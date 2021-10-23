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Эрдоган поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран

Эрдоган поручил МИД Турции объявить персонами нон грата послов 10 стран

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в субботу о том, что дал внешнеполитическому ведомству страны необходимые инструкции для того, чтобы объявить послов десяти стран "персона нон грата" после того, как они опубликовали заявление с призывом освободить турецкого бизнесмена Османа Кавалы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает турецкое издание "Сабах".

"Я отдал распоряжение главе МИД немедленно заняться объявлением этих десяти послов "персона нон грата", - заявил он.

Издание отмечает, что Кавала четыре года назад был заключен в тюрьму по обвинению в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

В понедельник послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы", который на протяжении всего этого времени находится в тюрьме без вынесенного приговора. Они отметили, что продолжающееся задержание родившегося в Париже турецкого бизнесмена и гражданского активиста Османа Кавалы "бросает тень" на Турцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьбу человечества не должна решать "горстка" победителей во Второй мировой войне, - Эрдоган

Во вторник послы этих десяти стран были вызваны в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым.

высылка (104) нон грата (408) Турция (3492) Эрдоган Реджеп Тайип (917)


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Топ комментарии
+19
хорошо хоть Украина не подписалась под этим обращением - наверное Ермак прозевал
Кстати - заявлений по громкому и очевидно липовому делу Шеремета, из за которого изгалялись и изгаляются над невинными людьми, послы этих демократий ни не делали..
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23.10.2021 18:12
+17
В ответ на обращение с просьбой о справедливом суде он высылает послов 10 стран, такого даже рашка себе не позволяет.
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23.10.2021 18:05
+12
да, таки турецький капець
сам себе загнав в куток .....
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23.10.2021 18:02
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Правила форума Совет форумчан
турецкий гамбит..
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23.10.2021 17:59 Ответить
да, таки турецький капець
сам себе загнав в куток .....
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23.10.2021 18:02 Ответить
Мне это было понятно еще с того момента, когда Эрдоган отменил введенную Ататюрком систему, когда собравшиеся вместе руководители Генштаба, Академии наук и Верховного суда могли принять решение о досрочных парламентских или президентских выборах, при этом сами не имели право участвовать в выборах или предлагать кандидатов.
Я еще тогда думал, что и Украине не помешала бы такая система в управлении страной.
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24.10.2021 16:40 Ответить
и теперь их интересы в турции придется представлять украине
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23.10.2021 18:06 Ответить
это он зря.

"Турция не Россия"
Л. Кучма
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23.10.2021 18:00 Ответить
Султан Ердоган знає, що вже невдовзі буде "великий шухер", тому готується відхопити свій ласий шматок на Бл. Сході.
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05.04.2022 20:42 Ответить
Невдовзі буде Kirim bizim
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23.10.2021 18:02 Ответить
В ответ на обращение с просьбой о справедливом суде он высылает послов 10 стран, такого даже рашка себе не позволяет.
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23.10.2021 18:05 Ответить
Да здрасте.
Вам напомнить, что совсем недавно американского посла отправили домой для консультаций.
А до того трёх дипломатов, которые позволили себе принять участие в демонстрации в РФ тоже отправилил домой.

Правило очень простое - не гадь там, где живёшь.
Потому димломаты, которые работают в иностранном государстве стараются избегать любых действий, подобных тому, что сделали эти вот господа. Разумеется, что как только они получают иное назначение, они сразу же могут вполне себе позволить такие недружественные шаги.

Если могу позволить себе, то вот Вам такой пример(названия государств от балды взял): послу Бразилии в Канаде нельзя принимать участие в антиправительственных акциях против Канады. А вот посол Бразилии в Нидерландах вполне себе может поучаствовать в анти-канадской акции в Нидерландах. Это будет неприятно, но никого за это никуда не вышлют. Просто потому, что некого высылать.
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24.10.2021 17:18 Ответить
хорошо хоть Украина не подписалась под этим обращением - наверное Ермак прозевал
Кстати - заявлений по громкому и очевидно липовому делу Шеремета, из за которого изгалялись и изгаляются над невинными людьми, послы этих демократий ни не делали..
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23.10.2021 18:12 Ответить
В Украине тьма турецких стройкомпаний. Сидят себе тихонько и бабло отмывают! И как то забавно все тендеры выигрывают.

