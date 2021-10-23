Эффективность вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, - исследование

Вакцины производства фирмы Pfizer безопасны для детей, а их эффективность в предотвращении симптоматических случаев заражения коронавирусом составляет 91%,.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", это следует из исследования, опубликованного представителями фармацевтической компании 22 октября.

Данные опубликованы на фоне обсуждения в США возможности вакцинации, вслед за подростками, детей в возрасте от 5 до 11 лет включительно, а таких в США проживает около 28 миллионов человек.

Если регулирующие органы одобрят детскую вакцину, прививки могут начать уже в начале ноября. Ожидается, что Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA) в ближайшее время опубликует результаты собственного исследования на эту тему. Консультативный совет FDA намерен обсудить полученные данные на следующей неделе.

Если вакцинация детей младшего школьного возраста будет санкционирована FDA, решение о том, кого именно будут вакцинировать, примут Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

На данный момент вакцина Pfizer в США разрешена для детей в возрасте от 12 лет.

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В последнем исследовании фирмы Pfizer участвовали 2 268 детей от 5 до 11 лет, каждый из которых получил либо две дозы вакцины, либо плацебо – вакцину-"пустышку".Полученная детьми доза составляла 1/3 от дозы, вводимой подросткам и взрослым.

Большая часть данных была собрана в США в августе и сентябре этого года, когда в стране начал доминировать вариант COVID-19 "Дельта".

Согласно опубликованным данным, у маленьких детей выработался такой же высокий уровень антител, как у подростков и взрослых, получивших стандартную дозу вакцины.

Ранее на этой неделе руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что, несмотря на резкий рост заболеваемости, вакцинация Pfizer в 93% предотвращает число госпитализаций среди детей в возрасте от 12 до 18 лет.

По данным CDC, дети меньше подвержены риску осложнений в случае заболевания COVID-19, однако коронавирус уже унес жизни 630 американцев в возрасте до 18 лет.Американская академия педиатрии сообщает, что почти 6,2 миллиона несовершеннолетних были инфицированы коронавирусом, из которых более 1,1 миллиона - за последние шесть недель.

На данный момент исследование возможности вакцинации детей младшего школьного возраста также проводит другой производитель вакцин - компания Moderna.