В "желтой" зоне карантина осталось четыре области. Остальные - в "оранжевой" или "красной", - Минздрав. ТАБЛИЦА

По состоянию на субботу, 23 октября в "желтой" зоне карантина осталось всего четыре области. Остальные - либо в "оранжевой", либо в "красной".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По состоянию на сегодня, в "желтой" зоне находятся такие области:

Винницкая,

Закарпатская,

Кировоградская,

Полтавская

Киевская область перешла из "желтой" в "оранжевую" зону.

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По состоянию на сегодня к "оранжевой" зоне относятся:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская.

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Ровенская.

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

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По состоянию на сегодня, в "красной" зоне находятся 6 областей:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская

Херсонская.

Кроме того, в Черкасской ОГА прогнозируют переход региона в "красную" зону с 25 октября.

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