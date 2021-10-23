Около 90% всех реакций на странице советника главы ОП Подоляка в Facebook принадлежат фейковым аккаунтам, - СМИ

Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк использует ботов для распространения нужных членам команды президента Украины Владимира Зеленского месседжей в соцсетях и создания иллюзии поддержки среди избирателей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в результатах журналистского расследования издания "Буквы".

Сообщается, что при детальном рассмотрении того, кто ставит псевдо-лайки, оставляет однотипные комментарии и репостит Подоляка на свои страницы, обнаружилось, что подавляющее большинство этих людей - обычные боты, с полупустыми страницами, фотографиями из Интернета, оформленные по одному шаблону. Однако в списке друзей этих ботов есть страницы вполне реальных людей, что может стать наглядным примером того, почему следует ответственно относиться к рассмотрению заявок в "друзья".

Издание также приводит итог активности на странице советника Ермака Подоляка в Facebook за последнее время:

- 2 октября, сообщение о борьбе с олигархатом, 1567 лайков, из них 1379 ботов.

- 3 сентября, сообщение о визите Зеленского в США, 1671 лайк, из них 1549 ботов.

- 23 августа, сообщение о Крымской платформе, 2534 брани, из них 2247 ботов.

- 22 июля, сообщение о Северном потоке, 6316 лайков, из них 6178 ботов.

- 20 июля, сообщение с критикой Виталия Кличко, 1927 лайков, из них 1745 ботов.

- 13 июля, сообщение с благодарностью Арсену Авакову, 2484 лайков, из них 2016 ботов.

- 28 июня, сообщение в поддержку сборной Украины по футболу, 2897 лайков, из них 2801 бот.

- 19 июня, сообщение с критикой Петра Порошенко, 2118 лайков, из них 1962 боты.

- 6 июня, сообщение о встрече с журналистами, 2152 лайка, из них 2002 боты.

- 27 мая, сообщение об олигархах, 1920 лайков, из них 1865 ботов.

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"Даже с поправкой на возможные погрешности, с высокой вероятностью можно предположить, что более 90% всех реакций на странице принадлежат фейковым аккаунтам, объединенным единой целью - создавать иллюзию широкой поддержки позиции Подоляка в соцсетях.

Масштабы сети достигают тысяч, возможно, десятков тысяч профилей. Отдельно следует отметить, что речь идет о сети, которая работает с 2017-го года. Здесь напрашиваются два вывода, неутешительные как для Facebook (где допускают подобное, несмотря на многочисленные заявления о борьбе с фейковыми аккаунтами), так и для самого господина Подоляка, который помимо своих ботов мало кому интересен", - говорится в расследовании издания.

Также отмечается, что из проведенного расследования становится очевидным, что в настоящее время Facebook содержит все признаки так называемого скоординированного неаутентичныго поведения, когда фейковые аккаунты используются для злоупотребления алгоритмами соцсети и распространения политических месседжей, что прямо противоречит политике и правилам компании.

Напомним, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.