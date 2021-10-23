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Новости Коронавирус и карантин
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В инфекционной реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов, - врач Сидоренко о ситуации с больными COVID-19

В инфекционной реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов, - врач Сидоренко о ситуации с больными COVID-19

Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Инстаграме врач-радиолог Александровской клинической больницы Михаил Сидоренко. Приводим его текст полностью. 

"Шанс выйти из инфекционной реанимации живым сейчас составляет 50/50, шанс остаться живым после интубации и ИВЛ почти нулевой. Это не официальная статистика, это мои личные подсчеты составленные за месяц.

И знаете, что я вам скажу, эта волна уникальна, потому что вакцины уже являются общедоступными. Если вы попадаете в больницу сейчас, то знайте, к вам сразу с порога будет предвзятое отношение, у вас был выбор, вы сами захотели умереть. и еще чем эта волна уникальна, это тем, что это "дельта" и она ведет так же, как и другие штаммы, но быстрее.

Места в реанимации всегда для вас будут, больницу уже невозможно перегрузить. Ибо на одного поступающего пациента - всегда найдется труп. Помню, зимой была ситуация, что человек просидел 2 часа на приемной с баллоном кислорода, ожидая, что кто-то умрет и освободит ему место... дождался.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от СOVID-19 умерло 483 человека, зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания, выздоровело 8 330 человек, - Минздрав

Сейчас эту ситуацию трудно представить, потому что кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов. Когда вы попадете в палату, на вас натянут маску, со временем от низкой сатурации у вас поедет крыша и вы будете срывать эту маску, пытаться встать, возможно упадете и сломаете себе какую-то кость. Тогда санитарки возьмут и порежут синюю медицинскую пеленку и привяжут ваши руки и ноги к кровати. И тогда о вас забудут, вы захотите в туалет, вы захотите воды, вы будете выдавать какое-то непонятное мычания из-под маски, но на вас не будут обращать внимания. Периодически к вам буду приходить я, поднимать вас, подкладывая холодную рентгеновскую кассету под спину, постараюсь расшифровать, что вы мне пытаетесь промычать через ту маску, но скорее всего я вас тоже не пойму.

Когда вы умрете вас еще будут пытаться откачать, сломают ребра, но шанса почти не будет. Вас упакуют в черный полиэтиленовый мешок, положат на старую потасканный каталку и вывезут в коридор. Далее ваш врач выйдет из отделения, где будут стоять ваши близкие, он скажет, что вы, к сожалению, умерли. Буквально через секунду в коридоре будет стоять страшный крик. Вы не представляете насколько это явление врезается в память, это невероятно бешеный крик. И мне вас не будет жаль, вы уже мертвы, вы ничего не чувствуете, а вот вашим близким будет трудно.

Вакцинируясь вы оберегаете близких от своей смерти".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Ножевникова: В Одессе мест в больницах нет. Невакцинированные - дома на двух концентраторах

