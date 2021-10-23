"После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с угрозами", - гендиректор КМИС Паниотто

Сайт Киевского международного института социологии 22 октября подвергся хакерской атаке. Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто прокомментировал взлом сайта.

Об этом Паниотто написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (22 октября. - Ред.) была осуществлена ​​кибератака на наш сайт, он до сих пор не работает, хотя мы его сейчас восстанавливаем. Надеюсь, что к вечеру он все-таки заработает", - написал он.

Паниотто отметил, что связи между хакерской атакой и недавним исследованием рейтингов партий может и не быть.

"Главный вопрос, который мне задают сейчас представители СМИ - связываем ли мы это с публикацией новых рейтингов вчера и позавчера. Должен сказать, что у нас нет оснований связывать или не связывать именно с этими рейтингами. С нашей точки зрения в них практически не было ничего нового, они статистически значимо не отличались от майских рейтингов. С другой стороны, нападение более вероятно может быть связано все же с политическими данным, а не другими нашими данными (потребление трансжиров, культурные проблемы людей с инвалидностью и т.д.). После публикации каждых рейтингов мы получаем письма с языком ненависти и угрозами", - написал директор КМИС.

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Также он добавил, что политика КМИС - не подходить близко ни к одной политической силе, чтобы не потерять независимость.

"Во время выборов мы проводили исследования практически для всех политических сил, попавших в парламент, сейчас тоже параллельно проводим исследования для политических противников. Поэтому недовольных может быть много и мы не можем это связывать с конкретной политической силой", - отметил Паниотто.

Также он добавил, что КМИС планирует обратиться в киберполицию с заявлением о преступлении.

Отметим, что в настоящее время сайт Киевского международного института социологии возобновил работу. Сейчас есть возможность ознакомиться с данными исследований, включая свежие рейтинги партий.

Напомним, что ранее на сайте КМИС были опубликованы рейтинги политсил. Согласно опросам "Слуга народа" впервые потеряла первое место в рейтинге партий. Так, "Европейская Солидарность" заняла первое место с результатом в 15,7%, а "Слуга народа" опустилась на второе место с результатом 15,5%.

Председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Рады Александр Корниенко подверг данные КМИС сомнению.

22 октября сайт КМИС был взломан.