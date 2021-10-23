Суд приговорил к 12 годам лишения свободы педофила, который в течение 17 лет насиловал малолетних детей, - прокуратура
Вынесен приговор участнику преступной группы, который в течение 17 лет насиловал, развращал детей и распространял детскую порнографию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
"Индустриальным районным судом Днепропетровска утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором областной прокуратуры и 45-летним участником организованной группы - обвиняемым в изнасиловании, развращении детей, а также изготовлении и сбыте детской порнографии (ч.4 ст.152, ч.2 ст.156, ч.4,5 ст.301 УК Украины), и назначено согласованное сторонами наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией порнографических предметов и средств для их изготовления", - говорится в сообщении.
Как отметили в прокуратуре, установлено, что подсудимый, пренебрегая общечеловеческими принципами морали, по указанию другого соучастника систематически насиловал малолетних детей в возрасте от 4 до 8 лет, пользуясь тем, что потерпевшие находились в беспомощном состоянии и не могли сопротивляться. Незаконные действия злоумышленник снимал с помощью фотоаппарата, а видеозаписи, содержащие детскую порнографию, в дальнейшем распространял и сбывал за денежное вознаграждение в сети Интернет.
Преступную деятельность мужчина начал еще в 2002 году. Постепенно к совершению уголовных преступлений были привлечены еще пять человек. Среди них двое молодых женщин, одна из которых - бывшая жертва насильника, другая - заставляла участвовать в создании порнографической продукции двух собственных детей.
Судебный процесс в отношении других участников группы пока продолжается.
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Эта - точно ****.
4-8 летние малышки... (про сучек молчу - эти отдельная тема)
тварь...нелюдь... разве за это 10 лет - срок???
какое порно с 4-леним ребенком???????? это ж не просто извращение - за это надо убивать !!!!!
Так за злочини Чікатіло одного точно розстріляли. З усіма доказами і судом.
Там трудно их вычислить и поймать.
Но это к сожалению капля в море.
Химическая кастрация со временем обратима , а вот ПЕНЭКТОМИЯ нет.
Отрезать член , пусть писяет сидя мразь, всю оставшуюся жизнь.