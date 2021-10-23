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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток ранены двое украинских воинов. Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и ПТРК, - штаб ОС

С начала суток ранены двое украинских воинов. Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и ПТРК, - штаб ОС

С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, неподалеку от Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Новогригорьевки наемники РФ дважды совершили обстрелы, применяя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам предоставлена домедицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В штабе также отметили, что украинские воины открывали огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы, не применяя при этом запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в пресс-центре ОС.

С начала суток ранены двое украинских воинов. Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, применяя 120-мм минометы и ПТРК, - штаб ОС 01

ранение (3394) операция Объединенных сил (6766)


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23.10.2021 17:48 Ответить
пораненим найскорішого одужання і повного відновлення...
іх побратимам - швидкого реагування і точного попадання в ціль ... за кожний постріл іхтамнєтів...
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23.10.2021 17:50 Ответить
обстрел со скидкой
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23.10.2021 17:52 Ответить
Та нє, зебілам тільки цікаво, як там шофер шефіра з постановки 95-го кварталу! А той, хто про поранених воїнів заїкнувся, матиме податкові перевірки. Зельцман - гамно заздрістливе! Тобі до Пороха, як до луни рачки!
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23.10.2021 17:52 Ответить
Російський металобрухт, який вони до недавна вважали супутником-шпигуном, згорів над США https://youtu.be/UtnOFLjV6IE
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23.10.2021 18:14 Ответить
пора уже и хорошую ответку дать. сколько можно сопли жевать?????
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23.10.2021 18:39 Ответить
За кожного вбитого або пораненого українського воїна, потрібно вбивати по 10 кацапофашистів! Слава Україні! 🇺🇦🇺🇦
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24.10.2021 15:51 Ответить
 
 