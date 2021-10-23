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Решение "Укрзализныци" списывать вагоны по возрасту приведет к кризису на рынке перевозок, - нардеп "Батькивщины" Бондарев

Решение

Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту граничит с предательством национальных интересов Украины, поскольку целенаправленно ухудшает условия работы украинского бизнеса.

Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Это глупость, граничащая с криминальной ответственностью. Почему? Потому что это дестабилизирует рынок перевозки. "Укрзализныця" и так на пороге банкротства. Если на сегодняшний день стратегически перевозчики начнут искать пути перехода на перевозку грузов автомобильным транспортом, то это серьезно ударит по бюджету поступлений "Укрзализныци", - рассказал Бондарев.

По его словам, заменить списанные вагоны, которых будет свыше 50 тысяч, нереально, поскольку денег на их покупку у УЗ нет. К тому же, мощности отечественных вагоноремонтных заводов не позволяют произвести такое количество новых вагонов в сжатые сроки.

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"Это физически невозможно. Да и денег ни у кого на такое замещение сразу не будет. Я согласен с тем, что устаревшие вагоны необходимо постепенно замещать. Но это должна быть программа, которая стратегически не коснется объемов рынка перевозки", - объяснил Бондарев.

Депутат подчеркнул: в случае принятия проекта Мининфраструктуры о списании вагонов по возрасту, рынок перевозок ожидает коллапс из-за дефицита подвижного состава.

"Если уйдет такое количество вагонов с рынка перевозки, то у нас просто нечем будет возить. И мы столкнемся с кризисом перевозки. А "Укрзализныця" уже точно протянет ноги и будет банкротом", - подытожил Бондарев.

По его мнению, Мининфраструктуры в последнее время целенаправленно принимает решения, ухудшающие условия для украинского бизнеса, и депутат полагает, что правоохранительные органы должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию по перевозкам железной дорогой.

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"Мне кажется, это уже экономическая позиция, граничащая с предательством украинских национальных интересов. Сегодня Российская Федерация продвигает программу экономического удушения украинского бизнеса через повышение цены на газ. Потому что закрываются украинские предприятия. А "Укрзализныця" реализует такую же стратегию на рынке украинского производства за счет повышения стоимости фактически перевозки, стоимости услуг УЗ, приводя к увеличению себестоимости украинского продукта. Что приведет к тому, что не будет рынка сбыта для этой продукции. Что приведет к закрытию заводов и к экономическому удушению нашей страны", - объяснил Бондарев.

Напомним, Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа, которым предлагается списывать грузовые вагоны не по техническому состоянию, а по возрасту. Это уже не первая версия этого приказа - предыдущие были отозваны из-за отсутствия обоснования и анализа влияния на экономику страны. Против этого решения выступили украинские и международные бизнес-ассоциации.

Автор: 

Бондарев Константин (47) Укрзализныця (2759) вагоны (179) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+4
це не так
Володимир Зеленський дуже багато вклав у цю галузь
наприклад, зарплатню видатного залізничника Сірожі Лєщєнко
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23.10.2021 19:16
+3
Это очередной развод от зелёных. Выкупят их по цене лома, потом в лучшем случае покрасят, сделают липовые документы по КР и вперёд бабло косить! Тварюки.
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23.10.2021 18:47
+3
Використовувати,вже,майже,нічого неможливо...Рама,візки,осі,катки,якщо невироблений ресурс.Рельси розслоєні бачили Ремонтні майстерні то-порнографія для бдазнів
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23.10.2021 19:28
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Правила форума Совет форумчан
Это очередной развод от зелёных. Выкупят их по цене лома, потом в лучшем случае покрасят, сделают липовые документы по КР и вперёд бабло косить! Тварюки.
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23.10.2021 18:47 Ответить
Не знаю какие и у кого купят.
Но, старые надо списывать ТОЧНО!
Иначе многочисленных аварий на ЖД не избежать.
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23.10.2021 19:01 Ответить
списувати нете,їх потрібно знищувати!!! Там,неприпустимий стан металу
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23.10.2021 19:08 Ответить
лапотник. сколько было аварий из за старых вагонов за последние 6 месяцев?
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23.10.2021 19:43 Ответить
Ты тыпил не умеющий пользоваться Гуглом:
"за 6 месяцев 2020 было 56 аварий со сходами, а за 6 месяцев 2021 - 79 аварий и 1 катастрофа"
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24.10.2021 00:31 Ответить
ти ще скажи, що Сірожа Лєщєнко не тямить у залізничних питаннях!
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23.10.2021 18:53 Ответить
Вагони ,що розсипаються повинні перетворюватися на литво!!!
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23.10.2021 18:59 Ответить
але не всі одночасно!
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23.10.2021 19:01 Ответить
коли,в якого рама розірветься,колісні пари повідлітають, накоять лиха довкіллю .дефектоскопія відсутня,зиск править бал!Тому шокова,або ніякої
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23.10.2021 19:05 Ответить
я не про те... про дійсно аварійні мова не йде...це зрозуміло (але одночасно списувати тільки за віком - не треба... інколи старе (не ааврійне!!!) надійніше чим нове
за віком і аварійне - це не одне й те... оце я мав на увазі...
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23.10.2021 19:12 Ответить
Є ресурс! Якщо він вироблений,то менша шкода від Знищення! Інше Злочин. Структура металу,й особливо в вузлах статичних й динамічних навантажень!!Бачили,б,ви,що,там коїться
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23.10.2021 19:17 Ответить
згоден з кожним словом... але одночасно вилучити 50 000 вагонів... можливо?
хто довів до знищення рембаз по ремонту де можливо і відновленню того, що ще підлягає?
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23.10.2021 19:23 Ответить
Використовувати,вже,майже,нічого неможливо...Рама,візки,осі,катки,якщо невироблений ресурс.Рельси розслоєні бачили Ремонтні майстерні то-порнографія для бдазнів
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23.10.2021 19:28 Ответить
виходить навіть теоритично - ніяк.. тільки списувати і в металобрухт...
то дійсно колпас насувається..?.
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23.10.2021 19:35 Ответить

