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Новости Судебная реформа
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Судебная реформа разблокирована: ЦПК рассказал о тех, кого Совет Судей избрал в Этический совет

Судебная реформа разблокирована: ЦПК рассказал о тех, кого Совет Судей избрал в Этический совет

На заседании в субботу, 23 октября, члены Совета Судей проголосовали за кандидатов в состав Этического совета, который будет очищать Высший совет правосудия. Это основная часть реформы, ведь непосредственно обеспечивает очищение судебной системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Как стало известно, Совет Судей избрал судью в отставке Водимира Сиверина, судью Киевского апелляционного суда Юрия Трясуна и судей Верховного Суда Льва Кишакевича и Татьяну Чумаченко.

"По меньшей мере двое из делегированных Советом Судей кандидатов в Этический совет имеют сомнительную репутацию и явно не соответствуют критериям добропорядочности", - отмечается в сообщении.

Так, по информации ЦПК, Юрий Трясун прошел "фейковое" квалификационное оценивания в ноябре 2016 года, которое не предусматривало участия общественности и увольнения нечестных судей. Такое оценивание тогда прошли все судьи апелляционных судов Киева.

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Согласно декларации родственных связей судьи за 2016, его родной брат, Трясун Павел Ростиславович, по меньшей мере с 2012 года занимал должность командира полка милиции особого назначения "Беркут" в Киевской области.

По информации "Наших грошей", Павел Трясун получил 20 000 гривен поощрения "ко Дню милиции" в 2011 году. Об этом свидетельствуют данные тайной бухгалтерии Януковича, найденной в Межигорье. Соответствующие материалы были обнародованы на портале "YanykovychLeaks".

Примечательно, что в 2016 году Трясун в составе коллегии судей освободил от содержания под стражей беркутовца Александра Белова, обвиняемого в убийствах на Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014.

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Следующий кандидат, Судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, как пишет ЦПК, во время собеседования продемонстрировал несостоятельность логично формулировать мысли на должном для судьи уровне. Также ЦПК приводят несколько его цитат из сегодняшнего собеседования:

"Конкретно по Етичній раді багато питань. Як же нам оцінити робітника ВРП, тойсть застосовувати якісь там бали 1,5, 10 чи 20, чи казати достойний чи не достойний, якщо ви мене виберете, то будемо обговорювати з членами цієї ради і доходити якихсь сумісних рішень";

"Я досить комунікаційна людина. Я близнюк по гороскопу, цим все сказано. І 10 років працював головуючим в колегії. І в нас ні один раз не було сварки. Були розбіжності, були думки свої. Але ж вони закінчувались якимсь своїми угодами. Не угодами, а досягненнями якойсь своєї думки. Я вважаю, що ми всі люди, але ж є певні такі методи, як принциповість, тобто окрем того, що я можу подумати і піти на поступки, але в роботі я можу прінципіальну позицію вибрати, і настояти на неї і доказати правильність цієї позиції".

"По информации Фонда DEJURE судья неоднократно принимал произвольные решения. Кроме того, руководитель аппарата суда жаловалась на то, что как председатель суда Сиверин якобы оказывал давление на работников суда и подстрекал их совершать действия за пределами полномочий, в частности, вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел", - пищет ЦПК.

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Также отмечается, что после сегодняшнего заседания Высший совет правосудия обязан до 28 октября сформировать Этический совет, который уже в начале ноября сможет начать свою работу.

Ранее международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции, уже делегировали экспертов в Этический совет. Представленные эксперты - элита судебной и юридической систем США и ЕС, например судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокур Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и МВД Словении.

Этический совет будет оценивать доброчестность всех кандидатов в ВСП независимо от субъекта назначения (избрания), то есть судей, адвокатов, прокуроров и тому подобное. Сами субъекты назначения будут рассматривать лишь те кандидатуры, которые успешно прошли проверку Этического совета.

Ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали минимум двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов будет преобладать и будет считаться решающим именно голос международных экспертов.

ЦПК также напоминает, что сейчас Высший совет правосудия - это главный орган в системе судебной власти страны. В руках членов ВСП сосредоточен практически полный контроль за назначением и увольнением судей, их защитой от неправомерных посягательств и привлечением к ответственности за нарушения.

"К примеру, именно благодаря ВСП почти все судьи, которые запрещали мирные собрания и преследовали активистов во время Революции Достоинства, сохранили свои должности. ВСП также покрывает судей ОАСК и давит дисциплинарными делами на судей Высшего антикоррупционного суда и отказывается увольнять судей, которые врут в декларациях, принимают произвольные решения или садятся пьяными за руль", - подчеркивает ЦПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Страха перед Этическим советом понять не могу. Если люди честные, то им бояться нечего, - судья ВС Ткачук

Автор: 

судебная реформа (1802) Высший совет правосудия (568) Совет Судей (69) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+13
Андрей Портнов - смотрящий за судебной системой во времена Януковича. Такое же "честнейшее", "сверхпорядочное" лицо. В судебной системе ничего не менялось - один подонок сменял другого подонка.
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23.10.2021 16:07
+12
Александр Грановский - смотрящий за судебной системой во времена Порошенко. Какое одухотворенное, честнейшее лицо!
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23.10.2021 16:02
+9
Это гуд! Важно только само образование Этического совета. Все остальное под давлением Запада прописано так, что мнение этой судебной швали никого не интересует. В свое время Порошенко смог добиться процедуры преодоления вето Комиссии по доброчестности судейским большинством, что и позволило Грановскому протащить всех коррупционированых судей . Окружение Зе тоже пыталось это сделать, но фокус не прошел, на примере "судебной реформы" Порошенко Запад поумнел. Будет весело если ни один кандидат не пройдет международных экспертов....
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23.10.2021 14:36
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Правила форума Совет форумчан
Може в "Етніченський Совєт" ??
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23.10.2021 14:17 Ответить
Це зовсім інше. Від слова етика.
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23.10.2021 14:28 Ответить
пока в том "этическом совете" не будет иностранных судей, пусть и бывших, можна и из украинцев этнических тамошних, толку никакого не будет...взяточничество у всех здешних, в генах уже и его не излечить...
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23.10.2021 14:26 Ответить
А шо ж тогда делать с евреями и цыганами?
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23.10.2021 14:38 Ответить
вопрос риторический))
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23.10.2021 15:04 Ответить
Ты статью прочти. О участии международных экспертов...
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23.10.2021 15:04 Ответить
и что там у той статье?)..я их таких сотни читал, а воз и ныне там..
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23.10.2021 15:07 Ответить
и что там у той статье?)..я их таких сотни читал
І правильно!
Статті публікують не для того, щоб їх читати, а щоб під ними коменти писати!
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23.10.2021 21:38 Ответить
ну почитай...)) там ведь ничего нового быть не может...кукуха хвалить будет петуха, за то что хвалит он кукуху))...это болото судейское только извне можна осушить..и никак иначе, запущено все..
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23.10.2021 23:56 Ответить
Если реально будут профи судьи, а не такие "профи", как наблюдатели в Укрзализке и в нафтогазе. За месяц получить миллион и никакой ответственности. А да. Перекинуть миллионы зарплат вам и нам, плюс премии, в зеленых денежных знаках, ,плюс разные бронированные машинюшки, охрану, чтобы не грохнули недовольные граждане тарифами, Судей еще похоронят за наш счет, когда они туда. Их семьи не могут выдавить денег из своих огромных доходов. Мы, наверное, можем. Казна безразмерна. Для них.
