"Судебная мафия феерична в своем упрямстве": Жернаков о делегировании судей Трясуна и Сиверина в Этический совет
Совет Судей делегировал своих кандидатов в Этический совет, чем разблокировал реформу ВСП и ВККС.
Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.
При это он отмечает, что к делегированным судьям есть много вопросов. Далее приводим его пост.
"От судей на доброчестность членов ВСП будут проверять, в частности:
- судья Трясун, который не декларировал имущество и отпустил беркутовца, подозреваемого в расстреле трех человек;
- судья Сиверин, который осуществлял давление на судей, получил кучу недвижимости в "подарок" и менял через судебные решения дату своего рождения, чтобы подольше оставаться судьей.
Классные инспекторы по доброчестности, правда?
Судебная мафия феерична в своем упрямстве.
Этим она еще раз подтвердила, что пока судебная реформа не завершена - никакого "судебного самоуправления" и быть не может.
Молодцы, за этим следят сейчас все международные организации, которые до этого рекомендовали к реформе привлекать судей. Теперь они этого делать не будут.
Ну и поздравляю - у нас есть сформированный Этический совет, а значит реформа ВСП и ВККС разблокирована.
А кто там от судей - не важно, потому что подавляющий голос будут меть в Совете независимые международные эксперты".
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А в прокуратурі хто ? Чесні обличчя ? А в ОПі ? ХА !
А що взагалі роблять суді у етичному органі?!!! Навіщо вони там?