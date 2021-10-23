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Facebook подал в суд на украинца Солонченко: его подозревают в хищении и продаже данных 178 млн пользователей

Facebook подал в суд на украинца Солонченко: его подозревают в хищении и продаже данных 178 млн пользователей

Facebook 21 октября 2022 года подала в суд на украинского хакера, который скомпилировал и продал общедоступные данные 178 млн пользователей Facebook на спецфоруме.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно судебным документам, обнародованным Business Insider, в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемый Александр Солонченко, также известный под ником Solomame, получил доступ к общедоступной информации (идентификатор пользователя Facebook и номер телефона) примерно 178 млн пользователей Facebook, использовав компьютерную программу для подачи автоматических запросов на компьютеры Facebook.

В иске Facebook также отмечается, что, начиная с октября 2020 года Солонченко занимался торговлей данными на RaidForums - онлайн-торговой площадке, используемой для продажи и распространения собранных, украденных и утекших данных.

"С 2020 года Солонченко продавал украденные или извлеченные данные из крупнейшего коммерческого банка Украины, крупнейшей частной службы доставки в Украине и французской компании по анализу данных. В мае 2021 года Солонченко также продал данные, которые он получил из Facebook в период с января 2018 года по сентябрь 2019 года, а именно идентификаторы пользователей Facebook и номера телефонов", - отмечается в исковой документации.

По мнению Facebook, хакер нарушил "Условия предоставления услуг" и "Условия платформы", которые запрещают пользователям компании делать что-либо незаконное с ее данным, получать данные с помощью автоматизированных средств и предоставлять их третьим лицам без одобрения Facebook.

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В своей жалобе Facebook попросил федеральный суд о рассмотрении дела судом присяжных, запрет на использование Солонченко его продуктов или продаже полученных от него данных, а также о выплате возмещения ущерба.

"Facebook понес ущерб, связанный с усилиями и ресурсами, которые он использовал для расследования, исправления и реагирования на поведение Солонченко, как описано в этой жалобе, в сумме, которая будет определена в суде, и превышает $75", - отмечается в исковой документации.

Соцсеть также требует запретить Солонченко доступ к Facebook и продуктам Facebook, а также продавать или распространять данные любого рода, полученные или предположительно полученные из Facebook или его продуктов.

Facebook (391) суд (25137) хакер (1191)


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Топ комментарии
+12
Facebook помойная яма
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23.10.2021 17:33
+9
Когда фейсбук продает рекламодателям данные пользователей, отслеживает активность юзеров, чтобы продавать их "вкусы"- это называется честный бизнес, но когда кто-то занимается тем же - это уже преступление?!!!
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23.10.2021 17:39
+7
"Получил доступ к общедоступной информации... Подали в суд в 2022 году... "Можно как-то текст внятнее отредактировать?
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23.10.2021 17:33
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Я что-то пропустил?
Уже 2022 год?
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23.10.2021 17:29 Ответить
Пропустил)))
Ущерб фирме в $75 )))
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23.10.2021 17:41 Ответить
"розслідування... ПЕРЕВИЩУЄ $75"

