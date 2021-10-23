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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили написал Садовому письмо: "Я верен Украине и в ближайшее время надеюсь вернуться"

Саакашвили написал Садовому письмо:

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому и поблагодарил его за поддержку. Послание он передал через свою возлюбленную нардепа Елизавету Ясько.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Передал нам привет. А ночью ему стало хуже. Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи. Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты.

Мы не имеем права оставить нашего друга в беде! Украинская власть не сможет просто отмолчаться", - написал Садовый.

В письме Саакашвили благодарит Садового за поддержку.

"Уважаемый друг Андрей! Очень был счастлив прочитать твои слова поддержки. И для меня, и для Лизы (Ясько. - Ред.) такое человеческое отношение сейчас решающее. Я имел этот долг – помогать Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться".

Саакашвили написал Садовому письмо: Я верен Украине и в ближайшее время надеюсь вернуться 01
Фото: Садовый/Facebook

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Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.

Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307) Садовый Андрей (651) Елизавета Ясько (78)


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Топ комментарии
+46
только вот нахрена он в Грузию поперся, если в Украину хочет вернуться ?

двоеженец, он и есть двоеженец....
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23.10.2021 18:21
+39
клоун с пропеллером
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23.10.2021 18:22
+37
Так. А от цього не треба.
Любов на відстані лише зміцнюється. Міша сиди в Грузії.
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23.10.2021 18:19
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И тогда в Украине ******* засудят, наконец, за прорив украинской границі.
Ибо нефиг . Тут ему не проходной двор
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23.10.2021 22:09 Ответить
Ефрейтор краснопузой Баварской Советской Республики Адольф Шикльгрубер в 1918-19 годах не был фашистом целый год,но потом передумал и стал нацистом...,был ли он в Москве в то время? Нет не был,но в Москву Гитлер попал под вымышленной фамилией будучи делегатом Конгресса Коминтерна... в 1921 году...,а 28 октября 1939 года Гитлер и Джугашвили встречались лично в одном из древгних Замкой Львовской области...,и это исторический факт упорно скрывают до сих пор...
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23.10.2021 21:25 Ответить
Укол пропустил?
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24.10.2021 15:41 Ответить
В таком случае возникает естественный вопрос. К чему тогда ехал. Юля Владимировна тоже "сидела", но в результате это ей в ее политических амбициях не очень то помогло.
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23.10.2021 21:43 Ответить
А як це могло допомогти, коли олігархічні ЗМІ піарили одного кандидата?
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23.10.2021 23:28 Ответить
ПЕРЕВЕДИ МЕНЯ ЧЕРЕЗ КОРДОН

Переведи меня через кордон.

Сегодня надо - завтра будет поздно.

Я объявил сегодня час мой звездный.

Переведи меня через кордон.

Переведи меня через кордон.

Переведи, как фуры переводишь.

Ну что тебе один грузин всего лишь?

Переведи меня через кордон.
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23.10.2021 22:12 Ответить
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23.10.2021 22:14 Ответить
Гармидер і сором на кордоні. Як Саакашвілі повернувся в Україну
Мер Львова ще напередодні подій на кордоні анонсував участь депутатів від "Самопомочі" у зустрічі Саакашвілі та додав, що чекатиме екс-президента Грузії у Львові "на каву".

https://www.pravda.com.ua/articles/2017/09/11/7154795/
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23.10.2021 22:25 Ответить
Андруша Доля його ж поселив тоді у крутому львівському готелі і те чмо там засідання свого "штабу" проводило. Дуже хотілося б дізнатися, хто оплачував його перебування, харчування і вояжики.
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23.10.2021 23:28 Ответить
Отакої ! Та куди йому до тієї Колесникової в Білорусі, яка на кордоні порвала свій паспорт, аби не виганяли за "межу", і вибрала хоч в'язницю, але на батьківщині.
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24.10.2021 12:01 Ответить
Миша сначала сделай революцию. Как тебя учили. Хватит отлынивать.
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23.10.2021 22:27 Ответить
Як курка лапою написав, в дітей в першому класі кращий рукопис.
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23.10.2021 22:59 Ответить
это он с голодухи
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23.10.2021 23:18 Ответить
у человека шиза, конкретная. То он хочет в Украину, тов Грузию. То переворот устроить в Украине. А, нет, в Грузии.
Шиза ка кона есть.
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23.10.2021 23:39 Ответить
Два дебила-это сила! Что Садовый , что Саакашвилии , одного поля ягоды!!
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24.10.2021 08:58 Ответить
Свободу Мише!
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24.10.2021 10:39 Ответить
Не ясно тільки, як львів'яни (чи їм поробили) знову вибрали мером садового...
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24.10.2021 12:06 Ответить
Навіщо він нам потрібен.Хай там сидить.
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24.10.2021 14:26 Ответить
пока он там сидит, у пуйла жпа болит . и не хило.
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24.10.2021 16:58 Ответить
ЛЕТ ЧЕРЕЗ 6-10!!! ТАК ТУПО СДАТЬСЯ ПУЙЛУ!!!
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24.10.2021 15:55 Ответить
твая не поняла. Михо круто наехал на пуйла и его подельническую скотину.
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24.10.2021 17:00 Ответить
прикольные у нацико-фашиковой пуйлоскотины рашапитекской вяликоскрепной унтерменшевской хрюки !
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24.10.2021 15:59 Ответить
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