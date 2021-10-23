РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8927 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 964 23

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 22 человека, выявили 1 221 новый случай. Среди заболевших почти 100 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1221 новый случай заболевания COVID-19 (всего 250242), зафиксировано 22 летальных случая.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболели 700 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 425 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 56 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 22 летальных случая от вируса (всего 5846): 8 женщин от 56 до 85 лет и 14 мужчин от 34 до 82 лет.

Также за сутки госпитализированы 147 больных коронавирусом и 463 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

461 житель Киева преодолели коронавирус (всего 226066).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Деснянском (220), Днепровском (200) и в Шевченковском (148).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в школах Запорожья продлили каникулы

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 22 человека, выявили 1 221 новый случай. Среди заболевших почти 100 детей, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25665) Кличко Виталий (4651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Пішла чергова хвиля ковіду і Кличко знову зайнявся улюбленою справою - повідомляти нам скільки захворіло і померло...Він вже без того не може,це в нього якась манія...Тільки хтось помре відразу забуває про каналізацію,дороги,тарифи і біжить нам про те сповістити...
показать весь комментарий
23.10.2021 12:50
+3
Дети заболели...от 4 месяцев,те вообще груднички....и как еще у антиваксеров язык поворачивается что то тявкнуть?Ну расскажите что у детей был сахарный деабет ,и ишемическая болезнь сердца,у всех 100 малышей на город, спойте про иммунитет,который гробит вакцина.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:01
+2
Детей, кстати, вообще без масок возят.
Типа: раз бесплатный проезд, значит и без маски можно?
Или типа: разве такое мелкое может заразить вирусом?
А вот они как раз и являются основными переносчиками!
показать весь комментарий
23.10.2021 12:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пішла чергова хвиля ковіду і Кличко знову зайнявся улюбленою справою - повідомляти нам скільки захворіло і померло...Він вже без того не може,це в нього якась манія...Тільки хтось помре відразу забуває про каналізацію,дороги,тарифи і біжить нам про те сповістити...
показать весь комментарий
23.10.2021 12:50 Ответить
Детей, кстати, вообще без масок возят.
Типа: раз бесплатный проезд, значит и без маски можно?
Или типа: разве такое мелкое может заразить вирусом?
А вот они как раз и являются основными переносчиками!
показать весь комментарий
23.10.2021 12:53 Ответить
основний переносник інфекції - це повітря, а не діти; а головне, аби не хворіти - це здорова нервова система і гармонійно функціонуючий організм
показать весь комментарий
23.10.2021 15:56 Ответить
Так-так, заберемо все повітря і ніхто хворіти не буде!
А ти знаєш, що багатьом інфекційним захворюванням начхати на стан нервової системи та функціювання організму?
А є такі захворювання, які як раз СИЛЬНІШЕ бьють по тим, хто здоровіший!
Наприклад, грипп "Іспанка" - чим здоровіший ДО захворювання, тим була БІЛЬША ймовірність померти!
Більшість померлих була: здорові люди 20-30 років, "у самому розквіті", а дитини та літні виживали.
показать весь комментарий
23.10.2021 18:10 Ответить
В отличии от тебя, я читаю НЕ белиберду, а умные книжки!
показать весь комментарий
24.10.2021 01:36 Ответить
Ты идиот или так качественно прикидываешься?
Откуда ты знаешь, что "испанки не было на рассии"? В какой глупой книжке прочитал?
Испанка была по ВСЕМУ МИРУ и на Рассии ТОЖЕ.
А лекарств от нее НЕ БЫЛО и зарабатывать на ней было НЕКОМУ.
Просто ложились и помирали... или выздоравливали, если повезет.
показать весь комментарий
25.10.2021 00:01 Ответить
Дети заболели...от 4 месяцев,те вообще груднички....и как еще у антиваксеров язык поворачивается что то тявкнуть?Ну расскажите что у детей был сахарный деабет ,и ишемическая болезнь сердца,у всех 100 малышей на город, спойте про иммунитет,который гробит вакцина.
показать весь комментарий
23.10.2021 13:01 Ответить
А как нам рассказывали полтора года подряд что дети и молодежь вообще не болеют, люди среднего возраста в легкой ( порою незаметной для себя) форме, а болеют только 60+, хронические больные, курящие, люди с избыточным весом..... А оказалось болеют все от новорожденных до 100+.. и некурящие и спортсмены...
показать весь комментарий
23.10.2021 13:19 Ответить
Вирус мутирует.
показать весь комментарий
23.10.2021 14:35 Ответить
не хворіють лише у концтаборіній владі Кличка...
показать весь комментарий
23.10.2021 15:54 Ответить
Знову 22 померлих.. Зроблять 4 годину чергу у краматорій забють усі морги і 20 годину чергу на всіх кладовищах Києва? Давайте придурки показуйте і розказуйте про
неймовірні черги..
показать весь комментарий
23.10.2021 13:55 Ответить
Криматоріі везуть не тільки з Києва,а про кладовища як раз сказали , що для придурків вільні місця ще є.
показать весь комментарий
23.10.2021 14:38 Ответить
чому у владі Кличка ніхто не мре від коронавірусу?
показать весь комментарий
23.10.2021 15:53 Ответить
 
 