которая работала по трагедии в Иловайске в прошлом созыве парламента.

Автор: 

ВСК (459) Медведчук Виктор (1791) Иловайск (469) Безуглая Марьяна (291)


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Топ комментарии
+23
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22.10.2021 21:29
+22
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22.10.2021 21:28
+22
Как шо?

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22.10.2021 21:36
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22.10.2021 21:28 Ответить
и я там был кстати очень вкусно а зависть плохая вещь
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22.10.2021 21:41 Ответить
про вагнергейт она может не отвечать:

уже все про все знают - 111 статья, дєло держзрадноє....
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22.10.2021 21:31 Ответить
в тундру не возят газеты ?
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23.10.2021 00:13 Ответить
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22.10.2021 21:29 Ответить
сядут усе...
по 111 статті, включаючи Бєзумную, як соучасніцу
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22.10.2021 21:32 Ответить
Иловайськ скоро буде "цвєточки":
вибачте, загиблі Воіни, як би не сумно та гірко це не видавалось

Данілов спрогнозував 1000 померлих за добу.
оптиміст - за сьогодні вже маємо 620 небіжчиків

за один день вже маємо два Іловайська, де загинуло 366 Воінів

ЗЕ-лєнський, тебе чекає ще й Коронагейт -
"преступная бездеятельность и воровство во время национальной катастрофы"
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22.10.2021 21:42 Ответить
Пожалуй частично соглашусь. Тратить в такое время деньги на дороги из ковидного фонда - это маразм. А если не хватает кислорода, оборудования и на зп врачам - преступление.
Но есть и другая сторона медали - 99% умерших отказались от вакцинирования, либо покупали сертификаты. Сознательно, когда вакцин всевозможных валом! Мало того, вакцины уже уничтожают, т.к. проходят их сроки.
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23.10.2021 15:09 Ответить
Все что разбирают зеленые вылетает в трубу. За Иловайск ответят все и зеленые, потому что третий год никого не посадили и не собираются и не только по Иловайску. Безнаказанность зла - это размножение и наращивание зла и преступлений.
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22.10.2021 22:24 Ответить
И что, даже путин ответит ?
А садить будет Лариска???
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22.10.2021 23:10 Ответить
И Путин и Расея вся, все бумерангом получите, кацапье.
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23.10.2021 00:26 Ответить
маладец... а по вагнергейто-то шо ? )))
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22.10.2021 21:29 Ответить
Как шо?

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22.10.2021 21:36 Ответить

"Давайте все-таки проводить брифинг в рамках интеллектуального распределения".
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22.10.2021 21:40 Ответить
вот так выглядит мечта дебилки в том числе и этой безмозглой
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22.10.2021 21:43 Ответить
а шо з "вагнергейтом" вона вже розібралася ....? безмозгла, безвідповідальна, безсовісна хвойда, яка за певні бабки намагається відволікати увагу від зєльки і дєрьмака .....
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22.10.2021 21:30 Ответить
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22.10.2021 21:32 Ответить
Взгляд краба, собирающегося сожрать акулу
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22.10.2021 21:34 Ответить
Безуглая - "Сегодня ВСК изучала материалы...."

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22.10.2021 21:36 Ответить
Банкова креативить.
Сьогодні «зелених тітушок» привели….. на підтримку Безуглоі.
Вони «гнівно вимагали» від Мар'яни в рамках ТСК по зриву спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнера» припинити розслідувати зрив спецоперації по затриманню бойовиків ПВК «Вагнера», а замість того розпочати судове переслідування Петра Порошенка і Віктора Муженка за Іловайську трагедію.
Цинізм цього маразму в тому, що діти, яких скупили на акцію, як і нинішній глава держави, завдяки загиблим на війні мало що в ній розуміють. Масовка навіть не знає де знаходиться Іловайськ. А єдиний учасник АТО (вчора шукали 20 атовців спочатку по 600, потім по 700 грн) своїх вподобань не приховує.
Очікую, що наступний креатив - це використання «тітушок імені Володимира Олександровича Зеленського» для посилення охорони Банкової.
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/881587602541068
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/986425088578973
https://www.facebook.com/100037793315562/videos/pcb.600069947929444/340340621228487
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22.10.2021 21:36 Ответить
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22.10.2021 21:37 Ответить
жалкие пигмеи проти Антимайдана

