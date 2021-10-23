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В Киеве начали подключать жилые дома к отоплению. Процесс займет около 7 дней, - КГГА

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" начало подключение зданий столицы к отоплению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз погоды на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов. До конца суток 23 октября планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания "Киевтеплоэнерго".

В пресс-службе отметили, что учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября.

"По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений", - говорится в сообщении.

Дома, которые получают тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам управляющих домов.

В КГГА заверили что несмотря на увеличение затрат предприятия из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП "Киевтеплоэнерго" для категории "население" повышаться не будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Население будет обеспечено газом до конца отопительного сезона без права отключения, - секретарь СНБО Данилов

"Киевский городской совет принял решение об увеличении размера уставного капитала коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" на 2 миллиарда гривень. Это один из необходимых шагов, чтобы стабильно пройти отопительный сезон и не допустить роста тарифов на тепло для населения. Уровень стоимости тепла для жителей многоквартирных домов остается неизменным уже на протяжении трех лет подряд", - отмечено в сообщении.

Отмечается, что в столице Украины функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2,7 тысячи километров тепловых сетей. В соответствии с технологическими нормами, развертывание такой системы занимает около 7 дней. "Включение отопления всем потребителям в более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки - температуры теплоносителя и давления - может привести к аварийным повреждениям", - подчеркивается в сообщении.

КГГА (2989) Киев (25665) отопительный сезон (530)


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Лучше не подключайте, людям нечем плотить, а это создаст долги по коммуналке!!!
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23.10.2021 12:34 Ответить
И вообще за границай, люди живут богато, но они экономят каждую копейку. И зимой ходят дома в свитерах, штанах и носках, а не как подлые хохлища в одних трусах с открытой форточкой в минус 20 за бортом. ПАТАМУ ШТА ОНИ ПРЕЗЕДЕНТЫ и у них СУПСЕДИЯ!!!!
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23.10.2021 12:39 Ответить
Средняя температура января в Лондоне +8 цельсия.
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23.10.2021 12:52 Ответить
Такую температуру обычно поддерживают в комнатах, где разводят хризантемы. Мой дед разводил
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23.10.2021 13:16 Ответить
Люди молят Бога что бы этого не делали ибо следующие платежки за тепло повергнут их в шок.Добровольно-принудительный тепловой колхоз это выгадка советских правителей сейчас как манна небесная для еврейских кланов внедрившихся во все хозяйственные структуры страны,с нетерпением ждут отопительного сезона чтоб сполна состричь последнее с Гойцев.
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23.10.2021 13:53 Ответить
Власти все время агитировали создавать ОСББ чтобы жильци могли сами управлять коммунальным обслуживанием своего дома. Мы создали ОСББ и при этом попали в ловушку. Дело в том что газ для обогрева нашего дома будет поставлятся по коммерческой цене. Это идиотизм. Если-бы у каждого в квартире стоял индивидуальный газовый котел то мы-бы имели низкий тариф на газ как для населения,но поскольку у нас газовая котельная одна на все квартиры(находится на крыше дома)-то мы должны платить коммерческую цену на газ который идет на отопление квартир. Это бред собачий и обман. Спасибо умному нариду что выбрал Клоуна в Президенты В Украине более 30 тыс ОСББ. тоесть более 30 тыс многоквартирных домов или 3 млн квартир будут платить по двойному-тройному тарифу
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23.10.2021 19:11 Ответить
 
 