Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах

В больницах Одессы нет мест для лечения больных коронавирусом. Среди тех, кому нужен кислородный концентратор, подавляющее большинство не вакцинированы.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила волонтер Катерина Ножевикова, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день больше 500 наших кислородных концентраторов и 140 городских машин работают дома. Мы опять пришли к ситуации, когда пациенты находятся дома с критическими сатурациями. Если у нас были весной 80–82–85, то сейчас – 78, 75", - рассказала она.

По слова Ножевниковой, она вынуждена по телефону давать инструкции о том, как в домашних условиях подключить концентратор. "И понимаешь, что это в общем-то преступление, и нельзя такого делать, но этого пациента некуда девать и все они не вакцинированы", - пояснила волонтер.

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"Из 600 пациентов наших – я могу тут давать информацию четко – 12 человек вакцинированы, из них два – это липовые сертификаты, пациенты сами признались, одна AstraZeneca, восемь CoronaVac. И все – это пациенты старше 75 лет, с большим букетом хронических заболеваний. Из них только один летальный случай", – перечислила Ножевникова.

Волонтер подчеркнула, что в Одессе и области нет свободных мест в COVID-реанимациях.

"Люди в отделениях лежат в очереди, в терапии ждут. Реанимационные пациенты ждут, когда место в реанимации освободится. Пациентов тяжелых, кислородозависимых стало в разы больше, по сравнению с весной и они стали потреблять больше кислорода", - добавила Ножевникова.

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