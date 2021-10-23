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Новости Коронавирус и карантин
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Завтра ужесточается карантин на Буковине: вводятся ограничения в транспорте, кафе и кино

Завтра ужесточается карантин на Буковине: вводятся ограничения в транспорте, кафе и кино

Черновицкая областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантинных мер. В кафе, кинотеатры и другие заведения можно попасть только после предъявления сертификат о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, действующий 72 часа. Такое решение приняли сегодня, 23 октября", - говорится в сообщении.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что сейчас область находится в шаге от "красной зоны". И с каждым днем ​​на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В "желтой" зоне карантина осталось четыре области. Остальные - в "оранжевой" или "красной", - Минздрав. ТАБЛИЦА

Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

"Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм. Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров. Нельзя находиться в общественных местах без средств защиты", - добавили в областной администрации.

Соответствующие рекомендации вступают в действие завтра, 24 октября. Их соблюдение будут проверять специальные группы.

Напомним, за прошлые сутки, 22 октября, в Черновицкой области зафиксировали 576 случаев COVID-19. В целом на Буковине подтверждено 101 629 случаев заболевания коронавирусом, 86 427 больных выздоровели, 2 310 - умерли.

В Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировали 2 748 614 случаев заболевания, из которых 23 229 - за прошлые сутки.

Также читайте: "От меня пощады не ждите": Венедиктова пригрозила продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
да легко, дельту можна запросто підчепити навіть якщо ти вакцинована, вірус весело мутує і старі версії вакцин (які зараз колять) не дуже ефективні. І теж будеш заражати людей. Казки що вакциновані люди не заразні це лиш фантазії можливо менш заразні але все ж таки заразні
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23.10.2021 20:50
+6
Потому, шо вакцина экспериментальная и надо побольше подопытных. Сделают нормальную вакцину - будут продавать
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23.10.2021 21:43
+6
Та це ужас, шо робиться!
Вот, пишуть, одна вакцінірована женщіна з Первомайська родила, - то всі врачі родільного отдєлєнія були в шоці, а муж, як дізнався, на слєдующий день повісився.