і де той антимайдан зараз ?
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22.10.2021 21:46 Ответить
Какой предводитель -- такие и титушки.
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22.10.2021 21:52 Ответить
ото ж бо, Яник був бандіт, а ЗЕ-біл - дрібний карманнік і аферист
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22.10.2021 22:03 Ответить
Зеля и его окружение -- обычные сявки, пустое место
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22.10.2021 22:11 Ответить
шльопэры
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23.10.2021 00:15 Ответить
А Порошенко был голубой воришка-все воровал и ему было стыдно
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23.10.2021 19:02 Ответить
это типо в песках
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22.10.2021 21:52 Ответить
Сьогодні пригнали масовку для Безуглої, вона вийшла звітувати перед массовкою Колі Катлети… А на задньому фоні прийшли активісти і протестують проти проплачених мітингів… Все сипиться…
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22.10.2021 21:57 Ответить
Типичная история про шпионов и разведчиков.
Если враг то шпион, если свой то разведчик.
То же самое если чужой то титушка, если свой то активист.
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22.10.2021 22:00 Ответить
перед тем как вякать советую посмотреть видео с малолетними долб..бами которым в 2014 году было 8-9 лет и они не в курсе даже в какой области Иловайск. а потом рассуждать кто из них тушка а кто патриот и активист
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22.10.2021 22:10 Ответить
вагнеровцы всьо?
тю
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22.10.2021 21:51 Ответить
"Танець краба" продовжується.
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22.10.2021 21:52 Ответить
Иловайские события изложены в . Оттуда понятно, почему заявы ВСК по Иловайску будут такими же как и другие заявы слуг народа Коомойского : Чтобы да так нет. Будем посмотреть.
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22.10.2021 21:56 Ответить
Безумна -2 , шоу-розслідування ОПУщених слуг .
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22.10.2021 21:58 Ответить
Як и передбачалось - зраду зєрмака намагаються замазати брехнею за іловайськ...
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22.10.2021 22:05 Ответить
ДЛЯ СЕРІЇ БУЗУМНА-3
розслідування Bihus.info.

За півтора року дії "ковідних закупівель" за цією процедурою витратили приблизно 35 млрд грн.

"Окремі структури процедуру "ковідних закупівель" використовували для закупівлі палива, кормів для тварин, спортивного інвентаря, новорічних подарунків чи продуктів харчування. Окрім цього, журналісти й експерти регулярно фіксували факти значних переплат. Для прикладу, в один і той самий період одні й ті ж китайські концентратори OLV-10 купували і по 30, і по 60 тисяч гривень за одиницю", - пишуть журналісти.

Держаудитслужба нарахувала порушень на 407 млн грн. Сума штрафу при цьому коливається від 25,5 тис до 51 тис. гривень.

За інформацією ЗМІ, ситуацію спробували виправити в липні 2021 року: Рада ухвалила закон, яким закуповувати за "ковідною процедурою" дозволили лише ліки і медобладнання, а решту закупівель вивели в "спрощену процедуру". Але і ця процедура недосконала: єдина вимога за нею - обґрунтувати, що закупівля потрібна для боротьби з пандемією.

"Дозволили купувати будь-кому будь-що. Фактично звучить це так. Будь-кому, тобто умовно якесь державне підприємство, яке сьогодні має доволі багато грошей, каже - мені для боротьби там треба закупити автомобіль. Фактично воно обґрунтовує - мені треба автомобіль, якоїсь там певної марки, і купує цей автомобіль. Або там ремонт дороги, а чому б і ні. Для боротьби з коронавірусом нам потрібно відремонтувати дорогу", - пояснює директор програми інноваційних проєктів Transparency International Ukraine Іван Лахтіонов.
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22.10.2021 22:05 Ответить
Шо то мне так кажеться, что эта власть без крови не уйдет как и янукович. Уже три раза сплюнул.
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22.10.2021 22:11 Ответить
О, ця влада навчена на прикладі Овоча. Хрін скинемо ще.
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22.10.2021 23:06 Ответить
знесемо бо вони криси воїни готівки, бійці безготівки"
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22.10.2021 23:13 Ответить
Знесемо.
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22.10.2021 23:20 Ответить
Мені уже цей безугло-фарс остогид
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22.10.2021 22:40 Ответить
Прекрасно, что нынешние нападают на бывших, чтобы не было круговой поруки от власти к власти. А вагнергейт пусть решает будущая власть.
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22.10.2021 23:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4 https://www.youtube.com/watch?v=Vvsrt0cSHu4
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22.10.2021 23:15 Ответить
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22.10.2021 23:54 Ответить
от і добренько
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23.10.2021 06:49 Ответить
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23.10.2021 08:21 Ответить
Одна из самых бездарных личностей,как и вся Земудо команда.Отдать неграм на разрыв
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23.10.2021 08:57 Ответить
Что обсуждать? Посмотрите видеосъемки Ростислава Шапошникова как в окружении под Иловайском Хомчак бросил армию и убежал в тыл к россиянам а оттуда- мирно выехал на новом авто
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23.10.2021 12:28 Ответить
ізучало-ізучало не виучіло
срало-мазало гімна не хватило
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23.10.2021 13:35 Ответить
Иловайск ..... пусть расследуют гибель военнослужащих , за последние 2 года .....
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23.10.2021 15:49 Ответить
Ще треба вияснити :хто дав наказ вивести наші війська з звільненого Луганська на Металіст,що привело до загибелі багатьох військовослужбовців і хто має відповідати за знищення 5 арсеналів озброєння,а це непоправні збитки на мільярди доларів.
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24.10.2021 10:04 Ответить
 
 