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Никопольские спасатели спустили с дерева беременную женщину, забравшуюся на высоту 4-го этажа, - ГСЧС. ФОТО

Никопольские спасатели спустили с дерева беременную женщину, забравшуюся на высоту 4-го этажа, - ГСЧС. ФОТО

На Днепропетровщине спасатели ГСЧС спустили с дерева беременную женщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

В ГСЧС отметили, что почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший в ГСЧС Днепропетровщины, озадачил спасателей.

"В городе Никополь в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она - многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна.

Спасатели спустили женщину с дерева, однако, что же стало причиной ее действий - неизвестно", - говорится в сообщении.

Никопольские спасатели спустили с дерева беременную женщину, забравшуюся на высоту 4-го этажа, - ГСЧС 01Никопольские спасатели спустили с дерева беременную женщину, забравшуюся на высоту 4-го этажа, - ГСЧС 02
Фото: ГСЧС

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Никопольские спасатели спустили с дерева беременную женщину, забравшуюся на высоту 4-го этажа, - ГСЧС 03

курьез (4062) беременность (80) ГСЧС (5003)


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Топ комментарии
+22
Поспать она залезла. Тупо поспать.
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23.10.2021 14:17
+19
даже не знаю как комментировать.Никополь - суровый город
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23.10.2021 14:19
+17
яблучка кисленького захотілося?
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23.10.2021 14:18
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Поспать она залезла. Тупо поспать.
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23.10.2021 14:17 Ответить
Женщина - паук.
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23.10.2021 16:15 Ответить
А потім падають дерева)
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23.10.2021 14:17 Ответить
не на то ты место бубен надела))) не на то
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23.10.2021 14:18 Ответить
полнолуние такое полнолуние
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23.10.2021 14:18 Ответить
яблучка кисленького захотілося?
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23.10.2021 14:18 Ответить
За соленым огурцом лезла.
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23.10.2021 14:21 Ответить
Щось не бачив я яблунь до 4-го поверху. А на березі яблука не ростуть. Чи в неї з собою були?
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23.10.2021 14:26 Ответить
авжеж )) вони вище - на 5-му поверсі ))) на підвіконні сусідки))))
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23.10.2021 14:37 Ответить
Або й сусіда. Від якого й вагітна.
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23.10.2021 14:39 Ответить
даже не знаю как комментировать.Никополь - суровый город
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23.10.2021 14:19 Ответить
ГАРАНТОВАНО РОДИТЬ ВЕРХОЛАЗА.
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23.10.2021 14:21 Ответить
Я з Нікополя, у нас там всі веселі. Мабуть записувала флешмоб "Батько наш Бандера, Україна мати"
та робила селфі.
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23.10.2021 15:16 Ответить
вот...а говорил - не знаешь
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23.10.2021 17:58 Ответить
Мабуть в минулому житті вона була кішкою.
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23.10.2021 14:20 Ответить
чи мавпочкою )))
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23.10.2021 14:38 Ответить
Та от хахелей ныкалась.
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23.10.2021 14:21 Ответить
Осеменитель-котяра!
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23.10.2021 14:21 Ответить
Поігралась в жмурки з бєрємєнностью , но та її і на дереві знайшла.
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23.10.2021 14:22 Ответить
Ну, надуло. Бывает.
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23.10.2021 14:25 Ответить
кошку на дерево потянуло
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23.10.2021 14:22 Ответить
Точно не помню, но кажется, моя жена от наших двоих так высоко не залезала.
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23.10.2021 14:24 Ответить
от видите...точно не помните ))) а утверждаете)))
(шучу)
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23.10.2021 14:39 Ответить
Не, ну какое-то время я проводил на работе. Мне же нужно было кормить детей и жену! Теоретически я мог пропустить что-то такое.
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23.10.2021 14:42 Ответить
ну вооооот...))) а много ли времени нужно молодой женщине чтобы слазить на деревце ? ))) не так конечно с помпой как эта дама - соседи, мчсники, журналисты... а по-тихому...для себя ))))))
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23.10.2021 14:44 Ответить
Иной раз я от этого бабкома и сам был готов на дерево влезть. Зато теперь "папулечка-роднулечка" и прочие приятности. Хорошие девочки выросли. Горжусь.
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23.10.2021 14:47 Ответить
то же 2 принцессы имею (одна претензия - внуков не спешат делать))) козюли!)
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23.10.2021 14:55 Ответить
Аналогичная проблема! Я уже и в угол поставить обещал, и письмо в профком написать - ржут, целуют в щечку и отшучиваются.
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23.10.2021 15:01 Ответить
Де б ви ще поспілкувались про дочок, окрім чату Цензора?!
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23.10.2021 15:26 Ответить
Гм...
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23.10.2021 14:24 Ответить
Гнездо вить полезла.
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23.10.2021 14:25 Ответить
_Како хнесдо, зима на носе! В теплые края все нормальные птицы улетают - одним воробьям похер. То она горобец? Сдаровый...
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23.10.2021 14:46 Ответить
Можливо це психоз вагітних.
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23.10.2021 14:26 Ответить
А может к соседке в окно пыталась заглянуть)))
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23.10.2021 14:35 Ответить
Маю сумніви, що її рідним так само весело як вам.
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23.10.2021 14:37 Ответить