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23.10.2021 22:12
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Правила форума Совет форумчан
то якыйсь геноцид ромив...
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23.10.2021 20:25 Ответить
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23.10.2021 20:37 Ответить
нема,що,б,відправити на історичну батьківщину...
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23.10.2021 20:38 Ответить
в Індію?
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23.10.2021 20:39 Ответить
у неї,в захолустя,де,вони,мавп пожерли
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23.10.2021 20:41 Ответить
Беда здесь,беда...
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23.10.2021 20:31 Ответить
Не настолько,чтобы сдхнуть,сколько задуматься...
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23.10.2021 20:35 Ответить
хворів короною в 2020 та 2021, нова версія корони як сильний грип, версія 2020 як легке ГРВІ
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23.10.2021 20:37 Ответить
цікавий сленг
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23.10.2021 20:39 Ответить
Не вакцинуватись вчасно - тепер сидіть вдома. Ідіоти..
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23.10.2021 20:44 Ответить
і що? тепер ти не заразна? якщо захворієш?
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23.10.2021 20:45 Ответить
А від кого я можу вчепити вірус?
Чи не від придуркуватого антиваксера?
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23.10.2021 20:46 Ответить
да легко, дельту можна запросто підчепити навіть якщо ти вакцинована, вірус весело мутує і старі версії вакцин (які зараз колять) не дуже ефективні. І теж будеш заражати людей. Казки що вакциновані люди не заразні це лиш фантазії можливо менш заразні але все ж таки заразні
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23.10.2021 20:50 Ответить
Не легко. Якщо його швидко вб'ють імунні клітини, то не буде часу на мутації.
А от у невакцинованих ....ой, ой..
Не факт, що в реанімаціях уже не виділилось кілька мутацій
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23.10.2021 20:52 Ответить
Це смішно, вірус, на то і мутує щоб обходити старі антитіла. Щоб не дати вірусу шансів треба дуже великі титри антитіл, а з часом після хвороби чи вакцинації кількість антитіл падає, і у віруса є шанс змутувати так щоб твій захист помножити на нуль. Короч вкцинація це добре, (але є питання до вакцин які саме зараз колють) ******* вакцина від корони це не панацея, але смертність судячи з даних знижує
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23.10.2021 21:02 Ответить
Ви якийсь дивний...
Вірус поза клітиною не живе. То як він має мутувати ?
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23.10.2021 21:08 Ответить
якщо у тебе не достатня кількість антититіл то вірус неодмінно клітину інфікує(там і буде шанс мутації при реплікації вірусу), а якщо ти вже підчепила мутований вірус то взагалі користі від старих антитіл буде не багато
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23.10.2021 21:14 Ответить
Незначний, бо так чи інакше, імунка знайома з вірусом, отже часу в нього не буде.
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23.10.2021 21:29 Ответить
я хворів двічі перший раз в 2020 в осени а другий раз ось нещодавно перехворів, цього разу перехворів важче, першого разу як легке ГРВІ а цого разу як добротний такий ГРИП
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23.10.2021 21:33 Ответить
А ви лабораторні дослідження робили ?
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23.10.2021 21:36 Ответить
Тести робив
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23.10.2021 21:37 Ответить
І штам визначили ?
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23.10.2021 21:38 Ответить
ні, але ця остання хвороба, скоріше за все дельта судячи по симптомам, але як там насправді незнаю напевне
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23.10.2021 21:41 Ответить
Здається всі почали потрошку забувати що ще рік тому виробники вакцин обіцяли захист саме від інфекціонування.
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23.10.2021 21:12 Ответить
То вони збрехали?
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23.10.2021 21:23 Ответить
Дійсно не розумію, скільки раз ще потрібно написати, що я з тобою діалог не вестиму...
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23.10.2021 21:27 Ответить
От бачите, як ви вмієте лопнути людині... Він вже почав сумніватись у своїх переконаннях
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23.10.2021 21:32 Ответить
Не лопнути, а допекти.
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23.10.2021 21:37 Ответить
Зовсім ні, просто людина одночасно і красива і розумна. І на питання відповісти не спроможна, починає юлити. Тому зась.
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23.10.2021 21:40 Ответить
Я вам на усі ваші питання відповів.
Але вам не вистачило сміливості це прочитати., шановний.
Так само і відповісти на прямі запитання.
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23.10.2021 21:49 Ответить
Висновок - нема з ким спілкуватись.
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23.10.2021 22:00 Ответить
З невігласами спілкуватись. небагато сенсу.
Але якщо вони брешуть, є сенс викрити брехню.
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23.10.2021 22:10 Ответить
Як довести невігласові, що він невіглас ?
Хіба що писати своє для нормальних людей, ігноруючи суб'єкт )
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23.10.2021 22:26 Ответить
Вказати на невігласв. Доводити не треба.
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23.10.2021 22:35 Ответить
Певно захворіти тим самим штамом складно. А от іншими ..
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23.10.2021 21:30 Ответить
Яке красиве пояснення. Ось тільки тоді про це жодного слова не було сказано. Невже після майже річного дослідження вірусу та роботи над вакциною фармацевти так і не спромоглися зрозуміти його схильність до мутацій...
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23.10.2021 21:37 Ответить
А ніхто не знав що напевне. Буде не буде.. Вперше з таким *************.
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23.10.2021 21:39 Ответить
Вперше...? Фармацевти вперше дізналися що вірус (будь який) здатен мутувати?
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23.10.2021 21:44 Ответить
Не всі віруси швидко мутують.
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23.10.2021 21:47 Ответить
Ви гадаєте на середину жовтня минулого року, а саме тоді відбувалися ті обіцянки, існував лише один штам ковіду... Дійсно смішно...
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23.10.2021 21:51 Ответить
То плодіть іще штами. Вихід такий. Або всі вакцинуються, або всі перехворіють. По кілька разів.
Отакі яйці в корзинах.
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23.10.2021 21:54 Ответить
Тобто визнати що вас надурили з цією вакциною ніяк... Ну гаразд.
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23.10.2021 21:57 Ответить
Ви ще скажіть що з усіма іншими вас теж надурили.
Він столбняка наприклад.
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23.10.2021 21:59 Ответить
Зовсім ні. Вакцинуюся кожні 10 років.
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23.10.2021 22:00 Ответить
А чого ? Навіщо ?
Столбняка вже давно нема. Так же ?
І взагалі вам приємно бути в одній когорті з надькою ссавченко, ківою та іншими одіотами ?
Самі вумні
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23.10.2021 22:03 Ответить
Дитячий садок... Правець досі є і нікуди не зникне. І це бактерія а не вірус. Ну вам же приємно бути в одній компаній з зеленським. Так, в цю гру можна грати обопільно.
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23.10.2021 22:12 Ответить
Я у компанії зі всім розвинутим світом. А ви з юродивими. Ще от московські попи закликають не вакцинуватись
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23.10.2021 22:25 Ответить
Знаєте скільки невакцинованих похворіло.

