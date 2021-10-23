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Новости Коронавирус и карантин
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В "желтой" зоне карантина осталось четыре области. Остальные - в "оранжевой" или "красной", - Минздрав. ТАБЛИЦА

В

По состоянию на субботу, 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В желтой зоне карантина осталось четыре области. Остальные - в оранжевой или красной, - Минздрав 01

По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:

  • Винницкая,
  • Закарпатская,
  • Кировоградская,
  • Полтавская

Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.

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По состоянию на сегодня к "оранжевой" зоне относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская.
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Ровенская.
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,

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По состоянию на сегодня, в "красной" зоне находятся 6 областей:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская
  • Херсонская.

Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Ага, и вот эти 10% справочку купили и теперь дают показания прямо под ИВЛ
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23.10.2021 11:51
+4
Хорошая табличка....но в ней не хватает еще одного столбца....количество вакцинированных...
Не выгодно наверное...другой причины почему ее нет я не вижу...
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23.10.2021 11:39
+3
Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших. Интересная статистика.... Коллективный иммунитет называется!
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23.10.2021 11:42
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23.10.2021 11:22 Ответить
Бо ідіоти...
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23.10.2021 11:22 Ответить
Урааа! А локдаун будет? Не? То к чему тогда эти пугалки?
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23.10.2021 11:30 Ответить
А по реалиям 4 области в оранжевой а остальные в красной или бордовой.
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23.10.2021 11:31 Ответить
Хорошая табличка....но в ней не хватает еще одного столбца....количество вакцинированных...
Не выгодно наверное...другой причины почему ее нет я не вижу...
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23.10.2021 11:39 Ответить
тобi сюди
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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23.10.2021 11:44 Ответить
Я без сопливых знаю где мне можно посмотреть процент вакцинации по областям...
Но речь идет об информативности таблицы в этой новости....
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23.10.2021 11:45 Ответить
знаєш. скорiш усього вiд мeнe влiтку лiнк отримав. а зараз пальцi вєєром.
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23.10.2021 11:47 Ответить
Ух ти в Украiнi двi Сумськi областi одна в чeрвонiй друга в жовтогарячiй
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23.10.2021 11:41 Ответить
Cумська в чeрвонiй iз сьогоднi
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23.10.2021 12:05 Ответить
Чем больше вакцинированных, тем больше заболевших. Интересная статистика.... Коллективный иммунитет называется!
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23.10.2021 11:42 Ответить
вони нe вакцинованi. у лiкарнях 90% нeвакцинованих.
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23.10.2021 11:45 Ответить
Ага, и вот эти 10% справочку купили и теперь дают показания прямо под ИВЛ
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23.10.2021 11:51 Ответить
купив справку тeпeр хочe вакцинуватися
https://www.youtube.com/watch?v=yXblO0X01sU
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23.10.2021 12:02 Ответить
Вопрос в том кто успешнее врёт по статистике.
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23.10.2021 11:58 Ответить
на кладбищe сходи
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23.10.2021 12:03 Ответить
Недоработка, йолпт...
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23.10.2021 14:26 Ответить
Там в таблиці ще потрібна колонка по пртяжності відремонтованих доріг.
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23.10.2021 15:56 Ответить
 
 