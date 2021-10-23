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Новости
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Около 90% всех реакций на странице советника главы ОП Подоляка в Facebook принадлежат фейковым аккаунтам, - СМИ

Около 90% всех реакций на странице советника главы ОП Подоляка в Facebook принадлежат фейковым аккаунтам, - СМИ

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк использует ботов для распространения нужных членам команды президента Украины Владимира Зеленского месседжей в соцсетях и создания иллюзии поддержки среди избирателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в результатах журналистского расследования издания "Буквы".

Сообщается, что при детальном рассмотрении того, кто ставит псевдо-лайки, оставляет однотипные комментарии и репостит Подоляка на свои страницы, обнаружилось, что подавляющее большинство этих людей - обычные боты, с полупустыми страницами, фотографиями из Интернета, оформленные по одному шаблону. Однако в списке друзей этих ботов есть страницы вполне реальных людей, что может стать наглядным примером того, почему следует ответственно относиться к рассмотрению заявок в "друзья".

Издание также приводит итог активности на странице советника Ермака Подоляка в Facebook за последнее время:

- 2 октября, сообщение о борьбе с олигархатом, 1567 лайков, из них 1379 ботов.
- 3 сентября, сообщение о визите Зеленского в США, 1671 лайк, из них 1549 ботов.
- 23 августа, сообщение о Крымской платформе, 2534 брани, из них 2247 ботов.
- 22 июля, сообщение о Северном потоке, 6316 лайков, из них 6178 ботов.
- 20 июля, сообщение с критикой Виталия Кличко, 1927 лайков, из них 1745 ботов.
- 13 июля, сообщение с благодарностью Арсену Авакову, 2484 лайков, из них 2016 ботов.
- 28 июня, сообщение в поддержку сборной Украины по футболу, 2897 лайков, из них 2801 бот.
- 19 июня, сообщение с критикой Петра Порошенко, 2118 лайков, из них 1962 боты.
- 6 июня, сообщение о встрече с журналистами, 2152 лайка, из них 2002 боты.
- 27 мая, сообщение об олигархах, 1920 лайков, из них 1865 ботов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих "в мире фейков", - журналист Николов

"Даже с поправкой на возможные погрешности, с высокой вероятностью можно предположить, что более 90% всех реакций на странице принадлежат фейковым аккаунтам, объединенным единой целью - создавать иллюзию широкой поддержки позиции Подоляка в соцсетях.

Масштабы сети достигают тысяч, возможно, десятков тысяч профилей. Отдельно следует отметить, что речь идет о сети, которая работает с 2017-го года. Здесь напрашиваются два вывода, неутешительные как для Facebook (где допускают подобное, несмотря на многочисленные заявления о борьбе с фейковыми аккаунтами), так и для самого господина Подоляка, который помимо своих ботов мало кому интересен", - говорится в расследовании издания.

Также отмечается, что из проведенного расследования становится очевидным, что в настоящее время Facebook содержит все признаки так называемого скоординированного неаутентичныго поведения, когда фейковые аккаунты используются для злоупотребления алгоритмами соцсети и распространения политических месседжей, что прямо противоречит политике и правилам компании.

Напомним, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.

Facebook (391) боты (68) Офис Президента (1803) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+50
а как вчера подоляка пел
его у шустрика прижали и он признался что из ОПы финансируют лояльных блогеров "на командировки и на расходы, но это не то что вы подумали"
вообще вчера было избиение зеленых. гонрдон как обычно "власть плохая, но шефир хороший"
шефир выглядел дебил-дебилом выглядел. даже прочитать не мог то что ему приготовили.
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23.10.2021 12:06
+40
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23.10.2021 12:16
+38
а чему удивляться.. у того же лещенко на канале ютуба - 90..95% коментов и подписчиков - боты..

причем боты по той же схеме подоляка: с полупустыми страницами, с 1-2 подписчиками, без какой либо активности кроме просмотра канала лещенко, да и оформленные по одному шаблону - "имя-фамилия и пустая авка"
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23.10.2021 12:13
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Порошенко до виборів 'мочив" всіх умовно"демократів-патріотів".

і вся його пишуча пи..братія(боти)..

упороті зомбоприхильники продовжують..це душевна біль і образа

бо бач,Вакарчук,Юлєчка,Тягнибок не дозволили перемогти..

