Никопольские спасатели спустили с дерева беременную женщину, забравшуюся на высоту 4-го этажа, - ГСЧС. ФОТО
На Днепропетровщине спасатели ГСЧС спустили с дерева беременную женщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.
В ГСЧС отметили, что почти ежедневно спасатели снимают с деревьев кошек, и это уже привычная ситуация. Однако сегодняшний вызов, поступивший в ГСЧС Днепропетровщины, озадачил спасателей.
"В городе Никополь в помощи нуждалась женщина 1993 года рождения, которая находилась на дереве на уровне 4-го этажа, и не могла самостоятельно спуститься вниз. Как оказалось, она - многодетная мать и, по словам самой потерпевшей, беременна.
Спасатели спустили женщину с дерева, однако, что же стало причиной ее действий - неизвестно", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+22 Владимир Иванец
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+19 Lopik Kocur
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+17 Артем Миколайович
показать весь комментарий23.10.2021 14:18 Ссылка
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та робила селфі.
(шучу)
Ага, беременна, через полчаса после того как)
Лезет корова на березу. На ветке сидит ворона и спрашивает:
- Ты нахрена сюда лезешь?
- Яблоки есть.
- Так это же береза, а не яблоня.
- А они у меня с собой.
Тим більше, вагітної.
От недарма ж кажуть, що народжує, наче кицька.