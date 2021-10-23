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"После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с угрозами", - гендиректор КМИС Паниотто

Сайт Киевского международного института социологии 22 октября подвергся хакерской атаке. Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто прокомментировал взлом сайта.

Об этом Паниотто написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (22 октября. - Ред.) была осуществлена ​​кибератака на наш сайт, он до сих пор не работает, хотя мы его сейчас восстанавливаем. Надеюсь, что к вечеру он все-таки заработает", - написал он.

Паниотто отметил,  что связи между хакерской атакой и недавним исследованием рейтингов партий может и не быть.

"Главный вопрос, который мне задают сейчас представители СМИ - связываем ли мы это с публикацией новых рейтингов вчера и позавчера. Должен сказать, что у нас нет оснований связывать или не связывать именно с этими рейтингами. С нашей точки зрения в них практически не было ничего нового, они статистически значимо не отличались от майских рейтингов. С другой стороны, нападение более вероятно может быть связано все же с политическими данным, а не другими нашими данными (потребление трансжиров, культурные проблемы людей с инвалидностью и т.д.). После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с языком ненависти и угрозами", - написал директор КМИС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Лидер - "ЕС", - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Также он добавил, что политика КМИС - не подходить близко ни к одной политической силе, чтобы не потерять независимость.

"Во время выборов мы проводили исследования практически для всех политических сил, попавших в парламент, сейчас тоже параллельно проводим исследования для политических противников. Поэтому недовольных может быть много и мы не можем это связывать с конкретной политической силой", - отметил Паниотто.

Также он добавил, что КМИС планирует обратиться в киберполицию с заявлением о преступлении.

Отметим, что в настоящее время сайт Киевского международного института социологии возобновил работу. Сейчас есть возможность ознакомиться с данными исследований, включая свежие рейтинги партий.

Напомним, что ранее на сайте КМИС были опубликованы рейтинги политсил. Согласно опросам "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Так, "Европейская Солидарность" заняла первое место с результатом в 15,7%, а "Слуга народа" опустилась на второе место с результатом 15,5%.

Председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко подверг данные КМИС сомнению.

22 октября сайт КМИС был взломан.

После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с угрозами, - гендиректор КМИС Паниотто 01

хакер (1191) КМИС (333) Паниотто Владимир (10)


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Топ комментарии
+40
Похоже у ЗЕбилов не на шутку бомбонуло что по последнему рейтингу приСлуги Урода уже ниже ЕС...
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23.10.2021 13:57
+28
ВЫВСЁВРЁТЕ!!!!
Через год будет не 12%, а 1,2 %.
И есть ли у них год, вот в чем вопрос.
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23.10.2021 14:04
+16
🤢🤮🐲👹🤡************* ПОЛНОСТЬЮ копирует своего кумира ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА
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23.10.2021 14:05
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Похоже у ЗЕбилов не на шутку бомбонуло что по последнему рейтингу приСлуги Урода уже ниже ЕС...
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23.10.2021 13:57 Ответить
точка невозврата пройдена. Через год будет 12 %
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23.10.2021 14:01 Ответить
ВЫВСЁВРЁТЕ!!!!
Через год будет не 12%, а 1,2 %.
И есть ли у них год, вот в чем вопрос.
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23.10.2021 14:04 Ответить
https://external-preview.redd.it/XauuXr9gqxwXxOFvOCQljU6G0RvBi283r--FyeK2OmY.gif?width=640&format=mp4&s=e78b231a881338a5736fcdb6d43a59217db25a6f
в тему))
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23.10.2021 14:06 Ответить
Социологи утверждают, что рейтинг ниже 15% не может опуститься физически. 8% кормится из грязных рук зели с каломойским. 5% - пенсы, которые всегда голосуют за действующую власть по принципу "как не случилось хуже". Так что 12% мы вряд ли увидим. Зеля уже вплотную к жопе.
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23.10.2021 14:05 Ответить
похер на социологов,будет даже ниже.
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23.10.2021 14:06 Ответить

