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Новости
27 120 138

"В Украине полная свобода слова": читающий с листа Шефир, еще полгода назад запрещал себя снимать на камеру. ВИДЕО

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир, еще полгода назад запрещавший себя снимать на видео, вчера во время прямого эфира на программе "Свобода слова Савика Шустера" заявил, что в Украине сейчас "полная свобода слова".

Об этом пишет в Facebook журналист Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера у Шустера говорили о свободе слова. Парадоксальность ситуации заключается в том, что со стороны власти слово почему-то взял первый помощник президента Сергей Шефир. Господин Шефир, который почти не поднимая глаз и, похоже, читая заранее заготовленный текст, громко заявил, что сейчас в стране "полная свобода слова", а еще полгода назад во время публичного мероприятия пресс-конференции президента Зеленского тот же Шефир запрещал его снимать. Действительно "полная". Посмотрите", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Схемы" анонсировали выход нового расследования: оно касается Зеленского, Шефира и Курченко. ВИДЕО

Напомним, во время прямого эфира программы "Свобода слова Савика Шустера" Шефир заявил, что в Украине "полная свобода слова": "Мы это видим в студии, когда каждый говорит, что хочет...".

свобода слова (1170) Шустер Савик (681) Ткач Михаил (135) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+81
это - "советник" !!!!!!!!!!!!

который не может и двух слов связать, но видать, видный решала по бабкам....
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23.10.2021 18:03
+68
- А давайте играть в Шефира, - предложила депутат Третьякова. - Только не по ногам стрелять, конечно, а сразу в голову. Клянусь, буду плакать за каждым "слугой народа", такова уж моя гуманитарная сущность.
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23.10.2021 18:03
+50
Во!
видео огонь!
я вчера смотрел. это просто позорище
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23.10.2021 18:07
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23.10.2021 22:49 Ответить
Три Звєздюка.
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24.10.2021 01:46 Ответить
Это УКРАИНЦЫ ??? Это , как надо себя не уважать 🤮73%
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24.10.2021 02:47 Ответить
Антисемит на антисемите сидит и клевещут.
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24.10.2021 02:14 Ответить
це проблемка семітів ,що так доврядувалися... ?
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24.10.2021 02:55 Ответить
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24.10.2021 20:58 Ответить
Охорона ток-шоу Савіка Шустера допомогла Михайлу Подоляку втекти від запитань журналіста видання #Букви

