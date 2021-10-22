Водитель Шефира до сих пор не встал на ноги после покушения

Пострадавший при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира водитель Александр Иванько все еще является лежачим больным.

Об этом сам Шефир сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", - сказал Шефир.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

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По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.