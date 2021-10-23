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На фоне эпидемии COVID-19 главарь ОРДО Пушилин наживается на закупке лекарств: "освоено" уже 150 млн рублей

На фоне эпидемии COVID-19 главарь ОРДО Пушилин наживается на закупке лекарств:

В оккупированной части Донецкой области из-за коррупции "руководства" в больницах не хватает лекарств, медпрепаратов и оборудования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал "Вольнодумец".

"По словам сотрудников "МОЗ ДНР", такая ситуация сложилась вследствие давно сложившейся коррупционной составляющей при закупке необходимых лекарств и оборудования для медицинского сектора "республики", что дополнительно усугубляется критической ситуацией с заболеваниями на COVID-19. Самым интересным, по словам представителей "МОЗ ДНР", является то, что во главе коррупционной схемы по освоению средств на закупки лекарств, то есть их банальным "распилом", стоит лично так называемый "глава ДНР" Денис Пушилин и его ближайшее окружение", - отмечается в публикации.

Уточняется, что схема реализуется через старого друга и партнера по махинациям в финансовой пирамиде "МММ" главаря ОРДО Андрея Крамара, который в данный момент называется "помощником главы ДНР".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яхта, сноубординг на песке и отель за $3 тыс.: дочь главаря "ДНР" Пушилина отдохнула на элитном курорте в Дубае. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Через Крамара Пушилин лично руководит закупками медицинских препаратов и оборудования, которые в "ДНР" осуществляются через ГП "Лекарства Донбасса", - уверяют в публикации.

"Лекарства Донбасса" ведут закупки только у одной российской фирмы - "Биофарм" - по завышенным в 3-5 раз ценам. При этом закупается "в большинстве случаев - неликвид, который компании не удалось реализовать на территории РФ, а также препараты с граничным или уже истекшим сроком годности".

"По самым скромным подсчетам через вышеуказанные схемы, высокопоставленными дельцами "ДНР" уже освоено более 150 млн. бюджетных рублей, больше половины из которых осели в карманах Пушилина и его подельников. Поэтому неудивительно, что денег у "главы" на отпуск дочери в Дубаи и на недвижимость в РФ хватает. Больше всего работников "МОЗ ДНР" и местных врачей возмущает то, что в то время как в "ДНР" бушует пандемия и нет ничего необходимого для борьбы с ней, и ситуация с каждым днем все ухудшается и ухудшается, так называемый "глава республики" и его ближайшее окружение продолжают цинично зарабатывать на жизнях людей, устраивая тем самым настоящий геноцид на оккупированных территориях", - подчеркивается в сообщении.

Также читайте: Зеленский ввел в действие решения СНБО о персональных санкциях против Деркача, Килимника и террориста Пушилина

Автор: 

