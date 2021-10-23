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Новости Правосудие
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Суд приговорил к 12 годам лишения свободы педофила, который в течение 17 лет насиловал малолетних детей, - прокуратура

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы педофила, который в течение 17 лет насиловал малолетних детей, - прокуратура

Вынесен приговор участнику преступной группы, который в течение 17 лет насиловал, развращал детей и распространял детскую порнографию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

"Индустриальным районным судом Днепропетровска утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором областной прокуратуры и 45-летним участником организованной группы - обвиняемым в изнасиловании, развращении детей, а также изготовлении и сбыте детской порнографии (ч.4 ст.152, ч.2 ст.156, ч.4,5 ст.301 УК Украины), и назначено согласованное сторонами наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией порнографических предметов и средств для их изготовления", - говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, установлено, что подсудимый, пренебрегая общечеловеческими принципами морали, по указанию другого соучастника систематически насиловал малолетних детей в возрасте от 4 до 8 лет, пользуясь тем, что потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться. Незаконные действия злоумышленник снимал с помощью фотоаппарата, а видеозаписи, содержащие детскую порнографию, в дальнейшем распространял и сбывал за денежное вознаграждение в сети Интернет.

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Преступную деятельность мужчина начал еще в 2002 году. Постепенно к совершению уголовных преступлений были привлечены еще пять человек. Среди них двое молодых женщин, одна из которых - бывшая жертва насильника, другая - заставляла участвовать в создании порнографической продукции двух собственных детей.

Судебный процесс в отношении других участников группы пока продолжается.

дети (6558) насилие (396) педофил (493) прокуратура (5032) юстиция (758) Днепропетровская область (4060)


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Топ комментарии
+10
17 лет насиловал, а сидеть всего 12?! Дайте его на 10 минут родителям детей и он отсидит пожизненное. Экстерном.
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23.10.2021 14:55
+10
Ціквае співвідношення... 17 років гвалтував, а отримав лише 12? Потім подасть апеляцію, зменшать до 10, потім по УДО вийде через 5 років, і знову візьметься за улюблену справу!
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23.10.2021 14:55
+8
падло... ПАДЛО!
4-8 летние малышки... (про сучек молчу - эти отдельная тема)
тварь...нелюдь... разве за это 10 лет - срок???
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23.10.2021 15:03
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17 лет насиловал, а сидеть всего 12?! Дайте его на 10 минут родителям детей и он отсидит пожизненное. Экстерном.
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23.10.2021 14:55 Ответить
Та не все так просто... Бачиш, деякі "матері" самі надавали своїх дітей на зґвалтування...
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23.10.2021 14:56 Ответить
А вот это мне вообще в голову не влазит...
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23.10.2021 14:58 Ответить
В нас кожна *****,може понести...Й маємо...
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23.10.2021 15:07 Ответить
Так чому це тільки в нас? Висока моральність ніде треба, щоб завагітніти...
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23.10.2021 15:56 Ответить
Педофил 17 лет насиловал детей безнаказанно, полиция его не могла споймать и не особо старалась, а виноваты матери, которых вы ******* называете? Странная логика, видимо педофил тоже. Ну и позорное наказание -12 лет - это просто финиш для наших законодателей, которые явно подчиняются педофильному лобби во власти. Ганьба! Педофилия не лечится и все педофилы выходя на свободу продолдают свои преступления. Об этом законодатели думали прежде чем давать такие сроки преступникам? У нас отвратительное уголовное право, жизни украинцев ничего не стоят, за убийства часто дают копейки. Жах.
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23.10.2021 16:39 Ответить
Інтереси суспільства й влади немають спільного!!!
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23.10.2021 16:54 Ответить
Преступную деятельность мужчина начал еще в 2002 году. Постепенно к совершению уголовных преступлений были привлечены еще пять человек. Среди них двое молодых женщин, одна из которых - бывшая жертва насильника, другая - заставляла участвовать в создании порнографической продукции ДВУХ СОБСТВЕННЫХ ДЕТЕЙ …
Эта - точно ****.
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24.10.2021 10:28 Ответить
Матерей и родителей должно государство контролировать и принимать законы адекватные по стерилизации педофилов, алкоголиков, наркоманов, психопатов, психбольных, соц. запущенных, чтобы они не размножались и не гробили своих детей.
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23.10.2021 16:43 Ответить
Визначення держави - армія,поліція,тюрма...Закони й право,зовсім, різні речі.Репродуктивність самки й материнство -поняття Нетотожні...В іншому,з Вами, згоден
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23.10.2021 16:52 Ответить
Після ваших слів враження що в світі з'явився ще один Адольф Гітлер, чи таке гівно як Третьякова Г.
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23.10.2021 19:22 Ответить
не отсидит и пару месяцев, зеки запедофилят
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23.10.2021 14:59 Ответить
А,що,з дітей виросте ,несуттєво
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23.10.2021 15:04 Ответить
уже ничего и не поделаешь, только работать с психологом
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23.10.2021 15:06 Ответить
Вони, зруйновані навсе життя
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23.10.2021 15:09 Ответить
та некому тогда будет сидеть..., слишком мягкое наказание, не соответствующее содеянному ни капли..., а где 15 лет, а 20, а 25, что это за сроки за убийство, например, 10 лет или 6, иногда дают 3...
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23.10.2021 15:15 Ответить
сначала кастрировать , апотом крокодилам на съедение бросить , вместе с такими мамашами
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23.10.2021 16:02 Ответить
Ціквае співвідношення... 17 років гвалтував, а отримав лише 12? Потім подасть апеляцію, зменшать до 10, потім по УДО вийде через 5 років, і знову візьметься за улюблену справу!
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23.10.2021 14:55 Ответить
17 років гвалтував,а отримав,лише 12.Щось безглузде
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23.10.2021 14:55 Ответить
Ну то УПК імені Портнова найгуманнійший УПК по відношенню до злочинців.
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23.10.2021 17:42 Ответить
оТьєрєбьє, а що таке УПК? труднощі перекладу, так кацарилий? і взагалі, навіщо коментуєш, якщо не розбираєся, хоча, що взяти від якогось отрєбья.
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23.10.2021 20:24 Ответить
Теперь он будет Машей или Дашей. Урод, ***.
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23.10.2021 14:55 Ответить
за дітей
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23.10.2021 14:56 Ответить
Опустят мудака.
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23.10.2021 15:03 Ответить
опустят во все дыры одновременно и не прекращая, долго не протянет
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23.10.2021 15:07 Ответить
ви певно думаєте, що в зоні сидять взірцево моральні люди.
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23.10.2021 17:10 Ответить
Потрапить до своїх, ;подвигами; за чефіром хвалитимуться. А ще ж інтернет та телефон їмдозволять.
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23.10.2021 16:49 Ответить
падло... ПАДЛО!
4-8 летние малышки... (про сучек молчу - эти отдельная тема)
тварь...нелюдь... разве за это 10 лет - срок???
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23.10.2021 15:03 Ответить
Такі,немають існувати!
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23.10.2021 15:05 Ответить
я просто этого вообще не могу понять... не могу !!!!
какое порно с 4-леним ребенком???????? это ж не просто извращение - за это надо убивать !!!!!
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23.10.2021 15:11 Ответить
Вбивати,до,того як вбивати
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23.10.2021 15:14 Ответить
Несправедливо, куда смотрят судьи.
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23.10.2021 15:05 Ответить
Система Права -аморальна!!!
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23.10.2021 15:10 Ответить
Охренеть, вот это зоопарк!
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23.10.2021 15:07 Ответить
Це,наше стадо...
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23.10.2021 15:11 Ответить
17 лет насиловал детей, это десятки жертв, и всего 12 лет. Та за каждого ребёнка по 15 лет давать надо. Он вообще из зоны не должен выйти.
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23.10.2021 15:09 Ответить
Абсурдність самої ідеї,достатнього покарання
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23.10.2021 15:12 Ответить
А мы платим налоги на его содержание, а сами рассчитываем на поесть и одеться для семьи. Подонкам даже голову морочить. с этим не нужно.
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23.10.2021 15:42 Ответить
Хочеш повернути смертну кару?
Так за злочини Чікатіло одного точно розстріляли. З усіма доказами і судом.
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23.10.2021 16:07 Ответить
а на порно замало доказів?
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23.10.2021 22:09 Ответить
Вийде і буде зразковим громадянином (ні)
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23.10.2021 17:02 Ответить
Терміни мають додаватись, а не поглинатись.
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23.10.2021 17:02 Ответить
Теперь у него два варианта: - повеситься на этапе, или до смерти быть затраханным на зоне. У зеков тоже есть своеобразный кодекс и тут ему хана.
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23.10.2021 17:07 Ответить
А хто купляв ці відео? як знаходили його? це не меньші злочинці. Згідно КК якщо ти заплатив або пообіцяв гроші за злочин, то саме ти є організатор. Підсумок : Організатори, як завжди, не встановлені.
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23.10.2021 17:12 Ответить
Я читал, что в даркнете продают, анонимно, там же и наркотой торгуют и оружием.

