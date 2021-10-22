Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 71 тонну гуманитарной помощи. ФОТО
22 октября на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины четырьмя грузовиками проследовал гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.
Общий вес гуманитарного груза составил 70,98 тонн.
Транспорт проследовал на оккупированные территории через КПВВ "Новотроицкое".
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не православно!!!!
Висновок простий :Росія - гамно .