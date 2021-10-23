Саакашвили написал Садовому письмо: "Я верен Украине и в ближайшее время надеюсь вернуться"

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому и поблагодарил его за поддержку. Послание он передал через свою возлюбленную нардепа Елизавету Ясько.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Передал нам привет. А ночью ему стало хуже. Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи. Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты.

Мы не имеем права оставить нашего друга в беде! Украинская власть не сможет просто отмолчаться", - написал Садовый.

В письме Саакашвили благодарит Садового за поддержку.

"Уважаемый друг Андрей! Очень был счастлив прочитать твои слова поддержки. И для меня, и для Лизы (Ясько. - Ред.) такое человеческое отношение сейчас решающее. Я имел этот долг – помогать Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться".



Фото: Садовый/Facebook

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.