Там трудно их вычислить и поймать.
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23.10.2021 17:30 Ответить
Ну вони же гроші якось платили. Зараз кожен долар, як на долоні.
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23.10.2021 17:34 Ответить
Криптовалюту невозможно отследить там, потому и многие страны не хотят признавать её
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23.10.2021 17:38 Ответить
https://bitcoin.org/ru/how-it-works https://bitcoin.org/ru/how-it-works

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23.10.2021 17:40 Ответить
Ви праві. Але не може бути, щоб зовсім неможливо було за 17 років встановити. Не всі мають кріптогроші. Та і по тих кріптогрошах , я чув, знаходять власників . Частково. Але можливо це коли людина не здійснювала захист свого ігкогніто. До кінця не володію питанням. Але уродів - замовників треба карати.
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23.10.2021 18:06 Ответить
Периодически полиции нескольких стран объединяют усилия и их ловят, причём много, тысячами.

Но это к сожалению капля в море.
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23.10.2021 18:09 Ответить
Всех на кол надо! Твари, 4 года! Просто в голове не укладывается такое(
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23.10.2021 17:28 Ответить
Мерзенна похітлива ХУДОБА!!!
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23.10.2021 20:26 Ответить
Химическая кастрация. Почему её нет? Если отменили смертную казнь, для педофилов нет ничего лучше химической кастрации
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23.10.2021 22:28 Ответить
Есть лучше!

Химическая кастрация со временем обратима , а вот ПЕНЭКТОМИЯ нет.
Отрезать член , пусть писяет сидя мразь, всю оставшуюся жизнь.
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24.10.2021 10:47 Ответить
Полностью поддерживаю
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24.10.2021 12:49 Ответить
Пенектомія май файне покарання і нам вже буде не цікаво у якій позиції воно буде сикати...
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24.10.2021 17:08 Ответить
 
 