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+43
А каким должно быть отношение к человеку, который имел возможность вакцинироваться, но посчитал себя умнее врачей и забил на порядки и правила. Вакцинация для него неприемлема, маска на носу - унизительна. А теперь он сгорает заживо, задыхается, а вы, "лживые врачи", должны его спасти.
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23.10.2021 10:02
+33
А что Вы хотели? Чемпионы по борбьбе с коронавирусом! Люди призывали закрыть границу с Мордором и Беларусью с недавно снятыми всеми осоциальными ограничениями, ввести наконец запрет на вьезд из российских Вымиратов! но нет, вы позволили вирусу в огромном количестве просочиться на полоумных шастающих туда
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23.10.2021 09:56
+25
Если это говорил или писал врач, то очень сильно сказано.
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23.10.2021 09:53
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Страница 5 из 5
Читаю вашу статью , моя мама лежит в реанимации, дважды вакцинированная. Спасибо, доктор, что "дали надежду" таким как она выздороветь. Так может и не стоит надеяться? Всё там будем, да, док?
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23.10.2021 18:53 Ответить
Да
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23.10.2021 19:45 Ответить
какая вакцина у нее была?
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23.10.2021 21:37 Ответить
Sputnik-V
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23.10.2021 22:37 Ответить
З кожним днем антиваксерів буде ставати менше, але, на жаль, не за рахунок зроблених щеплень. Природній відбір...
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23.10.2021 19:03 Ответить
вакцинофилоцефалам невдомёк, что все написанное этим богадельщиком-реанимировщиком чистая правда, правда о том, как "" спасают людей в наших реанимациях-автоморгах, а схватились за ковид и невакцинацию. да будь у вас местный зуд спины, то с таким подходом реанимации как у них , вы переживете свой зуд не на много дольше, чем ковид, остолопы. свистите дальше про исключительную пользу всех вакцин с докембрийским уровнем и "" проффесионализмом медицины .
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23.10.2021 20:07 Ответить
100% 😎👍
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23.10.2021 22:38 Ответить
хватит постить эту куйню..этот текст я еще 2 дня назад в фб читал..кто хотел тот вакцинировался..кто нет ..это их выбор.
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23.10.2021 19:10 Ответить
ух какие страшилки, прямо не ковид, а спидо-рак с ******, люди за два часа умирают, превращаясь в кровожадніх зомби
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23.10.2021 19:49 Ответить
на сьогодні 2 місце в світі по смертності від ковіду,такі реалії...
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23.10.2021 20:01 Ответить
Study Destroys Justification for Vaccine Mandates
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23.10.2021 20:02 Ответить
Какой смысл дебилов уговаривать вакцинироваться , сами вымрут , по Дарвину
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23.10.2021 20:12 Ответить
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/ https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

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24.10.2021 05:32 Ответить
Дибилы те,кто колит себе эту непонятную дрянь(вакцыну)
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25.10.2021 16:00 Ответить
Як висаджують з потяга -
https://www.youtube.com/watch?v=OlUUc-sPwaw
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23.10.2021 20:17 Ответить
Врач о клятве Гипократу ничего слышал,расчетливый циничный патоанатом или агитпроп от Ляшка.Слова нелюдя нужно говорить громко зеленой сопле и его камарилье в уши!
За лето можно было хренову кучу агитационных видосиков снять и вбить в мозги обязательность вакцинации! Разворовали ковидный фонд и свою безалаберность списуют на тупой не вакцинированный охлос.Да а с таким тупым вожаком стая быстро поредеет, и будет молча считать уносящих вперед ногами.Значит закон о 73% работает!
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23.10.2021 20:46 Ответить
Один мій давній знайомий (лікар до речі) після щеплення тяжко захворів ковідом, він рішуче проти вакцинації !!
Мені самому не зрозуміло який в ній сенс: 1) тобто вакцина не є гарантією - ризик захворіти залишається.2) Люди після вакцинації за фактом хворіють (в різній формі) і несуть загрозу оточуючим. 3Контраргумент цього - це те що хвороба переноситься легше, хоча багато публікацій різних дослідників з абсолютно протилежним результатом!
З усього цього я роблю висновок, що людство спеціально заражають !!
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23.10.2021 20:58 Ответить
какая у него была вакцина?
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23.10.2021 21:38 Ответить
точно не знаю, сказал, что на следующий день после прививки температура - 39
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23.10.2021 21:42 Ответить
Sputnik-V
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23.10.2021 22:40 Ответить
Как говорил Остап Ибрагимович, гарантию дает только страховой полис. А вакцина всего лишь "знакомит" иммунную систему конкретного человека с потенциальной опасностью. И как отнесется иммунная система к такому знакомству - вопрос сугубо индивидуальный. У подавляющего большинства вырабатываются антитела к ковиду, у кого-то больше, у кого-то меньше. У кого более слабый иммунитет может и заболеть, но шансы на то что он эту болячку перенесет легче у него все равно выше, чем у того, чья иммунная система будет "учится" на настоящем вирусе.
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23.10.2021 22:37 Ответить
Ну если ни специально заражают, то тренируются по ходу в отработке неких технологий на населении - это тоже не добавляет оптимизма. Пусть потренируются на кошках( мышах ).
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23.10.2021 22:52 Ответить
Можно конечно пятилетку проводить клинические испытания на кошках и мышах. Вопрос - сколько миллионов людей за это время помрет без вакцинации. И заражают не полноценным вирусом, а его фрагментом, который не функционирует, но иммунитет в состоянии потом "опознать" по этому фрагменту настоящий вирус.
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23.10.2021 23:04 Ответить
это коронавак так работает.
а пфайзер и модерна - погугли, откроешь для себя много нового
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23.10.2021 23:46 Ответить
наоборот, короновак знакомит с целым вирусом. А пфайзер и модерна только с шипом.
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24.10.2021 00:35 Ответить
Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну "інструкцію", як створити цей білок.
https://moz.gov.ua/article/news/use-pro-vakcini-vid-covid-19-v-ukraini-comirnatypfizer-biontech

