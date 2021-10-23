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В "желтой" зоне карантина осталось четыре области. Остальные - в "оранжевой" или "красной", - Минздрав. ТАБЛИЦА
По состоянию на субботу, 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:
- Винницкая,
- Закарпатская,
- Кировоградская,
- Полтавская
Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.
По состоянию на сегодня к "оранжевой" зоне относятся:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская.
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Ровенская.
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
По состоянию на сегодня, в "красной" зоне находятся 6 областей:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Сумская
- Херсонская.
Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.
Топ комментарии
+5 Eugen Mk
показать весь комментарий23.10.2021 11:51 Ссылка
+4 Привет
показать весь комментарий23.10.2021 11:39 Ссылка
+3 Ап Чхи #489385
показать весь комментарий23.10.2021 11:42 Ссылка
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Не выгодно наверное...другой причины почему ее нет я не вижу...
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
Но речь идет об информативности таблицы в этой новости....
https://www.youtube.com/watch?v=yXblO0X01sU