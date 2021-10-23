В инфекционной реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов, - врач Сидоренко о ситуации с больными COVID-19

Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Инстаграме врач-радиолог Александровской клинической больницы Михаил Сидоренко. Приводим его текст полностью.

"Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты составленные за месяц.

И знаете, что я вам скажу, эта волна уникальна, потому что вакцины уже являются общедоступными. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть. и еще чем эта волна уникальна, это тем, что это "дельта" и она ведет так же, как и другие штаммы, но быстрее.

Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Ибо на одного поступающего пациента - всегда найдется труп. Помню, зимой была ситуация, что человек просидел 2 часа на приемной с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место... дождался.

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Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов. Когда вы попадете в палату, на вас натянут маску, со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша и вы будете срывать эту маску, пытаться встать, возможно упадете и сломаете себе какую-то кость. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к кровати. И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычания из-под маски, но на вас не будут обращать внимания. Периодически к вам буду приходить я, поднимать вас, подкладывая холодную рентгеновскую кассету под спину, постараюсь расшифровать, что вы мне пытаетесь промычать через ту маску, но скорее всего я вас тоже не пойму.

Когда вы умрете вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую потасканный каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете насколько это явление врезается в память, это невероятно бешеный крик. И мне вас не будет жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно.

Вакцинируясь вы оберегаете близких от своей смерти".

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