Цілими родинами. Причому молодь. По 20- 25 років.
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23.10.2021 22:39 Ответить
Та бреше. Повторення і зайва деталізація на доказ.
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23.10.2021 22:44 Ответить
Скажу зі свого досвіду. Не бачила в цей сезон з такими симптомами.
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23.10.2021 22:45 Ответить
У дельти теж бувають такі симптоми.
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23.10.2021 22:46 Ответить
Немає.
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23.10.2021 22:55 Ответить
У вересні були орві. Тепер ковід попер. В людей болять м'язи, висока температура подекуди, слабкість. І сатурація падає.
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23.10.2021 22:57 Ответить
Так это наказание для владельцев, у них отток посетителей начнется и им не поможет, сколько бы они не кололись.
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23.10.2021 20:51 Ответить
Скажені черги до київського крематорію

https://www.youtube.com/watch?v=q-NsrbUam0I&ab_channel=%D0%94%D0%9D%D0%9A
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23.10.2021 20:51 Ответить
Один мій давній знайомий (лікар до речі) після щеплення тяжко захворів ковідом, він рішуче проти вакцинації !!
Мені самому не зрозуміло який в ній сенс: 1) тобто вакцина не є гарантією - ризик захворіти залишається.2) Люди після вакцинації за фактом хворіють (в різній формі) і несуть загрозу оточуючим. Контраргумент цього - це те що хвороба переноситься легше, хоча багато публікацій різних дослідників з абсолютно протилежним результатом!
З усього цього я роблю висновок, що людство спеціально заражають !!
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23.10.2021 21:05 Ответить
Мій товариш, - теж лікар, - тиждень тому захворів на ковід після вакцинації. Його дружина вмовила, - вона вчителька, а їх змусили штрикнутися.
Товариш приватний лікар, він сам собі начальник, - насильно ніхто б не примусив. Але дружина уболтала. Тепер обоє вдома відлежуються. Причому, в дружини більш легка форма хвороби.
Тепер вона переконує мене, щоб я не вакцинувався.
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23.10.2021 21:34 Ответить
мы страна свободных людей -

каждый сам себе 75%
или 25%

на выбор
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23.10.2021 21:40 Ответить
що там - що там , ідійотів неадекватів вистачае ...
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23.10.2021 21:51 Ответить
самый высокий процент вакцинированных среди симпатиков ЕС Порошенка - соц-оппрос

почему так - сам не знаю
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23.10.2021 22:02 Ответить
дилема : недобздеть - или перебздеть...
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23.10.2021 22:18 Ответить
Да небиздите,школяростуденов-тьма,а на...
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23.10.2021 21:10 Ответить
на вокзале тест делают за 350 гр отгородили прикалабок и мазюкают в антисанитарии в медцентрах тест стоит 500-750 гр почему он платный.а вакцина нет?
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23.10.2021 21:29 Ответить
Потому, шо вакцина экспериментальная и надо побольше подопытных. Сделают нормальную вакцину - будут продавать
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23.10.2021 21:43 Ответить
А ее невозможно сделать нормальной в связи с тем что ее не успевают разработать под нового мутанта
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23.10.2021 21:47 Ответить
Потому что за вакцину уже уплачено за счет налогоплательщиков, а за тест нет
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23.10.2021 21:46 Ответить
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23.10.2021 21:57 Ответить
Пропоную без сертифіката не пускати до лікарень. Адже це небезпечно. Здорові хворі можуть заразитися від нездорових хворих.
Або зробити окремі лікарні для вакцинованих, і для невакцинованих.
Бажано було б ще переселяти невакцинованих у відокремлені гетто, але наразі це, на жаль, неможливо, - їх поки що занадто багато...
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23.10.2021 21:46 Ответить
потом медицинские маски заменят скафандрами...а баллоны с кислородом к ним будут только на заправках привата..
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23.10.2021 21:49 Ответить
Правильно делают - ковид больные без масок на транспорте ездят,больницы битком а врачи не то что с ног валятся но и тоже болеют да и попросту их нет. По состоянию на сегодняшнее утро в больницах в реанимациях не было ни одного вакцинированного - это статистика по городу Черновцы. Сам тут живу и вижу что творится...
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23.10.2021 21:56 Ответить
Та це ужас, шо робиться!
Вот, пишуть, одна вакцінірована женщіна з Первомайська родила, - то всі врачі родільного отдєлєнія були в шоці, а муж, як дізнався, на слєдующий день повісився.

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23.10.2021 22:12 Ответить
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24.10.2021 00:44 Ответить
Нада просто вартість медицини для невакцинованих помножити на 5 , а для вакцинованих поділити на 2 .
Гарантую гігантські черги під пунктами вакцинації .
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23.10.2021 22:19 Ответить
Ну ти і придур..
Які ж це віруси циркулюють у вакцинованих ???
Може в тебе глисти завелись у мізках..
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23.10.2021 22:46 Ответить
Точно! Їх распространяють через маски.
Глисти називаються моргелони, - можете у інтернеті пошукать.
Рекомендується кип'ятити маски не менше 20 хв. Або взагалі відмовитися від них.

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23.10.2021 22:54 Ответить
 
 