Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 71 тонну гуманитарной помощи. ФОТО

22 октября на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины четырьмя грузовиками проследовал гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий.

Общий вес гуманитарного груза составил 70,98 тонн.





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Транспорт проследовал на оккупированные территории через КПВВ "Новотроицкое".