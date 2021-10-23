В инфекционной реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов, - врач Сидоренко о ситуации с больными COVID-19
Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Инстаграме врач-радиолог Александровской клинической больницы Михаил Сидоренко. Приводим его текст полностью.
"Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты составленные за месяц.
И знаете, что я вам скажу, эта волна уникальна, потому что вакцины уже являются общедоступными. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть. и еще чем эта волна уникальна, это тем, что это "дельта" и она ведет так же, как и другие штаммы, но быстрее.
Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Ибо на одного поступающего пациента - всегда найдется труп. Помню, зимой была ситуация, что человек просидел 2 часа на приемной с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место... дождался.
Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов. Когда вы попадете в палату, на вас натянут маску, со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша и вы будете срывать эту маску, пытаться встать, возможно упадете и сломаете себе какую-то кость. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к кровати. И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычания из-под маски, но на вас не будут обращать внимания. Периодически к вам буду приходить я, поднимать вас, подкладывая холодную рентгеновскую кассету под спину, постараюсь расшифровать, что вы мне пытаетесь промычать через ту маску, но скорее всего я вас тоже не пойму.
Когда вы умрете вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую потасканный каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете насколько это явление врезается в память, это невероятно бешеный крик. И мне вас не будет жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно.
Вакцинируясь вы оберегаете близких от своей смерти".
Пожалуйста, подождите...
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https://www.youtube.com/watch?v=OlUUc-sPwaw
За лето можно было хренову кучу агитационных видосиков снять и вбить в мозги обязательность вакцинации! Разворовали ковидный фонд и свою безалаберность списуют на тупой не вакцинированный охлос.Да а с таким тупым вожаком стая быстро поредеет, и будет молча считать уносящих вперед ногами.Значит закон о 73% работает!
Мені самому не зрозуміло який в ній сенс: 1) тобто вакцина не є гарантією - ризик захворіти залишається.2) Люди після вакцинації за фактом хворіють (в різній формі) і несуть загрозу оточуючим. 3Контраргумент цього - це те що хвороба переноситься легше, хоча багато публікацій різних дослідників з абсолютно протилежним результатом!
З усього цього я роблю висновок, що людство спеціально заражають !!
а пфайзер и модерна - погугли, откроешь для себя много нового
https://moz.gov.ua/article/news/use-pro-vakcini-vid-covid-19-v-ukraini-comirnatypfizer-biontech
это окуительное обьяснение на оф.сайте моз украины.
что же это такое: своєрідна "інструкція"?
и куда потом деваются измененные клетки?
Вгадав?
Ну тут спорить нечего - вон автор же так и пишет - на ИВЛ гарантированная смерть. Он же врач, знает.
Опять же, умереть дома или умереть под пытками, привязанным к кровати без шансов наклониться и отхаркать слизь - это все равно что убийство удушением, лучше уж дома. Да и думаю, что больше будет шансов.
Возмущаться тут нечем, они люди подневольные, для хорошей вакцинации им нужно статистики смертности поднимать, иначе люди не пойдут. Те, кого в больничке убили - послужат делу вакцинации, а значит - их смерти были не зря.
.... или ложится в больничку, где убивают...
Пишет же врач, опытный человек, что в больничке именно убивают.
Ну а насчет «пытаются лечить»...
Коньяк не решает проблем.
Кефир тоже не решает.
Коньяк хотя бы пытается.
я раньше эту заметку читал уже, и для себя решил, что дома рисков меньше.
Чтоб Вам было понятнее: врач, профессионал, пишет - шансов выжить под ИВЛ - ноль.
Вероятность выжить вычисляется в диапазоне от 0 до 1, надеюсь вы в курсе.
Следовательно, не ложась под ИВЛ - вы имеете вероятность выжить по крайней мере не хуже.
Поражен тем, что Вы сами не догадались.
судя по заметке, которую обсуждаем - «попытка» как раз «пытка»,
а не так, как в поговорке «попытка не пытка».
Тож держава жує попкорн і наблюдає за дібілами . Вакцини вона закупила , тож може наблюдати з чистою совістю
Мы видим выступления деятелей, которые рассказывают об очередях в больницы, морги, крематории и кладбища!
А это означает, что правительство не контролирует ситуацию.
Оно опять оказалось неготовым к очередной волне пандемии.
Все повторяется до последнего знака после запятой.
Они не сделали ни-че-го!
А выделенные на борьбу с короной деньги - раздерибанили по не имеющим к медицине отношения статьям расходов, где на лопате стоят свои, зеленые люди. 😡
Разве что нанять титушек, чтобы хватали людей на улицах и насильно кололи?
лікують чим можуть.Наслідки.
бо ліків проти вірусів НЕ ІСНУЄ.
ЛИШЕ ВАКЦИНАЦІЯ.
и сказать, чтоб не давались госпитализировать
Чому ? Правду ж матку рубанув.
https://focus.ua/uk/ukraine/496075-mi-otnosimsja-predvzjato-k-nevakcinirivannim-pacientam-intern-aleksandrovskoy-bolnicy
А тепер (за давно заїждженим сценарієм) калякає пояснення та виправдання, кострубаті, правда.
"Повинен внести кілька ремарок. Якщо у вас склалося враження про бездушних медиків то ви помиляєтеся. Упереджене ставлення, якщо ви не вакциновані, проявляється лише на рівні сприйняття відповідальності. Лікарю легше розуміти, що пацієнт сам себе загнав у такий стан, не вакцинувавшись, співчуття дійсно буде менше. Але робота є робота, ви пацієнт, ви об'єкт нашої роботи. А роботу ми цінуємо і отримуємо задоволення від процесу і результату ", - підкреслює Сидоренко в новому пості.
Та зрозуміли вже про задоволення: "конвеЇр смерті" (с), "ніхто не звертає увагу" (с), "про вас забудуть" (с) і т.д.
Значит, каждый кто хочет - может набодяжить и продавать. Так же было и при испанке.
Бодяжил кто хотел и тут же массово применяли.
И шо? Ну да, не эффективные, не работали. Но не вымерло же человечество, то и норм.