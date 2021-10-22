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Водитель Шефира до сих пор не встал на ноги после покушения

Водитель Шефира до сих пор не встал на ноги после покушения

Пострадавший при покушении на первого помощника президента Сергея Шефира водитель Александр Иванько все еще является лежачим больным.

Об этом сам Шефир сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Водитель пока лежит, не встает. Надеемся, что через неделю-полторы он встанет на костыли и начнет заново учиться ходить", - сказал Шефир.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Также читайте: Первый замглавы МВД Енин о расследовании покушения на Шефира: Обнаружены дополнительные вещдоки, назначены 30 экспертиз

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Автор: 

покушение (1045) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+42
Так писали, шо водитель после ранения водил полицейских к месту обстрела и это на простреленных ногах....
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22.10.2021 23:27
+21
Пазвольтє палюбопитствовать: на чиї ноги?
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22.10.2021 23:25
+21
ну если по сценарию так? ))) шо делать? ))) пришлось)))
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22.10.2021 23:33
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Пазвольтє палюбопитствовать: на чиї ноги?
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22.10.2021 23:25 Ответить
а ведь на месте водителя должен был быть этот кусок шифера
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23.10.2021 01:45 Ответить
в нього, мабуть, ще ц досі стріляють, от і не встав.
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23.10.2021 10:22 Ответить
штота в гєніальном планє Банковой пошло нє так...
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22.10.2021 23:26 Ответить
Так писали, шо водитель после ранения водил полицейских к месту обстрела и это на простреленных ногах....
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22.10.2021 23:27 Ответить
ну если по сценарию так? ))) шо делать? ))) пришлось)))
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22.10.2021 23:33 Ответить
Ну якщо з прокуреними мізками можна президентом працювати, то і на прострілених ногах можна походити.
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22.10.2021 23:35 Ответить
И на фото возле машины ни капли крови нет.
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22.10.2021 23:38 Ответить
все дело в том что там не только крови нет... там из 20 пуль (а нашли 20 гильз))) ни одна нигде не застряла в машине (ну только 2 в жопе воителя))), ни одна не шмякнула в стекло или в "жизненноважный" для движения машины "орган"...

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22.10.2021 23:51 Ответить
Бадоєв доволі таки тупуватий режисер. Рівень 95-го кварталу.
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22.10.2021 23:51 Ответить
когда зеленомордые лгут,они о существовании логики и не подозревают...
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22.10.2021 23:54 Ответить
Странно что водила есче живой...не помер от гангрены..странно
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23.10.2021 07:33 Ответить
из-за вас дураков и водителям покоя нет
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22.10.2021 23:28 Ответить
вот так часто случается когда возишь вора-мафиози
- не он первый - не он последний
бригда-разборки-бабло-офшоры-стрелки - все это создает повышенные риски для водилы
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22.10.2021 23:29 Ответить
ты шо?!!

это - " государственная деятельность потерпевшего..."

ты думаешь что зебилы конченные идиоты если им это скармливают?..
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22.10.2021 23:39 Ответить
"Двойная игра,двойной риск,двойные деньги,месье Боццони.." (с)
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23.10.2021 09:35 Ответить
бедненький
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22.10.2021 23:31 Ответить
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23.10.2021 00:06 Ответить
Небезпечно працювати водієм у клоунів. Заради шоу можуть і прибити...
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22.10.2021 23:32 Ответить
н-да...сериал "Покушение на ш(Е/О)ф(И/Ё)ра"...серия ...цатая.
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22.10.2021 23:36 Ответить
зато у кефира усе зашибись, водителей много, а кефир один
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22.10.2021 23:36 Ответить
Сказали еще полежать
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22.10.2021 23:37 Ответить
він швидше "на лижі" стане, а не на ноги...
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22.10.2021 23:37 Ответить
Тобто з пораненням тобі 14 діб+5 реабілітації (це без перелому, але осколкове), і далі їдемо, а тут ну всьо! Групу інвалідності 1 необхідно ставити!
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22.10.2021 23:37 Ответить
І УБД зразу - поранення ж бойове)))
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22.10.2021 23:39 Ответить
Виплата там буде біля 40 тис дол
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22.10.2021 23:42 Ответить
Э-э, слово "покушение" будьте добры ставте в кавычки!
Но если это "95" покушался, то верю, можно и без кавычек... =)
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22.10.2021 23:40 Ответить
Для таких вопросов есть Совет форумчан)
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22.10.2021 23:48 Ответить
Скоро встане! На ноги пересічних! І пенсію буде отримувати не 2 тис грн. А всі 29 тис
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22.10.2021 23:46 Ответить
да покуй
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22.10.2021 23:46 Ответить
А Шефир такой интересный вопрос был задал Бутусову)))
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22.10.2021 23:49 Ответить
Никчемные аферисты.
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22.10.2021 23:51 Ответить
Тихо шифером шурша Шефир едет не спеша.
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22.10.2021 23:54 Ответить
Так бабло ж вовы не на водителе , у Шефира с вовой офшоры выскочили -то да се ... Не до покушения вове и не до водилы им. Рейтинг сдох...Паника и остервенение в поисках поднятия.
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22.10.2021 23:56 Ответить
може ліпше хай і не встає? га
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23.10.2021 00:35 Ответить
дайте номер карты - подъёмных кину!
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23.10.2021 00:37 Ответить
смотрю шустрого
шефир или бухой или он конкретно болен
он так тяжело говорит
несет полную чушь про то что 95 кварталу предлагали вступить в партию пороха, вызывали на банковую и просили не выступать. а вот сейчас - свобода слова
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23.10.2021 01:02 Ответить
Подный бред, зеГнидский квартал95 написал говёны1 сценарий покушения...
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23.10.2021 01:11 Ответить
Ужасный ужас!!!