Бойка не рухали-він з Баригою був запланований спаринг-партнером на другий тур...
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24.10.2021 08:56 Ответить
вот это тебя зелень прет?)))) ты хоть сам понял что накалякал?)))) балбес
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24.10.2021 09:39 Ответить
Аби ляпнуть у калюжу. Ви боїтеся прихильників Порошенка, називаючи їх порохоботами, тому створюєте реальні ботоферми, яким потім ладу дати не можете і які вас пізніше втоплять
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23.10.2021 18:19 Ответить
О каг!!!

А как же миллионы поддерживающих ЗЕ зебилов?

Не удивлюсь, если после каденции ЗЕ окажется, что и выборы он выиграл нихрена не на реальных голосах.
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23.10.2021 15:06 Ответить
Копируют вна рашу 2004-2007гг. Там тоже прижопинцы с ольгино путинизм ботами поддерживали.
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23.10.2021 15:10 Ответить
Похоже на западную паранойю про "русских троллей".
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23.10.2021 15:18 Ответить
Злые языки в США кажуть что глава Пентагона Ллойд Остин опять прилетит в Киев....наверно шойся быдло Мавзолейное затевает....
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23.10.2021 15:30 Ответить
Просто так Глава Пентагона по Миру не катается...Фуфлогоны Мавзолейные Путлерские вы все поняли???
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23.10.2021 15:33 Ответить
Ці всі події, це ранній путлер і масштабна узурпація влади.
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23.10.2021 15:46 Ответить
Вчера звонил в Пентагон Кремлевских шакалов и кажу...слышь Мудак КГБшный,напади на Чечню в третий раз...вдруг рюсские БАРАНЫ победят ЧЕЧЕНОВ... а шо: а вдруг рюсские бараны станут овцами...
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23.10.2021 15:50 Ответить
Когда-то попробовал прочитать один его пост на Фейсе. Еле до середины дотянул. Просто зеленый диарейщик.
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23.10.2021 16:03 Ответить
зеЛя и его банда ОДИН БОЛЬШОЙ ФЕЙКЕ!
Вот только отвачать они будут НЕ ФЕЙКОВО!
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23.10.2021 16:07 Ответить
Намагався почитати того Подоляка. Щось в стилі газет 30-х. Таке враження, що він їх перелицьовує, трохи переставляючи слова тодішніх "самородків" від пролетаріату.
Більшовизм у нього антиолігархат, буржуа - олігарх, ті, хто проти влади рад - підолігархи, соціалістична державам - антиолігарія, .... Таке враження, що він знаходить тексти тих часів (російською) і замінює слова автозаміною.
Слова з коренем олігарх повторються в кожному рядку, вбиваючи недолугим, що от поборемо їх і настане Країна мої мрії, антиолігархат. Витягнув це слово з нафталіну і відмінює його без усілякого здорового глузду.
Одним словом - бредятина, яка може подобатися тільки ботам чи зеленим недоумкам
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23.10.2021 16:56 Ответить
Не зря ж зебили бабла накрисили, ботов прикупили.
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23.10.2021 17:33 Ответить
Тобто, ботам, які створив сам Подоляк.
😄🤡🤥 вийшли з під контролю😏
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23.10.2021 18:07 Ответить
* треба: боти
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24.10.2021 07:56 Ответить
Вчора вперше побачила його на «свободі слова». Дуже не приємний.
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23.10.2021 18:18 Ответить
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23.10.2021 19:44 Ответить
Зато как он вчера распинался про "ботов" Порошенка)))
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23.10.2021 21:31 Ответить
Кого-то это напоминает - сперва делаешь гадость, а потом обвиняешь оппонента. Кремлевские методы в действии.
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23.10.2021 22:28 Ответить
Так от куди перебігла вся цензорівська ботва .
Прилаштувались до корита
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23.10.2021 20:06 Ответить
19 червня, допис з критикою Петра Порошенка, 2118 лайків, з них 1962 боти.
Бу-га-га )))
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23.10.2021 20:50 Ответить
Пам'ятаєте, шо вони тут до виборів виробляли? Це ж було страшне. І ось де вони всі зараз ці Андрей Андреевичи та Лалалахи.
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23.10.2021 22:48 Ответить
Десь себе знайшли і реалізовують. Напевно там )
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23.10.2021 22:54 Ответить
Как по мне то вся зелёная плесень на теле Украины сплошной фейк и фата моргана.
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23.10.2021 20:50 Ответить
Подоляк у Шустера в пятницу, 22.10 произвёл на меня впечатление хитрого, умного манипулятора, опасного лжеца и защитника Зеленского. Уходил от прямых ответов, подменял понятия, пользовался русским языком. Странный вид имел Сергей Шефир - то ли болен, то ли сонный, то ли под наркотой. Оба они и Арахамия ныли, что их "обливают грязью журналисты". Как они травили Порошенко - им, значит, можно.

