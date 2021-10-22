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Маасикас: Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

Маасикас: Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы

Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс. Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе", - сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он подчеркнул, что проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину. "Инвесторы должны быть уверенны: если что-то пойдет не так - суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности", - отметил Маасикас.

Также читайте: Провал судебной реформы может повлиять на вступление Украины в НАТО, - послы США и Великобритании

Автор: 

судебная реформа (1802) шоу Шустера (315) Матти Маасикас (98)


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Топ комментарии
+10
импульс то такое - важен вектор
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22.10.2021 23:47
+8
Правильное проведение судебной реформы
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22.10.2021 23:51
+8
Не пойму про какой политический импульс они говорят если Петрусь уже все потужно реформировал. Каких вам еще реформ не хватает
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23.10.2021 00:09
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импульс то такое - важен вектор
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22.10.2021 23:47 Ответить
импульс - это не пендель ! важен пендель)))) (не! ну и вектор тоже - тут без базара)))))
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22.10.2021 23:57 Ответить
Что он городит они эти все эговропейцы живут в некой Матрице и далеки от реалий Украины..у нас во власти давно оторвались от реализма не то что взгляд из Эуропы..тьфу придурки....
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23.10.2021 07:35 Ответить
Естественно!Та он вообще-Агент кримля,раз не замечал этого импульса у Порошенко
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23.10.2021 11:06 Ответить
ты решил высраться с утра? долго думал?
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23.10.2021 11:07 Ответить
А что не так?Разве он не скотина,что фактически подтвердил нежелание Великого Гэтьмана проводить реформы?Каких ему,гаду,реформ не хватало?
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23.10.2021 11:11 Ответить
ты не мог бы свои фантазии озвучивать в вашем петушином углу и не нести в массы?
то что твоя зеленая плесень умеет ездить по ушам известно уже во всем мире. поэтому я и написал "импульс желаний это круто но трыздеть не ящики ворочать". пока у зеленых получается только озвучивать ртом прожекты. ничего не делается. и не будет сделано. рожденный трыздеть работать не умеет
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23.10.2021 11:14 Ответить
Дык,я ж ничего не озвучивал-это Маасикас озвучил,что раньше желания реформировать не было)Маасикас-зеленая плесень?И Грибаускайте?))
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23.10.2021 11:29 Ответить
а где в тексте (да и в видео - я смотрел это выступление) про "не было желания раньше"? ну так - чисто поржать с тебя недоробло
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23.10.2021 11:33 Ответить
Тебе надо плакать,а не ржать))Тупость-это не повод для смеха.Если человек говорит,что "впервые за 30 лет",то "естественно,раньше этого не было.Надеюсь,ты ведь знаешь значение слова "впервые"?
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23.10.2021 12:07 Ответить
так ты почитай что есть "впервые"
"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс"
вместе с тем
"проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину"

