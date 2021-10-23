Меркель: Я и представить себе не могла, что Путин аннексирует Крым, а на востоке Украины дойдет до таких военных столкновений

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что при вступлении в должность не могла себе представить, что президент РФ Владимир Путин решит оккупировать Крым и развязать войну на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом она сказала интервью Suddeutsche Zeitung.

"Но при вступлении в должность я и представить себе не могла, что он аннексирует Крым и что на востоке Украины — практически рядом с Евросоюзом - дойдет до таких военных столкновений", - сказала она.

Однако, по ее словам, еще в 2001 году во время выступления Путина в Бундестаге она осознала наличие серьезных разногласий с главой Кремля.

"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - рассказала Меркель.

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Напомним, летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.