Вопреки законам социологии наши зеленые гении способны пробить любое дно!
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23.10.2021 14:11 Ответить
Я та сама людина, котру ви зневажливо називаєте "пенсом". Так от, ми "пенси" (на відміну від молодих дебілів "хотьпаржом" ТМ) в носі мали вашого ср/аного наркомана і оберзлодія Каломойшу...
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23.10.2021 15:38 Ответить
Жодної зневаги, шановний. Це просто скорочена назва. Дещо сленгова, згоден, але в жодному разі не образлива. Але якщо я зачепив Ваше почуття гідності - щиро перепрошую.
Окремо прошу вибачення за те, що мимоволі узагальнив увесь "клас" пенсіонерів, приписавши симпатії до діючої влади. Але ж Ви розумна людина й повинні усвідомлювати, що пенсіонерів значно більше, ніж ті 5%, про які я згадував. Отже Ви можете не відносити себе до когорти "ядерного" електорату зеленського.
Окрема подяка за те, що тверезо й об'єктивно оцінюєте події в політичному й суспільному житті країни, незважаючи на масований пропагандистський пресинг зеленої влади.
Щиро бажаю Вам здоров'я, наснаги та терпіння, щоб пережити ці непрості часи. Запевняю, що повністю поділяю Ваші погляди на діючу владу та її вчинки.
Все буде Україна!
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23.10.2021 15:54 Ответить
Принято.
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23.10.2021 20:58 Ответить
Не голосуйте за гречку від ж2, голосуйте за українців.
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23.10.2021 20:59 Ответить
Иванець, а ти це про що?На святе замахнувся? Якщо 5% дають "пенси",які завжди голосують за діючу владу то як це сивочолий проліз в другий тур? А фінішний результат не 25 %,а 20? Куди тепер діти "Елітний клуб свідків Петюні 25%" ???
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23.10.2021 22:43 Ответить
В мене виникли питання до твоєї першої вчительки. Особливо стосовно математики. Щодо твоєї логіки питань нема. У вас, зелебобіків, її не було ніколи.
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24.10.2021 08:45 Ответить
Нехай ЗЕ-СН ще разок в трускавцях-вєлюрах позависають , шоб пробухать остатки своїх рейтингів.
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23.10.2021 14:01 Ответить
кмис ваапще абнаглел.. все знают (подоляк и его боты) что рейтинг у бубОчка аж 146% и "растет стремительно"
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23.10.2021 14:01 Ответить
Вчора Подоляка вже навіть Гардон у Шустера мочив... Тримає ніс за вітром?))
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23.10.2021 14:06 Ответить
Неначе суки з кобелями,Жиди залигались з москалями.І тічка та здавна й по нині, гаса по нашій Україні.Жиди погані правлять нами!А ми ще гірші,ніж Жиди!Ми продали дідівську славу,й Жиди в ярмо,мас запрягли. Т.Г.Шевченко.
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23.10.2021 16:40 Ответить
Скажіть, будь ласка, де Тарас Григорович сказав це? Видання, том, сторінка?
Бо я маю підстави вважати, що Шевченко цього написати не міг - ані в поетичному, ані в історичному, ані в особистому плані.
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23.10.2021 22:02 Ответить
Цікаво глянути на свіжі рейтинги Демінціатив. Саме КМІС і Демократичні ініціативи є найкрашими соціологічними службами в Україні. Показово, що у 2004 саме спільний екзит-пол КМІСу і Демініціатив показав перемогу Ющенка тоді, як решат соціологів продалися і намалювали перемогу зеку...
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23.10.2021 14:02 Ответить
Письма с угрозами написаны от руки? Если да тог сравните с прочерком Зеленского.
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23.10.2021 14:02 Ответить
Та ну шо ж он, совсем тупой? Буквы вырезаны из газеты "Комсомольская правда"
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23.10.2021 14:07 Ответить
🤢🤮🐲👹🤡************* ПОЛНОСТЬЮ копирует своего кумира ***** ПУТЛЕРАСТОВИЧА
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23.10.2021 14:05 Ответить
А хакерські атаки, теж регулярно, чи тільки після "переможних" рейтингів найвеличніВшивого?
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23.10.2021 14:06 Ответить
Вовка вже стос паперу списав і 12 ручок, а рейтинг не зростає. Чомусь.
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23.10.2021 14:07 Ответить
Один в один украiнська школа там тeж вчилки iздiваються над дiтьми коли батьки рот вiдкрити осмiлюються.
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23.10.2021 14:08 Ответить
Это, значит, для таких тварючьих целей создавались кибервойска? Или ОПа нанимает кацапских хакеров?
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23.10.2021 14:09 Ответить
ОПОРОС...
🤣
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23.10.2021 14:13 Ответить
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23.10.2021 14:14 Ответить
Какие отвратительные морды!
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23.10.2021 22:21 Ответить
Судя по всему, эти письма должны поднять рейтиг КМИСу...
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23.10.2021 14:16 Ответить
А вы думали Украина оккупирована только Кацами наивные?
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23.10.2021 14:18 Ответить
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23.10.2021 14:19 Ответить
"Ну в шо?!"
А под санкции СНБО все равно засунут РОШЕН!
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23.10.2021 14:42 Ответить

Кремлевский квартал рулит...
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23.10.2021 14:19 Ответить
Пацталом!!
🤣
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23.10.2021 14:20 Ответить
http://pics.wikireality.ru/upload/f/f3/Kiselyov-2014_66401280_orig_.jpeg
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23.10.2021 14:22 Ответить
якщо чесно - то я і сам цьому КМІСу довіряю менше, припустимо, ніж Демініціативам чи СОЦІСу. Але більше, ніж Разумкову чи Рейтингу.
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23.10.2021 14:28 Ответить
доверять соцису))))))
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23.10.2021 16:07 Ответить
А кого спрашивали?
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23.10.2021 14:33 Ответить
Чучело, как тебя в Америке могут спрашивать?
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23.10.2021 15:00 Ответить
Первы признак кацабота это жидкий хамский понос изо рта.
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23.10.2021 16:45 Ответить
russian asshole, your opinion doesn't interest us
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23.10.2021 19:12 Ответить
См. выше.
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23.10.2021 21:23 Ответить
КМІС постійно публікує якусь пургу щоб підтримати штани Зелє.
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23.10.2021 14:34 Ответить
по моему рейтинг зе этой зимой будет равен температуре за моим окном
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23.10.2021 14:35 Ответить
Новіе платежки за газ отлично подімут рейтинг слуг
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23.10.2021 14:45 Ответить
У фашистского ОПГ квартал95 началась агония. Прессовать социологические службы лишь только за то, что те говорят неудобную правду - доказательство начало конца режима офшорных клоунов.
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23.10.2021 14:59 Ответить
Не смеши паниотто. Кому ты нужен со своей писаниной.
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23.10.2021 15:03 Ответить
У нас єдине "соціологічне дослідження" яке має значення для прийняття будь яких рішень це ... вибори.
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23.10.2021 15:12 Ответить
Тут варто поставити поряд новину про ботів Подоляка, просто для загальної картини що ці моральні уроди ніколи і не збиралися будувати чесну правову державу, це просто компашка продимців шахраїв.
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23.10.2021 20:23 Ответить
Намажьте рейтинг Зели 73 % на хлеб,,,,и будет вам свежее масло... и свежий свежий газ из РАБссии... по 200 баксов за 1 кг говна...
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24.10.2021 06:35 Ответить
 
 