Судебная реформа разблокирована: ЦПК рассказал о тех, кого Совет Судей избрал в Этический совет

На заседании в субботу, 23 октября, члены Совета Судей проголосовали за кандидатов в состав Этического совета, который будет очищать Высший совет правосудия. Это основная часть реформы, ведь непосредственно обеспечивает очищение судебной системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр противодействия коррупции.

Как стало известно, Совет Судей избрал судью в отставке Водимира Сиверина, судью Киевского апелляционного суда Юрия Трясуна и судей Верховного Суда Льва Кишакевича и Татьяну Чумаченко.

"По меньшей мере двое из делегированных Советом Судей кандидатов в Этический совет имеют сомнительную репутацию и явно не соответствуют критериям добропорядочности", - отмечается в сообщении.

Так, по информации ЦПК, Юрий Трясун прошел "фейковое" квалификационное оценивания в ноябре 2016 года, которое не предусматривало участия общественности и увольнения нечестных судей. Такое оценивание тогда прошли все судьи апелляционных судов Киева.

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Согласно декларации родственных связей судьи за 2016, его родной брат, Трясун Павел Ростиславович, по меньшей мере с 2012 года занимал должность командира полка милиции особого назначения "Беркут" в Киевской области.

По информации "Наших грошей", Павел Трясун получил 20 000 гривен поощрения "ко Дню милиции" в 2011 году. Об этом свидетельствуют данные тайной бухгалтерии Януковича, найденной в Межигорье. Соответствующие материалы были обнародованы на портале "YanykovychLeaks".

Примечательно, что в 2016 году Трясун в составе коллегии судей освободил от содержания под стражей беркутовца Александра Белова, обвиняемого в убийствах на Крепостном переулке в Киеве 18 февраля 2014.

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Следующий кандидат, Судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, как пишет ЦПК, во время собеседования продемонстрировал несостоятельность логично формулировать мысли на должном для судьи уровне. Также ЦПК приводят несколько его цитат из сегодняшнего собеседования:

"Конкретно по Етичній раді багато питань. Як же нам оцінити робітника ВРП, тойсть застосовувати якісь там бали 1,5, 10 чи 20, чи казати достойний чи не достойний, якщо ви мене виберете, то будемо обговорювати з членами цієї ради і доходити якихсь сумісних рішень";



"Я досить комунікаційна людина. Я близнюк по гороскопу, цим все сказано. І 10 років працював головуючим в колегії. І в нас ні один раз не було сварки. Були розбіжності, були думки свої. Але ж вони закінчувались якимсь своїми угодами. Не угодами, а досягненнями якойсь своєї думки. Я вважаю, що ми всі люди, але ж є певні такі методи, як принциповість, тобто окрем того, що я можу подумати і піти на поступки, але в роботі я можу прінципіальну позицію вибрати, і настояти на неї і доказати правильність цієї позиції".



"По информации Фонда DEJURE судья неоднократно принимал произвольные решения. Кроме того, руководитель аппарата суда жаловалась на то, что как председатель суда Сиверин якобы оказывал давление на работников суда и подстрекал их совершать действия за пределами полномочий, в частности, вмешиваться в автоматизированную систему распределения дел", - пищет ЦПК.

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Также отмечается, что после сегодняшнего заседания Высший совет правосудия обязан до 28 октября сформировать Этический совет, который уже в начале ноября сможет начать свою работу.

Ранее международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции, уже делегировали экспертов в Этический совет. Представленные эксперты - элита судебной и юридической систем США и ЕС, например судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокур Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министр юстиции и МВД Словении.

Этический совет будет оценивать доброчестность всех кандидатов в ВСП независимо от субъекта назначения (избрания), то есть судей, адвокатов, прокуроров и тому подобное. Сами субъекты назначения будут рассматривать лишь те кандидатуры, которые успешно прошли проверку Этического совета.

Ни одно решение Этического совета не будет считаться принятым, если за него не проголосовали минимум двое международных экспертов, а в ситуации равного распределения голосов будет преобладать и будет считаться решающим именно голос международных экспертов.

ЦПК также напоминает, что сейчас Высший совет правосудия - это главный орган в системе судебной власти страны. В руках членов ВСП сосредоточен практически полный контроль за назначением и увольнением судей, их защитой от неправомерных посягательств и привлечением к ответственности за нарушения.

"К примеру, именно благодаря ВСП почти все судьи, которые запрещали мирные собрания и преследовали активистов во время Революции Достоинства, сохранили свои должности. ВСП также покрывает судей ОАСК и давит дисциплинарными делами на судей Высшего антикоррупционного суда и отказывается увольнять судей, которые врут в декларациях, принимают произвольные решения или садятся пьяными за руль", - подчеркивает ЦПК.

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