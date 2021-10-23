Эрдоган поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран
Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в субботу о том, что дал внешнеполитическому ведомству страны необходимые инструкции для того, чтобы объявить послов десяти стран "персона нон грата" после того, как они опубликовали заявление с призывом освободить турецкого бизнесмена Османа Кавалы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает турецкое издание "Сабах".
"Я отдал распоряжение главе МИД немедленно заняться объявлением этих десяти послов "персона нон грата", - заявил он.
Издание отмечает, что Кавала четыре года назад был заключен в тюрьму по обвинению в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.
В понедельник послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы", который на протяжении всего этого времени находится в тюрьме без вынесенного приговора. Они отметили, что продолжающееся задержание родившегося в Париже турецкого бизнесмена и гражданского активиста Османа Кавалы "бросает тень" на Турцию.
Во вторник послы этих десяти стран были вызваны в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым.
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сам себе загнав в куток .....
Я еще тогда думал, что и Украине не помешала бы такая система в управлении страной.
"Турция не Россия"
Л. Кучма
Вам напомнить, что совсем недавно американского посла отправили домой для консультаций.
А до того трёх дипломатов, которые позволили себе принять участие в демонстрации в РФ тоже отправилил домой.
Правило очень простое - не гадь там, где живёшь.
Потому димломаты, которые работают в иностранном государстве стараются избегать любых действий, подобных тому, что сделали эти вот господа. Разумеется, что как только они получают иное назначение, они сразу же могут вполне себе позволить такие недружественные шаги.
Если могу позволить себе, то вот Вам такой пример(названия государств от балды взял): послу Бразилии в Канаде нельзя принимать участие в антиправительственных акциях против Канады. А вот посол Бразилии в Нидерландах вполне себе может поучаствовать в анти-канадской акции в Нидерландах. Это будет неприятно, но никого за это никуда не вышлют. Просто потому, что некого высылать.
Кстати - заявлений по громкому и очевидно липовому делу Шеремета, из за которого изгалялись и изгаляются над невинными людьми, послы этих демократий ни не делали..
Это и разряда - Кто ж его посадит, он же памятник!
Это быстро лечится)
а здеся всего одна лапотная матрёха надька семёнова пилять рада такой новости.
не удивительно.
насчет ватных училок и рюзьге мира- все верно, а восторги насчет Эрдогана несколько наивны, потому как, чем больше разосрется Эрдоган с Западом, тем больше будет дружить с азиопской паРашей и кремлядью.
Вообще Эрдогана понять можно. Такое бесцеремонное вмешательство во внутренние дела людьми, которые есть ПОСЛЫ в твоей стране. Это беспредел. Если бы 10 министров иностранных дел выступили бы с подобным обращением - это неприятно, но это НОРМАЛЬНО. По правилам. Политес соблюдён.
А послы так выступать против страны своей аккредитации не имеют права.
Мне кажется послы подумали, что сразу десятерых не вышлют. Зря. Недооценили Эндогана.