Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТГ "Схид"
Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".
Об этом говорится в сообщении ОТГ "Схид" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.
"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ОТГ.
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