Провал судебной реформы может повлиять на вступление Украины в НАТО, - послы США и Великобритании

Провал судебной реформы может повлиять на инвестиции и евроатлантическую перспективу Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" говорили временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин и посол Великобритании Мелинда Симмонс, информирует Цензор.НЕТ.

"Для реализации собственных целей, увеличения иностранных инвестиций, вступления в НАТО, вступления в ЕС Украине придется улучшиться, в частности это касается судебной системы. Мы не можем заставить американские компании инвестировать сюда, пока они не будут чувствовать уверенность судебной системой. Барьером номер один является свободное и независимое судопроизводство", - сказала Квин.

Посол Великобритания добавила, что провал судебной реформы в Украине может обернуться остановкой инвестиций.

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"Если эти реформы не удастся воплотить в жизнь, то это остановит инвестиции. Я также соглашаюсь с Кристиной, что это станет проблемой для евроатлантических планов Украины", - сказала Симмонс.

При этом дипломаты пообещали, что США и Великобритания продолжат поддерживать Украину в проведении реформ.