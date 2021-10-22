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Три катера типа "Айленд" будут направлены из США в Украину в ноябре, - посол Маркарова. ФОТО

22 октября в городе Балтимор, США, в торжественной обстановке прошел выпуск пятого украинского экипажа патрульных катеров типа "Айленд".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Три катера типа Айленд будут направлены из США в Украину в ноябре, - посол Маркарова 01

Курс доподготовки, под руководством иностранных инструкторов, длился 6 недель и был проведен на верфи Береговой охраны США.

Лучшие выпускники курса были поощрены ценными подарками и грамотами.

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, уже в ноябре три катера типа "Айленд" из Балтимора будут отправлены в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минобороны США заказало для ВМС Украины 6 катеров класса Mark VI

Автор: 

ВМС (1478) оборона (5229) США (27073) Маркарова Оксана (282)


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Топ комментарии
+11
года 4 назад "лучший корабль "(их фраза) черноморского флота кацапов столкнулся с турецкой баржей, перевозившей овец...
Овцы сильно удивились, заблеяли и поплыли дальше на барже.
а "лучший корабль" кацапов - быстро заполнил трюму "богатым внутренним миром" самих кацапов и ушел на дно...
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22.10.2021 22:32
+9
Перестаньте называть Маркарову послом. Послом она станет только после вручения верительных грамот.
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22.10.2021 22:25
+8
Брысь в спам, портянка мокшанская
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22.10.2021 22:25
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Брысь в спам, портянка мокшанская
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22.10.2021 22:25 Ответить
года 4 назад "лучший корабль "(их фраза) черноморского флота кацапов столкнулся с турецкой баржей, перевозившей овец...
Овцы сильно удивились, заблеяли и поплыли дальше на барже.
а "лучший корабль" кацапов - быстро заполнил трюму "богатым внутренним миром" самих кацапов и ушел на дно...
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22.10.2021 22:32 Ответить
Він був важчим за воду.
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22.10.2021 22:38 Ответить
Вівцебандерівці тихо приплили, тихо уплили.
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23.10.2021 10:14 Ответить
Перестаньте называть Маркарову послом. Послом она станет только после вручения верительных грамот.
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22.10.2021 22:25 Ответить
Як вони переходитимуть в Україну, адже в Атлантиці зараз сезон штормів.
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22.10.2021 22:29 Ответить
Ты уже спалился, даун мокшанский. Хватит тут гадить
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22.10.2021 22:33 Ответить
Купи собі глобус. Квадратний.
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22.10.2021 22:34 Ответить
Предыдущие два прибыли на палубе сухогруза, снимали при разгрузке в Одессе плав-краном, были фото в сети. Это в порядке вещей. Они могли бы и своим ходом---но заправки до Канар не хватит. А океанские буксиры запросто сами ходят на такие растояния. хотя потом работают в портофлоте чаще всего.
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22.10.2021 22:48 Ответить
Это нормально. У кацапов атомные подлотки так на боевое дежурство ходють
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22.10.2021 23:33 Ответить
Это специализированые суда---они погружаются в воду почти полностью. Могут и нефтяные вышки огромные через пол океана перевезти. По 5 штук судов поперёк палубы берут, кстати крепят и сваркой в том числе. Тут голландцы в приоритете.
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23.10.2021 19:52 Ответить
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22.10.2021 23:42 Ответить
Мавзолейные говноеды,купите себе еще одну подлодку Курск и на Вашингтон... стадо баранов...клейте дальше дырки на МКС Скотчем Рогозина...
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22.10.2021 22:40 Ответить
30 самолетов вертолетов Путлера упало на РАБссии в этом году....еще 2 месяца в запасе... продолжайте в том же духе...
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22.10.2021 22:42 Ответить
И нае... Навернулся тока что разведспутник, запущеный в конце сентября ракетой Протон!))) минус 23000000 баксов у путлеровцев!))
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22.10.2021 23:25 Ответить
Протон?
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22.10.2021 23:28 Ответить
Нам столько металолома надавали, что мы з ним будем делать, а его содержание и постоянные ремонты много денег стоят.
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22.10.2021 22:56 Ответить
Как вам жить в Лугандоне с металлоломом- вам. п...дорам, решать!)))
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22.10.2021 23:26 Ответить
совсем недавно русне было сказано министром обороны госдепа чтобы сидели тихо монголоиды на бутылках и не пытались быковать в черном море ато туда прийдут матросики и солдатики наты.
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22.10.2021 23:22 Ответить
Гляньте на карту. В Чёрное море имеют выход 3 (три!) страны НАТО. Там достаточно матросиков.
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22.10.2021 23:29 Ответить
будет еще больше.
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22.10.2021 23:32 Ответить
Отлично. Теперь нужны подводные дроны и береговые Нептуны!
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23.10.2021 12:40 Ответить
когда ж вы узе забудете такое "совковое" понятие, как грамота?
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23.10.2021 13:14 Ответить
 
 