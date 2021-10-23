Меркель: Я и представить себе не могла, что Путин аннексирует Крым, а на востоке Украины дойдет до таких военных столкновений
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что при вступлении в должность не могла себе представить, что президент РФ Владимир Путин решит оккупировать Крым и развязать войну на востоке Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом она сказала интервью Suddeutsche Zeitung.
"Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - сказала она.
Однако, по ее словам, еще в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге она осознала наличие серьезных разногласий с главой Кремля.
"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - рассказала Меркель.
Напомним, летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.
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Да-да, фрау риббентроп, охотно верю. ГДР-ская комсомолка даже после аннексии у Грузии части её территории себе представить этого не могла. Пистливое и бздливое создание.
зато есть всякие северные потоки и прочее.
рассказы для лохов
Додам, що в Україні теж не могли собі уявити, що після всього цього Меркель виявиться активним лобістом Північного потоку 2.
Але газпромівські гроші для Меркель не пахнуть 🙁
С такой быдломасой безпринципной мы на уровень Польши или даже Румынии никогда не выйдем
«Ведь когда я, поддавшись обаянию Владимира Владимировича, будучи очарованной его изысканным тактом и учтивой обходительностью, подписывала обязательство сотрудничать со "Штази", Путин показался мне настолько добродушным и незлобливым господином, что я уже тогда для связи с ним, как с резидентом, без малейших колебаний приняла агентурный псевдоним "Старая Кошёлка" и крепко-накрепко запомнила его оперативный позывной - "Гер Гроссе Экселенц"».
А кого ж ещё пристраивать, как не Ангелу Хорстовну с её-то высочайшей квалификацией - будёновку и кокошник носить умеет, "Камаринскую" в лыковых лаптях и валенках сплясать могёт, гармошкой-тальянкой, гуслями и балалайкой владеет, тексты и партитуру "Калинки-малинки" знает. Чего ж ещё желать-то?
Опять же, заморачиваться насчёт когда задвигать и когда выдвигать задвижку "Северного Потока-2" Ангеле Хорстовне не придётся - Вован Вованыч в нужный момент прикинется Юстасом и из Центра по надёжным каналам, добротно налаженным ещё со славных времён "Штази", тётушку Меркель обо всём подробненько проинструктирует.
Да и самому Вовану Вованычу очевидный профит - будет своё персональное рассейское "Трио Арийцев" (с Герхардом Фрицевичем Шрёдером и Карен Кнайсель) - хоть увертюру на гармошке-тальянке, гуслях и балалайке сбацают; хоть ораторию по-рассейски задушевно, но с тирольским разливом "Йодль", загорлопанят; хоть знатною пляской задорной "Сидроли" полы проломят - австриячка Кнайсель уже зарекомендовала себя непревзойденной специалисткой насчётв купе с Вован Вованычем кренделя ляхами выкидывать. Глядишь, и Ангела Хорстовна в рассейском "Трио Арийцев" себя ещё достойно проявит...