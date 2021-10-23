В пистолете убившего оператора из Украины Болдуина был один патрон - боевой, - профсоюз

Вместо холостых патронов в пистолете случайно оказался боевой.

Об этом сообщил профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Variety.

"Один боевой патрон был случайно выпущен на съемочной площадке главным актером, в результате чего были ранены оператор-постановщик, член "Local 600" Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуза", - сказано в сообщении, которое профсоюз разослал своим членам по электронной почте.

В организации подчеркнули, что оружие заряжали декораторы из Нью-Мехико, которые не имеют отношения к профсоюзу. Случившееся в профсоюзе считают трагической случайностью.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, что во время съемок фильма в США погибла кинооператор Галина Хатчинс, после того, как в нее выстрелил из реквизитного оружия голливудский актер Алек Болдуин. Хатчинс была гражданкой Украины.

Болдуин заявил, что скорбит о Хатчинс, предлагает ее семье помощь и сотрудничает со следствием.