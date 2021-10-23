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Новости Агрессия России против Украины Война
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Двое украинских воинов ранены на Донбассе, за сутки - 13 российских обстрелов, - штаб ООС

Двое украинских воинов ранены на Донбассе, за сутки - 13 российских обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе один украинский военный получил ранения, еще один – боевые травмы, зафиксировано 13 российских обстрелов. С начала текущих обстрелов со стороны наемников РФ не зафиксировано.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 22 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения… Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один получил боевое травмирование. Военные находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", – говорится в утренней сводке.

Противник открывал огонь из минометов калибра 82-мм и 120-мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, стрелкового оружия, артиллерии калибра 100-мм и противотанкового ракетного комплекса.

Украинские военные открывали ответный огонь.

"По состоянию на 7:00 утра 23 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.

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обстрел (27716) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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найскорішого одужання і повного відновлення пораненим українським синам...

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23.10.2021 08:26 Ответить
Одужання воїнам. Смерть окупантам.
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23.10.2021 08:29 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, від "зеленої тиші".
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23.10.2021 10:58 Ответить
Быстрого выздоровления нашим славным защитникам, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!
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23.10.2021 12:19 Ответить
 
 