Зеленка до сих пор не смылась с ноги шофера шефира.
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23.10.2021 01:11 Ответить
кто Шифир....... вы таки не смешите синагогу
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23.10.2021 02:16 Ответить
«Студия Квартал 95 является самым большим плательщиком налогов в медиабизнесе», - Шефір. Цифри в студію можна? «Сергей Нахманович - кристально чистый человек», - Гордон завжди вміє підтримати.
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23.10.2021 02:21 Ответить
А кто страдальца вообще после покушения видел? Может оно тупо бухает в закрытом санатории А заявление шефира, тоже что сказки зели
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23.10.2021 05:51 Ответить
ну фото ноги же было.
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23.10.2021 11:30 Ответить
Надо звание Героя водятелу, он спас друга Земператора для кредита ДНР
И оскара в придачу за тупорылый сценарий нападения
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23.10.2021 05:52 Ответить
А вы прикиньте, как можно будет поржать с ********* 73%, когда при следующей власти окажется, что никакого "простреленного водителя шефира" - не было вообще, все это инсценировка квартала95
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23.10.2021 05:58 Ответить
Похоже оно так и будет))))
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23.10.2021 09:10 Ответить
Що? У водія шифера не встав?
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23.10.2021 07:49 Ответить
Яке ж велике горе? А військові, яких поранили ворожі снайпери встають на наги? Їх провідав Шифір в шпиталі?
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23.10.2021 08:05 Ответить
О! Нашли национального героя! Пусть этому шофёру ЗЕ! лично выдаст наивысшую награду и влепит титул. И памятник "За спасение". Дебилы.
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23.10.2021 10:34 Ответить
Зеля и Шифер - два "Цицерона" . Обычно дети сначала учатся говорить затем читать , а эти не научились ни одному ни другому
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23.10.2021 11:32 Ответить
а как же человек может встать на ноги, если после выстрела он поехал к АТБ, а потом вернулся на место покушения. Сколько км? Это же сколько крови потеряно. И только после этих поездок его забрали в реанимацию.
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23.10.2021 11:29 Ответить
Да и йух с ним, а заодно и с шифером, черепицей и др. кровельными материалами жыдовского происхождения.
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23.10.2021 11:41 Ответить
А ведь обещали парню, что пройдет по касательной...
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23.10.2021 11:41 Ответить
Надо водятела засушить и повесить на палку, пугать им кацапов, он же Херой!
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23.10.2021 12:13 Ответить
Подельник клоуна Шифер ловко уклонился от ответа на вопрос, будет ли его подельник Зеленский возвращать деньги из офшоров в Украину и платить налоги за предыдущие годы своей антиукраинской , прокремлёвской, типа юмористической, деятельности?
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23.10.2021 12:36 Ответить
Бігав, бігав, та потім не встав. На місці "злочину" знайдено :16 гільз; взяти зразки грунту; пошкоджені віти; частина дерев'яного шлагбаума; банка PEPSI; дисконтна картка; акум. батарея з NOMI i188s; слід від шин невстановленого транспортного засобу, слід від 8 пар взуття. Але жоден "доказ" не вказує на присутність злочинця. То може вони Bayraktar TB2 так випробували?
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23.10.2021 13:26 Ответить
Кожен день по ньому стріляють...
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23.10.2021 13:59 Ответить
Оце команда херувімабєні-просто срань!!!!!
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23.10.2021 15:22 Ответить
Странная история с ,,покушением,, ..... было ли??
Когда послушаешь ,, общественных советников,, Подоляка и Шефира , у Шустера, становится понятно, почему Украина чемпион Европы по бедности и гибели людей от короны....
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23.10.2021 15:32 Ответить
 
 