Керівник служби безпеки політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" перешкоджав журналісту видання #Букви, демонструючи свою схожу на саморобну прескарту, та спільно з рештою охоронців допоміг раднику голови Офісу президента Михайлові Подоляку уникнути запитань щодо гонорарів для блогерів, про бот-мережі Зеленського, партії "Слуга Народу" та його власних ботів-прихильників
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24.10.2021 03:05 Ответить
Є така чарівна фраза «по телевізору сказали», так от що я скажу, з телевізора нам завжди брехали
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24.10.2021 07:20 Ответить
Ну і позорище...
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24.10.2021 08:46 Ответить
П'ятниця, ток-шоу Шустера.
Сергій Шефір. Враження таке, що він був під наркотою. Спочатку ніби спав, потім запинався, збивався, поводив себе невпевнено. До речі, що таке "водій"? У людини є ім'я та прізвище. Яке? Де думка лікуючих докторів? Може я пропустив? А чому про стан водія інформує Шефір, а не доктор?
Подоляк. Дуже кмітливий, дуже досвідчений, дуже небезпечний брехун і цинік.
Обоє. Подміняють поняття: офшори не заборонені - вони без кінця це повторюють. Але ж справа в іншому: Зеленський, Баканов не сплачували податки Україні та допомогали Коломойському красти гроші - це крімінал. Та ще й не вписали в декларацію.
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24.10.2021 09:57 Ответить
слэнг как у Кличко, когда он немножко выговорился)))
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24.10.2021 10:15 Ответить
То,что украинцам не получается заткнуть рот(и никогда не прлучалось) - это не его заслуга!
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24.10.2021 10:30 Ответить
Хітродупий Шефір, це один з ватажків містечкової зграї, яка в даний час рулить на Банковій.
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24.10.2021 12:14 Ответить
тепер зрозуміло чому холуї з найближчого оточення зелепука уникають публічності...... ,
повне розчарування красномовним і "хрустально чистим" шефіром і безмежна огида до "засланого козачка" падлюки-зміюки-подоляки.
кому українці довірили керувати країною!?!?!?!!?
хитрови..ій наглобидлоті........... , і очікуємо якогось позитиву для країни сьогодні і завтра?!?!?!?!
хай уже вкотре обманулись на виборах тепер чекати ще два роки доти поки ця срань розікраде і розвалить країну??!?!?!
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24.10.2021 12:41 Ответить
Стадо конченых ,цыничных довбоклювив с таким же предводителем.
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24.10.2021 13:48 Ответить
Крюковой со Страны.юа отвечает "Кто на вас давит?"
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24.10.2021 14:36 Ответить
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24.10.2021 16:05 Ответить
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24.10.2021 16:10 Ответить
На его рожу посмотрите,двух слов связать не может.
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24.10.2021 16:46 Ответить
Люди, що ВИ наробили!? Подивіться, які нахабні, тупенькі вилупки повистрибували на"сцену" разом з припіздєнтом?
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24.10.2021 16:48 Ответить
Ну и дурак єтот шифер. Бедная страна.
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24.10.2021 17:01 Ответить
скоріш не він дурак ...- а відносно "бідності" ..., тут риторичне - так як "слуги" у нас всі що шейхи....
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24.10.2021 18:23 Ответить
почему никто не спросил шифера кому принадлежат квартиры на бейкер-стрит в Лондоне . какая их цена . кто заплатил . за какие ..заслуги.. беня калломойский перекинул на счета зельца и шифера 41 лимон баксов У НАС ЖЕ СВОБОДА СЛОВА почему об этом не спросили . может савик шустрый по сценарию от вовы-квартального работает --- где тогда свобода слова --- это когда гордон штопанный гандон обзывает 5го президента мерзавцем . это у шустрого ..свобода слова.. и это лысое ничтожество не вылазит из каналов ахмета --- сплошная свобода слова --- для гордона - гандона
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24.10.2021 19:29 Ответить
Кошерний дегенерат!!!
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24.10.2021 21:00 Ответить
Спалились Кто теперь поверит, что ВОТ ЭТО недоразумение писало тексты для Квартала.
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24.10.2021 21:14 Ответить
Проситься сам собою вірш Тараса:
"Україно, Україно, подивись на себе

В твоїй хаті сидить жид і сміється з тебе....."
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24.10.2021 21:16 Ответить
"Неначе суки з кобелями, жиди злигались з москалями. І тічка та здавна й понині, гаса по нашій Україні" (с)
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24.10.2021 21:16 Ответить
шифер-чьмо.
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24.10.2021 21:56 Ответить
Эти умники запрещают жить гражданам
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24.10.2021 22:58 Ответить
Кто это, кроме сфальфицированного обстрела я про это чмо ничего не слышал. Кто они все?
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24.10.2021 23:02 Ответить
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25.10.2021 00:16 Ответить
Старша слідча Генпрокуратури України з особливо важливих справ у 2003-2010 роках Галина Климович: «Навіщо такий балаган, ножичком у дворі, вибачте за цинізм. Далі. Чому не снайперка? Чому не вибухівка, зрештою, якщо це дійсно замах. Якби машина рухалася, як це подають, то був би такий розбіг куль, залишилось би два, три від сили, сліди. Тому я думаю, що «95 квартал» має дуже добрих піротехніків, уміє знімати фільми і все це виглядає дуже постановочно».

https://glavcom.ua/country/politics/viglyadaje-duzhe-postanovochno-vidoma-slidcha-pro-zamah-na-shefira-793233.html
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25.10.2021 00:45 Ответить
шефир, шустер... ну просто калиброванные украинцы...
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25.10.2021 05:40 Ответить
И новый министр обороны Резников оттуда же.
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25.10.2021 06:47 Ответить
Приход к власти зеленой плесени - результат как раз дозированной свободы слова. Можно говорить что хочешь, но не выходить за жесткие рамки установленные олигархатом. И в пределах жестких идеологических рамок, установленных тем же олигархатом.
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25.10.2021 06:45 Ответить
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