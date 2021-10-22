СНБО решил бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа Молдове. ОП пытается закрыть дело по вывозу Чауса? - источник
На сегодняшнем заседании СНБО Украины принято решение помочь газом Молдове, из-за энергетического кризиса в этой стране, вызванного шантажом со стороны "Газпрома".
Как сообщает источник Цензор.НЕТ, Украина выделит Молдове 1 млрд кубометров газа. Отмечается, что условия предоставления и сроки возврата газа Украине в настоящий момент не известны.
В свою очередь, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус в своем Телеграм-канале заявил о бесплатных поставках газа Молдове: "Оказывается, запас прочности позволяет нам помочь соседям определенным объемом газа. Не за деньги. Одолжить на время".
По данным источника Цензор.НЕТ, предоставление Молдове газа в долг является частью сделки, в рузультате которой Генеральная прокуратура Молдовы должна закрыть дело о похищении с территории этой страны беглого украинского судьи Чауса.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"
4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу. Высший антикоррупционный суд продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 14 декабря 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вся власть у рнбо, но почему-то лучше не становится
Легко раздавать то, что не твое, пусть зебилы со своих сбережений сбросились бы на эту сумму отдолжить, была бы благородная адресная благотворительность, но по большому счету заплатят все, даже вата.
Кличковская шобла позавчера подняла цены за 1 гигаватт тепла для киевлян в полтора раза. Платежки за квартиру обходились и так недешево - 3000 гривен за двушку, при пенсиях у многих меньше этой суммы, теперь будем платить 5000, впрочем многие не заплатят, где взять деньги, если своего печатного станка купюр у них нет.
ПС. Але це старий фільм, зараз, мабуть, треба до Ківи звертатись, з його вченими ступенями він і п"ятисотки зобразить...
дарят, дают ярд газа, что бы Порошека прикрыть. Тупое животное.
неклюдов стверджує, що корпорація продає продукцію "Рошен" на росію тим самим підтримуючи країну-агресора, ну, нехай (не знаю чи продає чи ні), але як бути з продукцією компанії "квартал 95", яка продається на росію? неклюдову логіка не тисне?
А сделать завоз партии товара из 3х рук и выставить их в *********** на витринах - вовсе не сложная операция, а на выходе вся Украина срётся, из-за таких фоточек.
Или, ещё проще, сделать сайт по продаже Рошена. Фоточка на сайте - даже товар не надо везти.
В отличии от официально зарегистрированных в параше компаний верховного клована ВАЗ-06.
у кого то важного корыто из подрыла отдал другому.
Нам самим газу не вистачає...
Чому за це має платити український громадянин ?
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1451780920730607617 2 ч
РНБОУ (Який НЕмає таких функцiй) Дозволяє МОЛДОВI вибрати Газ з укр\ПГС без передоплати Україна надасть допомогу Молдові з газом на її прохання -Данiлов "Це буде газ у борг,не за гроші Потім Молдова поставлений ресурс поверне" А лишнiй газ у нас є
МИ УКРАЇНЦІ . Велика нація .
не залишити Молдову в біді! А знаєте шановні скільки українців живе в Молдові?
Багато! Я там жив і знаю про що говорю. Знаю традиції молдаван,знаю як вони
весь час борються за свою самобутність. Вони викоренили російську мову зі сфери
освіти,убрали з телебачення і не дуже церемонилися з мовним питанням. Там вже
три покоління не знають кацапської, а хто ії любить може наняти собі репетітора.
Це теж пограбований народ і живеться йому нелегко і поділитися куском хліба
з сусідом- справа честі.
Mulțumesc pentru un comentariu frumos despre noi.
використовувалася киріліца,що до речи теж непогано. Латиніця для мене
не проблема,бо знаю французську. Ліпшимі друзями в мене були молдавани
і спілкувався з ними тільки молдавською. Чудовий гостинний народ! Музику
можу слухати днями,не набридає.Вино та кухня шедеври! Та й історично Молдова
та Україна досить тісно пов'язані. Бажаю Вам легко пережити тяжки часи.
З повагою! Еу нам уйтат дефель лімба молдовеняскє!
23 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#comments Комментарии: 15
ЗЕЛЕНСКИЙ распорядился отдать газ, которого нет для нас… МОЛДОВЕ.
Об этом https://www.facebook.com/miha.anarchyst сообщил в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Если это не геноцид, то что это?
Почему? Потому, что он УКРАЛ (террорист) под руководством МАФИИ из Днепропетровска того судью… Как он там?
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Майя Санду снова указала Зеленскому на позорный цирк с Чаусом
Молдова теперь его держит за яйца так, что РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) завидует.
Он ПРЕСТУПНИК, которого даже Сомали выдаст.
Теперь он будет платить НАШИМИ ЖИЗНЯМИ за свою задницу.
Еще есть вопросы?
* * *
«Вот я вообще ничего не понял из пятничного заседания СНБО.
Типа, мы готовы помочь транзитом газа в Европу. Того газа, который Путин специально не пускает в нашу ГТС?
- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0.html Украину несомненно ждет традиционная игра Кремля «Перекрой вентиль» - политолог
Короче, у ЗеБанды начинается истерика…», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk прокомментировал ситуацию в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
МОССАД, кстати, тоже имеет свою историю провалов, но авторитет Израиля позволял уходить от ответственности. У Украины такого авторитета нет.
Просто пусть думают те, кто требует "МОССАД" о том, какую цену потом приходится платить всей стране за их "хотелки"