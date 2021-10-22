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Новости Коронавирус и карантин
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Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах

Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах

В больницах Одессы нет мест для лечения больных коронавирусом. Среди тех, кому нужен кислородный концентратор, подавляющее большинство не вакцинированы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила волонтер Катерина Ножевикова, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день больше 500 наших кислородных концентраторов и 140 городских машин работают дома. Мы опять пришли к ситуации, когда пациенты находятся дома с критическими сатурациями. Если у нас были весной 80–82–85, то сейчас – 78, 75", - рассказала она.

По слова Ножевниковой, она вынуждена по телефону давать инструкции о том, как в домашних условиях подключить концентратор. "И понимаешь, что это в общем-то преступление, и нельзя такого делать, но этого пациента некуда девать и все они не вакцинированы", - пояснила волонтер.

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"Из 600 пациентов наших – я могу тут давать информацию четко – 12 человек вакцинированы, из них два – это липовые сертификаты, пациенты сами признались, одна AstraZeneca, восемь CoronaVac. И все – это пациенты старше 75 лет, с большим букетом хронических заболеваний. Из них только один летальный случай", – перечислила Ножевникова.

Волонтер подчеркнула, что в Одессе и области нет свободных мест в COVID-реанимациях.

"Люди в отделениях лежат в очереди, в терапии ждут. Реанимационные пациенты ждут, когда место в реанимации освободится. Пациентов тяжелых, кислородозависимых стало в разы больше, по сравнению с весной и они стали потреблять больше кислорода", - добавила Ножевникова.

Также читайте: От коронавируса могут умирать по тысяче человек в сутки, - Данилов

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Одесса (7918) Одесская область (3629) шоу Шустера (315) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ножевникова Екатерина (12)


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Топ комментарии
+22
Повторю. Хорошие кислородные концентраторы стоят около 1100 баксов. Для бюджета страны это пыль. За лето можно было закомплектовать под завязку все опорные клиники. И удобнее, и мобильнее, и лучше, и безопаснее баллонов с техническим кислородом. Но тырить бабло на дорогах для зеленых гнид было намного важнее.
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22.10.2021 22:50
+16
Гавно -- это то, кого привел к власти наш "мудрий" нарид в 2019 и который просрал всю подготовку к осенней волне ковида-дельта.
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22.10.2021 22:49
+13
Зато наш "вкеличайший" как сейчас очередной видосик сбацает.

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22.10.2021 22:47
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Шустер - гандон! Не дав репліку Бутусову...
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22.10.2021 22:46 Ответить
просто гандон
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23.10.2021 00:28 Ответить
Не перестаю удивляться, неужели еще кто-то смотрит этот шустерский отстой ???
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23.10.2021 11:35 Ответить
Давно вже не дивлюсь. Ще с часів як він при Пороху працював. Вмикнув на компі фоном бо чекав на батл Подоляк-Бутусов.
**** а Гордон як там співав... 100% підтримки але стадо не розуміє, що він тупо на публіку працює та говорить те, що вони хочуть чути...
Вимкнув нахер!
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23.10.2021 11:59 Ответить
Я теж не дивлюся, ще з 2018 року.
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23.10.2021 13:48 Ответить
И тут начинается срач. Не-не,- г"вно на вентилятор.
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22.10.2021 22:46 Ответить
Гавно -- это то, кого привел к власти наш "мудрий" нарид в 2019 и который просрал всю подготовку к осенней волне ковида-дельта.
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22.10.2021 22:49 Ответить
Так сам же і обрав по своєму зразку
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23.10.2021 01:07 Ответить
Зато наш "вкеличайший" как сейчас очередной видосик сбацает.

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22.10.2021 22:47 Ответить
Повторю. Хорошие кислородные концентраторы стоят около 1100 баксов. Для бюджета страны это пыль. За лето можно было закомплектовать под завязку все опорные клиники. И удобнее, и мобильнее, и лучше, и безопаснее баллонов с техническим кислородом. Но тырить бабло на дорогах для зеленых гнид было намного важнее.
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22.10.2021 22:50 Ответить
а ще можна було закачати весною і влітку 10 мільярдів кубів по 150 доларів США, але всі "зелені" виконували хотелку Косоворотки - дороги.
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23.10.2021 08:08 Ответить
кто такая, чтобы верить?
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22.10.2021 22:52 Ответить
А кто вы такой, чтобы портить воздух? Она, в отличие от власти организовала в Одессе реальную помощь для больных ковидом. И спасает людей еще с 2020 года.