это окуительное обьяснение на оф.сайте моз украины.
что же это такое: своєрідна "інструкція"?
и куда потом деваются измененные клетки?
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24.10.2021 00:44 Ответить
Какие такие "изменененные клетки"? Любая клетка, при наличии достаточных запасов энергии и "строительных материалов" будет клепать любые произвольные белки по "инструкции" из РНК, даже те, которых изначально она никогда не делала. В ней есть для этого специальный механизм, которым пользуются вирусы, чтобы плодить свои копии, а в случае мРНК вакцин этим механизмом решили воспользоваться создатели вакцины. Они фрагмент генетического кода, ответственного за создание специфического белка, отделили от всего остального, и заставляют человеческий организм сначала синтезировать белок вируса, а потом иммунная система начинает с ним бороться. Вот только РНК в процессе этого синтеза "уничтожается", это одноразовая технология, так что наделав некоторое количество белка по инструкции из вакцины, клетка возвращается к своим обычным делам. В отличие от настоящего вируса, который, попав в клетку, заставляет её работать на износ, аж пока она не уничтожается.
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24.10.2021 08:07 Ответить
погибают, так работают любые вирусы, которые есть, которыми мы болеем. Сами они не могут размножаться, поэтому они внедряются в клетки,и затавляют производить свои копии. вместо выполнения своих функций.
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24.10.2021 16:46 Ответить
хоршо. через сколько часов после укола погибнут все измененные клетки?
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24.10.2021 20:52 Ответить
У каждого по разному до нескольких дней.
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25.10.2021 12:19 Ответить
лікар-проктолог або стоматолог.

Вгадав?
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24.10.2021 09:22 Ответить
Конвеєр смерті,прямо як в концтаборі.Ну так ж не може бути.
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23.10.2021 21:38 Ответить
он же предупреждает - не ложитесь в больничку, как бы ни было плохо - убьют
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24.10.2021 01:01 Ответить
С другой стороны, если низкая сатурация, то дома ты всё равно помрешь без медицинской помощи.
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24.10.2021 08:08 Ответить
без ИВЛ шансов помереть меньше, я когда болел, проверял - гонял цифры на пульсоксиметре как хотел, чем быстрее дышишь - тем меньше сатурация. А ИВЛ именно и делает насильное дыхание.
Ну тут спорить нечего - вон автор же так и пишет - на ИВЛ гарантированная смерть. Он же врач, знает.

Опять же, умереть дома или умереть под пытками, привязанным к кровати без шансов наклониться и отхаркать слизь - это все равно что убийство удушением, лучше уж дома. Да и думаю, что больше будет шансов.

Возмущаться тут нечем, они люди подневольные, для хорошей вакцинации им нужно статистики смертности поднимать, иначе люди не пойдут. Те, кого в больничке убили - послужат делу вакцинации, а значит - их смерти были не зря.
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24.10.2021 11:59 Ответить
Получается, что люди сознательно выбирают выпилиться из реальности таким необычным способом?
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23.10.2021 21:38 Ответить
Нет, они такую задачу не ставят, оно так само получается. Впрочем как и у тех, кто переходит дорогу на красный свет, заплывает за буйки, стоит под стрелой или сунет пальцы в розетку.
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23.10.2021 22:43 Ответить
Впрочем как и у тех, кто переходит дорогу на красный свет, заплывает за буйки, стоит под стрелой или сунет пальцы в розетку.

.... или ложится в больничку, где убивают...
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24.10.2021 12:00 Ответить
В больничке лечить вообще-то пытаются, но если человек по своей глупости сам себя убил, то медицина тут бессильна. Мозги пришивать врачи пока не научились.
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24.10.2021 15:50 Ответить
Вы почитайте сначала чем сразу коментировать
Пишет же врач, опытный человек, что в больничке именно убивают.
Ну а насчет «пытаются лечить»...