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24.10.2021 15:29 Ответить
Это гуд! Важно только само образование Этического совета. Все остальное под давлением Запада прописано так, что мнение этой судебной швали никого не интересует. В свое время Порошенко смог добиться процедуры преодоления вето Комиссии по доброчестности судейским большинством, что и позволило Грановскому протащить всех коррупционированых судей . Окружение Зе тоже пыталось это сделать, но фокус не прошел, на примере "судебной реформы" Порошенко Запад поумнел. Будет весело если ни один кандидат не пройдет международных экспертов....
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23.10.2021 14:36 Ответить
Що з "судовою реформою Порошенка" не так? Де можна почитати критику західних експертів, не підкажете?
Бо що з "судовою раеформою Зеленського" не так, відомо.
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23.10.2021 14:46 Ответить
Вы в какой стране живете? Просто интересно... Все не так с судебной "реформой" Порошенко! Решения общественного совета по доброчестности преодолевались большинством судей и вся судебная шваль с необъяснимыми доходами была обилечена Грановским и прошла отбор. А когда совет вообще отказался работать, обнаружив что его заключения игнорируются судьями, то Порошенко вопреки закону утвердил судей без заключения по доброчестности.
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23.10.2021 15:00 Ответить
де факти "обілечування"?
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23.10.2021 17:04 Ответить
ну так ГДЕ об этом можно почитать? Очень интересно
Всем известно, что Луна состоит из сыра. Не так ли?
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23.10.2021 18:46 Ответить
Правильный вопрос. И мне тоже интересно.
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24.10.2021 21:27 Ответить
Александр Грановский - смотрящий за судебной системой во времена Порошенко. Какое одухотворенное, честнейшее лицо!
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23.10.2021 16:02 Ответить
Андрей Портнов - смотрящий за судебной системой во времена Януковича. Такое же "честнейшее", "сверхпорядочное" лицо. В судебной системе ничего не менялось - один подонок сменял другого подонка.
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23.10.2021 16:07 Ответить
100 %...
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23.10.2021 16:21 Ответить
не бреши, тоді "смотрящим" був Філатов
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23.10.2021 17:00 Ответить
ось це паньска рожа
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24.10.2021 14:42 Ответить
Навряд чи, таке можливо. Не потрібно всіх гребти, під одну гребінку, та вірити популістам що всі судді України - мафія, корупціонери та злочинці. Це не так! Запевняю вас, серед суддів є багато добропорядних, чесних, некорумпованих людей. Так система прогнила, і зараз такі люди у меншості, але вони є і їх не мало. Просто всі ці 30 років, система працювала так, щоб не захищала, а навпаки цькувала та травила добропорядних суддів, захищаючі судову мафію. Зараз у нас вперше за 30 років, дійсно з'явився шанс, з часом отримати реально незалежну судову систему. Я якщо це вийде, то це буде майже єдине корисне, що зробила ця влада "зелених" за всю свою каденцію. Та дуже велика перемога України.
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23.10.2021 14:47 Ответить
враньё
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23.10.2021 14:50 Ответить
У чому саме?
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23.10.2021 14:52 Ответить
Я тоже думаю, что хоть кого-то найдут нормального. Но шанс, что все кандидаты окажутся со скелетами в шкафах тоже есть.
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23.10.2021 15:02 Ответить
Ну... Просто розумієте, проблема Українців в тому, що вони продовжують вірити у казку. А так не буває. Наприклад, якщо ти заробляєш (умовно) 1000$ в місяць і ставиш собі мету через 6 місяців заробляти 100 000$ то з ймовірністю в 99.99% ти не зможеш її досягти, а ось якщо ставиш мету збільшити дохід до 3 000$ то це реально, якщо працювати більше. Твоя мета виграти марафон з бігу? ти його не виграєш, якщо ніколи не бігав. Але якщо почнеш тренуватись, то за 2-3 роки такий шанс у тебе з'явиться. Прикладов можно навести безліч. Аналогію розумієте?
