Водитель Шефира до сих пор не встал на ноги после покушения
Пострадавший при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира водитель Александр Иванько все еще является лежачим больным.
Об этом сам Шефир сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", - сказал Шефир.
Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.
По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.
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- не он первый - не он последний
бригда-разборки-бабло-офшоры-стрелки - все это создает повышенные риски для водилы
это - " государственная деятельность потерпевшего..."
ты думаешь что зебилы конченные идиоты если им это скармливают?..
Но если это "95" покушался, то верю, можно и без кавычек... =)
шефир или бухой или он конкретно болен
он так тяжело говорит
несет полную чушь про то что 95 кварталу предлагали вступить в партию пороха, вызывали на банковую и просили не выступать. а вот сейчас - свобода слова
Зеленка до сих пор не смылась с ноги шофера шефира.
И оскара в придачу за тупорылый сценарий нападения
Когда послушаешь ,, общественных советников,, Подоляка и Шефира , у Шустера, становится понятно, почему Украина чемпион Европы по бедности и гибели людей от короны....