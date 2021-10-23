С начала суток ранены двое украинских воинов. Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и ПТРК, - штаб ОС
С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, неподалеку от Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении Новогригорьевки наемники РФ дважды совершили обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
"Вследствие вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам предоставлена домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В штабе также отметили, что украинские воины открывали огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы, не применяя при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.
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іх побратимам - швидкого реагування і точного попадання в ціль ... за кожний постріл іхтамнєтів...