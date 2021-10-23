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Новости Коронавирус и карантин
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Пандемия COVID-19: число жертв на планете стремительно приближается к 5 млн. Украина - на 4-м месте в мире и 2-м в Европе по суточной смертности

Пандемия COVID-19: число жертв на планете стремительно приближается к 5 млн. Украина - на 4-м месте в мире и 2-м в Европе по суточной смертности

По состоянию на утро 23 октября в мире зарегистрировали 458 960 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 812 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 243 779 524 случая инфицирования, из них 458 960 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 954 088 человек, из них 7 812 за минувшие сутки.

Пандемия COVID-19: число жертв на планете стремительно приближается к 5 млн. Украина - на 4-м месте в мире и 2-м в Европе по суточной смертности 01

Побороли болезнь и вылечились 220,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В инфекционной реанимации кровать не успевает остыть от предыдущего пациента, это просто конвеер для трупов, - врач Сидоренко о ситуации с больными COVID-19

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Пандемия COVID-19: число жертв на планете стремительно приближается к 5 млн. Украина - на 4-м месте в мире и 2-м в Европе по суточной смертности 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.

Пандемия COVID-19: число жертв на планете стремительно приближается к 5 млн. Украина - на 4-м месте в мире и 2-м в Европе по суточной смертности 03
Пандемия COVID-19: число жертв на планете стремительно приближается к 5 млн. Украина - на 4-м месте в мире и 2-м в Европе по суточной смертности 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
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23.10.2021 10:22
+5
Та не медицину треба покращувати !
МАСКИ носіть, довбні !
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23.10.2021 10:21
+5
Зеленський та уряд не бореться з ковідом а будує дороги. Відповість він за це? Привіт вам зєбілам від Супрун, дибіл
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23.10.2021 10:23
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Наша область(Херсонская) в красной зоне. Кстати первая из областей получила переходящее "красное знамя". Хотя с 2019 года не долго были желтого цвета.... За два месяца быстро нахватались. В сентябре мэр Новой Каховки разрешил проведение ярмарки, где был представители из 18 областей.....потом организовал день города с приглашенными,не бесплатно,пИвцами ,одна из них Дорофеева. Её пригласил Козырь,губернатор обл.кандидат в ВР от ЗЕ. Для борьбы за КОРЫТО,правила отсутствуют.!!!!! Сегодня Козырь привез "балаган" с Вирасюком и командой силачей, как в цирке.....

В ютубе наверное можно будет посмотреть.
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23.10.2021 11:07 Ответить
Шампиньон мира по борьбе с Ковид-19
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23.10.2021 11:08 Ответить
почти олимпийские чемпионы, блт!
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23.10.2021 11:11 Ответить
Может популяция зебилов уменьшиться хз.
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23.10.2021 12:05 Ответить
Зелепукіна треба відправити медбратом в ковід-лікарню, хай відчує запах смерті а не "благоухание" наркотиків...
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23.10.2021 12:40 Ответить
Сподіваюся все ковідние гроші в Україні закатали в дороги?
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23.10.2021 13:30 Ответить
США уже всё практически вакцинировано,а смертность практически такая же, как в не вакцинированной Рашке
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23.10.2021 13:43 Ответить
в США количество населения почти в два раза больше
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23.10.2021 14:09 Ответить
Но и медицина там получше.И всё равно,цифры не утешительны.И опять же разделение.Республиканцы топят за антивакс,а демократы за вакцинацию
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23.10.2021 14:18 Ответить
Порошенко и его верный последователь Зеленский уже практически полностью уничтожили систему охраны здоровья, которая нам досталась от совка, и которая худо-бедно но работала. А теперь вылазят в СМИ и рассказывают, что мы почти впереди планеты всей по смертности среди населения... Это ж надо быть такими ссучеными обосрышами, чтобы в этой ситуации еще и так нагло бросать дерьмо на вентилятор...
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23.10.2021 15:34 Ответить
Друге місце в Європі за смертністю, а антиваксери і досі продовжують гавкати.

Пффф! Зрозуміла! Ці падлюки мріють, щоб Україна була на першому місці у світі, тому такнаполегливо над цим працюють.
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24.10.2021 00:40 Ответить
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