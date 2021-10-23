В пистолете убившего оператора из Украины Болдуина был один патрон - боевой, - профсоюз
Вместо холостых патронов в пистолете случайно оказался боевой.
Об этом сообщил профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Variety.
"Один боевой патрон был случайно выпущен на съемочной площадке главным актером, в результате чего были ранены оператор-постановщик, член "Local 600" Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза", - сказано в сообщении, которое профсоюз разослал своим членам по электронной почте.
В организации подчеркнули, что оружие заряжали декораторы из Нью-Мехико, которые не имеют отношения к профсоюзу. Случившееся в профсоюзе считают трагической случайностью.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин. Хатчинс была гражданкой Украины.
Болдуин заявил, что скорбит о Хатчинс, предлагает ее семье помощь и сотрудничает со следствием.
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Невідомо з якої саме зброї з якої відстані та яким типом патрона стіляв актор - це робота слідства От як проведуть відповідні експертизи тоді й будем знать
Понятно!
Взял оружие - несёшь ответственность! Не производитель патронов, гильз, пуль и пороха - а именно ты!
Так і тут: піротехнік зарядив пістолет і дав його в руки актору В чому вина актора що в магазині (чи барабані) виявився бойовий патрон?
Чи якщо електромобіль заряджається і в цей час в електромережі коротке замикання станеться?
так что под подозрением сейчас двое - помреж, который не проверили екрвизитор - барышня, которая стала реквизитором из помощника реквизитора за 6 часов до события (реквизитор и еще несколько человек возмутились плохой организацией безопасности и покинули съемочную площадку).
Короче, отвечать будут опять стрелочники, а не тот кто виноват по-настоящему - РЕЖИССЕР, от которого зависела вся организация съемок и на халатность которого жаловалась вся группа, включая убитого оператора.
Холостые патроны (шумовые) светозвукового действия калибра 9х18 ПМ, АПС
Холостой патрон 9х18 предназначен для имитации выстрела из сигнального и охолощенного оружия.
Холостые патроны 9х18 безопасны в обращении, так как не имеют поражающих элементов.
Единственная задача данных боеприпасов заключается в имитации выстрела, то есть в создании светозвукового эффекта.
Холостые патроны широко применяются в реконструкциях, при съёмках фильмов, на учениях.
Якщо ти не бачив ніяких патронів крім АКМ 762х39 то не лізь "рассуждать" (навіть вони були зняті з виробництва бо були випадки коли шматки "дульця" людям очі вибивали)
"холостим цілитись в людину - це злочин"
Злочини прописані у УПК. Все інше - не більше ніж твої фантазії.
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