Это и разряда - Кто ж его посадит, он же памятник!
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24.10.2021 01:03 Ответить
Зате вони капітально будують.
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24.10.2021 10:56 Ответить
Хз, что они там отмывают. Ни разу не слышал плохого слова в сторону дорог, проложенных турецкими подрядчиками. Делают в 1,5 раза дешевле и в 3 раза качественнее, по сравнению с "рідненькими" украинскими упырями.
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24.10.2021 11:10 Ответить
роблять небездоганно але точно краще ніж наші дупорукі
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24.10.2021 16:35 Ответить
Не уверен, что причина в рукожопости, строительство дорог не особо сложная отрасль. Как по мне, основная причина в том, что стараются максимально сократить расходы на мат-л и работу, чтобы всё сэкономленное украсть. Вполне вероятно, что турки тоже потихоньку пилят на этих подрядах...процентов 10%. У наших "родненьких" соотечественников процент попила вероятно с 50 только начинается.
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25.10.2021 09:28 Ответить
По ходу Эрдогана крупно заносит)

Это быстро лечится)
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23.10.2021 18:15 Ответить
Революцией?
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23.10.2021 18:59 Ответить
Санкциями.
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23.10.2021 19:39 Ответить
глубокой озабоченностью
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23.10.2021 19:58 Ответить
отказом от помидоров
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24.10.2021 11:40 Ответить
Эрдоган красава - Раздаёт тюлей всем направо и налево
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23.10.2021 18:15 Ответить
Посмотрел кто лайкнул, ничего неожиданного)))
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23.10.2021 18:53 Ответить
лукожопый упырь и эрдоган - братья и ядовитые ягоды одного сорта.
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23.10.2021 19:04 Ответить
Не були б ядовитими, ці ягоди б давно з'їли ))
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24.10.2021 10:59 Ответить
він так ворогами обложиться, що не помітить як і ***** обжене, який є визнаним лідером у цій справі
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24.10.2021 16:37 Ответить
Все ж таки пЕрдоган диктатор..
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23.10.2021 18:21 Ответить
Лира падает. Стабильность
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23.10.2021 18:25 Ответить
А британцы совсем не причем))))
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23.10.2021 18:54 Ответить
а у нас посол однієї країни взагалі повчає кого можна героїзувати, а кого ні...і від влади ні пари з вуст.
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23.10.2021 19:18 Ответить
Шото вокруг нас всё мрачнее и мрачнее становится...
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23.10.2021 20:31 Ответить
Где-то в бункере хлопнула пробка от шампанского...
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23.10.2021 20:33 Ответить
прошу звернути увагу, пане, хто тут зрадiв такiй новинi...

а здеся всего одна лапотная матрёха надька семёнова пилять рада такой новости.
не удивительно.
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24.10.2021 15:44 Ответить
"Платон мне друг но истина дороже" так кажется говорили в древности... Ну так вот , Эрдоган типа наш стратегический партнер , но по сути маленький ( ну может средненький) Путин по существу. ( мы уже проходили "любовь" украинцев к Лукашенко, теперь к Алиеву.. но суть то у них всех одна, различие только в полутонах..
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23.10.2021 21:40 Ответить
Он вам не Реджепон.
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23.10.2021 22:30 Ответить
"Розумний" вчинок, нічого не скажеш.
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24.10.2021 00:39 Ответить
Эрдоган - красава!!!Это ответ на гуманитарный демарш послов. Никуда они не денутся - пришлют через неделю новых с новыми верительными грамотами.Но помыкать собой не даст никому.Мудрый и опасный восточный правитель.Меня поразила одна деталь.Когда была попытка переворота,он в перыую очередь арестовал 4 тысячи учителей!!! У нас же до сих пор целые школы и районо состоят из упоротых ватников,открыто вдалбливающие "русский мир и православие" в незрелые головы учеников - И НИЧЕГО!!! Да,он не подарок,но четко понимает откуда,что берется!.
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24.10.2021 10:22 Ответить
Навіщо посли, досить і консула.
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24.10.2021 11:05 Ответить
у тебя и умная мысль и глупая в одном флаконе, значит каша в голове.
насчет ватных училок и рюзьге мира- все верно, а восторги насчет Эрдогана несколько наивны, потому как, чем больше разосрется Эрдоган с Западом, тем больше будет дружить с азиопской паРашей и кремлядью.
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24.10.2021 15:47 Ответить
Во первых,научись читать и понимать написанное,хамло. Ты меня не знаешь и я не высказывался насчет содержимого твоей головы.Разные мнения существуют независимо от твоего скудного ума.
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24.10.2021 18:23 Ответить
не, во-первых ПНХ, кацап ляксей)) ось так вiрно. все iнше не важливо. )
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24.10.2021 19:29 Ответить
Тупой тролль.
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25.10.2021 09:42 Ответить
Джигит, никого не боится. Зато его начинают все бояться. Нашим керманычам есть брать с кого пример, (если конечно не загрустят от страха) .
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24.10.2021 16:20 Ответить
Уже "грустили", обильной диареей и извинениями кадырке.
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24.10.2021 16:38 Ответить
Представляю сейчас в Кремле... Шампанское, наверное, открывают... Гады.

Вообще Эрдогана понять можно. Такое бесцеремонное вмешательство во внутренние дела людьми, которые есть ПОСЛЫ в твоей стране. Это беспредел. Если бы 10 министров иностранных дел выступили бы с подобным обращением - это неприятно, но это НОРМАЛЬНО. По правилам. Политес соблюдён.
А послы так выступать против страны своей аккредитации не имеют права.

Мне кажется послы подумали, что сразу десятерых не вышлют. Зря. Недооценили Эндогана.
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24.10.2021 17:21 Ответить
 
 