Пандемия COVID-19: число жертв на планете стремительно приближается к 5 млн. Украина - на 4-м месте в мире и 2-м в Европе по суточной смертности
По состоянию на утро 23 октября в мире зарегистрировали 458 960 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 812 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 243 779 524 случая инфицирования, из них 458 960 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 954 088 человек, из них 7 812 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 220,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 4-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Пффф! Зрозуміла! Ці падлюки мріють, щоб Україна була на першому місці у світі, тому такнаполегливо над цим працюють.