У нас через 2, 3, 5 років не стане судова система як у США/Великобританії/Швеції, але якщо судову реформу у тому вигляді у якому вона прийнята ВР, та запроваджується вдастся реалізувати, вже через 2 роки у нас буде зовсім інша судова система і це буде навіть не крок, а стрибок уперед.
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23.10.2021 15:13 Ответить
Кравченко,ваші коменти,як тост в комедії Гайдая-"Так выпьем за то ,чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями..."Не з нашим щастям найти чесного суддю в Україні і не при нашому житті...
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23.10.2021 22:32 Ответить
Нажаль ті поодинокі чесні ідобропорядні в судівську верхівку не попадають. Попадають слухняні, навіть якщо тупі, як той Сиверин,що жодного речення скласти не може. І саме такі служать маріонетками судівській мафії і плюндрують саму ідею судівської реформи. Але лохторату подобається!
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23.10.2021 20:24 Ответить
Ви безмежний оптиміст.Немає серед суддів,прокурорів,поліціянтів,міністрів ,чиновників усіх мастей і усіх їх замів -від 1 до 10 чесних, добропорядних чи некорумпованих людей.Нажаль,так змонтовано наш суспільний устрій.Уже,щоб зайняти посаду,потрібно або заплатити або "віддячитись" пізніше потрібними рішеннями.Клановість,кумівство і корупція в усіх сферах ,де бюджетні кошти і "хлібні" посади.
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23.10.2021 22:09 Ответить
То що ж розблоковано? Обрали двох клоунів, один з який ще й "близнюк", за гороскопом? Добре, що не "лижі".
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23.10.2021 14:42 Ответить
Кого вон обрали, не має значення. Ніякого! Головне, що обрали. Бо під тиском наших західних партнерів, закон прийнято таким чином, що фактично вирішувати все будуть західні експерти, а наша мафія не зможе на це вплинути.
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23.10.2021 14:50 Ответить
Мене це влаштовує, та могли б хоч спробувати не обіср.атися, коли відбирали кандидатів.
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23.10.2021 14:53 Ответить
Це було не можливо! Адже їх мета прямо протилежна самої Етичної Ради Правосуддя. Тому не має нічого дивного в тому, що вони делегували туди негідників. Скоріш, дивно що взагалі когось делегували. Я зізнаюсь, думав, що це не відбудеться і Верховній Раді доведеться змінювати закон та прибирати звідти Раду Суддів. Хоча - це ще не кінець епопеї. Не здивуюсь, якщо Конституційний Суд визнає закон не Конституційним. А звернення таке вже є.
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23.10.2021 15:00 Ответить
є в запасі ще оаск
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23.10.2021 17:12 Ответить
Я не спеціаліст з Конституційного права, але майже впевнений, що ОАСК не має таких повноважень.
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23.10.2021 17:23 Ответить
ага - як кажуть : дай Бог їхньому Теляті наших Вовків зїсти...
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23.10.2021 16:24 Ответить
мне неделя нужна на наведение порядка в судейской этой клоаке!!!...первым делом с адвОкатами ушлыми , носителями мешков и чемоданов, разобраться, с помощниками судей, занятых тем же...это 75% проблемы!...понтовых решал-звонарей из ОП, ВР и пр. госструктур через прослушку и на кол!, не давили чтобы "указивками ценными", и это уже 90%+...остальные 10% сами отойдут...и обязательно прецедентное право в Украине узаконить...2 отмены решений-приговоров судьи в еспч..волчий билет и на дорожные работы или на добычные угольно- рудные участки, с полной, и даже той что на баушку оформлена, конфискацией...и так лет через 5ток, начнется движ в правильную сторону... а ихонные сумашедшие з\ПЛАТЫ НЫНЕШНИЕ СМЕХ ТОЛЬКО У НИХ ВЫЗЫВАЮТ и являются легкой возможностью только лишь узаконить нахапанное, что по факту является на порядки дороже...но кто с этим разбираться то будет?))..
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23.10.2021 15:03 Ответить
