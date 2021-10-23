РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8982 посетителя онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
2 762 80

Эффективность вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, - исследование

Эффективность вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, - исследование

Вакцины производства фирмы Pfizer безопасны для детей, а их эффективность в предотвращении симптоматических случаев заражения коронавирусом составляет 91%,.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", это следует из исследования, опубликованного представителями фармацевтической компании 22 октября.

Данные опубликованы на фоне обсуждения в США возможности вакцинации, вслед за подростками, детей в возрасте от 5 до 11 лет включительно, а таких в США проживает около 28 миллионов человек.

Если регулирующие органы одобрят детскую вакцину, прививки могут начать уже в начале ноября. Ожидается, что Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA) в ближайшее время опубликует результаты собственного исследования на эту тему. Консультативный совет FDA намерен обсудить полученные данные на следующей неделе.

Если вакцинация детей младшего школьного возраста будет санкционирована FDA, решение о том, кого именно будут вакцинировать, примут Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

На данный момент вакцина Pfizer в США разрешена для детей в возрасте от 12 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-вакцина Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте 12-18 лет, - исследование

В последнем исследовании фирмы Pfizer участвовали 2 268 детей от 5 до 11 лет, каждый из которых получил либо две дозы вакцины, либо плацебо – вакцину-"пустышку".Полученная детьми доза составляла 1/3 от дозы, вводимой подросткам и взрослым.

Большая часть данных была собрана в США в августе и сентябре этого года, когда в стране начал доминировать вариант COVID-19 "Дельта".

Согласно опубликованным данным, у маленьких детей выработался такой же высокий уровень антител, как у подростков и взрослых, получивших стандартную дозу вакцины.

Ранее на этой неделе руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что, несмотря на резкий рост заболеваемости, вакцинация Pfizer в 93% предотвращает число госпитализаций среди детей в возрасте от 12 до 18 лет.

По данным CDC, дети меньше подвержены риску осложнений в случае заболевания COVID-19, однако коронавирус уже унес жизни 630 американцев в возрасте до 18 лет.Американская академия педиатрии сообщает, что почти 6,2 миллиона несовершеннолетних были инфицированы коронавирусом, из которых более 1,1 миллиона - за последние шесть недель.

На данный момент исследование возможности вакцинации детей младшего школьного возраста также проводит другой производитель вакцин - компания Moderna.

