Решение "Укрзализныци" списывать вагоны по возрасту приведет к кризису на рынке перевозок, - нардеп "Батькивщины" Бондарев
Инициатива Мининфраструктуры списывать вагоны по возрасту граничит с предательством национальных интересов Украины, поскольку целенаправленно ухудшает условия работы украинского бизнеса.
Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Это глупость, граничащая с криминальной ответственностью. Почему? Потому что это дестабилизирует рынок перевозки. "Укрзализныця" и так на пороге банкротства. Если на сегодняшний день стратегически перевозчики начнут искать пути перехода на перевозку грузов автомобильным транспортом, то это серьезно ударит по бюджету поступлений "Укрзализныци", - рассказал Бондарев.
По его словам, заменить списанные вагоны, которых будет свыше 50 тысяч, нереально, поскольку денег на их покупку у УЗ нет. К тому же, мощности отечественных вагоноремонтных заводов не позволяют произвести такое количество новых вагонов в сжатые сроки.
"Это физически невозможно. Да и денег ни у кого на такое замещение сразу не будет. Я согласен с тем, что устаревшие вагоны необходимо постепенно замещать. Но это должна быть программа, которая стратегически не коснется объемов рынка перевозки", - объяснил Бондарев.
Депутат подчеркнул: в случае принятия проекта Мининфраструктуры о списании вагонов по возрасту, рынок перевозок ожидает коллапс из-за дефицита подвижного состава.
"Если уйдет такое количество вагонов с рынка перевозки, то у нас просто нечем будет возить. И мы столкнемся с кризисом перевозки. А "Укрзализныця" уже точно протянет ноги и будет банкротом", - подытожил Бондарев.
По его мнению, Мининфраструктуры в последнее время целенаправленно принимает решения, ухудшающие условия для украинского бизнеса, и депутат полагает, что правоохранительные органы должны обратить внимание на сложившуюся ситуацию по перевозкам железной дорогой.
"Мне кажется, это уже экономическая позиция, граничащая с предательством украинских национальных интересов. Сегодня Российская Федерация продвигает программу экономического удушения украинского бизнеса через повышение цены на газ. Потому что закрываются украинские предприятия. А "Укрзализныця" реализует такую же стратегию на рынке украинского производства за счет повышения стоимости фактически перевозки, стоимости услуг УЗ, приводя к увеличению себестоимости украинского продукта. Что приведет к тому, что не будет рынка сбыта для этой продукции. Что приведет к закрытию заводов и к экономическому удушению нашей страны", - объяснил Бондарев.
Напомним, Министерство инфраструктуры опубликовало проект приказа, которым предлагается списывать грузовые вагоны не по техническому состоянию, а по возрасту. Это уже не первая версия этого приказа - предыдущие были отозваны из-за отсутствия обоснования и анализа влияния на экономику страны. Против этого решения выступили украинские и международные бизнес-ассоциации.
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Но, старые надо списывать ТОЧНО!
Иначе многочисленных аварий на ЖД не избежать.
"за 6 месяцев 2020 было 56 аварий со сходами, а за 6 месяцев 2021 - 79 аварий и 1 катастрофа"
за віком і аварійне - це не одне й те... оце я мав на увазі...
хто довів до знищення рембаз по ремонту де можливо і відновленню того, що ще підлягає?
то дійсно колпас насувається..?.
Життя,і все в житті процеси. Процесу руйнації можна протиставити,лише процес творення
- Значит рубили бабло, а вкладывать в отрасль никто не хотел
Володимир Зеленський дуже багато вклав у цю галузь
наприклад, зарплатню видатного залізничника Сірожі Лєщєнко