Двое украинских воинов получили осколочные ранения в результате российского обстрела на Донбассе, - ОТГ "Схид"

Сегодня, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид".

Об этом говорится в сообщении ОТГ "Схид" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

"Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в ОТГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в ОБСЕ: Участки разведения на Донбассе превращаются в "горячие точки"