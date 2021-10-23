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Руководство победившей на выборах в Германии СДПГ выступает за быстрый запуск "Северного потока-2"

Руководство победившей на выборах в Германии СДПГ выступает за быстрый запуск

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Норберт Вальтер-Борьянс выступает за скорейшее введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Его позиция расходится с мнением возможных партнеров по коалиции - партии "зеленых".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

"На мой взгляд, независимость обеспечивается не разрывом связей с другими, а наличием как можно большего числа связей с как можно большим количеством партнеров. К сожалению, вы редко можете выбирать поставщиков, исходя из их симпатий к политической системе, то же самое и с нефтью", - сказал Вальтер-Борьянс, отвечая на вопрос о том, что "зеленые" не хотят поддаваться на шантаж российского президента Владимира Путина и не хотят быстро давать одобрение на запуск "Северного потока - 2".

При этом Вальтер-Борьянс отметил, что Германия привержена соблюдению основных стандартов, а также участвует в европейских экономических санкциях.

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"Однако в данном случае речь идет не о торговле, а об инфраструктуре, которая поможет нам осуществить переход нашей высокоразвитой страны к климатической нейтральности. В то же время, конечно, мы должны быстро расширять использование возобновляемых источников энергии", - добавил сопредседатель СДПГ.

По его словам, текущий рост цен на газ и топливо имеет три очень разные причины. Налог на выбросы CO2 имеет наименьшую долю. Эффект наверстывания после пандемии короновируса вносит более решающий вклад.

В то же время он признал, что "прямо сейчас российская политика поставок приводит к росту затрат на энергию".

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Напомним, социал-демократы победили на недавних выборах в Бундестаг и стремятся создать коалицию под своим руководством. В вопросе "Северного потока-2" потенциальные коалиционные партнеры партии Вальтера-Борьянса имеют совсем другую позицию. Сопредседатель партии "Союз-90/Зеленые" Анналена Бербок на днях заявила, что выступает против выдачи разрешения на эксплуатацию газопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии должно до начала января принять решение о разрешении на эксплуатацию "Северного потока-2", по которому предполагается поставлять до 55 миллиардов кубометров природного газа из России в Германию ежегодно.

Автор: 

Германия (7062) Северный поток (1458)


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Топ комментарии
+24
Здається мені німець давно куплений пуйлом.
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23.10.2021 10:28
+19
От німці...Щоб ви жили як коцапи !

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23.10.2021 10:33
+14
Напомнило один известный фильм: "Надо как можно быстрее запустить Скайнет - это решит все наши проблемы!"
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23.10.2021 10:34
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дело меркельши - живет и процветает.....
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23.10.2021 13:40 Ответить
Походу чувак,снова хочет жить через стенку в ГДР и наслаждаться прелестями Штази
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23.10.2021 13:54 Ответить
главный основоположник Евросоюза - Германия теперь вбивает клин в развал Евросоюза в интересах Московии. А потом немецкие историки будут писать - а как же так получилось что цивилизованая европейская нация-немцы - сошли с ума. И уже не в первый раз.
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23.10.2021 14:28 Ответить
Своя рубашка ближе к телу /вот ввесь комментарий /
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23.10.2021 14:49 Ответить
як спiвав покiйний Iгор Тальков "I сатана там правит бал"
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23.10.2021 15:18 Ответить
еще кому-то не очевидно, что европе с самого начала плевать, что тут у нас происходит?
можно подумать, что раша свои северные потоки случайно построила? все с самого начала знали куда они ведут, и что будут делать, и за чьи деньги, и кто будет прибыль получать.
а мы нах им не сдались, так обеспокоенность проявили и досвидания
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23.10.2021 18:38 Ответить
дело Меркель живет и побеждает Но достойную пенсию в "Газпроме" старуха себе обеспечила
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24.10.2021 14:56 Ответить
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