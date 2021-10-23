"После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с угрозами", - гендиректор КМИС Паниотто
Сайт Киевского международного института социологии 22 октября подвергся хакерской атаке. Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто прокомментировал взлом сайта.
Об этом Паниотто написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (22 октября. - Ред.) была осуществлена кибератака на наш сайт, он до сих пор не работает, хотя мы его сейчас восстанавливаем. Надеюсь, что к вечеру он все-таки заработает", - написал он.
Паниотто отметил, что связи между хакерской атакой и недавним исследованием рейтингов партий может и не быть.
"Главный вопрос, который мне задают сейчас представители СМИ - связываем ли мы это с публикацией новых рейтингов вчера и позавчера. Должен сказать, что у нас нет оснований связывать или не связывать именно с этими рейтингами. С нашей точки зрения в них практически не было ничего нового, они статистически значимо не отличались от майских рейтингов. С другой стороны, нападение более вероятно может быть связано все же с политическими данным, а не другими нашими данными (потребление трансжиров, культурные проблемы людей с инвалидностью и т.д.). После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с языком ненависти и угрозами", - написал директор КМИС.
Также он добавил, что политика КМИС - не подходить близко ни к одной политической силе, чтобы не потерять независимость.
"Во время выборов мы проводили исследования практически для всех политических сил, попавших в парламент, сейчас тоже параллельно проводим исследования для политических противников. Поэтому недовольных может быть много и мы не можем это связывать с конкретной политической силой", - отметил Паниотто.
Также он добавил, что КМИС планирует обратиться в киберполицию с заявлением о преступлении.
Отметим, что в настоящее время сайт Киевского международного института социологии возобновил работу. Сейчас есть возможность ознакомиться с данными исследований, включая свежие рейтинги партий.
Напомним, что ранее на сайте КМИС были опубликованы рейтинги политсил. Согласно опросам "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Так, "Европейская Солидарность" заняла первое место с результатом в 15,7%, а "Слуга народа" опустилась на второе место с результатом 15,5%.
Председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко подверг данные КМИС сомнению.
22 октября сайт КМИС был взломан.
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Через год будет не 12%, а 1,2 %.
И есть ли у них год, вот в чем вопрос.
в тему))
Вопреки законам социологии наши зеленые гении способны пробить любое дно!
Окремо прошу вибачення за те, що мимоволі узагальнив увесь "клас" пенсіонерів, приписавши симпатії до діючої влади. Але ж Ви розумна людина й повинні усвідомлювати, що пенсіонерів значно більше, ніж ті 5%, про які я згадував. Отже Ви можете не відносити себе до когорти "ядерного" електорату зеленського.
Окрема подяка за те, що тверезо й об'єктивно оцінюєте події в політичному й суспільному житті країни, незважаючи на масований пропагандистський пресинг зеленої влади.
Щиро бажаю Вам здоров'я, наснаги та терпіння, щоб пережити ці непрості часи. Запевняю, що повністю поділяю Ваші погляди на діючу владу та її вчинки.
Все буде Україна!
Бо я маю підстави вважати, що Шевченко цього написати не міг - ані в поетичному, ані в історичному, ані в особистому плані.
🤣
А под санкции СНБО все равно засунут РОШЕН!
Кремлевский квартал рулит...
🤣