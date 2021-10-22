Три катера типа "Айленд" будут направлены из США в Украину в ноябре, - посол Маркарова. ФОТО
22 октября в городе Балтимор, США, в торжественной обстановке прошел выпуск пятого украинского экипажа патрульных катеров типа "Айленд".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.
Курс доподготовки, под руководством иностранных инструкторов, длился 6 недель и был проведен на верфи Береговой охраны США.
Лучшие выпускники курса были поощрены ценными подарками и грамотами.
Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, уже в ноябре три катера типа "Айленд" из Балтимора будут отправлены в Украину.
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