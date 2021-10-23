Саакашвили написал Садовому письмо: "Я верен Украине и в ближайшее время надеюсь вернуться"
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо мэру Львова Андрею Садовому и поблагодарил его за поддержку. Послание он передал через свою возлюбленную нардепа Елизавету Ясько.
Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Передал нам привет. А ночью ему стало хуже. Михеил Саакашвили нуждается в госпитализации и качественной медицинской помощи. Я надеюсь, что грузинское достоинство будет выше желания свести счеты.
Мы не имеем права оставить нашего друга в беде! Украинская власть не сможет просто отмолчаться", - написал Садовый.
В письме Саакашвили благодарит Садового за поддержку.
"Уважаемый друг Андрей! Очень был счастлив прочитать твои слова поддержки. И для меня, и для Лизы (Ясько. - Ред.) такое человеческое отношение сейчас решающее. Я имел этот долг – помогать Грузии, но ты также знаешь, что я очень люблю и верен Украине и надеюсь в ближайшее время вернуться".
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.
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Ибо нефиг . Тут ему не проходной двор
Переведи меня через кордон.
Сегодня надо - завтра будет поздно.
Я объявил сегодня час мой звездный.
Переведи меня через кордон.
Переведи меня через кордон.
Переведи, как фуры переводишь.
Ну что тебе один грузин всего лишь?
Переведи меня через кордон.
Мер Львова ще напередодні подій на кордоні анонсував участь депутатів від "Самопомочі" у зустрічі Саакашвілі та додав, що чекатиме екс-президента Грузії у Львові "на каву".
https://www.pravda.com.ua/articles/2017/09/11/7154795/
Шиза ка кона есть.