Коньяк не решает проблем.
Кефир тоже не решает.
Коньяк хотя бы пытается.
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24.10.2021 20:21 Ответить
Вы уж там соберитесь с мыслями и определитесь: здорового человека везут в больницу, где его пытаются "убить" или все-таки везут больного которого пытаются лечить?
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24.10.2021 20:27 Ответить
Вы хотели сказать, Вас определить? Потому что я-то определился давно,
я раньше эту заметку читал уже, и для себя решил, что дома рисков меньше.

Чтоб Вам было понятнее: врач, профессионал, пишет - шансов выжить под ИВЛ - ноль.
Вероятность выжить вычисляется в диапазоне от 0 до 1, надеюсь вы в курсе.
Следовательно, не ложась под ИВЛ - вы имеете вероятность выжить по крайней мере не хуже.

Поражен тем, что Вы сами не догадались.
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25.10.2021 10:10 Ответить
о, да - насчет «пытаются» лечить.
судя по заметке, которую обсуждаем - «попытка» как раз «пытка»,
а не так, как в поговорке «попытка не пытка».
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25.10.2021 10:12 Ответить
А мене цікавить лише одне питання, а що держава робить для забезпечення карантинних заходів, з яких головне це відокремити хворих і носіїв від здорових? Бо наприклад, я не бачив жодної статистики щодо сум і кількості накладених штрафів на тих хто не дотримується маскового режиму в громадських приміщеннях і транспорті. До речі, якщо з початку пандемії маска вважалася єдиним захистом, то я щось не чув, що зараз вона ним перестала бути, незалежно від того, вакцинований ти чи ні.
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23.10.2021 21:46 Ответить
Люди самі себе не цінують . Втікають від вакцинації як дікарі від іспанців .
Тож держава жує попкорн і наблюдає за дібілами . Вакцини вона закупила , тож може наблюдати з чистою совістю
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23.10.2021 22:46 Ответить
А з чого ви взяли, що вакцинація це єдиний засіб подолання хвороби? До реч, і зараз центри вакцинації з натовпами очикуючих якраз і перетворюються на місце розповсюдження зарази, а ті хто її там підхоплює передають далі...А держава "наблюдає з чистою совістю"...
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25.10.2021 19:27 Ответить
А що це він так пише по бидлячому.Він ким себе уявив?
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23.10.2021 22:18 Ответить
Еее , пенсіонер тайга хаділа , гріби нашла , продала, да? дєнгі прапіла , абидна да
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23.10.2021 22:50 Ответить
Друга частина статті приводить в захват, ще потрібно кварталу 95 про це кіно зняти, це ж комедія!!!
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23.10.2021 22:41 Ответить
Что же мы видим сегодня на самом деле?

Мы видим выступления деятелей, которые рассказывают об очередях в больницы, морги, крематории и кладбища!

А это означает, что правительство не контролирует ситуацию.

Оно опять оказалось неготовым к очередной волне пандемии.

Все повторяется до последнего знака после запятой.

Они не сделали ни-че-го!

А выделенные на борьбу с короной деньги - раздерибанили по не имеющим к медицине отношения статьям расходов, где на лопате стоят свои, зеленые люди. 😡
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23.10.2021 23:38 Ответить
Расскажите, как именно их можно было использовать, если, к сожалению, не помогает ничего. Кроме вакцинации. Вакцина есть.

Разве что нанять титушек, чтобы хватали людей на улицах и насильно кололи?
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24.10.2021 00:20 Ответить
есть антивирусные препараты . есть препараты имеющие двойное действие и эффективны против вируса . почему их не применяют? а потому что они не дают таких прибылей для фармокомпаний и крышующих их политиках .
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24.10.2021 05:17 Ответить
Пока нет ни одного препарата с доказанной эффективностью. Ну, если простым языком, некоторое количество людей эти препараты действительно лечат, некоторое - нет, а некоторым от них становится только хуже. Короче, прикладывайте к голове лист подорожника, и самое главное, верьте, что это поможет. И в этом случае он действительно поможет.
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24.10.2021 08:14 Ответить
Бобік,не пи..ди..
лікують чим можуть.Наслідки.
бо ліків проти вірусів НЕ ІСНУЄ.

