РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8391 посетитель онлайн
Новости Газовая война
24 224 192

СНБО решил бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа Молдове. ОП пытается закрыть дело по вывозу Чауса? - источник

СНБО решил бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа Молдове. ОП пытается закрыть дело по вывозу Чауса? - источник

На сегодняшнем заседании СНБО Украины принято решение помочь газом Молдове, из-за энергетического кризиса в этой стране, вызванного шантажом со стороны "Газпрома".

Как сообщает источник Цензор.НЕТ, Украина выделит Молдове 1 млрд кубометров газа. Отмечается, что условия предоставления и сроки возврата газа Украине в настоящий момент не известны.

В свою очередь, народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Герус в своем Телеграм-канале заявил о бесплатных поставках газа Молдове: "Оказывается, запас прочности позволяет нам помочь соседям определенным объемом газа. Не за деньги. Одолжить на время".

По данным источника Цензор.НЕТ, предоставление Молдове газа в долг является частью сделки, в рузультате которой Генеральная прокуратура Молдовы должна закрыть дело о похищении с территории этой страны беглого украинского судьи Чауса.

Также читайте: Украина даст Молдове газ в долг, чтобы помочь противостоять шантажу "Газпрома", - Данилов

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября 2017 Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте также: Чаус заявил, что его хотели убить, но он сбежал, - текст решения суда

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чаусу. Высший антикоррупционный суд продлил Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 14 декабря 2021 года.

Автор: 

