"В Украине полная свобода слова": читающий с листа Шефир, еще полгода назад запрещал себя снимать на камеру. ВИДЕО
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, еще полгода назад запрещавший себя снимать на видео, вчера во время прямого эфира на программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что в Украине сейчас "полная свобода слова".
Об этом пишет в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.
"Вчера у Шустера говорили о свободе слова. Парадоксальность ситуации заключается в том, что со стороны власти слово почему-то взял первый помощник президента Сергей Шефир. Господин Шефир, который почти не поднимая глаз и, похоже, читая заранее заготовленный текст, громко заявил, что сейчас в стране "полная свобода слова", а еще полгода назад во время публичного мероприятия пресс-конференции президента Зеленского тот же Шефир запрещал его снимать. Действительно "полная". Посмотрите", - написал он.
Напомним, во время прямого эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" Шефир заявил, что в Украине "полная свобода слова": "Мы это видим в студии, когда каждый говорит, что хочет...".
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Сергій Шефір. Враження таке, що він був під наркотою. Спочатку ніби спав, потім запинався, збивався, поводив себе невпевнено. До речі, що таке "водій"? У людини є ім'я та прізвище. Яке? Де думка лікуючих докторів? Може я пропустив? А чому про стан водія інформує Шефір, а не доктор?
Подоляк. Дуже кмітливий, дуже досвідчений, дуже небезпечний брехун і цинік.
Обоє. Подміняють поняття: офшори не заборонені - вони без кінця це повторюють. Але ж справа в іншому: Зеленський, Баканов не сплачували податки Україні та допомогали Коломойському красти гроші - це крімінал. Та ще й не вписали в декларацію.
повне розчарування красномовним і "хрустально чистим" шефіром і безмежна огида до "засланого козачка" падлюки-зміюки-подоляки.
кому українці довірили керувати країною!?!?!?!!?
хитрови..ій наглобидлоті........... , і очікуємо якогось позитиву для країни сьогодні і завтра?!?!?!?!
хай уже вкотре обманулись на виборах тепер чекати ще два роки доти поки ця срань розікраде і розвалить країну??!?!?!
"Україно, Україно, подивись на себе
В твоїй хаті сидить жид і сміється з тебе....."
https://glavcom.ua/country/politics/viglyadaje-duzhe-postanovochno-vidoma-slidcha-pro-zamah-na-shefira-793233.html