Дуже брехлива, дуже небезпечна, дуже налаштована йти під Росію оця зелена влада.
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23.10.2021 21:36 Ответить
Дак ведь и 90% постов с похвалами главзебила на всех новостях от фейковых аккаунтов, тётушек из райцентров, все как один...
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23.10.2021 22:18 Ответить
Мерзотна істота цей падлоляк. Брехлива, підступна та дуже небезпечна. А те, шо він працював на Юру Єнакієвського, то це взагалі кабздець якийсь.

Я вчора лише під кінець включила свободу слова, але зрозуміла, що Бутусова він реально пресував. Це виглядало дуже нахабно та цинічно, з журналістами так поводитись неможна. Враховуючи те, що це падлоляк - ніхто, яке працює ніким у завхоза, то така поведінка взагалі недопустима з тим, хто цей вагнергейт вивів на чисту воду та не дає цю зраду замилити серед інших їхніх злочинів та зашкварів.
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23.10.2021 22:44 Ответить
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23.10.2021 23:01 Ответить
Valeriy Prozapas:
Подоляк на каналі Ахметова вчора виглядав жалюгідно, як і інші представники ОП.

Він був думав, що маючи за спиною "1+1" і купивши мовчання одних позитивних блогерів та шершаві язики інших, кварталівці міцно тримають ситуацію - але їм продемонстрували, що насправді господар той, хто впливає на мільйонні телевізійні аудиторії.

Чи це було зроблено через висвітлений світовими ЗМІ офшорний зашквар головних "слуґ", чи Ахметов превентивно дає зрозуміти своє відношення до спроби тиснути на пресу через "закон про олігархів", або просто поставив хрест на своїй мовчазній підтримці Зеленського - в будь-якому випадку пожежу побігли тушити реально впливові "слуги", а не тупорилі говорящі голови.

...і виявилося, що насправді Шефір мало чим відрізняється від Безуглої, сам Подоляк від Мілованова, а що Арахамія нарваний гопнік всі знали давно.

Це ж треба верещати "я доларовий мілліонєр!", коли виборець думає чим сплачуватиме за тепло.

Або "другу президента" щось мукати у відповідь на пропозицію повернути з офшорів президентські мільйони та сплатити з них податки.

У Подоляка навіть не вистачило розуму погодитись на інтерв'ю свого бубачкі Бутусову - він тільки що не обісрався на цю пропозицію.

Парням вказали на їхнє місце за допомогою інших аватарів типу Гордона та Шустера, які шашлик слопали, але за командою погризли кормільцев.

Класичний жабо-гадюкінг, шкода тільки, що це відбувається не через вимоги суспільства, яке переважно не усвідомлює як над ним познущались, а через розуміння кукловодів, що дєло пахне керосіном.

Але все ще попереду.
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24.10.2021 00:12 Ответить
... что, собственно, никого не удивило....
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24.10.2021 00:43 Ответить
это говорит в том числе и о глупости соцсетей, как инструмента. вплоть до чипования аккаунта, да ) нет связи с влиянием и персоной, поэтому то - пузырь и глупо его вообще использовать в аналитике и ссылаться на.
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24.10.2021 00:53 Ответить
не подобається їм пейспук, то хай вийдуть на центральну площу будь-якого міста України і попитають живих людей на пряму про їх ставлення до зекоманди!
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24.10.2021 02:55 Ответить
Это к вопросу о 25 процентов наркомана. Из 2000, находится случайно 500 человек которые из одной лужи
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24.10.2021 06:38 Ответить
Жалуйтесь на таких ботов. Эти падлы манипулирют опросами, ... если этого подоляка ктото читает. Все связанное с зеленым вызывает рвотный рефлекс
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24.10.2021 06:41 Ответить
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