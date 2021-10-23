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Новости Агрессия России против Украины Оккупация Крыма
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Меркель: Я и представить себе не могла, что Путин аннексирует Крым, а на востоке Украины дойдет до таких военных столкновений

Меркель: Я и представить себе не могла, что Путин аннексирует Крым, а на востоке Украины дойдет до таких военных столкновений

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что при вступлении в должность не могла себе представить, что президент РФ Владимир Путин решит оккупировать Крым и развязать войну на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом она сказала интервью Suddeutsche Zeitung.

"Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - сказала она.

Однако, по ее словам, еще в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге она осознала наличие серьезных разногласий с главой Кремля.

"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - рассказала Меркель.

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Напомним, летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.

Крым (26420) Меркель Ангела (2125) путин владимир (31529) Донбасс (26957)


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Топ комментарии
+42
Глум. Поэтому я запустила северный поток-2. Врать научилась не хуже своего друга владимира
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23.10.2021 13:01
+37
Бла, бла, бла. Всё они знали и на руку России играли.
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23.10.2021 13:00
+32
Путинская подстилка, оказывается, не виновата. Она просто не знала.
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23.10.2021 13:02
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"Меркель заявила, что при вступлении в должность не могла себе представить, что Путин решит оккупировать Крым и развязать войну на востоке Украины".
Да-да, фрау риббентроп, охотно верю. ГДР-ская комсомолка даже после аннексии у Грузии части её территории себе представить этого не могла. Пистливое и бздливое создание.
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23.10.2021 16:32 Ответить
вот это поворот. поэтому и решила профинансировать это путем покупки газа через всякие северные потоки
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23.10.2021 16:35 Ответить
Усе лицемірство ЕС як на долоні. і це після Грузії, після Чечні, вони тіпа вважають РФ адекватною країною і не можуть собі уявити, що це не так. Брехня. ЕС це лицемірне утворення яке за бабло готове торгувати навіть своїми територіями, якщо це не Бельгія, Франція чи Німетчина.
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23.10.2021 16:45 Ответить
Представить себе не могла? Канцлер Германии... Тогда верни зарплату за все отработанные годы, будешь жить на газпромовское, как херр Гёрхард
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23.10.2021 17:16 Ответить
Меркель: "Я и представить не могла, что однажды буду занимать руководящую должность в газпроме."
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23.10.2021 17:28 Ответить
Не думаю, что она такая наивная...
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23.10.2021 17:48 Ответить
Эммм... намекните бабушке, что с 2014 года уже семь лет прошло. Семь лет назад об этом говорить надо было, а потом действовать и быстро.
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23.10.2021 17:51 Ответить
тупица!!бабушка и действовала быстро!!промедли она не крым с донбасом а вся украина бы уплыла а так как говориш уже семь лет выстояли!!
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23.10.2021 19:44 Ответить
а действий так и не последовало, только обеспокоенность.
зато есть всякие северные потоки и прочее.
рассказы для лохов
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23.10.2021 18:29 Ответить
Олд бич, тетя Меркель все глубже и глубже заглатывает володин отросток
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23.10.2021 18:51 Ответить
Отмазки не проходят, фрау Штази. Ни одного патрона не продала Украине и еще подговаривала другие страны Европы поступать также.
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23.10.2021 18:58 Ответить
И теперь эта ЛАХУДРА пытается оправдаться.
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23.10.2021 18:59 Ответить
Меркель в прощальному перед відставкою інтерв'ю обурюється Путіним: «Я й уявити не могла, що він анексує Крим, а на Донбасі дійде до військових зіткнень».

Додам, що в Україні теж не могли собі уявити, що після всього цього Меркель виявиться активним лобістом Північного потоку 2.
Але газпромівські гроші для Меркель не пахнуть 🙁
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23.10.2021 19:12 Ответить
Незнание не освобождает от ответственности; пассивное 'не представляла' - это пособничество и соучастие в преступлениях Кремля: оккупация Крыма, сбитый MH17, смерти на Донбасе и в Сирии... в т.ч. висят и на фрау Меркель.
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23.10.2021 20:40 Ответить
Что у нас за народ. Когда им в 2008 году говоришь что рашка и нам то же устроит когда-нибудь то на тебя смотрят как на идиота и отмахиваются что расия адиннарот и братья. А как 2014 то все эти люди резко осознали, натянули вышиванки, пустили слезу, некоторые даже добровольцами ушли - причем те кто тебя бандеровцем обзывал до 2014 года. А как по телеку квартал сказал что все- то так и поснимали свои вышиванки и уже у них "барыга и какаяразница".
С такой быдломасой безпринципной мы на уровень Польши или даже Румынии никогда не выйдем
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23.10.2021 20:56 Ответить
****
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23.10.2021 20:58 Ответить
Боюсь спросить, а как же она работала в очистке?(с)
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23.10.2021 20:59 Ответить
Звісно, не могла уявит. Бо ж ще в 2008 році розраховувала повністю здати Україну в сферу інтересів мордора, так як Білорусь. А тут Україна неочікувано дала відсіч і кацапляндія відкусила лише Крим і шматок на сході.
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23.10.2021 22:50 Ответить
Меркель: Я и представить себе не могла, что Путин аннексирует Крым, а на востоке Украины дойдет до таких военных столкновений Источник:

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24.10.2021 01:57 Ответить
Затем Ангела Хорстовна продолжила:
«Ведь когда я, поддавшись обаянию Владимира Владимировича, будучи очарованной его изысканным тактом и учтивой обходительностью, подписывала обязательство сотрудничать со "Штази", Путин показался мне настолько добродушным и незлобливым господином, что я уже тогда для связи с ним, как с резидентом, без малейших колебаний приняла агентурный псевдоним "Старая Кошёлка" и крепко-накрепко запомнила его оперативный позывной - "Гер Гроссе Экселенц"».
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24.10.2021 07:59 Ответить
В скорости Бундес-Фрау Меркель достойно, по мнению бюргеров, завершит своё служение на важном и ответственном посту - эпохальное с точки зрения истории, значимое с точки зрения достигнутых результатов, но совершенно бескорыстное с точки зрения российских углеводородов, и, если конечно она возжелает, Вован Вованыч пристроит её задвигальщицей-выдвигальщицей задвижки на "Северном Потоке-2", чтобы тётушка Ангела на старость наколошматила бы бабла; пересела бы с галимой "Ауди А-8Л" на беспонтовый "Мерседес-Майбах-Пулман"; прикупила бы хату под пальмами с бассейном, теннисным кортом, вертолётной площадкой и лиловым негром с опахалом; прибарахлилась бы золотишком с каменьями (да не в каратах, а в килограммах) - ну так, шоб всё по-людски-то было.
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль", загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой насчётв купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...
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24.10.2021 08:10 Ответить
европейская политика и ее политики такие же лживые, алчные как и рашистские. я не вижу счастливого будущего Украины в евросоюзе. думаю польша покинет ес вслед за англией
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24.10.2021 09:35 Ответить
Прочным , на мой взгляд, был бы союз в Европе- США,ПольшаЛитва, Украина,( в меньшей степениЭстония,Латвия,Словакия) и некоторые страны Средиземноморья. Украине нужно быть жесткой к 5 колоне , внутренней вате- депортация, лагеря,тюрьмы- по новому уголовному кодексу( ввести режим ЧП
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24.10.2021 10:55 Ответить
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