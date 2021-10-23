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Новости Судебная реформа
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Киевская апелляция о кандидате в Этический совет: Судья Трясун не изменил присяге и переехал из Крыма, а также оставил в силе приговор Януковичу

Киевская апелляция о кандидате в Этический совет: Судья Трясун не изменил присяге и переехал из Крыма, а также оставил в силе приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд "считает недопустимым распространение необоснованных обвинений в отношении кандидата в состав Этического совета судьи Юрия Трясуна".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 октября 2021 года, Советом судей Украины путем тайного голосования, были избраны кандидаты в состав Этического совета по квоте Совета судей Украины, среди которых и судью Киевского апелляционного суда Юрия Ростиславича Трясуна.

В связи с этим, в средствах массовой информации появилось ряд публикаций, в которых отдельные "общественные активисты" и "аналитические центры", уже назвали избранных кандидатов в состав Этического совета, недостойными этой должности, недоброчестными и имеющими сомнительную репутацию", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Судебная мафия феерична в своем упрямстве": Жернаков о делегировании судей Трясуна и Сиверина в Этический совет

В суде напоминают о необходимости должного уважения.

"Считая недопустимым для демократического правового государства отсутствие должной реакции на проявления неуважения к суду и судьям, считаем необходимым напомнить Центру противодействия коррупции, Фонду DE JURE и другим "активистам" и средствам массовой информации (Украинская правда, Цензор.net), которые распространяют новости о якобы недоброчестноти избранных кандидатов, о тех фактах, касающихся нашего коллеги - судьи Юрия Ростиславича Трясуна, о которых они почему-то решили обществу не сообщать.

На должность судьи Апелляционного суда города Киева Трясун Юрий Ростиславович был переведен с должности судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым.

Юрий Ростиславович был одним из немногих судей, которые не изменили присяге украинскому народу, и которые в результате аннексии Российской Федерацией полуострова Крым переехали на материковую часть Украины.

Привезенный Юрием Ростиславовичем из Крыма Государственный герб Украины, который оккупационными властями был демонтирован из помещения Апелляционного суда Автономной Республики Крым, пока хранится в музее Киевского апелляционного суда, как символ стойкости, несокрушимости и силы духа тех людей, которые в 2014 году продемонстрировали государственную позицию и патриотизм, не подчинившись действиям оккупационных властей.

Также читайте: Судебная реформа разблокирована: ЦПК рассказал о тех, кого Совет Судей избрал в Этический совет

Также, считаем необходимым напомнить, что под председательством именно судьи Киевского апелляционного суда Трясуна Юрия Ростиславича был оставлен без изменений приговор Оболонского районного суда города Киева, которым Янукович В.Ф. признан виновным в совершении государственной измены и ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий (преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 УК Украины) и назначено окончательное наказание Януковичу В.Ф. по совокупности преступлений в виде 13 лет лишения свободы, оставив без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллектив Киевского апелляционного суда поздравляет Юрия Трясуна с принятым Советом судей Украины решением по избранию его кандидатом на должность члена Этического совета.

Автор: 

Киев (25665) суд (25137) судебная реформа (1802) этика (27)


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Топ комментарии
+13
То что он переехал из оккупированного Крыма, говорит о том что есть голова на плечах. В отличии от Няш-Мяш. А то что не отменил приговор Янучаре, так это инстинкт самосохранения сработал. И это уже считается заслугами
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23.10.2021 19:43
+10
Панове! Це скоріше достойна людина. Коли він працював у Красноперекопську я був зеленим початківцем-юристом. Можу сказати по своєму досвіду, що коли справа попадала до нього, то це було везіння. І такої думки були і всі адвокатати. На фоні того, що є зараз, небо і земля. Я його запам'ятав не тільки за адекватні процес і рішення, а й за любов до кольорового взуття. Цікаво, він і зараз любить коричневі туфлі? За 25 років багато що змінилось, але, думаю він залишився нормальною, фаховою людиною. Не чіпайте його. Небагато суддів уїхало з Криму. З тих хто не зрадив знаю його і Шестаковську. Я бажаю пану Трясуну успіхів, здоров'я та вдачі.
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23.10.2021 20:19
+6
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23.10.2021 19:40
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23.10.2021 19:40 Ответить
То что он переехал из оккупированного Крыма, говорит о том что есть голова на плечах. В отличии от Няш-Мяш. А то что не отменил приговор Янучаре, так это инстинкт самосохранения сработал. И это уже считается заслугами
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23.10.2021 19:43 Ответить
и это не помешало ему НЕ декларировать имущество:

