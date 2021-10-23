В Украине за сутки от СOVID-19 умерло 483 человека, зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания, выздоровело 8 330 человек, - Минздрав
В Украине по состоянию на утро субботы, 23 октября, зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 8 330 человек, 483 умерло. За сутки вакцинировано почти 290 тыс. человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
"Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев. За сутки 22 октября в Украине: зафиксировано 23 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1777, медработников - 438). 289 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 265 человек полностью иммунизированы – 86 203 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели – 8 330 человек", – сообщил Минздрав Украины.
Днем ранее, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.
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За все время пандемии в Украине заболело – 2 748 614 человек, выздоровели – 2 369 695 человек, летальных случаев - 63 486.
С начала прививочной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу – 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 915 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.
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ПРАЦЮЙМО І ДАЛІ НАД ЦИФРАМИ,ПАНОВЕ!
відразу нагадаю,особливо прихильникам Порошенко,як пані Супрун запланувала припиненя фінансування ВСІХ інфекційних і псиХІАТРИЧНИХ ЛІКАРЕНЬ(У ЧАСИ пОРОШЕНКО)
в августе. В октябре количество зараженных уменьшилось.
Храниться на поверхности и не боиться температур - нихрена не сработало ,так как летом бешаный спад был, и так второй год.
Дети не болеют или переносят совсем незаметно - нихрена не подошло ибо пропаганда идет укалывать с 5 лет.
Одна доза и эпидемия пройдет - нихрена
Две и все будет ок - опять мимо
бустер и вы будете жить - совсем спорно, Израиль уже гарантий не дает ( вообще удивлен что на евреях испытуют)
Теперь гарантии что колоть будут и дальше озвучили наши хомячки - два укола в следующем году,все кто укололся в этом.
В сухом остатке - вирус полностью не выявлен ( и это то при работе ВСЕХ мировых лабораторий?) ,лекарства нет (которое гарантирует,а не предполагает), более двух лет весь мир играет в вариации на тему- а что будет если сделаем так или этак. Сезонность его более чем подтверждена.Пропаганды здорового образа жизни ,дабы укреплять иммунитет нет нигде (в штатах владельцы спортзалов в открытуют обвиняют власти в намереном геноциде, ибо идет пропаганда - сидите дома и жрите). Выбора при "необязательной" вакцине людям не оставляют ставя перед фактом потери средств к существованию.Осталось только пригрозить блокировкой карт.
Дети не болеют или переносят совсем незаметно - нихрена не подошло ибо пропаганда идет укалывать с 5 лет.
До 5% від хворих на коронавірус в області - діти
8 грудня 2020р, Новини. Департамент охорони здоров'я, Прес-служба ОДА
Щодня медики реєструють нові випадки захворювання на ковід, як серед дорослих, так і серед дітей. Як розповіла керівник Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко упродовж останнього часу частка дітей в загальній кількості хворих зросла і є більшою, аніж у травні-липні цього року.
«На Львівщині цей відсоток є нижчий, аніж по Україні, проте в області він становить від 3,5 до 5 %. Якщо на початках ми говорили, що це 1-3 дитини, які були госпіталізовані у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню, то починаючи, приблизно від кінця травня, Львівська обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» постійно має на лікуванні від 15 до 20 дітей з коронавірусом», - зазначила Наталія Іванченко.
Одна доза и эпидемия пройдет - нихрена
Две и все будет ок - опять мимо
бустер и вы будете жить - совсем спорно, Израиль уже гарантий не дает ( вообще удивлен что на евреях испытуют)
НІХТО І НЕ СТВЕРДЖУВАВ,ЩО ВАКЦИНИ ДАЮТЬ 100-ВІДСОТКОВИЙ ЗАХИСТ.
И как можно прокалывать ВСЕХ без разбора и без обследования, и это у нас, где рак на 1-2 стадии дажи не обнаруживают,а колоть раковых это вообще лотерея.
"лекарства нет (которое гарантирует,а не предполагает)" ??????????????????????- снова херню несешь, так как лекарства нет от многих болезней, в том числе и от банального ринита, или от сезонного гриппа.
Можешь вести здоровый образ жизни, можешь даже заплывать за буйки, стоять под стрелой, идти или ехать "на красный свет", проезжать под шлагбаумом и тд. зебилоидам можно все.
Странно ,не находите, все по вашему выявленно и известно ... а лекарства не работают, ну вот никак от слова совсем в понимании рядового гражданина. Банальный парацетомол со своими прямыми обязаностями при орви справляеться , а супервакцины (в прямом понимании слова ВАКЦИНА) при ковиде нет.Да ,возможно снижают частично порог , который с приходом нового штампа растет как на дрожжах снижая и без того низкую защиту вакцины, и из сезона в сезон только цифра растет .
Закон про загальне щеплення, який ухвалила ВР, порушує близько 25 статей Конституції! Навіть конфіскація майна, яка є підозра що людина/люди в автівці чи на підприємстві можливо хворі. Це значить, що закон не дійний. Смертність від ковід на рівні 0,5% при смертності від серцево-судинних захворювань 68%, 13% від раку і іншими хворобами -- ці хвороби взагалі не взяті до уваги в тому законі! G20 виділили 5трильйонів доларів на виробництво щеплень. Ось тепер з нас ці гроші повинні здерти у вигляді примусового щеплення причому генно-модифікуючими препаратами.
Кажуть, помогає.