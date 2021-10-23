"Судебная мафия феерична в своем упрямстве": Жернаков о делегировании судей Трясуна и Сиверина в Этический совет

Совет Судей делегировал своих кандидатов в Этический совет, чем разблокировал реформу ВСП и ВККС.

Об этом пишет в Фейсбуке координатор Общественного совета доброчестности, глава правления DEJURE юрист Михаил Жернаков, сообщает Цензор.НЕТ.

При это он отмечает, что к делегированным судьям есть много вопросов. Далее приводим его пост.

"От судей на доброчестность членов ВСП будут проверять, в частности:

- судья Трясун, который не декларировал имущество и отпустил беркутовца, подозреваемого в расстреле трех человек;

- судья Сиверин, который осуществлял давление на судей, получил кучу недвижимости в "подарок" и менял через судебные решения дату своего рождения, чтобы подольше оставаться судьей.

Классные инспекторы по доброчестности, правда?

Судебная мафия феерична в своем упрямстве.

Этим она еще раз подтвердила, что пока судебная реформа не завершена - никакого "судебного самоуправления" и быть не может.

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Молодцы, за этим следят сейчас все международные организации, которые до этого рекомендовали к реформе привлекать судей. Теперь они этого делать не будут.

Ну и поздравляю - у нас есть сформированный Этический совет, а значит реформа ВСП и ВККС разблокирована.

А кто там от судей - не важно, потому что подавляющий голос будут меть в Совете независимые международные эксперты".

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