- судья Трясун, который не декларировал имущество и отпустил беркутовца, подозреваемого в расстреле трех человек;
Источник:
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23.10.2021 20:31 Ответить
То, что судья не изменил присяге и привёз герб не считается никаким подвигом, мужеством, высоким уровнем профессиональной квалификацией и честностью. Он и должен был это сделать и то, что не сделали остальные гавносудьи-прокуроры-милиционеры-сбушники это ещё повод для разбирательства, о котором у нас почему-то пытаются подзабыть. Придётся напоминать по чаще. А уважение судьями должно ЗАРАБАТЫВАТЬСЯ своими ДЕЛАМИ, а не покупкой мантий и мест в отдельных судах. Вроде очевидно
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23.10.2021 19:48 Ответить
Мдя... Тут тільки фамілійо і морда лиця самі-собою говорять про доброчесність. Герб свого суду він привіз, досягнення ...
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23.10.2021 19:49 Ответить
А для мене те що він вивіз герб, та навіть просто не зрадив Україну, це таки чогось варто... Вибачте, 99,9% судів зрадили, а він - ні! А міг би залишитись і отримувати зарплатню від окупантів...
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23.10.2021 19:51 Ответить
он в командировке.
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23.10.2021 19:56 Ответить
Как мало вам нужно) Достаточно сказать "Слава Украине" и можно смело лезть в ваш карман) Что там с его имуществом, ради которого он вернулся?)
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23.10.2021 20:00 Ответить
А ти поїдь до Криму і там це скажи російським прикордонникам
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23.10.2021 20:28 Ответить
Я живу в 20 км от Крыма) Меня вашими призывами не удивить))) И не очень удивлюсь, если попросить у знакомых НАШИХ погранцов порыться в базе, то там этот "герой" будет в списке постоянно пересекающих админграницу)))
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23.10.2021 20:42 Ответить
А кому шось завадило мати майно і в Україні, і в окупованому Криму? Зе-потерпілому, наприклад, не завадило навіть стати зе-зедентом!
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24.10.2021 04:08 Ответить
Долг присяге.это не подвиг,а то чем он в том числе зарабатывать может
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24.10.2021 07:12 Ответить
И все же как он судил последние 8 лет, неужели для того чтобы не отменить приговор Януковичу понадобилось столько времени?
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23.10.2021 19:58 Ответить
Нехай хоч цей буде, якщо він не з під портнова. Бо решта є повний пздець!
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23.10.2021 20:07 Ответить
До Нового Року себе проявить,тоді і будемо бачити
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23.10.2021 20:10 Ответить
Панове! Це скоріше достойна людина. Коли він працював у Красноперекопську я був зеленим початківцем-юристом. Можу сказати по своєму досвіду, що коли справа попадала до нього, то це було везіння. І такої думки були і всі адвокатати. На фоні того, що є зараз, небо і земля. Я його запам'ятав не тільки за адекватні процес і рішення, а й за любов до кольорового взуття. Цікаво, він і зараз любить коричневі туфлі? За 25 років багато що змінилось, але, думаю він залишився нормальною, фаховою людиною. Не чіпайте його. Небагато суддів уїхало з Криму. З тих хто не зрадив знаю його і Шестаковську. Я бажаю пану Трясуну успіхів, здоров'я та вдачі.
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23.10.2021 20:19 Ответить
этический совет,этнический,эротический...им просто скучно?
квотомайзеру кайло именное...
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23.10.2021 20:23 Ответить
Више высказывающиеся совсем забыли "главного судью" волка из ОАСК. О нем есть что сказать, потренируйтесь.
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23.10.2021 20:25 Ответить
А КОЗАЧЁК то засланный!!!
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23.10.2021 20:28 Ответить
От судей на доброчестность членов ВСП будут проверять, в частности:

- судья Трясун, который не декларировал имущество и отпустил беркутовца, подозреваемого в расстреле трех человек;
- судья Сиверин, который осуществлял давление на судей, получил кучу недвижимости в "подарок" и менял через судебные решения дату своего рождения, чтобы подольше оставаться судьей.
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23.10.2021 20:28 Ответить
А є, взагалі, чесні судді в Україні? Хоча б такі, що не беруть хабарі? Заради інтересу, може хтось назвати одне чи кілька прізвищ?
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23.10.2021 20:36 Ответить
пока седло для судьи не начнут изготавливать из кожи предшественника ничего не изменится...
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23.10.2021 20:51 Ответить
Нема ні ОДНОГО, пане Ковальський й не буде, як не була за часів усіх гетманів України. Треба сильна Армія, Армія й ще раз Армія.
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23.10.2021 21:04 Ответить
и гетьман не точный перевод нахмана..
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23.10.2021 21:26 Ответить
Шо за кацапська чухня?
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24.10.2021 04:10 Ответить
Питаю не заради сарказму, а щиро цікавлюсь, чи є такі судді. Я, наприклад, не знаю. Було б добре, якби хоч хтось знав таких.
Сильна армія - сильна держава. Підтримую.
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23.10.2021 21:15 Ответить
Да Вы просто почитайте как эти судьи к нам обращаются- "недопустимо распространение". Небожители, безнаказанность приводит ко вседозволенности. Что мы сейчас и наблюдаем. Мы судим как хотим и нам за это ничего не будет. Может пора суд присяжных вводить, пока мистер Линч спит.
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23.10.2021 21:41 Ответить
Сомневаться в честности судья вполне допустимо учитывая что судья сами для этого все делают.а налогоплательщики для этого ничьего разрешения спрашивать не должны
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24.10.2021 07:15 Ответить
Форумчани в своєму репертуарі. Обсерати всіх і вся.
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23.10.2021 21:44 Ответить
"Под самьім красивьім павлиньим хвостом скрьівается самая обьікновенная куриная жопа. Поетому - меньше пафосу, гаспада!" Ф. Ранєвская...
Кому не зрозуміло?
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23.10.2021 22:09 Ответить
Тобто єдине досягнення цього ватного судді що він втік з Криму а значить не зрадник. А може він втік,бо в Криму у окупантів був би ніхто а у нас суддя?
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23.10.2021 22:20 Ответить
Верный товарищ. Хороший друг.
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23.10.2021 22:34 Ответить
 
 