Планета COVID-19: мест и кислорода нет, населена вирусами. Как Катя Ножевникова и ее "монстры" спасают людей
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/20/7270454/
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22.10.2021 22:59 Ответить
Есть факты -- на бочку. Нет - не порти воздух.
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22.10.2021 23:14 Ответить
Повторю еще раз. Есть факты -- на бочку. Нет - не порти воздух.
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22.10.2021 23:21 Ответить
Так факты будут или будете продолжать портить воздух?
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22.10.2021 23:24 Ответить
Понятно. Один тупой трындеж. Все как обычно.
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22.10.2021 23:30 Ответить
Это все, или еще будет порция?
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22.10.2021 23:38 Ответить
наем, лещенко, кто там еще оппозиционерами были до устройства на работу... люди они такие, слабые , скажут и сделают что надо за три копейки...
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23.10.2021 00:03 Ответить
А она оппозиционерка? Вы бы почитали перед тем, как писать чушь.

https://dumskaya.net/news/korporatciya-monstrov-kto-i-zachem-pomogaet-odes-095629/
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23.10.2021 00:14 Ответить
https://dumskaya.net/news/korporatciya-monstrov-kto-i-zachem-pomogaet-odes-095629/ https://dumskaya.net/news/korporatciya-monstrov-kto-i-zachem-pomogaet-odes-095629/

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22.10.2021 23:19 Ответить
поверь... она знает... и ты скоро узнаешь))) позвонишь и попросишь конценратор.
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22.10.2021 22:57 Ответить
У Савика свобода может приносить неплохую маржу и гешефт
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22.10.2021 23:00 Ответить
А что Савик задаром не работает
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22.10.2021 23:30 Ответить
евреи задаром?
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23.10.2021 00:30 Ответить
Вчера буквально разговаривал с семейным врачём в Одессе прием с температурой и ковидных красный режим ожидают к упадку к концу октября максимум до 5 ноября таковы законы эпидемии...да идут вакцины не так как хотелось через коленку и понуждение и диктатуру...но много самих медиков игнорируют вакцинированные ....
а уволить их не выйдет сам же Ляшко и Вовочка вор и ублюдок не будет работать в реанимации и в поликлиниках и на Скорых.... то что имеем .....сегодня прогнозировалось летом ....но тогда было власти не до ерунды плебса быдло разберемся по мере поступления проблем вот и разбираются придурки нарушая все законы продолжая воровать педалировать медицину бросив все на плечи первичного звена медиков Скорой и самих пациентов.....
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23.10.2021 07:54 Ответить
По инсайдерской инфе в Одессе очередь в морг на этой неделе уже больше, чем в больницу.
Так что не вакцинированным зебилам этап больнички или концентратора уже можно пропустить и сразу занимать очередь туда, где она больше.
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22.10.2021 23:00 Ответить
Jest i vakcenirovanix no sravnenijem malo takix pomerrajet.U nas dajut cifru kazdi den,nado ecio ucest sto zdes okolo 65%posle vakcinaciji tut i deti vxodit kotoryje vakcinu nepolucili.Vakcina spasajet liudej eto poniatno,no ne vsex toze vidno
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22.10.2021 23:34 Ответить
Я пишу не о пердеже, а о том, что вам пора очередь в морг занимать. Что тут непонятного?
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22.10.2021 23:56 Ответить
та я и не собираюсь в очередь становится.. у меня природная и натуральная вакцина - я переболел
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23.10.2021 00:07 Ответить
Я это пишу для тех, кто ещё не переболел, в т.ч. кацапской пропагандой:
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23.10.2021 06:54 Ответить
НИЧЕГО СТРАШНОГО - у нас в больницах все равно ничего кроме кислорода больным НЕ ДАЮТ!
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22.10.2021 23:05 Ответить
странно. Этого кислорода в воздухе аж 16%, дыши хочь до обсирачки. Нафиг нужны больницы?
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22.10.2021 23:16 Ответить
Вот когда попробуешь подышать при не работающих 80% лёгких - поймёшь.
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22.10.2021 23:22 Ответить
сарказм, не?
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23.10.2021 00:27 Ответить
Москаль чи що?
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23.10.2021 00:03 Ответить
Мене у школі вчили, що кисня у повітрі 21 відсоток, а нижче 16 відсотків то вже гіпоксія...
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23.10.2021 00:34 Ответить
Ну то вас. А не всі в школі вчилися.
Дехто курив за ларьками.
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23.10.2021 01:15 Ответить
признаю, ошибся
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23.10.2021 09:35 Ответить
а ты с какой планеты? на Земле все немного не так.
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23.10.2021 09:00 Ответить
При 16 процентов вы бы уже были без сознания. Кислорода в атмосфере 21 процент.
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23.10.2021 09:11 Ответить
Тобто меньше двох відсотків, серед хворіючих, яким потрібен кисень - вакциновані, і в більшості, то літні люди з купою хронічних хвороб...
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23.10.2021 00:29 Ответить
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/australia/ https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/australia/


Что то по графикам не похоже, что вакцинация сильно помогает . А есть страны где под 90% вакцинированных.
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23.10.2021 01:14 Ответить
А я Вам скажу - винен не Зеолух - він просто дурненький, і пішов на місце, яке на порядок вище його можливостей.

Винні ті, хто цього придурка вибрали на оце місце. Тільки не кажіть, що Ви не знали, адже його IQ було видно неозброєним оком.

Тепер вигрібайте те, що учудили.

І так - я не вірю, що до слідуючих виборів станете розумнішими.
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23.10.2021 02:38 Ответить
По состоянию на 22 октября в нашем городе лечатся от коронавируса 1 447 пациентов, из них 269 человека - это жители других городов.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.

147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.

Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%
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24.10.2021 11:14 Ответить
 
 