Вслед за государственными ТЭС уголь закончился на Славянской ТЭС нардепа Ефимова, - "Укренерго"
Славянская ТЭС компании "Донбассэнерго" нардепа Максима Ефимова утром 23 октября остановила работу из-за отсутствия угля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные государственной компании НЭК "Укрэнерго".
По состоянию на 10:30 субботы станция полностью остановлена и не вырабатывает электроэнергию. Оба блока не могут нести нагрузку из-за отсутствия топлива, в первую очередь угля.
По данным Министерства энергетики, по состоянию на 22 октября, на Славянской ТЭС осталось запаса антрацитового угля на 2 дня работы, газового – на 7 дней. Отставание от графика накопления на Славянской ТЭС составляло 200 тыс. т.
На предыдущей неделе компания ДТЭК Рината Ахметова начала экстренные поставки угля на Славянскую ТЭС "Донбассэнерго" для недопущения ее остановки. Было отгружено около 11 тыс. т., что позволило поддержать работу станции в течение недели.
Также ДТЭКом были организованы поставки 37,5 тыс. т угля на государственные ТЭС "Центрэнерго", на которых ситуация с углем наиболее критическая. В течение последнего месяца каждый второй блок государственных ТЭС не работает из-за отсутствия угля.
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перша спроба була не дуже вдалою, друга має великий шанс досягти мети
А куда привязать 73% дебилов, которые за это шобло проголосовали?
Вова = Петяответ неверный садись два,
правильно будет коля малый=дебил
(любая кухарка может управлять государством)
https://ua.energy/blocks/
Уничтожили за два года все, до чего дотянулись их поганые грабли
Основной причиной почему не заготовили/закупили во время уголь считать: не знали что так получится или были заняты более важными делами чем электроснабжение/отоплени граждан в зимний период.
. ви зробили це разом ,, зебіли .
санкции против "Рошен" говорите?
ню-ню, посмотрим....
Ігор Валєрєвіч викупає майже усю генерацію Центренерго на роки вперед нижче собівартості, на десятки млрд грн
Центренерго заявляє що у них немає грошей на вугілля
Вугілля закінчилось (з чому там підвязався Ахметов, мабуть йому зробили вигідну пропозицію)