дети (6558) США (27082) COVID-19 (18608) Pfizer (180)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
У меня сложилось впечатление, что некоторые вакцинированные считают, что им вкололи эликсир бессмертия и вдобавок они ещё и Бога за бороду схватили, так что жить будут вечно и счастливо. А вот не сделавших привику ждут мучения в аду. Такая самоуверенность никак не свидетельствует об интеллекте. Слелал прививку - радуйся тихо, счастье любит тишину. А истерические вопли никому пользы не приносит. В Украине примерно 40% населения уже переболело этой заразой, а циферки по заболевшим публикуемые всюду - это лишь количество подтвержденных тестами заражений. Абсолютное большинство переболевших не делали теста, а потому не входят в статистику. Среди моих друзей, знакомых, родственников (примерно около сотни человек) единицы ещё не перболели (либо просто не знали об этом), а тесты делали не более 10 человек. Большая часть перенесла болезнь как обычную простуду, три или четыре человека лежали в больнице. Один умер, мужчина 70 лет с сахарным диабетом. Напомню, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года и это до пандемии. Выводы пусть делает каждый для себя и принимает решение про вакцинацию с "холодной" головой, а не в истерическом припадке.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:28
+12
Чуть менее года назад вышла статья с заявлениями производителей вакцин об их эффективности. Хочу заметить, что под эффективностью производители подразумевали возможность инфицирования, а не тяжелое течение болезни или меньший процент смертей. Как быстро меняется смысл слова "эффективность" https://www.bbc.com/russian/features-54963792
показать весь комментарий
23.10.2021 11:00
+11
Вы думает кто то запоминат эти факты? Каждый час бомбят новостями,перефразируют и переиначивают вообще суть.С кем не общался привитым о инфобюлетени о прививке- никто не читал,и сути не знает, и это люди которые летом кололись.Сейчас в момент массовой истерии можно колоть что угодно, за бумажку с печатью люди готовы на все.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты бы рот закрыл, выродок. У меня сейчас дочка 15 лет - болеет короной. А мы, вакцинированные пфайзером взрослые не болеем. Сам можешь не вакцинироваться, хрен с тобой. Но к остальным не лезь. Сиди и не вякай.
показать весь комментарий
23.10.2021 10:57 Ответить
вакцинация не гарантирует от заражения..а уменьшает тяжесть заболевания
показать весь комментарий
23.10.2021 11:04 Ответить
И даже это меня полностью устраивает
показать весь комментарий
23.10.2021 11:21 Ответить
наблюдаю постоянно картину в магазине - парочки с детьми ходят в масках, а дети нет, носятся по магазину, орут... зачем идти вдвоем да ещё с ребенком в магазин где скопление людей, или один член семьи не сможет купить все что надо
показать весь комментарий
23.10.2021 11:09 Ответить
Можна спитати про перебіг хвороби, чи важка форма?
Швидкого одужання дочці!
показать весь комментарий
23.10.2021 11:37 Ответить
Пока слава Богу все в легкой форме. Температура 37,8, не выше, сатурация в норме. вкуса и запаха не чувствует. Сильный кашель. Вчера врач назначил антибиотик. У нас уже пошел 7 день после первых симптомов.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:58 Ответить
она носила маску до этого?
показать весь комментарий
23.10.2021 21:04 Ответить
В маршрутках - да. 100%. Но в школе.. Они все носятся без масок... Даже учителя в масках - единицы. А дети - как дети. Будешь одна в маске - засмеют..
показать весь комментарий
24.10.2021 09:31 Ответить
Скорейшего выздоровления!
показать весь комментарий
23.10.2021 13:23 Ответить
Спасибо
показать весь комментарий
24.10.2021 09:29 Ответить
Жаль Модерны нету в Киеве, я бы сына 12-летнего привил...
Выздоровления дочке вашей!
показать весь комментарий
23.10.2021 21:01 Ответить
Спасибо
показать весь комментарий
24.10.2021 09:32 Ответить
Вакцинировался Pfizer, целый день вроде ничо, но только в голове постоянно звенит 5G...
потом ночью приснился Билл Гейтс и настойчиво требовал обновить Винду, а также обнулить драйверы ДНК и контроллеры хромосом. Постоянно путаюсь с литрами и галонами, милями и километрами. Заехал на заправку и говорю оператору: "Мем пожалуйста 5 галлонов 95
показать весь комментарий
23.10.2021 11:03 Ответить
Мем пожалуйста 5 галлонов 95
**********
95 Квартала?
показать весь комментарий
23.10.2021 12:03 Ответить
Беременные ещё не охвачены
показать весь комментарий
23.10.2021 10:57 Ответить
Их другим шприцом вакцинировали и не в плечо
показать весь комментарий
23.10.2021 12:16 Ответить
и новорожденные
показать весь комментарий
23.10.2021 21:05 Ответить
В інших країнах - вже.
показать весь комментарий
23.10.2021 22:13 Ответить
Чуть менее года назад вышла статья с заявлениями производителей вакцин об их эффективности. Хочу заметить, что под эффективностью производители подразумевали возможность инфицирования, а не тяжелое течение болезни или меньший процент смертей. Как быстро меняется смысл слова "эффективность" https://www.bbc.com/russian/features-54963792
показать весь комментарий
23.10.2021 11:00 Ответить
Вы думает кто то запоминат эти факты? Каждый час бомбят новостями,перефразируют и переиначивают вообще суть.С кем не общался привитым о инфобюлетени о прививке- никто не читал,и сути не знает, и это люди которые летом кололись.Сейчас в момент массовой истерии можно колоть что угодно, за бумажку с печатью люди готовы на все.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:05 Ответить
Ктото запоминает. Очень хорошо помню пугалку от бибиси с гробами в братской могиле на острове возле НьюЙорка

Если кто забыл за полтора года:

показать весь комментарий
23.10.2021 11:56 Ответить
А вот и опровержение... Ну, почти опровержение...
https://edition.cnn.com/2020/04/10/us/new-york-hart-island-burials/index.html Нью-йорк может похоронить невостребованных жертв коронавируса на острове Харт, но мэр сказал, что `` массовых захоронений не будет ''
показать весь комментарий
23.10.2021 15:21 Ответить
Кстати если нет айди картки или загранки нового образца, то сертификата с кувар кодом в смартфоне у тебя не будет. Можно на сайте сделать сертификат, но там не будет не подписей ни печатей, и валидацию в дие у мусора на планшете скорее тоже она не пройдет, ведь там не будет морды лица. Так что коршуны авакова и простой нарид будут отстреливать скоро друг друга как Украина перейдет в черную зону
показать весь комментарий
23.10.2021 12:18 Ответить
CDC і FDA постійно потрапляють у скандали в США, бо підтасовують результати досліджень (або взагалі публікують фейкові). На цю тему є фільм-розслідування Роберта Де Ніро "Відвакциновані" 2016 року.

Щоб скласти об"єктивну думку про будь що потрібно бути суддею: вислухати сторону захисту і обвинувачення. У іншому випадку інф. буде неповною і висновки будуть хибними.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:16 Ответить
ДО слова, щоб мати правильні і повні результати по впливу вакцини на дітей потрібно вести спостереження за їх розвитком і здоров"ям роками.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:19 Ответить
а это кого-то волнует? вон товарищ выще пишет про ковид у дочери. Могу поспорить на что угодно, что маску она как надо не носила. Лежит с ковидом. Ему легче уколоть ей что угодно, лишь бы и дальше маску не носить. А что эта вакцина сделает в отд. будущем - люмпен так далеко не задумывается
показать весь комментарий
23.10.2021 21:09 Ответить
Эй-эй! Антиваксеры, вы трошки обороты сбавьте! Вы дочирикаетесь, что я, вакцинированный, буду вынужден один хоронить миллионы вас, долбоящеров! Делать это бесплатно я отказываюсь категорически. Поэтому делаем предоплату, номер карты я вышлю на e-mail. С выездом в область и другие регионы дороже.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:02 Ответить
Мушу Вас трішечки засмутити, але перехворівші на ковід всеж мають трішечки більше шансів втілити Ваші фантазії навіть відносно Вас.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:09 Ответить
Тоді й я Вас трішечки засмучу. З моєю імунною системою в них замало шансів. Отже, Ви подаєте завку на поховання?
показать весь комментарий
23.10.2021 11:12 Ответить
Я вже чув про термінаторів серед прихильників антивакцинаторів, серед "Вколотих" Ви перший. Я дуже вічливий пропущу Вас уперед.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:17 Ответить
Перепрошую, але змушу Вас зачекати. Я не дуже поспішаю. Але я знаю ще й приказку: ХОЧЕШ РОЗСМІШИТИ БОГА - РОЗКАЖИ ЙОМУ ПРО СВОЇ ПЛАНИ.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:20 Ответить
Ви вже розказали.
показать весь комментарий
23.10.2021 22:16 Ответить
Як гадаєте, Він мене вислухав?
показать весь комментарий
24.10.2021 08:46 Ответить
Перечитайте наведену вами ж приказку і спробуйте подумати.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:51 Ответить
А можна я не буду слідувати вашим порадам? З почуттям гумору у вас відверто ніяк. Тому дозволю собі припинити дискусію ні про що.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:18 Ответить
До речі, оце ваше "спробуйте подумати" автоматично підводить до думки, що вам не завжди це вдається. Порад не даю, хоча ледве стримуюсь.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:20 Ответить
Сопли вытри, учительница. Мои дети тоже переболели. И точно так же я переживал за них. Так что заткни свой злобный фонтан и не отсвечивай. Твои "кода" продаются оптом и в розницу на каждом углу. А сейчас эти покупатели сотнями в реанимациях вещают, где и у кого покупали твои "кода".
показать весь комментарий
23.10.2021 11:17 Ответить
А я думала ,что в реанимации лечат .
А там что ,допрашивают ???
показать весь комментарий
23.10.2021 12:03 Ответить
Ну да, отключают кислород и ждут, пока не признаешься. Вчера тут про это статья была
показать весь комментарий
23.10.2021 12:05 Ответить
Чёрный юмор ?