Газ (10236) Молдова (1884) СНБО (4440) Чаус Николай (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+61
Всю эту зеленую свору после смены власти на нары!!!!! И не дать ни кому слинять за кордон!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.10.2021 22:49
+42
они там все наркоманы...целый день носились с пугалкой "проголосовали за санкции против "Рошен",а вечером на портале рады выставили,что голосилка провалена ...зато начали газ ,которого нам не хватает,раздавать ...
показать весь комментарий
22.10.2021 22:51
+40
Надо просто перестать мерзнуть, конченые избиратели Валадимира Вяликага!
показать весь комментарий
22.10.2021 22:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
у нас всё рнбо решает в стране. больше никого нет. все ручные хомяки зеленского.
вся власть у рнбо, но почему-то лучше не становится
показать весь комментарий
23.10.2021 01:25 Ответить
Читаешь и смешно.
показать весь комментарий
23.10.2021 01:45 Ответить
Пропогандон, не обосрись от возмущения
показать весь комментарий
23.10.2021 04:37 Ответить
Когда мерещится ,креститься надо.Или лбом об бетонный пол..
показать весь комментарий
23.10.2021 01:55 Ответить
А хто допоможе українським підприємствам, для яких газ уже по 40-45 грн.?!
показать весь комментарий
23.10.2021 04:48 Ответить
1 млрд. кубов газа, по спекулятивным ценам на европейском рынке, а другого у нас нет, 1000 кубов ну пускай по 1000 $, это 1 млрд. $.
Легко раздавать то, что не твое, пусть зебилы со своих сбережений сбросились бы на эту сумму отдолжить, была бы благородная адресная благотворительность, но по большому счету заплатят все, даже вата.
Кличковская шобла позавчера подняла цены за 1 гигаватт тепла для киевлян в полтора раза. Платежки за квартиру обходились и так недешево - 3000 гривен за двушку, при пенсиях у многих меньше этой суммы, теперь будем платить 5000, впрочем многие не заплатят, где взять деньги, если своего печатного станка купюр у них нет.
показать весь комментарий
23.10.2021 05:38 Ответить
Купуй станок. Або познайомся із вченим з 3 класами освіти, який десятки малює...
ПС. Але це старий фільм, зараз, мабуть, треба до Ківи звертатись, з його вченими ступенями він і п"ятисотки зобразить...
показать весь комментарий
23.10.2021 09:46 Ответить
Как легко и просто эта власть обращается с народным имуществом. Помогать соседям надо, но каким боком к этому РНБО?
показать весь комментарий
23.10.2021 05:46 Ответить
... в Бразилии тоже напряжОнка с хазом...может Югастый Поток на льярдов ..цать СНБО построит?
показать весь комментарий
23.10.2021 06:09 Ответить
а если самим не хватит?
показать весь комментарий
23.10.2021 07:21 Ответить
Молдавия задолжала газпрому 750 миллионов долларов. Из-за этого и задержка с подписанием нового договора.
показать весь комментарий
23.10.2021 07:31 Ответить
нет никакой молдавии, лапотник
показать весь комментарий
23.10.2021 15:24 Ответить
На Молдову кацапы скинули долг за "шаровый"газ приднестровской опг,так что не такой он бесплатный,как с радостью вещает "население ПНР"...Вот оттуда ноги и растут...
показать весь комментарий
23.10.2021 15:43 Ответить
Также,в свое время мордор пытался предъявить Украине счет за газ,который кацапы гнали в луганду и домбабве,но пока не срослось...
показать весь комментарий
23.10.2021 15:52 Ответить
Позвольте!!! А за чей счет банкет???
показать весь комментарий
23.10.2021 08:07 Ответить
Хабар Молдові за закриття рота по Чаусу не за кошти винних, а за рахунок простих і бідних українців. Наскільки мені відомо, що винен, коли вибачаються перед потерпілими то витрачають свої особисті кошти, але нарід зробив всіх разом, ржіть!
показать весь комментарий
23.10.2021 08:12 Ответить
Зебилье - абсолютно антинародная и антиукраинская власть
показать весь комментарий
23.10.2021 08:23 Ответить
могу есть горох и пердеть в трубу и всё это на экспорт.
показать весь комментарий
23.10.2021 08:34 Ответить
Який експорт? Це місцевий газ, а отже надбання народу України. Складемо тобі графік відвідин віддалених населених пунктів. Будеш рушієм президентської програми "Велике газівництво".
показать весь комментарий
23.10.2021 09:25 Ответить
Я не прихильник зеленої влади, бо просирають те, що при Пороху було однозначно + (НБУ, Нафтогаз, антикорупційні органи), судову реформу тормозять, підігруючи всяким портновським виродкам... Але підтримати сусіда, якому взагалі може бути амба, навіть коли тобі скрутно - то вважаю, що це правильно і викликає повагу!
показать весь комментарий
23.10.2021 08:49 Ответить
Там надо то всего 700 миллионов. Может всё таки лучше деньгами Молдавии помочь?
показать весь комментарий
23.10.2021 09:07 Ответить
Они потом вернут. Может быть. Когда нибудь. Половину. Как газпрому возвращают.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:14 Ответить
Допомогти Молдові можна, але Зеленський думає не про Молдову, а про те, як йому розібратись з зі створеною ним же проблемою Чауса. А це вже не допомога Молдові, а договорняк: у дзеркальній ситуації Молдова не буде мати морального зобов'язання допомагати Україні.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:10 Ответить
Это взятка,а не помощь ,причем за счёт граждан Украины -я ,лично, никакого чауса вместе с зекрысой не воровала
показать весь комментарий
23.10.2021 11:48 Ответить
Так у самих не хватає газу, не знають як перезхимувати зиму ,багато підприємств зупинятся,а тут так щедро дарують ,це вже дно непрофесіоналізму і дурості.
показать весь комментарий
23.10.2021 08:50 Ответить
Бесплатно одолжить, это как?
показать весь комментарий
23.10.2021 09:01 Ответить
Безвідсотково. І плату за транспортування покласти на населення України.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:23 Ответить
Дорого Чаус нам обходится. Лучше б ему несчастный случай устроили - и позору меньше и дешевле
показать весь комментарий
23.10.2021 09:08 Ответить
А кому он вообще в Украине нужен? Если он слишком много знает конфиденциальной информации, компрометирующей кого то, то почему он находясь в Молдове её не разгласил? Что то я сомневаюсь, что этот акт доброй воли, как то связан с тем Чаусом. Скорее он служит фиговым листочком для прикрытия какой то другой комбинации. Может, никто и не собирается давать тот миллиард кубометров, а это всего лишь блеф, что бы дать козырь Молдавии для переговоров с РФ?
показать весь комментарий
23.10.2021 09:23 Ответить
скорее всего по потроху он много может рассказать... потому и вся эта возня
показать весь комментарий
23.10.2021 10:21 Ответить
Зебилы дарят, дают ярд газа, что бы Порошека прикрыть. Тупое животное.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:29 Ответить
Вот что рядовой судья может знать по Пороху?у зебилоголосящих совсем одна извилина,впрочем как и у их выбора...
показать весь комментарий
23.10.2021 11:45 Ответить
А время покажет. Я тебя тв арь не оскорблял! Кон ченое невоспитанное животное!
показать весь комментарий
23.10.2021 12:22 Ответить
Не Чаус нам дорого обходится, а клоуны у власти
показать весь комментарий
23.10.2021 09:46 Ответить
Дорого нам обходиться президент!
показать весь комментарий
23.10.2021 10:00 Ответить
зеленські реально http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=16377 їбануті
неклюдов стверджує, що корпорація продає продукцію "Рошен" на росію тим самим підтримуючи країну-агресора, ну, нехай (не знаю чи продає чи ні), але як бути з продукцією компанії "квартал 95", яка продається на росію? неклюдову логіка не тисне?
показать весь комментарий
23.10.2021 09:25 Ответить
Відсутність логіки-логіка зеленої шобли
показать весь комментарий
23.10.2021 09:32 Ответить
Рошен уже не раз опровергал прямые поставки в парашу.

