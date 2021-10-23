Киевская апелляция о кандидате в Этический совет: Судья Трясун не изменил присяге и переехал из Крыма, а также оставил в силе приговор Януковичу

Киевский апелляционный суд "считает недопустимым распространение необоснованных обвинений в отношении кандидата в состав Этического совета судьи Юрия Трясуна".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы суда, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 23 октября 2021 года, Советом судей Украины путем тайного голосования, были избраны кандидаты в состав Этического совета по квоте Совета судей Украины, среди которых и судью Киевского апелляционного суда Юрия Ростиславича Трясуна.

В связи с этим, в средствах массовой информации появилось ряд публикаций, в которых отдельные "общественные активисты" и "аналитические центры", уже назвали избранных кандидатов в состав Этического совета, недостойными этой должности, недоброчестными и имеющими сомнительную репутацию", - говорится в публикации.

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В суде напоминают о необходимости должного уважения.

"Считая недопустимым для демократического правового государства отсутствие должной реакции на проявления неуважения к суду и судьям, считаем необходимым напомнить Центру противодействия коррупции, Фонду DE JURE и другим "активистам" и средствам массовой информации (Украинская правда, Цензор.net), которые распространяют новости о якобы недоброчестноти избранных кандидатов, о тех фактах, касающихся нашего коллеги - судьи Юрия Ростиславича Трясуна, о которых они почему-то решили обществу не сообщать.

На должность судьи Апелляционного суда города Киева Трясун Юрий Ростиславович был переведен с должности судьи Апелляционного суда Автономной Республики Крым.

Юрий Ростиславович был одним из немногих судей, которые не изменили присяге украинскому народу, и которые в результате аннексии Российской Федерацией полуострова Крым переехали на материковую часть Украины.

Привезенный Юрием Ростиславовичем из Крыма Государственный герб Украины, который оккупационными властями был демонтирован из помещения Апелляционного суда Автономной Республики Крым, пока хранится в музее Киевского апелляционного суда, как символ стойкости, несокрушимости и силы духа тех людей, которые в 2014 году продемонстрировали государственную позицию и патриотизм, не подчинившись действиям оккупационных властей.

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Также, считаем необходимым напомнить, что под председательством именно судьи Киевского апелляционного суда Трясуна Юрия Ростиславича был оставлен без изменений приговор Оболонского районного суда города Киева, которым Янукович В.Ф. признан виновным в совершении государственной измены и ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий (преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111, частью 5 статьи 27, частью 2 статьи 437 УК Украины) и назначено окончательное наказание Януковичу В.Ф. по совокупности преступлений в виде 13 лет лишения свободы, оставив без удовлетворения апелляционные жалобы стороны защиты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что коллектив Киевского апелляционного суда поздравляет Юрия Трясуна с принятым Советом судей Украины решением по избранию его кандидатом на должность члена Этического совета.