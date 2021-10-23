На фоне эпидемии COVID-19 главарь ОРДО Пушилин наживается на закупке лекарств: "освоено" уже 150 млн рублей

В оккупированной части Донецкой области из-за коррупции "руководства" в больницах не хватает лекарств, медпрепаратов и оборудования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал "Вольнодумец".

"По словам сотрудников "МОЗ ДНР", такая ситуация сложилась вследствие давно сложившейся коррупционной составляющей при закупке необходимых лекарств и оборудования для медицинского сектора "республики", что дополнительно усугубляется критической ситуацией с заболеваниями на COVID-19. Самым интересным, по словам представителей "МОЗ ДНР", является то, что во главе коррупционной схемы по освоению средств на закупки лекарств, то есть их банальным "распилом", стоит лично так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин и его ближайшее окружение", - отмечается в публикации.

Уточняется, что схема реализуется через старого друга и партнера по махинациям в финансовой пирамиде "МММ" главаря ОРДО Андрея Крамара, который в данный момент называется "помощником главы ДНР".

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"Через Крамара Пушилин лично руководит закупками медицинских препаратов и оборудования, которые в "ДНР" осуществляются через ГП "Лекарства Донбасса", - уверяют в публикации.

"Лекарства Донбасса" ведут закупки только у одной российской фирмы - "Биофарм" - по завышенным в 3-5 раз ценам. При этом закупается "в большинстве случаев - неликвид, который компании не удалось реализовать на территории РФ, а также препараты с граничным или уже истекшим сроком годности".

"По самым скромным подсчетам через вышеуказанные схемы, высокопоставленными дельцами "ДНР" уже освоено более 150 млн. бюджетных рублей, больше половины из которых осели в карманах Пушилина и его подельников. Поэтому неудивительно, что денег у "главы" на отпуск дочери в Дубаи и на недвижимость в РФ хватает. Больше всего работников "МОЗ ДНР" и местных врачей возмущает то, что в то время как в "ДНР" бушует пандемия и нет ничего необходимого для борьбы с ней, и ситуация с каждым днем все ухудшается и ухудшается, так называемый "глава республики" и его ближайшее окружение продолжают цинично зарабатывать на жизнях людей, устраивая тем самым настоящий геноцид на оккупированных территориях", - подчеркивается в сообщении.

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