ЛИШЕ ВАКЦИНАЦІЯ.
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24.10.2021 09:25 Ответить
Доктор, который так говорит вообще не имеет право быть врачем. Что за отношение совковое к пациенту, почему не наказали санитарку которая привязывает и забывает пациенте. В тюрьму таких надо за такое отношение. А про уровень «профессионализма» вообще молчать нужно. Умирают у него пациенты. Нахер нужны такие врачи, у которых такая смертность. У него с психикой вообще все в порядке? Придурок конченый
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23.10.2021 23:50 Ответить
наверное, он имел в виду что он такой не один
и сказать, чтоб не давались госпитализировать
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24.10.2021 01:03 Ответить
а тебя ботик в спам
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24.10.2021 03:01 Ответить
Пост персонажика-інтерна було видалено з фб: тільки невідомо ким. Певне, ним самим. Я якраз хотіла почитати коменти.

Чому ? Правду ж матку рубанув.

https://focus.ua/uk/ukraine/496075-mi-otnosimsja-predvzjato-k-nevakcinirivannim-pacientam-intern-aleksandrovskoy-bolnicy

А тепер (за давно заїждженим сценарієм) калякає пояснення та виправдання, кострубаті, правда.

"Повинен внести кілька ремарок. Якщо у вас склалося враження про бездушних медиків то ви помиляєтеся. Упереджене ставлення, якщо ви не вакциновані, проявляється лише на рівні сприйняття відповідальності. Лікарю легше розуміти, що пацієнт сам себе загнав у такий стан, не вакцинувавшись, співчуття дійсно буде менше. Але робота є робота, ви пацієнт, ви об'єкт нашої роботи. А роботу ми цінуємо і отримуємо задоволення від процесу і результату ", - підкреслює Сидоренко в новому пості.

Та зрозуміли вже про задоволення: "конвеЇр смерті" (с), "ніхто не звертає увагу" (с), "про вас забудуть" (с) і т.д.
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24.10.2021 00:19 Ответить
Пояснив. Сам приховав попередній допис, для дружків лишив видимим.
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24.10.2021 00:22 Ответить
а яке відношення має лікар-радіолог до інфекційних захворювань? а цей лікар-радіолог знає, що вмирають в 99,99% ті, хто вже мають попередні побічні проблеми зі здоров'ям? а цей лікар-радіолого знає, що сукупно всі вакцини від ковіду вже вбили більше людей, ніж всі інші вакцини за всю історію людства разом взяті?
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24.10.2021 02:50 Ответить
нужно поотправлять вредных биомусорных ботиков в спам
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24.10.2021 02:58 Ответить
Я так и делаю, я живой человек , а не бот
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24.10.2021 08:18 Ответить
чтобы разработать безопасную и эффективную вакцину нужно 3-5 лет . дальше сами думайте .
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24.10.2021 05:07 Ответить
Не нужно. ЮНИСЕФ сообщает, что уже готовятся к выпуску более 200 вакцин от короны.
Значит, каждый кто хочет - может набодяжить и продавать. Так же было и при испанке.
Бодяжил кто хотел и тут же массово применяли.
И шо? Ну да, не эффективные, не работали. Но не вымерло же человечество, то и норм.
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24.10.2021 20:24 Ответить
Жестоко , но правильно. Может до долбодятлов и дойдет. Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 3 больниц) из 17 существующих.
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24.10.2021 08:07 Ответить
Согласен со многими комментаторами- доходчиво расписано. Я только не совсем понимаю, что делает врач-радиолог в ковидном отделении,? Врачи-радиологи работают в радиологии, а это онкологическое отделение....
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24.10.2021 08:53 Ответить
тоже самое что и делает шут в кресле президента))) последствия будут пострашнее ковида
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24.10.2021 09:09 Ответить
Страшно и печально. А ещё печальнее что примерно такое же отношение в наших недобольницах бесплатных к остальными пациентами я наблюдал и ДО ковида. В онкоцентрах всяких например. Так что если вы думаете что отношение к вам будет лучше если вы попадёте в нашу больницу и без ковида , то у меня для вас плохие новости
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24.10.2021 13:53 Ответить
На что только не пойдёт власть что бы прижать права и свободы граждан. прям кул-стори нон стопом прут.
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24.10.2021 15:45 Ответить
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