Провал судебной реформы может повлиять на вступление Украины в НАТО, - послы США и Великобритании
Провал судебной реформы может повлиять на инвестиции и евроатлантическую перспективу Украины.
Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" говорили временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и посол Великобритании Мелинда Симмонс, информирует Цензор.НЕТ.
"Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется улучшиться, в частности это касается судебной системы. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность судебной системой. Барьером номер один является свободное и независимое судопроизводство", - сказала Квин.
Посол Великобритания добавила, что провал судебной реформы в Украине может обернуться остановкой инвестиций.
"Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я также соглашаюсь с Кристиной, что это станет проблемой для евроатлантических планов Украины", - сказала Симмонс.
При этом дипломаты пообещали, что США и Великобритания продолжат поддерживать Украину в проведении реформ.
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В 2009-му держкомпанію «Дніпроавіа», який належить дніпровський аеропрот, передали фірмі Коломойського «Галтера» з тим, щоб новий власник реконструював злітну смугу. Коломойський цього не зробив, натомість встановив в Дніпрі монополію на польоти, піднявши ціни.
В 2015-му аеродром, який став найближчою до фронту повітряною базою ЗСУ, передали Міністерству оборони, але зараз нове його керівництво повернуло злітну смугу у власність олігарха.
Мабуть, обороноздатність країни тепер кріпитиме Коломойський та його монополія.
https://twitter.com/tZEinform/status/1451578496329916422 6 ч
Провал союзного тестирования. Уровень доверия США к Украине пересек критическую черту и вытолкнул ее со списка вероятных стран-союзниц. Нынешнее состояние Украины было охарактеризовано как повторение "the multi-vector nature of President Kuchma ".
https://2019timeze.medium.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-279bf70c176b?source=social.tw Провал союзного тестирования.. "Life is just a series of conformity… | by tZE inform analytics | Oct, 2021 | Medium
разве только судебная реформа в провале?
в провале все. и зеленые активно собирают бабло для улучшения этого провала
все по заветам Остапа Ибрагимовича
инвестняни застывают,
прям с чемоданом бабла...
едва успев занести ножку
над нашим порогом
Но зеленые опять попытаются пропетлять между струек...но эти струйки будут уже не дождь(
Зазначимо, що обидва судді подавалися на конкурс у ВС ще у 2018-2019 році. Тетяна Чумаченко https://chesnosud.org/candidate/chumachenko-tetyana-anatoliyivna/ не відповідала критеріям доброчесності, тоді як Валерія Картере https://chesnosud.org/candidate/kartere-valerij-ivanovych/ Громадська рада не допустила до конкурсу.
когда в НАТО принимали Турцию или Румынию у них с судебной реформой все было ОК?
- порой хочется что бы Украина заявила что присоединяется к блоку ОДКБ-РФ - что бы у этих снобов Будапештского меморандума челюсти отвисли..
Ви хочете співпрцацювати з тупорилим гопником, який вміє лише бехати, красти і бикуватиі зливає таємниці ворогові?
Так і вони.
Саме тому членін, сралін, як і сві їх послідовники, нищили українців мільйонами. Саме тому стався Майдан. Саме тому ми не лягли під кацапів. Саме тому не раджу вам маніпулювати вашою совковою хер.нею.
Та яке відношення перераховане вами має до совкової менатльності?
Так, побудувати цивілізовану країну важко, ще й під постійним пресингом вашого *****. Та все одно, скільки б ви не постили мантру про совковість, а її вже немає. більшість українців за ЄС та НАТО.
В країні діє Закон, той, який ОДИН ДЛЯ ВСІХ? Ні.
ВАЗеленський робив і робить все для того, щоб Закон підмінити договорняками.
Олігарх, який пограбував вкладників "Привату" затриманий за злочин, чи йому списуються борги і надаються преференції для продовження грабунку, бо у цій схемі приймав участь ВАЗеленський, його перший радник шифер та голова СБУ бакланов?