показать весь комментарий
23.10.2021 12:09 Ответить
Юмор так сибе, но статья что признаются почти все вчера была
Какие именно воздействия применялись - не уточнялось
показать весь комментарий
23.10.2021 12:16 Ответить
Я читала эту статью ,там был коммент ,что при таком раскладе,больной расскажет ,кто убил Кеннеди .
показать весь комментарий
23.10.2021 12:37 Ответить
Ой, как же, млять, смешно! Вот ржунимагу, ага. Прям пацталом. Когда ты будешь закатывать глаза в реанимации, задыхаясь, будешь подыхать, находясь при этом в сознании, ты выложишь всю правду о своем купленном сертификате. Очень трудно, обсцыкаясь перед смертью, держать марку и гавкать, как Гадя Савченко вчера гавкала в студии. Или ты попробуешь?
показать весь комментарий
23.10.2021 12:20 Ответить
Мне не смешно ,мне страшно ,читать о том ,что тяжело больные ,умирающие люди ,должны в чём - то признаваться .
Не желай плохого людям ,я тебя не желаю ни болеть ,ни задыхаться .
показать весь комментарий
23.10.2021 12:28 Ответить
Живи сто лет и будь здорова, Оля. Я говорил о том, что не стоит пытаться обмануть систему, которая хоть и коряво, но пытается тебя спасать.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:40 Ответить
Спасибо ! Здоровья !
показать весь комментарий
23.10.2021 12:46 Ответить
С каких пор систему стали интересовать жизни рабов, систему всегда интересует возможность их контроля, а на жизнь плевать бабы еще нарожают
показать весь комментарий
23.10.2021 13:30 Ответить
Мы не экспортеры нефти. Рабы - нефть этой системы. Система живет с нас, наших налогов. Сдохнем мы - система лишится кормовой базы.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:34 Ответить
Рабов слишком много, ресурсов на всех нехватит
показать весь комментарий
23.10.2021 14:09 Ответить
А систему и реформировать можно убрав из нее 50 процентов населения
показать весь комментарий
23.10.2021 14:11 Ответить
До речі, вище новина про те, як сестричок сявченок пов'язали за підсобні сертифікати.
показать весь комментарий
23.10.2021 18:25 Ответить
У меня сложилось впечатление, что некоторые вакцинированные считают, что им вкололи эликсир бессмертия и вдобавок они ещё и Бога за бороду схватили, так что жить будут вечно и счастливо. А вот не сделавших привику ждут мучения в аду. Такая самоуверенность никак не свидетельствует об интеллекте. Слелал прививку - радуйся тихо, счастье любит тишину. А истерические вопли никому пользы не приносит. В Украине примерно 40% населения уже переболело этой заразой, а циферки по заболевшим публикуемые всюду - это лишь количество подтвержденных тестами заражений. Абсолютное большинство переболевших не делали теста, а потому не входят в статистику. Среди моих друзей, знакомых, родственников (примерно около сотни человек) единицы ещё не перболели (либо просто не знали об этом), а тесты делали не более 10 человек. Большая часть перенесла болезнь как обычную простуду, три или четыре человека лежали в больнице. Один умер, мужчина 70 лет с сахарным диабетом. Напомню, что средняя продолжительность жизни мужчин в Украине - 63 года и это до пандемии. Выводы пусть делает каждый для себя и принимает решение про вакцинацию с "холодной" головой, а не в истерическом припадке.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:28 Ответить
Ой, Дава, твои слова - да Богу в уши. Мы, вакцинированные, и сидели бы молча, да ваш ковидиотский лай счастливо дремать у камина мешает.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:22 Ответить
Если твои "переболевшие" знакомые не делали тестов, откуда они знают чем на самом деле переболели, ковидом, гриппом, орви или чем-либо другим схожим по симптоматике ???
показать весь комментарий
23.10.2021 13:34 Ответить
Каким это- чем либо другим, что кроме короны, есть ещё какие-то заболевания???
показать весь комментарий
23.10.2021 14:02 Ответить
Если в семье один человек с подтвержденным диагнозом болел короной, то всем остальным нет необходимости делать тест, и так понятно, что это такое. Кроме того такой симптом как потеря нюха либо "искаженное" обаняние вскоре после общения с подтвержденным больным тоже не в пользу ОРВИ говорит.
показать весь комментарий
23.10.2021 14:53 Ответить
это лишь количество подтвержденных тестами заражений.