А сделать завоз партии товара из 3х рук и выставить их в *********** на витринах - вовсе не сложная операция, а на выходе вся Украина срётся, из-за таких фоточек.
Или, ещё проще, сделать сайт по продаже Рошена. Фоточка на сайте - даже товар не надо везти.

В отличии от официально зарегистрированных в параше компаний верховного клована ВАЗ-06.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:34 Ответить
яка логіка?
показать весь комментарий
23.10.2021 11:31 Ответить
А кто платить будет за этот банкет? Братья Шиферы ? А народу Украины они не хотят бесплатно одолжить 1 млрд кубов газа?
показать весь комментарий
23.10.2021 09:34 Ответить
Заголовок манипулирует. Одалживают помогая соседу обычно бесплатно. Тем более, в пику ПаРашии.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:35 Ответить
100%.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:49 Ответить
За чей счет такая невиданная во время кризиса щедрость?
показать весь комментарий
23.10.2021 09:37 Ответить
Взятки у Зелі, вже вийшли на міжнародний рівень...КАРЛ...Корумпованно-офшорна бидлота, остаточно розвалять цю країну.
показать весь комментарий
23.10.2021 09:50 Ответить
Просто зелень хочет откупиться от Молдовы газом за скандал с вывозом Чауса. И никакой конспирологии.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:03 Ответить
Это газогейт, чтоб прикрыть медиагейт, который прикрывает офшоргейт, который прикрывает чаусгейт, который прикрывает вагнергейт...... Как все запутано.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:08 Ответить
и весь движ всего за 150 тыс. баксов и то это всего лишь взятка. весь этот движ стоит больше.
у кого то важного корыто из подрыла отдал другому.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:14 Ответить
Коррумпируем Молдову по факту
показать весь комментарий
23.10.2021 10:16 Ответить
Требую больше жести. Следующий шаг остановка на ремонт всех энергоблоков АЭС на фоне отсутсвия угля на ТЭС. Наслаждайтесь выбором.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:19 Ответить
Ей !!!
Нам самим газу не вистачає...
Чому за це має платити український громадянин ?
показать весь комментарий
23.10.2021 10:37 Ответить
Справа Чауса...
показать весь комментарий
23.10.2021 10:38 Ответить
Так нехай звітують. Це ж усе гроші. НАШІ.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:39 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1451780920730607617 2 ч



РНБОУ (Який НЕмає таких функцiй) Дозволяє МОЛДОВI вибрати Газ з укр\ПГС без передоплати Україна надасть допомогу Молдові з газом на її прохання -Данiлов "Це буде газ у борг,не за гроші Потім Молдова поставлений ресурс поверне" А лишнiй газ у нас є

