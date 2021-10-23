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Новости Судебная реформа
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"Судебная мафия феерична в своем упрямстве": Жернаков о делегировании судей Трясуна и Сиверина в Этический совет

Совет Судей делегировал своих кандидатов в Этический совет, чем разблокировал реформу ВСП и ВККС.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

При это он отмечает, что к делегированным судьям есть много вопросов. Далее приводим его пост.

"От судей на доброчестность членов ВСП будут проверять, в частности:

- судья Трясун, который не декларировал имущество и отпустил беркутовца, подозреваемого в расстреле трех человек;
- судья Сиверин, который осуществлял давление на судей, получил кучу недвижимости в "подарок" и менял через судебные решения дату своего рождения, чтобы подольше оставаться судьей.

Классные инспекторы по доброчестности, правда?

Судебная мафия феерична в своем упрямстве.

Этим она еще раз подтвердила, что пока судебная реформа не завершена - никакого "судебного самоуправления" и быть не может.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Совет судей проводит заседание по включению кандидатов в Этический совет. ВИДЕО

Молодцы, за этим следят сейчас все международные организации, которые до этого рекомендовали к реформе привлекать судей. Теперь они этого делать не будут.

Ну и поздравляю - у нас есть сформированный Этический совет, а значит реформа ВСП и ВККС разблокирована.

А кто там от судей - не важно, потому что подавляющий голос будут меть в Совете независимые международные эксперты".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судебная реформа разблокирована: ЦПК рассказал о тех, кого Совет Судей избрал в Этический совет

Автор: 

судебная реформа (1802) Совет Судей (69) Жернаков Михаил (50)


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Топ комментарии
+12
А шо такого ? Хіба Зеля не таких самих призначав ?
А в прокуратурі хто ? Чесні обличчя ? А в ОПі ? ХА !
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23.10.2021 15:42
+8
Ну почему сразу фееричны в своей упрямости? Какой же украинский судья добровольно и при памяти откажется от бабла, нескольких квартир-домов, земельных участков, авто и бизнеса жены-деток-тёщи-бабушки? Такого просто не может быть. И грустно то, что все граждане Украины всё ЭТО видят, понимают и ничего не могут сделать без помощи из вне. Настолько судебная мафия вросла в систему управления государством, что приходится выкорчёвывать европейско-американскими граблями, и за это отдельное спасибо нашим партнёрам
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23.10.2021 15:48
+7
Доки,немає прямого громадянського контролю,мафія непереможна
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23.10.2021 15:42
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо такого ? Хіба Зеля не таких самих призначав ?
А в прокуратурі хто ? Чесні обличчя ? А в ОПі ? ХА !
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23.10.2021 15:42 Ответить
Це зеЛайно насрало в душу Українцям і на всю Україну це чмо гундяве насрало
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23.10.2021 15:48 Ответить
Хто пану заважав обрати іншого? Того хто б його влаштовував.
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23.10.2021 15:52 Ответить
Доки,немає прямого громадянського контролю,мафія непереможна
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23.10.2021 15:42 Ответить
Судді трясуть гроші з українців, і це не зарплата, беруть навіть салом.
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23.10.2021 20:01 Ответить
Не бхешите у нас Махвии нехт!
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23.10.2021 15:46 Ответить
Ну почему сразу фееричны в своей упрямости? Какой же украинский судья добровольно и при памяти откажется от бабла, нескольких квартир-домов, земельных участков, авто и бизнеса жены-деток-тёщи-бабушки? Такого просто не может быть. И грустно то, что все граждане Украины всё ЭТО видят, понимают и ничего не могут сделать без помощи из вне. Настолько судебная мафия вросла в систему управления государством, что приходится выкорчёвывать европейско-американскими граблями, и за это отдельное спасибо нашим партнёрам
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23.10.2021 15:48 Ответить
В мене питаня!
А що взагалі роблять суді у етичному органі?!!! Навіщо вони там?
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23.10.2021 16:15 Ответить
Ховаються😜
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23.10.2021 16:25 Ответить
в теперишній час нехай побудуть *******,шкоди меньше буде,а за нас попрацюють міжнародні іноземні експерти,в цьому випадку краще для нас
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23.10.2021 17:22 Ответить
Як биж то! Це шкідники апріорі!
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26.10.2021 11:12 Ответить
Скільки ще таких факапів треба, щоб всі усвідомили - судова система України є мафіозною, тому не може бути реформована. Треба створити нову судову систему, в які буде заборонено працювати суддям з нинішьньої судової ситеми. Суільки ще років можна битись головою об стіну?
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23.10.2021 19:18 Ответить
Именно так. Судебная Мафия. Династия уродов которые как политический флюгер. Но при этом являются корнем всех бед Украины. Безнаказанность и несправедливость порождает все остальные проблемы
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23.10.2021 21:00 Ответить
Судебная мафия делегировала своих лучших представителей? Международные эксперты плечом к плечу с мафиози... Представляю как они удивятся когда не окажется ни одного честного кандидата в ВСП.
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23.10.2021 21:35 Ответить
Жечь огнем тварей!
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24.10.2021 10:41 Ответить
Достаточно приблизительно оценить имущество судьи и станет понятна его доброчестность.
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24.10.2021 11:39 Ответить
 
 