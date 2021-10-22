Маасикас: Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс. Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе", - сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он подчеркнул, что проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину. "Инвесторы должны быть уверенны: если что-то пойдет не так - суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности", - отметил Маасикас.

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