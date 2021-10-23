"От меня пощады не ждите": Венедиктова пригрозила продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что Офис генпрокурора берет под личный контроль дела о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса.

Об этом Венедиктова написала написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть такие нарушения закона, которые почему-то кажутся мелкими, но в итоге приводят к непоправимому. Я говорю о тех негодяях, которые торгуют человеческими жизнями. Они, правда, уверовали в то, что продают всего-навсего бумажки - сертификаты о вакцинации. Но это, как они наивно полагают, бумажки часто превращаются в свидетельства о смерти. Находятся и те, кто эту "кровавую макулатуру" с удовольствием покупают, путешествуют потом по миру, заболевают, и, конечно, заражают детей и пожилых людей", - написала она

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам - такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений - отвечаем "взаимностью", так сказать", - добавила Венедиктова.

По ее словам фейковые сертификаты - это "игра в рулетку с полным барабаном": "За выстрелы из этого оружия мы заставим отвечать продавцов и покупателей "липы"".

Генпрокурор напомнила, что динамика заражений и смертности от COVID-19 бьет антирекорды. Тем временем продолжает расти и статистика преступной подделки результатов ПЦР-тестов, справок и международных свидетельств о вакцинации и COVID-сертификатов, внесение недостоверных данных в электронные базы. Дельцы штампуют подделки, а "герои", которых не берет никакая зараза, их скупают.

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Венедиктова напомнила, что накануне из-за такого сомнительного международного свидетельства о вакцинации, с которым влетели экс-нардеп (Надежда Савченко. - Ред.) и ее сестра в аэропорт "Борисполь", начато уголовное производство. Сестры от дачи показаний отказались на основании статьи 63 Конституции Украины.

Также она добавила, что половина из почти 800 нынешних уголовных производств этой категории относятся именно к махинациям с документами о прививках.

"В 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации, 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов. И это только начало. Среди фигурантов: разнообразные мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм и тому подобное. Бонусом к путевкам продают фейковые отрицательные тесты на ковид, тем самым расширяя географию возможного распространения опасного вируса. Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии" и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю", - заявила генпрокурор.

Венедиктова сообщила, что на Луганщине расследуется производства в отношении группы лиц, которые фальсифицируют справки диагностического центра и медучреждения о результатах лабораторных исследований на COVID-19 и выдают такие справки за денежное вознаграждение гражданам, которые пересекают линию разграничения с временно оккупированной территории через КПВВ "Станица Луганская".

"Для понимания, наказывают и тех, кто продает псевдосправки, и тех, кто их покупает. На Волыни Любомльский районный суд вынес 5 приговоров в отношении людей, которые попались с поддельными международными свидетельствами в пункте пропуска "Ягодин". Все они приобрели "документы" в разные даты, в разных местах и ​​по разной стоимости.

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В Павлограде суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым, который работает в должности семейного врача и назначил наказание в виде штрафа и лишения права в течение одного года заниматься деятельностью, связанной с выдачей справок о наличии / отсутствии антигена SARS-CoV2", - рассказала генпрокурор.

"Поддельная справка - пропуск скорее в реанимацию, в лучшем случае, к полицейскому или прокурору, чем на моря, в транспорт или какие-то учреждения", - подчеркнула Венедиктова.

Она акцентировала, что стимулирование вакцинации - это не посягательство на права человека, а забота о здоровье и безопасности нации.

"Моя докторская диссертация касалась защиты охраняемых законом интересов в гражданском праве и я очень глубоко изучила эту категорию. Публичный интерес всегда выше частного. В ситуации, когда без преувеличения вся планета под угрозой и речь идет о национальном иммунитете - и подавно.

На чашах весов - не возможность проехать в автобусе или поезде, зайти в госучреждение, ресторан или спортзал. На кону - жизнь. Ваши, близких, друзей, коллег", - написала Венедиктова.

Также она напомнила, что в 2019 году ВОЗ внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству недоверие к вакцинации.

Согласно статистике организации, на сегодняшний день вакцинация позволяет предотвратить 2-3 миллионам смертей в мире ежегодно, а если охват прививками увеличится, спасти можно будет еще 1,5 миллиона человек.

Оспа, полиомиелит, дифтерия, столбняк - страшные болезни, которые удалось победить только благодаря прививкам.

Тысячелетняя борьба с оспой и только в ХХ веке больше 300 млн смертей - и победу над ней получила вакцина. За последние 30 лет - с начала работы Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита, заболеваемость им снизилась на 99% - это тоже заслуга вакцинации. Снизился и уровень заболеваемости столбняком, дифтерией, коклюшем, краснухой.

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Впрочем, антивакцинальные кампании, неосведомленность людей и низкий процент охвата прививками уже дают свои горькие плоды.

ВОЗ фиксирует, что после устойчивого глобального прогресса показатели смертности от кори в мире с 2016 по 2019 год выросли на 50% и стали самыми высокими за более чем 20 лет. В селе на Ривненщине - сейчас вспышка полиомиелита.

"Вакцины - доступны, здоровье - бесценно. Вакцинируйтесь - позаботьтесь о себе и окружающих! А если задумали помешать и "заработать" на человеческих жизнях деньги, мы вас найдем и популярно объясним, что делать так нельзя и закон это прямо запрещает", - резюмировала Венедиктова.