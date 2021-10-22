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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 71 тонну гуманитарной помощи. ФОТО

22 октября на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины четырьмя грузовиками проследовал гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 71 тонну гуманитарной помощи 01

Общий вес гуманитарного груза составил 70,98 тонн.

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 71 тонну гуманитарной помощи 02
Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 71 тонну гуманитарной помощи 03

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Транспорт проследовал на оккупированные территории через КПВВ "Новотроицкое".

Автор: 

Красный Крест (443) Донбасс (26956) гуманитарная помощь (1267)


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Топ комментарии
+12
Вот нахрена????
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23.10.2021 00:14
+11
Посібники сепарні.
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23.10.2021 00:04
+11
Красный Крест - пособник терроризма !!! КРАПКА
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23.10.2021 00:09
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Посібники сепарні.
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23.10.2021 00:04 Ответить
та сколько можно?
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23.10.2021 00:04 Ответить
красный крест везде всовывает свою помощь где захочет что захочет и сколько захочет? или есть какой-то международный мандат на помощь именно сепарам, а не скажем погорельцам или после взрыва газа или после паводка?
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23.10.2021 00:08 Ответить
Красный Крест - пособник терроризма !!! КРАПКА
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23.10.2021 00:09 Ответить
Вот нахрена????
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23.10.2021 00:14 Ответить
Важко кадирівським підстилкам без тампаксів...
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23.10.2021 00:16 Ответить
В Петровском районе Донецка идут бои...,местные попрятались в подвалах...
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23.10.2021 00:31 Ответить
Между местными бандформированиями? Или ВСУ сепаров херячит?
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23.10.2021 00:39 Ответить
Самое смешное что эта гуманитарная помощь до жителей ОРДЛО не дойдет. Боевики заберут её себе
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23.10.2021 00:34 Ответить
Годують годувальників
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23.10.2021 00:52 Ответить
Что это кормильцы Украины сами себя прокормить не могут и берут подачки от Гейропы?
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23.10.2021 00:57 Ответить
Кляті пособники тероризму!
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23.10.2021 01:48 Ответить
И зачем? смысл?! Все равно 100% груза гуманитарной помощи бесплатной не доходит простым людям, все разворуют и загребут местные бандюки, оккупанты ставленники кремля, либо эти товары попадут в магазины и супермаркеты, и будут на лохам продавать.
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23.10.2021 03:04 Ответить
...это не скрепная гум помасчь
не православно!!!!
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23.10.2021 04:22 Ответить
Всюди , куди приходить срюзькє мір , слідом за ним завжди йдуть бідність , руйнація , вбивства , мародерство , зґвалтування , дефіцит товарів , їжі , медикаментів , холод , голод , репресії , гуманітарна катастрофа , біженці і колони машин з червоними хрестами .
Висновок простий :Росія - гамно .
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23.10.2021 07:42 Ответить
Цікаво, чи можуть вони надати звіти про те, кому саме передають допомогу?
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23.10.2021 08:13 Ответить
А оккупационные администрации выдают это населению как помощь "старшего брата", по личному распоряжению великого солнцеликого Пу.
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23.10.2021 11:40 Ответить
 
 