показать весь комментарий
23.10.2021 11:07 Ответить
Это что за совковые методы?У самих нема,но отдадим последнее другим?
показать весь комментарий
23.10.2021 11:12 Ответить
Та поверніть чавуза взад тушкою або чучелом замість газу. Або чавузом доведеться через суди в Україні відбивать мільярд у Хряка. Та навряд, що чавуз вартий мільярда.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:29 Ответить
Межгосударственная коррупция???
показать весь комментарий
23.10.2021 11:40 Ответить
Вообще-то Молдова прилагает немалые усилия оторваться от совка. И им стоит помочь.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:48 Ответить
У нас нет чем помогать,а тем более впихивать взятки за зекрысу -это оно чауса воровало,а не мы,которые без света зимой сидеть будем...
показать весь комментарий
23.10.2021 12:40 Ответить
ДА похфиг на тот милярды гасу. Главно помнить: "Что бы победить коммуналку нужно просто перестать платить!!!"
показать весь комментарий
23.10.2021 12:02 Ответить
А и еще зеленский *****, а путин *****. У меня всьо
показать весь комментарий
23.10.2021 12:03 Ответить
Иди...отов набрал зелёнский.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:07 Ответить
А де Чаус, до речі? Щось підозріло тихо.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:30 Ответить
Порохоботи тихо! Частина України задіяна через Молдову, інакше треба будувати новий газогін.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:36 Ответить
1 млрд. кубометров газа-это минимум 250 млн. долларов. Дороговато украинскому народу проделка Зеленского с Чаусом вышла.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:40 Ответить
Без слів...школи, лікарні в своїй Державі не можуть вчасно отопити, то давайте за чауса розрахуємось газом...ще таких імбецилів у владі не було ....
показать весь комментарий
23.10.2021 12:50 Ответить
"геніальне рішення" з операцією з чвусом двох дебілів - зе-лупи та дєрьмака - оплатять не лише 73% недоумків, але залишки притомних людей... але я вже нічому не здивуюся
показать весь комментарий
23.10.2021 13:09 Ответить
Просто сусідам прийнято допомагати в скрутний час . Ми ж не рашистські виродки , з зайвою хромосомою , з скрєпою в голові і дідом на палиці.
МИ УКРАЇНЦІ . Велика нація .
показать весь комментарий
23.10.2021 13:32 Ответить
Ну хоч один висловився по-людськи! Сусіду треба допомогти і Україна здатна
не залишити Молдову в біді! А знаєте шановні скільки українців живе в Молдові?
Багато! Я там жив і знаю про що говорю. Знаю традиції молдаван,знаю як вони
весь час борються за свою самобутність. Вони викоренили російську мову зі сфери
освіти,убрали з телебачення і не дуже церемонилися з мовним питанням. Там вже
три покоління не знають кацапської, а хто ії любить може наняти собі репетітора.
Це теж пограбований народ і живеться йому нелегко і поділитися куском хліба
з сусідом- справа честі.
показать весь комментарий
23.10.2021 14:56 Ответить
Дякую за такий коментар.
Mulțumesc pentru un comentariu frumos despre noi.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:36 Ответить
Дякую Вам за добрий коментар! В школі вивчав молдавську мову але тоді
використовувалася киріліца,що до речи теж непогано. Латиніця для мене
не проблема,бо знаю французську. Ліпшимі друзями в мене були молдавани
і спілкувався з ними тільки молдавською. Чудовий гостинний народ! Музику
можу слухати днями,не набридає.Вино та кухня шедеври! Та й історично Молдова
та Україна досить тісно пов'язані. Бажаю Вам легко пережити тяжки часи.
З повагою! Еу нам уйтат дефель лімба молдовеняскє!
показать весь комментарий
24.10.2021 12:41 Ответить
Таке враження ,що тут одні порохоботи! Щоб не сталося ,ще не розібралися,а вже потоками льется лайно! І ще що насторожує,то ще не встигла вийти публікація, в вже лайно в першій рядках!! Якось дивно. Бутусова дуже поважаю,але не розумію.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:34 Ответить
Цензор!!! Звертаюсь до Вас!! Чому на чолі кожної новини, завжди коменти прохоботів! Я теж патріот!
показать весь комментарий
23.10.2021 13:41 Ответить
Да это точно:соревнование Поро хоботов и Зе Хоботов уже просто вредит Независимости Украины,их рейтинги якобы сравнялись,да вот жизнь пересичного увы ухудшилась и это только начало..
показать весь комментарий
23.10.2021 14:00 Ответить
Так це дуже просто, пока Ви сиділи в Іспанії, чи косили під іспанця "зелені" обкакалися по самі вуха і фікалії летіли то з "вагнеріату", то за ви крадення Чауса, то з "Pandora Papers", чи провалу опалювального сезону та розкрадання ковідного фонду, їх лехторат перебіг на іншу сторону. Чи задихатися від дурного смороду?
показать весь комментарий
23.10.2021 14:04 Ответить
Потому что ориентация такая. Политическая. Каждый принадлежит к какой-то политической группе.
показать весь комментарий
23.10.2021 16:50 Ответить
А как вообще Чаус смог сбежать и НЕЗАКОННО пересечь границу Украины с Молдовой при содействии охранников Президента? а это чей договор? и кто оплатит за это например газом или конфетами или контрабандным углем с ДНР от Медведчука
показать весь комментарий
23.10.2021 13:48 Ответить
Ахренеть. Нам тарифы повышают, я мы газ разбазариваем.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:57 Ответить
Не разбазариваем а одалживаем,правда бесплатно,может молдаване нам вина подгонят бесплатно??
показать весь комментарий
23.10.2021 14:02 Ответить
Мы готовы одолжить!
показать весь комментарий
24.10.2021 09:37 Ответить
який логін в тебе до деактивації?
показать весь комментарий
25.10.2021 01:50 Ответить
Литр масла подсолнечного во временное пользование... Киношная команда все делает как в кино насмотрелась...
показать весь комментарий
23.10.2021 14:32 Ответить
Молдова держит Зеленского за я@ца так, что позавидует Россия - политологи
23 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d1%82-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b7%d0%b0-%d1%8f%d1%86%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d1%87.html#comments Комментарии: 15






