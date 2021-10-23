Около 90% всех реакций на странице советника главы ОП Подоляка в Facebook принадлежат фейковым аккаунтам, - СМИ
Советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Михаил Подоляк использует ботов для распространения нужных членам команды президента Украины Владимира Зеленского месседжей в соцсетях и создания иллюзии поддержки среди избирателей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в результатах журналистского расследования издания "Буквы".
Сообщается, что при детальном рассмотрении того, кто ставит псевдо-лайки, оставляет однотипные комментарии и репостит Подоляка на свои страницы, обнаружилось, что подавляющее большинство этих людей - обычные боты, с полупустыми страницами, фотографиями из Интернета, оформленные по одному шаблону. Однако в списке друзей этих ботов есть страницы вполне реальных людей, что может стать наглядным примером того, почему следует ответственно относиться к рассмотрению заявок в "друзья".
Издание также приводит итог активности на странице советника Ермака Подоляка в Facebook за последнее время:
- 2 октября, сообщение о борьбе с олигархатом, 1567 лайков, из них 1379 ботов.
- 3 сентября, сообщение о визите Зеленского в США, 1671 лайк, из них 1549 ботов.
- 23 августа, сообщение о Крымской платформе, 2534 брани, из них 2247 ботов.
- 22 июля, сообщение о Северном потоке, 6316 лайков, из них 6178 ботов.
- 20 июля, сообщение с критикой Виталия Кличко, 1927 лайков, из них 1745 ботов.
- 13 июля, сообщение с благодарностью Арсену Авакову, 2484 лайков, из них 2016 ботов.
- 28 июня, сообщение в поддержку сборной Украины по футболу, 2897 лайков, из них 2801 бот.
- 19 июня, сообщение с критикой Петра Порошенко, 2118 лайков, из них 1962 боты.
- 6 июня, сообщение о встрече с журналистами, 2152 лайка, из них 2002 боты.
- 27 мая, сообщение об олигархах, 1920 лайков, из них 1865 ботов.
"Даже с поправкой на возможные погрешности, с высокой вероятностью можно предположить, что более 90% всех реакций на странице принадлежат фейковым аккаунтам, объединенным единой целью - создавать иллюзию широкой поддержки позиции Подоляка в соцсетях.
Масштабы сети достигают тысяч, возможно, десятков тысяч профилей. Отдельно следует отметить, что речь идет о сети, которая работает с 2017-го года. Здесь напрашиваются два вывода, неутешительные как для Facebook (где допускают подобное, несмотря на многочисленные заявления о борьбе с фейковыми аккаунтами), так и для самого господина Подоляка, который помимо своих ботов мало кому интересен", - говорится в расследовании издания.
Также отмечается, что из проведенного расследования становится очевидным, что в настоящее время Facebook содержит все признаки так называемого скоординированного неаутентичныго поведения, когда фейковые аккаунты используются для злоупотребления алгоритмами соцсети и распространения политических месседжей, что прямо противоречит политике и правилам компании.
Напомним, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.
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і вся його пишуча пи..братія(боти)..
упороті зомбоприхильники продовжують..це душевна біль і образа
бо бач,Вакарчук,Юлєчка,Тягнибок не дозволили перемогти..
Бойка не рухали-він з Баригою був запланований спаринг-партнером на другий тур...
А как же миллионы поддерживающих ЗЕ зебилов?
Не удивлюсь, если после каденции ЗЕ окажется, что и выборы он выиграл нихрена не на реальных голосах.
Вот только отвачать они будут НЕ ФЕЙКОВО!
Більшовизм у нього антиолігархат, буржуа - олігарх, ті, хто проти влади рад - підолігархи, соціалістична державам - антиолігарія, .... Таке враження, що він знаходить тексти тих часів (російською) і замінює слова автозаміною.
Слова з коренем олігарх повторються в кожному рядку, вбиваючи недолугим, що от поборемо їх і настане Країна мої мрії, антиолігархат. Витягнув це слово з нафталіну і відмінює його без усілякого здорового глузду.
Одним словом - бредятина, яка може подобатися тільки ботам чи зеленим недоумкам
😄🤡🤥 вийшли з під контролю😏
Прилаштувались до корита
Бу-га-га )))
Дуже брехлива, дуже небезпечна, дуже налаштована йти під Росію оця зелена влада.
Я вчора лише під кінець включила свободу слова, але зрозуміла, що Бутусова він реально пресував. Це виглядало дуже нахабно та цинічно, з журналістами так поводитись неможна. Враховуючи те, що це падлоляк - ніхто, яке працює ніким у завхоза, то така поведінка взагалі недопустима з тим, хто цей вагнергейт вивів на чисту воду та не дає цю зраду замилити серед інших їхніх злочинів та зашкварів.
Подоляк на каналі Ахметова вчора виглядав жалюгідно, як і інші представники ОП.
Він був думав, що маючи за спиною "1+1" і купивши мовчання одних позитивних блогерів та шершаві язики інших, кварталівці міцно тримають ситуацію - але їм продемонстрували, що насправді господар той, хто впливає на мільйонні телевізійні аудиторії.
Чи це було зроблено через висвітлений світовими ЗМІ офшорний зашквар головних "слуґ", чи Ахметов превентивно дає зрозуміти своє відношення до спроби тиснути на пресу через "закон про олігархів", або просто поставив хрест на своїй мовчазній підтримці Зеленського - в будь-якому випадку пожежу побігли тушити реально впливові "слуги", а не тупорилі говорящі голови.
...і виявилося, що насправді Шефір мало чим відрізняється від Безуглої, сам Подоляк від Мілованова, а що Арахамія нарваний гопнік всі знали давно.
Це ж треба верещати "я доларовий мілліонєр!", коли виборець думає чим сплачуватиме за тепло.
Або "другу президента" щось мукати у відповідь на пропозицію повернути з офшорів президентські мільйони та сплатити з них податки.
У Подоляка навіть не вистачило розуму погодитись на інтерв'ю свого бубачкі Бутусову - він тільки що не обісрався на цю пропозицію.
Парням вказали на їхнє місце за допомогою інших аватарів типу Гордона та Шустера, які шашлик слопали, але за командою погризли кормільцев.
Класичний жабо-гадюкінг, шкода тільки, що це відбувається не через вимоги суспільства, яке переважно не усвідомлює як над ним познущались, а через розуміння кукловодів, що дєло пахне керосіном.
Але все ще попереду.