У них - великий % похибки. Ті циферки - не передають достовірну інформацію.
І так, величезна к-ть людей тестики не здавала.
показать весь комментарий
23.10.2021 22:19 Ответить
Чому ніхто реально не вивчає необхідність вакцинуватись тим хто вже перехворів. Я наприклад хворів двічі. Перший раз середня форма, другий - легка. І тепер в роздумах - вакцинуватись чи ні.
показать весь комментарий
23.10.2021 11:14 Ответить
Хворів по типу легкої - без температури, але з поблювашками, відсутністю смаку та нюху і головняком - через пів року вакцинувався модерной*2. На роботі всі не вакциновані (більше 100 людей) зараз ВЖЕ(!) на карантині, або в лікарні ... Робити майже нема кому..
показать весь комментарий
23.10.2021 11:23 Ответить
А зачем? Стоит план - вколоть все что закупили и получили в рамках помощи, ответственность большая - бабло потрачено и нами и на нас.Все нужно освоить иначе если просрочка то будут неудобные вопросы "друзей" (зачем столько купили/попросили ,ведь в мире нехватка) , а отвечать нечем. Не задумывались почему вся истерия с уколами началась именно после озвучиваний в августе предельных сроков (октябрь/ноябрь) и именно на середину ноября ляшко возлагает огромные надежды о спаде волны. Совпадения???
показать весь комментарий
23.10.2021 11:25 Ответить
Именно так, у меня на работе в мае вакцинация начиналась как добровольная и ни кто ни кого заставлять не собирался, но в сентябре всё очень круто изменилось и сказали что вакцмнироватся обязаны все, противопоказания не признаются, кроме температур 38.2....
показать весь комментарий
23.10.2021 14:05 Ответить
Полгода. Через полгода после диагностированного ковида рекомендуют вакцинироваться. Хотя мне кажется, что после двух подтвержденных диагнозов для Вас лично ковид не страшнее насморка. Разве что новый штамм беды наделает.
показать весь комментарий
23.10.2021 12:24 Ответить
Ну почему сразу мудаки? На работе люди, зарплату получают
показать весь комментарий
23.10.2021 11:57 Ответить


Ой, Дава, твои слова - да Богу в уши. Мы, вакцинированные, и сидели бы молча, да ваш ковидиотский лай счастливо дремать у камина мешает. так я не вижу лозунгов не вакцинируйтесь, покажи хоть один лай..везде лай треба вакцинуватися) покажи хоть одну статью с призывом не делать вакцину!
показать весь комментарий
23.10.2021 12:28 Ответить
Владимир Зеленко( американский врач , лечивший Трампа и Сопонару) подал иск в раввинский суд, по поводу геноцида евреев вакцинацией. На многие вещи по короне смотришь по другому после прочтения статьи( почему то удаляется из соц сетей).Смертность и осложнения отКовид в возрастной группе от1 до 18 лет составляемая около сотой процента, зачем колоть яд детям?Статистика осложнений - тромбозы, аутоиммунные болезни,прекращение репродуктивной функции - искажаются , или умалчиваются. Люк Монтанье- лауреат Нобеля за открытие ВИЧ- ,,это наибольший риск геноцида в истории человечества,,..,,Те кто переболел...имеет антитела в миллиарды раз эффективнее,нежели искусственный иммунитет через вакцину. Если заболеют все люди на Земле- умрет около 35 млн,если все вакцинирующая - более2 миллиардов. ДокторКейел из Аирлэнд считает,что за 2-3 года 90%вакцинированных будут мертвы. Гидроксихлорахин и инвермектинодни из самых безопасных лекарств- информация о них исчезает из сетей- эффективно лечит Ковид. Своевременное и правильное лечение снижает риск смерти с 7,5% до0,5%.
показать весь комментарий
23.10.2021 14:32 Ответить
 
 