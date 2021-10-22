Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах
В больницах Одессы нет мест для лечения больных коронавирусом. Среди тех, кому нужен кислородный концентратор, подавляющее большинство не вакцинированы.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила волонтер Катерина Ножевикова, информирует Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день больше 500 наших кислородных концентраторов и 140 городских машин работают дома. Мы опять пришли к ситуации, когда пациенты находятся дома с критическими сатурациями. Если у нас были весной 80–82–85, то сейчас – 78, 75", - рассказала она.
По слова Ножевниковой, она вынуждена по телефону давать инструкции о том, как в домашних условиях подключить концентратор. "И понимаешь, что это в общем-то преступление, и нельзя такого делать, но этого пациента некуда девать и все они не вакцинированы", - пояснила волонтер.
"Из 600 пациентов наших – я могу тут давать информацию четко – 12 человек вакцинированы, из них два – это липовые сертификаты, пациенты сами признались, одна AstraZeneca, восемь CoronaVac. И все – это пациенты старше 75 лет, с большим букетом хронических заболеваний. Из них только один летальный случай", – перечислила Ножевникова.
Волонтер подчеркнула, что в Одессе и области нет свободных мест в COVID-реанимациях.
"Люди в отделениях лежат в очереди, в терапии ждут. Реанимационные пациенты ждут, когда место в реанимации освободится. Пациентов тяжелых, кислородозависимых стало в разы больше, по сравнению с весной и они стали потреблять больше кислорода", - добавила Ножевникова.
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**** а Гордон як там співав... 100% підтримки але стадо не розуміє, що він тупо на публіку працює та говорить те, що вони хочуть чути...
Вимкнув нахер!
Планета COVID-19: мест и кислорода нет, населена вирусами. Как Катя Ножевникова и ее "монстры" спасают людей
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/10/20/7270454/
https://dumskaya.net/news/korporatciya-monstrov-kto-i-zachem-pomogaet-odes-095629/
а уволить их не выйдет сам же Ляшко и Вовочка вор и ублюдок не будет работать в реанимации и в поликлиниках и на Скорых.... то что имеем .....сегодня прогнозировалось летом ....но тогда было власти не до ерунды плебса быдло разберемся по мере поступления проблем вот и разбираются придурки нарушая все законы продолжая воровать педалировать медицину бросив все на плечи первичного звена медиков Скорой и самих пациентов.....
Так что не вакцинированным зебилам этап больнички или концентратора уже можно пропустить и сразу занимать очередь туда, где она больше.
Дехто курив за ларьками.
Что то по графикам не похоже, что вакцинация сильно помогает . А есть страны где под 90% вакцинированных.
Винні ті, хто цього придурка вибрали на оце місце. Тільки не кажіть, що Ви не знали, адже його IQ було видно неозброєним оком.
Тепер вигрібайте те, що учудили.
І так - я не вірю, що до слідуючих виборів станете розумнішими.
Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.
147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.
Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%