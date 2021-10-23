Эффективность вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет превышает 90%, - исследование
Вакцины производства фирмы Pfizer безопасны для детей, а их эффективность в предотвращении симптоматических случаев заражения коронавирусом составляет 91%,.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", это следует из исследования, опубликованного представителями фармацевтической компании 22 октября.
Данные опубликованы на фоне обсуждения в США возможности вакцинации, вслед за подростками, детей в возрасте от 5 до 11 лет включительно, а таких в США проживает около 28 миллионов человек.
Если регулирующие органы одобрят детскую вакцину, прививки могут начать уже в начале ноября. Ожидается, что Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств (FDA) в ближайшее время опубликует результаты собственного исследования на эту тему. Консультативный совет FDA намерен обсудить полученные данные на следующей неделе.
Если вакцинация детей младшего школьного возраста будет санкционирована FDA, решение о том, кого именно будут вакцинировать, примут Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
На данный момент вакцина Pfizer в США разрешена для детей в возрасте от 12 лет.
В последнем исследовании фирмы Pfizer участвовали 2 268 детей от 5 до 11 лет, каждый из которых получил либо две дозы вакцины, либо плацебо – вакцину-"пустышку".Полученная детьми доза составляла 1/3 от дозы, вводимой подросткам и взрослым.
Большая часть данных была собрана в США в августе и сентябре этого года, когда в стране начал доминировать вариант COVID-19 "Дельта".
Согласно опубликованным данным, у маленьких детей выработался такой же высокий уровень антител, как у подростков и взрослых, получивших стандартную дозу вакцины.
Ранее на этой неделе руководство Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщило, что, несмотря на резкий рост заболеваемости, вакцинация Pfizer в 93% предотвращает число госпитализаций среди детей в возрасте от 12 до 18 лет.
По данным CDC, дети меньше подвержены риску осложнений в случае заболевания COVID-19, однако коронавирус уже унес жизни 630 американцев в возрасте до 18 лет.Американская академия педиатрии сообщает, что почти 6,2 миллиона несовершеннолетних были инфицированы коронавирусом, из которых более 1,1 миллиона - за последние шесть недель.
На данный момент исследование возможности вакцинации детей младшего школьного возраста также проводит другой производитель вакцин - компания Moderna.
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Швидкого одужання дочці!
Выздоровления дочке вашей!
потом ночью приснился Билл Гейтс и настойчиво требовал обновить Винду, а также обнулить драйверы ДНК и контроллеры хромосом. Постоянно путаюсь с литрами и галонами, милями и километрами. Заехал на заправку и говорю оператору: "Мем пожалуйста 5 галлонов 95
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95 Квартала?
Если кто забыл за полтора года:
https://edition.cnn.com/2020/04/10/us/new-york-hart-island-burials/index.html Нью-йорк может похоронить невостребованных жертв коронавируса на острове Харт, но мэр сказал, что `` массовых захоронений не будет ''
Щоб скласти об"єктивну думку про будь що потрібно бути суддею: вислухати сторону захисту і обвинувачення. У іншому випадку інф. буде неповною і висновки будуть хибними.
А там что ,допрашивают ???
Какие именно воздействия применялись - не уточнялось
Не желай плохого людям ,я тебя не желаю ни болеть ,ни задыхаться .
У них - великий % похибки. Ті циферки - не передають достовірну інформацію.
І так, величезна к-ть людей тестики не здавала.
Ой, Дава, твои слова - да Богу в уши. Мы, вакцинированные, и сидели бы молча, да ваш ковидиотский лай счастливо дремать у камина мешает. так я не вижу лозунгов не вакцинируйтесь, покажи хоть один лай..везде лай треба вакцинуватися) покажи хоть одну статью с призывом не делать вакцину!