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Новости Агрессия России против Украины Война
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Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТГ "Схид"

Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТГ

Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

Об этом говорится в сообщении ОТГ "Схид" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ОТГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Участки разведения на Донбассе превращаются в "горячие точки"

Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТГ Схид 01

ранение (3394) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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23.10.2021 16:53
+5
Одужуйте хлопчики ріднесеньки, дай Боже вам сили на відновлення !
Молимося за вас!
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23.10.2021 17:12
+4
а сколько наша - сепаров грохнули? или это гос тайна?
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23.10.2021 16:20
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а сколько наша - сепаров грохнули? или это гос тайна?
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23.10.2021 16:20 Ответить
Жодного не грохнули. Вони ще років 10 будуть стріляти у відповідь... Це вже починає походити на клоунаду...
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23.10.2021 17:11 Ответить
Клоунада уже третий год в разгаре, клоуны в пьяном виде людей на улицах уже давят машинами...
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23.10.2021 17:41 Ответить
Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки - депутатка
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23.10.2021 16:33 Ответить
Таємний наказ, але депутатка про це якось дізналася...
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23.10.2021 17:09 Ответить
посмотрим на результат
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23.10.2021 17:11 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
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23.10.2021 16:53 Ответить
Одужуйте хлопчики ріднесеньки, дай Боже вам сили на відновлення !
Молимося за вас!
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23.10.2021 17:12 Ответить
Азербайджан чекав на відповідь окупантам30 років…
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23.10.2021 22:11 Ответить
 
 