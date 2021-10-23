За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 22 человека, выявили 1 221 новый случай. Среди заболевших почти 100 детей, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 1221 новый случай заболевания COVID-19 (всего 250242), зафиксировано 22 летальных случая.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, за сутки заболели 700 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 425 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет, 56 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 4 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 22 летальных случая от вируса (всего 5846): 8 женщин от 56 до 85 лет и 14 мужчин от 34 до 82 лет.

Также за сутки госпитализированы 147 больных коронавирусом и 463 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

461 житель Киева преодолели коронавирус (всего 226066).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Деснянском (220), Днепровском (200) и в Шевченковском (148).

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