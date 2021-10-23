За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 22 человека, выявили 1 221 новый случай. Среди заболевших почти 100 детей, - Кличко. КАРТА
За сутки в Киеве выявили 1221 новый случай заболевания COVID-19 (всего 250242), зафиксировано 22 летальных случая.
Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
Так, за сутки заболели 700 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 425 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 56 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.
Зафиксировано 22 летальных случая от вируса (всего 5846): 8 женщин от 56 до 85 лет и 14 мужчин от 34 до 82 лет.
Также за сутки госпитализированы 147 больных коронавирусом и 463 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
461 житель Киева преодолели коронавирус (всего 226066).
Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Деснянском (220), Днепровском (200) и в Шевченковском (148).
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Типа: раз бесплатный проезд, значит и без маски можно?
Или типа: разве такое мелкое может заразить вирусом?
А вот они как раз и являются основными переносчиками!
А ти знаєш, що багатьом інфекційним захворюванням начхати на стан нервової системи та функціювання організму?
А є такі захворювання, які як раз СИЛЬНІШЕ бьють по тим, хто здоровіший!
Наприклад, грипп "Іспанка" - чим здоровіший ДО захворювання, тим була БІЛЬША ймовірність померти!
Більшість померлих була: здорові люди 20-30 років, "у самому розквіті", а дитини та літні виживали.
Откуда ты знаешь, что "испанки не было на рассии"? В какой глупой книжке прочитал?
Испанка была по ВСЕМУ МИРУ и на Рассии ТОЖЕ.
А лекарств от нее НЕ БЫЛО и зарабатывать на ней было НЕКОМУ.
Просто ложились и помирали... или выздоравливали, если повезет.
неймовірні черги..