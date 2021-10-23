Никопольские спасатели спустили с дерева беременную женщину, забравшуюся на высоту 4-го этажа, - ГСЧС. ФОТО

На Днепропетровщине спасатели ГСЧС спустили с дерева беременную женщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

В ГСЧС отметили, что почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший в ГСЧС Днепропетровщины, озадачил спасателей.

"В городе Никополь в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она - многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна.

Спасатели спустили женщину с дерева, однако, что же стало причиной ее действий - неизвестно", - говорится в сообщении.



Фото: ГСЧС

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