Маасикас: Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы
Впервые за 30 лет в Украине есть политический импульс для реформирования судебной системы, считает глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.
"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс. Политическое лидерство страны готово, и необходимые для перезагрузки системы законы также принимаются. Но в придачу существует также ожидание от народа Украины, который не очень доверяет судебной системе", - сказал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
Он подчеркнул, что проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину. "Инвесторы должны быть уверенны: если что-то пойдет не так - суд будет справедлив. На данный момент они не имеют этой уверенности", - отметил Маасикас.
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то что твоя зеленая плесень умеет ездить по ушам известно уже во всем мире. поэтому я и написал "импульс желаний это круто но трыздеть не ящики ворочать". пока у зеленых получается только озвучивать ртом прожекты. ничего не делается. и не будет сделано. рожденный трыздеть работать не умеет
"Впервые за 30 лет, кажется, есть политический импульс"
вместе с тем
"проведение судебной реформы также очень важно для инвестиций в Украину"
теперь берем сумму инвестиций до зеленого ослика и во время его правления. и что видим? при всем "импульсе" инвесторы начали бежать из страны. а при порохе без "импульса" в страну заходили деньги. а чо так?
вы орали как конченые в 2015 году "пачиму мы еще не как польша"
где сейчас ваши вопли?
оте, що Сполучені Штати підсрачниками змушують нашу імпотентну владу хоч якось ворушитись?
"Импульс" был два года назад, пока 73% не решили, что Клоун будет ПРИКОЛЬНЕ!
Когда судей выбирают между квотой ФСБ и 95-го квартала, а про порядочность и незаангажированность даже речи нет - это очень мощный импульс.
як найвеличнішого рехворматора, майже святого, може затьмарити якийсь просто найвеличніший?