Фінансування торористів ордло, держбанком, і ще, і ще, і ще.
ПрезЕдент країни здає територію ворогові і зливає спецопералію по захопленню вбивць, через прокладку, загарбнику.
ПрезЕдент, разом зі своєю гопотою, розкадає державу і нищить економіку.
Кому портібна країна, якою керує органзоване злочинне угрупування?
ПС. До речі, яке відношення військовий блок має до стану судової системи країни? Наскільки я розумію, для участі в військовому блоці вирішальне значення повинне мати стан армії, її оснащення, озброєння, професіоналізм командування та особового складу, забезпечення та інші суто армійські критерії...
- Голобородько, уважаемый Ватсон это- оно.
в Фуйлостан
Ковід - провал.
Війна - провал.
Оборона, армія - провал.
Газ, тарифи - провал.
Реформи, економіка - провал.
Українці як завжди платять смертями та перекресленим майбутнім за дії своїх "простих парнєй із народа", а взаміну отримують дешеве шоу.
https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/4528778480542126 Хочу нагадати , що ще навесні 2019 року Коломойський на куражі чітко і недвозначно розповідав про свої політичні плани:
- відновити економічну співпрацю з РФ;
- максимально сповільнити європейську інтеграцію;
- зупинити реформи та обібрати населення до рівня "волки сыты и овцы целы";
- підірвати боєздатність, бо "воюєм самі с собой" та "оні забудут кровь" тощо.
Тепер скажіть, що з цього не виконали його протеже в ОП та ВР?
- відновлено поставки російської електрики, на підході газ;
- українське керівництво стає нерукопожатним у світі;
- економіка в кризі, населення тиснуть податками, тарифами та цінами;
- в армії борги, зриваються спецоперації, військові переслідуються та заарештовуються.
Це не помилки або некомпетентність - це план.
І реалізується він не полудурками на посадах, умовні Милованови та Гетманцеви - лише картонні дурилки для обивателя, а тіньовими ляльководами, які системно і послідовно впроваджують крах державних інститутів.
Суспільство починає реагувати падінням рейтингів "слуг", але політичної відповідальності замало, - має бути покарано організаторів та замовників керованої руїни на чолі з Коломойським.
Володимир Олександрович зміг.
Попри всю цю непробиваєму шизофренічну віру наріду в «простого хлопця», героя серіалу, який просто все змінить, всіх посаджає, всім роздасть по чотири тисячі доларів і полетить у космос.
Іноді здавалось, це неможливо. Коли дивився в ці порожні очі чергового засцяного комсомольця - «за зеленського».
Попри всю хрінь, попри всю катастрофу з усім, зупинку всіх без виключення реформ, призначення на посади всіх можливих чортів і кумів й невпинний пізднунг в усіх без виключення галузях - стояли ці обглодані залишки виборця і як зомбаки буркотіли там щось про Порошенка, старі еліти і невідворотні зміни, які обов'язково настануть ось-ось, ще почекайте трохи.
І ось нарешті - вдалось. Дотанцював Володимир Олександрович, доплигав, дожартував. Доцарював.
Далі все буде тільки веселіше, вірю, що Володимир Олександрович на цьому не зупиниться і піде танцювати далі вже до справжнього свого сумного кінця.
Тому що Володимир Олександрович і його весела шобла не з тих, хто зупиняється.
Не те щоб дуже добре - знову втрачено дорогоцінний час.
Але мабуть так було треба.
Щоб сцяною метлою - і назавжди.
Валерий Прозапас
Никто с Россией воевать не будет.
Жизненный уровень поднимется уже только на том, что не воруют, не выводят в офшоры, вкладывая внутри страны деньги. А если не воруют, потекут и инвестиции...
В США за такие преступления дают срок , и немалый ..... Президента Ю.Кореи осудили на 15 лет.....