теперь берем сумму инвестиций до зеленого ослика и во время его правления. и что видим? при всем "импульсе" инвесторы начали бежать из страны. а при порохе без "импульса" в страну заходили деньги. а чо так?
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23.10.2021 12:09 Ответить
Статья о реформе судебной системы.Не заметил?Автор сказал,что ВПЕРВЫЕ есть импульс.Че ото выкручиваться?Я абсолютно не фанат Зели,но есть конкретная фраза и нефиг что-то выдумывать.А то,что желания проводить реформы у Питраликсеича не было,мы и без экспертов заметили
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23.10.2021 17:52 Ответить
чувак. прошло 2.5 года
вы орали как конченые в 2015 году "пачиму мы еще не как польша"
где сейчас ваши вопли?
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23.10.2021 18:04 Ответить
Ну че ты тошнишь?Статья есть?Есть.Заявил,что раньше не было реформ?Заявил.Не зуди ото)Польшу оно уже пришило)Обкакали "потужного"-факт.Точнее,сказали то,что было)Или реформа суда была?
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23.10.2021 18:09 Ответить
Кстати,приведи статистику по инвестициям)
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23.10.2021 17:53 Ответить
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23.10.2021 18:03 Ответить
Ты ссылку на НБУ выложи,а не эту пургу.Я тебе такого и сам нарисовать смогу)
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23.10.2021 18:12 Ответить
"Политические импульсы" реформировать судебную систему под себя происходят в Украине регулярно.
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22.10.2021 23:48 Ответить
а що ви називаєте "політичним імпульсом":
оте, що Сполучені Штати підсрачниками змушують нашу імпотентну владу хоч якось ворушитись?
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22.10.2021 23:50 Ответить
Правильное проведение судебной реформы
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22.10.2021 23:51 Ответить
Проснись, ТОРМОЗ!
"Импульс" был два года назад, пока 73% не решили, что Клоун будет ПРИКОЛЬНЕ!
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22.10.2021 23:54 Ответить
курица с отрубанной головой тоже бегает...импульс....
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23.10.2021 00:00 Ответить
А чому не згадуєте, що там і посли США та Великобританії це ж саме сказали? Чомусь раніше ніколи такого не казали про попередні влади? Пєтя теж "реформував" суди. І до нього. Результат бачимо.
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23.10.2021 00:01 Ответить
Не пойму про какой политический импульс они говорят если Петрусь уже все потужно реформировал. Каких вам еще реформ не хватает
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23.10.2021 00:09 Ответить
100%!А ще пасадыв Партнова(якого Зеля патом выпустыв),пастроив патронный завод,якый Зеля патом разрушыв,наносыв кучу раниных с Майдана,а Зеля нэ захотив йих личить,здав багато крови,а Зеля пидсыпав у ту кров диабэт и продав увэсь бизнэс,а Зеля назад той бизнэс ёму подло пидкынув
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23.10.2021 11:02 Ответить
Дебілів рве, це добре
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23.10.2021 14:27 Ответить
А чого вас рве?Уже 2,5 года)))
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23.10.2021 17:47 Ответить
Божа роса ще очи не повиїдала? А зебілятко?
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23.10.2021 18:09 Ответить
Не.все норм)А "ями-гами" помогает переживать истерики?))
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23.10.2021 18:14 Ответить
Імпульс не підсрачник.
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23.10.2021 00:14 Ответить
Видите?! Европа! Правильным путем идем, надо еще немного потерпеть, и мы там! Надо только пережить последние импульсы.
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23.10.2021 01:10 Ответить
О да.
Когда судей выбирают между квотой ФСБ и 95-го квартала, а про порядочность и незаангажированность даже речи нет - это очень мощный импульс.
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23.10.2021 01:10 Ответить
Какие импульсы к реформам,теперь есть только два импульса,законодательная власть и исполнительная власть - на выход.У избирателя больше нет доверия к этим драным импульсаторам.
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23.10.2021 01:31 Ответить
Порошенко наверно обидно.
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23.10.2021 01:38 Ответить
Импульс был у Пети. Но он его не использовал. А у зели импульс только один - расставить исключительно своих людей
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23.10.2021 05:41 Ответить
судя по тому как разбегаются судьи из единственного реформированного при пете суда - верховного, то политический импульс у офшорных клоунов один - вернуть судебную власть до времен януковича, то у зеленых рыгов портнова, татарова и дерьмака все очень хорошо получается
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23.10.2021 05:53 Ответить
....пора, хриптаваму вбрасывать в ширнармассы про почти достигнутый уровень Франции, образца 1957 г
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23.10.2021 06:18 Ответить
Что, сИрИал " слуга народа" посмотрел???
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23.10.2021 07:38 Ответить
дядьку, ну хіба так можна? пожалій рошеновату, їх же розірве вщент
як найвеличнішого рехворматора, майже святого, може затьмарити якийсь просто найвеличніший?
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23.10.2021 08:32 Ответить
Кловун затьмарив рехворматора. Оце ляпас так ляпас )))
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23.10.2021 09:58 Ответить
Судорги це, а не імпульси.
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23.10.2021 10:03 Ответить
верно.
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24.10.2021 00:14 Ответить
 
 