Я знаю Трясуна ще з Красноперекопська. Любив коричневе взуття. В цілому був позитивним суддею. Всі хто з ним мав справи говорили так само. Якщо справа попадала до нього це вже було гарно. А головне. Кинути посаду з російським окладом і виїхати, це вже вчинок. Допускаю, що система його скурвила, але сподіваюсь, що він той самий що і 20 років тому. Бажаю йому вдачі.
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23.10.2021 15:08 Ответить
дуже часто бувало таке, що оті "антикорупціонери" проштвхували в суддівські органи власних "обілечених", які конкурували з справді доброчесними; але останніх оголошували злочинцями хоча би на підставі того, що родичі його жінки колись були впіймані на порушенні ПДД.
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23.10.2021 17:12 Ответить
якщо в цьому складі, при владі ЄрЗе, є претензії аж до двох з чотирьох - то чого ви лаялись, що при минулій владі у вас були претензії до обраних до складу Верховного Суду лише до 44-х з 193-х членів?
Ось тут:
https://www.radiosvoboda.org/a/29926985.html 44 судді Верховного суду України є «недоброчесними» - ГРД *
https://www.bbc.com/ukrainian/features-40752799 Новий Верховний суд: воїн АТО і 25% "недоброчесних" *
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28919767.html Запрацював новий Верховний суд і набули чинності нові редакції трьох кодексів *
https://www.pravda.com.ua/columns/2017/11/10/7161319/ "Новий" Верховний Суд: реформа, якої не було *
Якого біса ви, Шабунін-Каленюк-Жернаков тоді брехали про недоброчеснсть? Зараз ваша взяла - то чому нині у вас ще більші факапи!?
А тому що ви всі - брехуни, всі 73/43%зебіли брехуни!
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23.10.2021 15:08 Ответить
боже, это вечное хождение по замкнутому кругу - в этический совет выбирают каких-то людей, которые понятия не имеют, что такое этика, добропорядочность, что такое законные решения наконец..., мы не вылезем из грязи никогда, если будем постоянно доверять лягушкам осушать болота...
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23.10.2021 15:12 Ответить
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23.10.2021 15:43 Ответить
а зараз своє слово має сказати оаск і все скасувати ,
недарма зеля його ніяк не розжене
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23.10.2021 17:08 Ответить
А чому Рада суддпризначає 4-х суддів замість 3-х, як сказано в законі?
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23.10.2021 18:15 Ответить
как разблокирована та будет заблокирована
05 квартал в жизнь
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23.10.2021 19:40 Ответить
Избранный в этический совет судья Сиверин неспособен сформулировать мысли может потому что мыслей в черепушке нет?Только хватательные рефлексы.
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23.10.2021 20:13 Ответить
Ця система і люди у ній прогнилі наскрізь. Не вірю в успіх судової реформи руками українських суддів.
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23.10.2021 22:03 Ответить
Судова система -імунітет держави. В нас аутоімунне захворювання , правосуддя України почало нищити абсолютно всі життєвоважливі сфери ділової, господарчої і системи освіти і науки . То ж суддів з України брати не можна. У верховні суди. І нація тут ні до чого. Лише судді Лондонського чи Канадського судів зможуть навести лад. Як Супрун, що визнавала тільки закон. Я в цьому переконана на 100% скільки б не вибирали -результат буде гірший попереднього
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24.10.2021 01:22 Ответить
Гильотина-лучший инструмент судебной реформы, все так называемые "судьи" должны быть гильотинированы! Нет другого варианта, для очищения от этих подонков!
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24.10.2021 10:15 Ответить
"Я близнюк по гороскопу, цим все сказано", і дійсно, про що ще можна говорити, коли представник закону Сиверин посилається на такі містичні аргументи.
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24.10.2021 13:01 Ответить
Все эти попытки очищения напоминают барона Мюнгхаузена который сам себя вытаскивал из воды за волосы. Как можно силами коррумпированой системы реформировать эту же систему??
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25.10.2021 01:52 Ответить
 
 