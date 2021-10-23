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За сутки в Украине вакцинировались от COVID-19 рекордные 289,5 тысяч людей

За сутки в Украине вакцинировались от COVID-19 рекордные 289,5 тысяч людей

За пятницу, 22 октября, в Украине 289 468 людей были вакцинированы против COVID-19. Это рекордное количество с начала эпидемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрав.

По данным Минздрава, за последние сутки одну дозу получили 203 265 человек, полностью иммунизированы - 86 203 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 8 760 924 человека, из них получили одну дозу - 8 760 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 915 377 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 676 299 прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от СOVID-19 умерло 483 человека, зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания, выздоровело 8 330 человек, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировались от COVID-19 рекордные 289,5 тысяч людей 01

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4903) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+8
можно было и не откладывать на потом, не слушать пропагандонов в российских вымиратов, а самостоятельно анализировать информацию и принимать решение о прививке еще в июле-августе.... кстати, боты-антиваксеры, вы там говорят продвинутые - какая операционная система сейчас в чипах и как ее обновить до виндовс 11?
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23.10.2021 09:17
+4
Стадо. Пока гром не грянет...
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23.10.2021 09:23
+4
І лише тому...
Уявляєте, які українці несвідомі...
Не хочеться вже писати "тупі , довбануті, темні, затуркані кварталом імбіцили"...
Просто несвідомі
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23.10.2021 09:46
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можно было и не откладывать на потом, не слушать пропагандонов в российских вымиратов, а самостоятельно анализировать информацию и принимать решение о прививке еще в июле-августе.... кстати, боты-антиваксеры, вы там говорят продвинутые - какая операционная система сейчас в чипах и как ее обновить до виндовс 11?
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23.10.2021 09:17 Ответить
эта нифига не ловит 5G....
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23.10.2021 09:19 Ответить
https://www.microsoft.com/uk-ua/windows/get-windows-11
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23.10.2021 09:30 Ответить
Да ладно вам! И с 4G все прекрасно обновляется! А от Wi-Fi ( перевод для ковидиотов ви-фи) так вообще влетает. Просто силой мысли входишь в меню "Настройки", находишь опцию "Ограничение скорости" и снмаешь флажок "Ограничение скорости для ковидиотов". Разработчики софта предусматривали, что люди без мозгов рано или поздно тоже начнут вакциниро чипизироваться, а они придумали для себя поддельные сертификаты.
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23.10.2021 09:48 Ответить
Стадо. Пока гром не грянет...
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23.10.2021 09:23 Ответить
Подтверждаю!Привился в конце августа.Пока Маск все спутники не запустит 5g не будет принимать.И не надейтесь.Недавно такие новости были.Я тоже повелся на халявный вифи.Обманули падлы.P.S. потом усе у зомби привратятся.
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23.10.2021 09:28 Ответить
И шо плохого? Чипизированные зомби не нарушают ПДД и переходят дорогу только по пешеходным переходам. Я слышал. что где-то в Дарнице юноша-зомби слез с велика перед пешеходным переходом и перевел его руками. А девочка-подросток перестала пистеть перед переходом по телефону и вынула из ушей наушники. Одну женщину-зомби уволил базарный торгаш, потому что она не могла больше обсчитывать покупателей и честно говорила, что товар - говно.
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23.10.2021 09:53 Ответить
Одну женщину-зомби уволил базарный торгаш, потому что она не могла больше обсчитывать покупателей и честно говорила, что товар - говно. Теперь она устроилась продавцом органических удобрений.
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23.10.2021 12:23 Ответить
От души. Спасибо!
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23.10.2021 12:25 Ответить
Интересно какой процент от этого количества по прежнему покупают сертификат.
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23.10.2021 09:41 Ответить
Или потому ,что в поезда не пускают,или зашквар Гади -лучшая реклама вакцинации)))
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23.10.2021 09:43 Ответить
І лише тому...
Уявляєте, які українці несвідомі...
Не хочеться вже писати "тупі , довбануті, темні, затуркані кварталом імбіцили"...
Просто несвідомі
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23.10.2021 09:46 Ответить
Ви на жаль праві у всіх своїх епітетах!!!
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23.10.2021 11:29 Ответить
Не лучшая реклама - от министра Степанова - после нее стадо на вакцинацию до сих пор собрать не могут
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23.10.2021 11:11 Ответить
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/uk/ https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/uk/


интересная статистика по великобритании, как выросло количество зараженных в сутки после года вакцинации
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23.10.2021 09:55 Ответить
интересная статистика по Великобритании, как уменьшилось количество умерших в сутки после года вакцинации
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/uk/
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23.10.2021 14:18 Ответить
Количество заболевших выросло в два раза. Да, умирает меньше, но сейчас. Что будет через год, два?
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23.10.2021 16:19 Ответить
https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/israel/ https://index.minfin.com.ua/ua/reference/coronavirus/geography/israel/


то же самое по израилю. просто статистика.
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23.10.2021 09:57 Ответить
то же самое по Израилю. просто статистика.
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

Кроме того, израильские врачи сообщали, что 50% смертельных случаев дают невакцинированніе, которіх в общем населении 17% и аозраст их премущественно младше 20 лет.
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23.10.2021 14:22 Ответить
Где они такое сообщали? Интересно почитать.
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23.10.2021 16:25 Ответить
Давненько это читал, ее нашел ту ссылку, но вот есть несколько более свежая информация:
https://www.svoboda.org/a/izrailjskiy-eksperiment-pomozhet-li-revaktsinatsiya/31461630.html - Два человека, привитые тремя дозами, умерли за все время. Я бы смотрел не на новости, а на статистику Минздрава. Я на той неделе был в реанимации, где "корона". 25 человек, два из них вакцинированных - 87 и 92 года, один с пересаженной почкой, другой онкологический больной. Остальные - младше 50 лет, невакцинированные. 70% процентов людей, которые умерли за последний месяц от коронавируса, невакцинированные. Теперь давайте посмотрим статистику: 6 миллионов вакцинированных и 500-600 тысяч невакцинированных. Детей уберем, там нет тяжелого течения. Из этого количества 70% - непривитые люди младше 50 лет. Соотношение вакцинированных и невакцинированных составляет 90% к десяти. Соответственно, у нас на 10% непривитых молодых приходится 70% смертей, а количество их в 10 раз меньше. Получатся, что в 9 раз чаще умирают непривитые молодые, чем привитые пожилые с хроническими заболеваниями. Да, есть и будут люди, которые привиты и будут умирать. Но основная масса тяжелых случаев приходится на невакцинированных. И нельзя сравнивать 80-90-летних стариков, у которых в принципе нет большого иммунного ответа, с молодыми людьми. Если мы возьмем популяцию младше 50-60 лет, ни одного вакцинированного в больнице нет и не было.
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23.10.2021 19:13 Ответить
Кто вакцинировался, кто и прикупил сертификат. Естественный отбор.
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23.10.2021 11:29 Ответить
Вакцинировались или китайским шмурдяком вкололись, от которого ни якого толку?
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23.10.2021 12:40 Ответить
Да, тупых и сцыкливых ещё хватает... А ведь назад дороги нет, впереди только очередные ревакцинации, но уже платные...
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23.10.2021 15:50 Ответить
 
 