ЗЕЛЕНСКИЙ распорядился отдать газ, которого нет для нас… МОЛДОВЕ.

Об этом https://www.facebook.com/miha.anarchyst сообщил в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.

Если это не геноцид, то что это?

Почему? Потому, что он УКРАЛ (террорист) под руководством МАФИИ из Днепропетровска того судью… Как он там?

- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Майя Санду снова указала Зеленскому на позорный цирк с Чаусом

Молдова теперь его держит за яйца так, что РФ (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) завидует.

Он ПРЕСТУПНИК, которого даже Сомали выдаст.

Теперь он будет платить НАШИМИ ЖИЗНЯМИ за свою задницу.

Еще есть вопросы?

* * *

«Вот я вообще ничего не понял из пятничного заседания СНБО.

Типа, мы готовы помочь транзитом газа в Европу. Того газа, который Путин специально не пускает в нашу ГТС?

- https://www.economics-prorok.com/2021/10/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0.html Украину несомненно ждет традиционная игра Кремля «Перекрой вентиль» - политолог

Короче, у ЗеБанды начинается истерика…», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk прокомментировал ситуацию в Фейсбуке политолог Дмитрий Корнейчук.
показать весь комментарий
23.10.2021 15:31 Ответить
Это самое смешное что я слышал. Если почитать все коментарии, то за я--а держут - путин, байден, МВФ, иностранные послы, теперь ещё и молдова. Полмира держиться на этом. Вот это мощнейшие стальные .....
показать весь комментарий
23.10.2021 16:54 Ответить
Зе - популист и, как популист ведется на требования пипла создать "украинский МОССАД". Но есть один нюанс: в этой стране ВСЕ через жопу. И, если на территории ОРДЛО провал или засвет группы можно списать на "бред вражеской пропаганды", то на территории официальных государств - нет.
МОССАД, кстати, тоже имеет свою историю провалов, но авторитет Израиля позволял уходить от ответственности. У Украины такого авторитета нет.
Просто пусть думают те, кто требует "МОССАД" о том, какую цену потом приходится платить всей стране за их "хотелки"
показать весь комментарий
23.10.2021 20:39 Ответить
Страница 2 из 2
 
 