лекарства (1227) Донецкая область (9950) Пушилин Денис (134) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+12
Не заважайте тупіковій вєтві еволіції дамбвабвійців працвітать. Все там правильно робиться.
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23.10.2021 19:29
+11
А чем он хуже нашей власти, всё так делают....
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23.10.2021 19:12
+9
Мелко плавает.Надо сначала сделать ковидный фонд,а потом перевести деньги на строительство дорог.😀
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23.10.2021 19:27
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Правила форума Совет форумчан
А чем он хуже нашей власти, всё так делают....
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23.10.2021 19:12 Ответить
І наш стєпашка встиг приодягтись.
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23.10.2021 19:25 Ответить
це не межа
дайте чепушиліну мільярд - він його засвоїть на нефіґ снєдать!
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23.10.2021 19:21 Ответить
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23.10.2021 19:27 Ответить
чепушила вор опытный, со стажем)))...не зря лохов дамбасских матросить согласился)))...намоет у них еще больше, чем в АО МММ...
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23.10.2021 19:27 Ответить
Мелко плавает.Надо сначала сделать ковидный фонд,а потом перевести деньги на строительство дорог.😀
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23.10.2021 19:27 Ответить
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23.10.2021 19:28 Ответить
Не заважайте тупіковій вєтві еволіції дамбвабвійців працвітать. Все там правильно робиться.
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23.10.2021 19:29 Ответить
Некуй считать чужие деньги. Следите за своими)
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23.10.2021 19:30 Ответить
Та как то пихай, шо у них там творится.
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23.10.2021 19:34 Ответить
Могу им продать использованную разовую маску. Дорого.
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23.10.2021 19:35 Ответить
поаплодируем бамбазятских лохам
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23.10.2021 19:36 Ответить
наші нелохи негірші
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23.10.2021 19:37 Ответить
ваши может быть
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23.10.2021 19:45 Ответить
даремно,вони - Ваші З ними,й чімчікуйте на ковдне к-ще
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23.10.2021 19:48 Ответить
У самих воровство и коррупция зашкаливает, а мы о Пушилине с переживаем
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23.10.2021 19:38 Ответить
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23.10.2021 19:39 Ответить
ми іх пушилі, пушилі...
пушилі, пушилі...
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23.10.2021 21:04 Ответить
Что нам чепушилин ? Бигус опубликовал факты как у нас чиновники на Ковид закупках наживаются. Без тендеров и контроля
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23.10.2021 19:40 Ответить
Слова неких сотрудников МОЗ некому телеграмм каналу это конечно очень достоверный источник.
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23.10.2021 19:44 Ответить
Какая разніца
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23.10.2021 19:45 Ответить
150 млн рублей? Тут непонятно куда подевался ковидный фонд в 60 млрд грн, вот это размах.
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23.10.2021 19:46 Ответить
Мене дуже влаштовує пушилин в ОРДЛО. Натхнення йому і повних кишень кацапських ржублів.
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23.10.2021 19:53 Ответить
Жители ОРДЛО не хотят выйти помитинговать по этому поводу? Или их больше волнует судьба какого то уголовника косяка??
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23.10.2021 19:56 Ответить
За Косяка по 200 рупий давали, а за протесты против Пушилы на подвал отправят. Это они при Украине гордые были, долбасяне
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23.10.2021 20:03 Ответить
Эти лекарства для удобства больных перенаправлены в аптечные сети
Там же можно купить украинские лекарства завезенные Красным крестом.

Больницы забиты ковидными, врачей мало. Морги заполнены, очередь на похороны на 5 дней вперед. Виновата как всегда Украина, границу с которой орки закупорили напрочь, зато в паРашу ворота нараспашку.
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23.10.2021 20:07 Ответить
Лагідна деокупація . Фсьо нормально
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23.10.2021 22:00 Ответить
бо ссо курят трубку мира...тобто айкосы офисные...
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23.10.2021 20:17 Ответить
Пушилин скоро сыграет в ящик это очевидно
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23.10.2021 20:25 Ответить
Коли там "Майдан" відбудеться....
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23.10.2021 20:46 Ответить
Як понесе з України
У синєє море
Кров ворожу
(Т.Г.Шевченко)
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23.10.2021 21:56 Ответить
гіпотеза...
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23.10.2021 22:17 Ответить
Як сказав би кіля азіров : "піх..й"
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23.10.2021 21:28 Ответить
Всьо нормально . То так має бути . Це ж срюзьке мір . Як кажуть кацапи - "нє абращайтє вніманія , всьо атлічна"
Вата повинна наїстися срюзького міра на 7 поколінь вперед . Інакше не схочуть цілувати чоботи солдатам НАТО
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23.10.2021 21:51 Ответить
Осмелюсь предположить что опять Украина виновата?
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23.10.2021 21:57 Ответить
Війна дешевою не буває
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23.10.2021 22:08 Ответить
На России, если ты не входишь в номенклатуру, не олигарх или просто богат, если не родственник власть имущего - ты не стоишь внимания, чтоб тебя спасали. Выживешь - твоё счастье. А бабы - они ещё нарожают.
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23.10.2021 22:23 Ответить
Ой, я вас умоляю. Типа у нас не так? Больные лечатся за свой счёт, анализы, лекарства, Кате, все платное. Семейные не пишут направления даже на бесплатные анализы, при подтвержденным ковиде, не говоря уж о бесплатных или хоть за полцены рецептах.
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24.10.2021 08:26 Ответить
Проте в нас в більших масштабах. Чого вартує лише "Велике будівництво" за рахунок частини ковідного фонду.
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24.10.2021 14:05 Ответить
 
 