може 75, а може і мільярд!
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24.10.2021 02:59 Ответить
Не поняв.
Если эти данные общедоступные и скачиваются через API - в чем криминал?
Наказывайте своих криворуких кодеров.
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23.10.2021 17:32 Ответить
"Получил доступ к общедоступной информации... Подали в суд в 2022 году... "Можно как-то текст внятнее отредактировать?
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23.10.2021 17:33 Ответить
доступ к общедоступной..
а в чем криминал
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23.10.2021 17:35 Ответить
Не знаю. Это у Фейсбука надо спросить.
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23.10.2021 17:37 Ответить
Это Интерфакс рукожопит, а Цензор копирует не проверяя)))
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23.10.2021 19:01 Ответить
Ага, и нанесен для ФБ катастрофический ущерб, $75
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23.10.2021 20:57 Ответить
Facebook помойная яма
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23.10.2021 17:33 Ответить
и в своей яме пейсатый цукер не дает никому ковыряться.
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23.10.2021 22:48 Ответить
Когда фейсбук продает рекламодателям данные пользователей, отслеживает активность юзеров, чтобы продавать их "вкусы"- это называется честный бизнес, но когда кто-то занимается тем же - это уже преступление?!!!
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23.10.2021 17:39 Ответить
это так сложно собрать, шо ппц.
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23.10.2021 17:41 Ответить
Токо шо ко мне на почту пришло сообщение, типа мол не хотите разместить статью, я почитал, просто мего шовинизм, стравить украинцев и поляков, я написал мол идите накуй, через час пишет мне какое то чучело под ником "василий гай" и предлагает с ходу 5000 грн за размещение(и типа мол не конечная еще можно увеличить) был послан накуй вторично, при чем уже с объяснением что я историк, я сдавал дипломную по сталинским репрессиям и я прекрасно знаю, к чему может привести обнимашки с кацапской мразотой..могу скинуть скрины если не верите.
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23.10.2021 17:45 Ответить
это я к тому, что у меня не большое, но абсолютно проукраинское издание, падаль кацапская уже сюда пытается пролезть
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23.10.2021 17:47 Ответить
Ай біда... яке нещастя. Мордокниговцям треба подати в суд на цукермана, що їхні загальновідомі данні загальновідомі.
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23.10.2021 17:45 Ответить
Facebook 21 октября 2022 года подала в суд на украинского хакера
Ух ты...Гости из будущего!
Админ ,надо отдохнуть ,выпить чашечку кофе...
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23.10.2021 17:52 Ответить
ушлые ФБ!...а нафига вы выдавливаете еще кроме п\я и номера тел. юзеров?..оно вам бл. зачем?!!!!, чтобы потом торговать ими?????!!!!!!!!кто при памяти, давно послал вас, чертил гребанных, нах! ..а этому поцу недурному, не почты ломать пришлось, что много труднее, а тел. просто из базы скачать!!!это какой уже раз тел. из ФБ на рынке появляются, спецом так делаете ?!!!а спецуре вражеской только по кайфу, за копейки базы данных пополнять!!!
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23.10.2021 18:04 Ответить
Может пора уже всем фейсбуком забанить Цукерберга?
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23.10.2021 18:13 Ответить
Весь многомиллиардный бизнес ФБ построен на продвижении рекламы с использованием данных пользователей, а тут какой-то выскочка их самих использовал и всё мимо кассы, конечно возмутительно!
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23.10.2021 18:39 Ответить
Захер давит конкурента.
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23.10.2021 19:53 Ответить
Молодець. Україна має таланти
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23.10.2021 20:06 Ответить
Пейсбук скоро вже буде не Пейсбук.
Цукєрбургєр хоче більш авантажну назву.

Компания Facebook в скором времени изменит название. Гендиректор Марк Цукерберг, который хочет прославиться созданием "метавселенной", объявит его на ежегодной конференции 28 октября, https://www.theverge.com/2021/10/19/22735612/facebook-change-company-name-metaverse пишет The Verge со ссылкой на источники.

В компании отказались комментировать информацию. При этом издание допускает, что грядущий ребрендинг связан с желанием техногиганта быть известным не только как социальная сеть.

Новое название компании держится в строжайшем секрете. Его не знают даже некоторые члены руководства.

Предполагается, что оно может быть связано с названием виртуального офиса Horizon, бета-версию которого Facebook запустила в августе 2021 года.
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23.10.2021 21:14 Ответить
Нещодавно написав такий собі дуже навіть політкоректний та аналітичний (з фактажем і посиланнями) пост про агресію кацапів в Україні. Фейсбук мене забанив на місяць (за "мову ненависті"!), а я в свою чергу "забанив" їх і закрив акаунт бо не вважаю можливим "любити всіх підарасів, злодіїв убивць...".
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23.10.2021 23:18 Ответить
 
 