У меня трое детей и что такое беременная жена и ее ревность, и какие безумные идеи витают в их головах, я знаю прекрасно)
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23.10.2021 16:31 Ответить
Зрозуміло. Ваш гумор це просто рефлекторна захисна реакція від жіночих бздиків.
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23.10.2021 18:05 Ответить
А вот это версия...
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23.10.2021 15:34 Ответить
Нафіга Нема чого робити
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23.10.2021 14:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZXjalFzrbdg Ну прям кино.
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23.10.2021 14:29 Ответить
в этой новости прекрасно абсолютно всё, особенно беременная баба на дереве
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23.10.2021 14:30 Ответить
два вопроса-как и на@уя????
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23.10.2021 14:30 Ответить
Спускалі
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23.10.2021 14:36 Ответить
Не надо было спускать)...
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23.10.2021 14:38 Ответить
а это вариант..если в первую каденцию хрестоса бог направил голубя чтоб он оплодотворил марусю,то в этот раз он отправил уже пакет оллинклюжн....
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23.10.2021 14:43 Ответить
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23.10.2021 14:46 Ответить
по словам самой потерпевшей, беременна
Ага, беременна, через полчаса после того как)
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23.10.2021 14:36 Ответить
Никопольские беременные бабы настолько суровые ...
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23.10.2021 14:37 Ответить
Лишили,б,на дереві. Може,б, так, краще було Цікаво й креативненько
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23.10.2021 14:45 Ответить
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23.10.2021 14:52 Ответить
Зозуля гніздечко шукала...
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23.10.2021 14:49 Ответить
Дура, отдай колбасу, отдай колбасу дура, я все прощу.
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23.10.2021 14:50 Ответить
Шо,ж,це,в світі робиться Неможна,вже,вагітній жінці по гілках поскакати
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23.10.2021 14:51 Ответить
Собаку, наверное испугалась, вот и рванула на дерево. Моя сердобольная жена двух таких уже с деревьев сняла и домой притащила… правда, кошки… Но ведь беременная женщина, чисто теоретически, тоже могла собаку испугаться??? И как рванула на дерево..
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23.10.2021 14:58 Ответить
Несчастные дети этой многодетной "матери" и ещё один ребенок на подходе
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23.10.2021 15:03 Ответить
"Залетела".
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23.10.2021 15:04 Ответить
Лезла бедная , старалась, только выдерлась ,а тут спасатели... а может она мужа с работы выглядывала .
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23.10.2021 15:05 Ответить
Хотелось бы фото кота,який её туда загнал
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23.10.2021 15:05 Ответить
В минулому житті вона була кицькою
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23.10.2021 15:11 Ответить
Судя по всему, ее место именно там.
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23.10.2021 15:14 Ответить
Как????? Там ствол метра на 4 без веток, на такой не так то просто залезть.
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23.10.2021 15:23 Ответить
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23.10.2021 15:37 Ответить
Снизу дерево трусил муж и орал "Слезай, полчаса уже прошло!"
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23.10.2021 15:26 Ответить
Хорошо, что жива осталась. Альпинисточка.
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23.10.2021 15:26 Ответить
**** це страшнючій звір.
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23.10.2021 15:38 Ответить
Вспомнился анекдот.
Лезет корова на березу. На ветке сидит ворона и спрашивает:
- Ты нахрена сюда лезешь?
- Яблоки есть.
- Так это же береза, а не яблоня.
- А они у меня с собой.
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23.10.2021 15:44 Ответить
Интоксикация...
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23.10.2021 15:47 Ответить
ось до чого коронавірусні пристрасті довели; добре, хоч руки на себе не наклала, адже небажання вирішувати по-науковому грипову хворобу суттєво збільшили кількість самогубств серед молоді...
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23.10.2021 15:51 Ответить
Беременная на дереве на уровне 4 этажа народ удивляет значит?. А осел во главе государства почему то нет.
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23.10.2021 16:00 Ответить
коментарі "Агонь!"
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23.10.2021 16:05 Ответить
Нахера вы ее оттуда спустили на землю? Может, это новый технологично продвинутый способ рожать? Как залезла - так и слезла бы - подтвердила бы теорию Дарвина что она от обезьяны.
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23.10.2021 16:29 Ответить
Кто логично установит отрицательную причинно-следственную связь с Порошенко и липецкой фабрикой, получит в подарок шоколад "Рошен".
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23.10.2021 16:35 Ответить
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23.10.2021 16:50 Ответить
Полнолуние.
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23.10.2021 20:37 Ответить
Все значно простіше: ця жінка ромської національності, а ціль - проникнення в квартиру з метою крадіжки...
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23.10.2021 21:05 Ответить
К возлюбленному полезла.
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23.10.2021 22:12 Ответить
Абсолютно нетипова поведінка для жінки.
Тим більше, вагітної.
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24.10.2021 02:47 Ответить
Жінка-кицька! Багатодітна, лазить по деревам, постійно вагітна

От недарма ж кажуть, що народжує, наче кицька.
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24.10.2021 04:23 Ответить
Кукуху ловила шо вылетела из скворечника.
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24.10.2021 09:39 Ответить
 
 