Життя,і все в житті процеси. Процесу руйнації можна протиставити,лише процес творення
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23.10.2021 19:41 Ответить
Рельси розслоєні бачили -, да видел, каждый день это вижу, только с работы пришёл и так каждый день.
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23.10.2021 20:28 Ответить
Дефектоскопія ещё не відсутня - я ещё есть.
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23.10.2021 19:56 Ответить
А,я в секретері й на копійчаній пенсії
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23.10.2021 20:10 Ответить
напомните мне хоть что нибудь одно... где бы еще не навис коллапс? )))
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23.10.2021 19:02 Ответить
нетре було дебілів підпускати до життя
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23.10.2021 19:06 Ответить
я це кажу вже третій рік )))))
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23.10.2021 19:14 Ответить
Вам,легше.Для мене,це це проблема,все,життя
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23.10.2021 19:18 Ответить
це і моє життя...і моя проблема - хіба ми не в одому підводному човні?
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23.10.2021 19:20 Ответить
Я,й,кажу,що в сраці..Але,то- волання в пустелі...Наш попередник Діоген
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23.10.2021 19:22 Ответить
так начеб то грубо ))) але влучно!...
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23.10.2021 19:24 Ответить
я вот погуглил по разным источникам - средний возраст вагонов в Украине 30 лет, некоторые пишут что и больше
- Значит рубили бабло, а вкладывать в отрасль никто не хотел
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23.10.2021 19:12 Ответить
це не так
Володимир Зеленський дуже багато вклав у цю галузь
наприклад, зарплатню видатного залізничника Сірожі Лєщєнко
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23.10.2021 19:16 Ответить
30 то -виссане число
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23.10.2021 19:19 Ответить
якщо,немає відповідальності,то й немає країни
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23.10.2021 19:20 Ответить
Капут залізниці вже давно,просто зараз настав час на альтметал.
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23.10.2021 19:17 Ответить
лише озвучили! Якусь махінацію мутять
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23.10.2021 19:42 Ответить
у нас уз еще не так плоха, как может показаться) то вы не были в рашковании, молдове или румынии
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23.10.2021 19:43 Ответить
У мене стаж роботи на мпс та Укр-ці 37 років . Одесько-Киш. знаю. А про леща та інше ....... .
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23.10.2021 19:54 Ответить
В сети полно сравнений УЗ и РЖД. К сожалению там всё грустно.
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23.10.2021 21:20 Ответить
ага. особенно у скабеевой. верить рашкованцам - себя не уважать. посмотри лучше реальное видео на ютубе, а не показуху, которую они показывают для обывателей
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23.10.2021 22:13 Ответить
Кацапы реально обновляли подвижной состав, когда на них нефтебаксы сыпались, 50-летние вагоны у них не ездят. У нас - ездят. Другое дело, что отношение к подвижному составу наплевательское, а бы ездил, ну так у нас не лучше.
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24.10.2021 08:24 Ответить
Якщо металобрухт небудуть списувати почнуться системні аварії.Ситуація що склалася в УЗ це наслідок державного управління,нічого дивного.
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23.10.2021 19:58 Ответить
всем телегам занять очередь на субсидию в пенсионном фонде..
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23.10.2021 20:29 Ответить
 
 