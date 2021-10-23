Завтра ужесточается карантин на Буковине: вводятся ограничения в транспорте, кафе и кино
Черновицкая областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантинных мер. В кафе, кинотеатры и другие заведения можно попасть только после предъявления сертификат о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, действующий 72 часа. Такое решение приняли сегодня, 23 октября", - говорится в сообщении.
Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что сейчас область находится в шаге от "красной зоны". И с каждым днем на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет.
Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.
"Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм. Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров. Нельзя находиться в общественных местах без средств защиты", - добавили в областной администрации.
Соответствующие рекомендации вступают в действие завтра, 24 октября. Их соблюдение будут проверять специальные группы.
Напомним, за прошлые сутки, 22 октября, в Черновицкой области зафиксировали 576 случаев COVID-19. В целом на Буковине подтверждено 101 629 случаев заболевания коронавирусом, 86 427 больных выздоровели, 2 310 - умерли.
В Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировали 2 748 614 случаев заболевания, из которых 23 229 - за прошлые сутки.
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Чи не від придуркуватого антиваксера?
А от у невакцинованих ....ой, ой..
Не факт, що в реанімаціях уже не виділилось кілька мутацій
Вірус поза клітиною не живе. То як він має мутувати ?
Але вам не вистачило сміливості це прочитати., шановний.
Так само і відповісти на прямі запитання.
Але якщо вони брешуть, є сенс викрити брехню.
Хіба що писати своє для нормальних людей, ігноруючи суб'єкт )
Отакі яйці в корзинах.
Він столбняка наприклад.
Столбняка вже давно нема. Так же ?
І взагалі вам приємно бути в одній когорті з надькою ссавченко, ківою та іншими одіотами ?
Самі вумні
Цілими родинами. Причому молодь. По 20- 25 років.
https://www.youtube.com/watch?v=q-NsrbUam0I&ab_channel=%D0%94%D0%9D%D0%9A
Мені самому не зрозуміло який в ній сенс: 1) тобто вакцина не є гарантією - ризик захворіти залишається.2) Люди після вакцинації за фактом хворіють (в різній формі) і несуть загрозу оточуючим. Контраргумент цього - це те що хвороба переноситься легше, хоча багато публікацій різних дослідників з абсолютно протилежним результатом!
З усього цього я роблю висновок, що людство спеціально заражають !!
Товариш приватний лікар, він сам собі начальник, - насильно ніхто б не примусив. Але дружина уболтала. Тепер обоє вдома відлежуються. Причому, в дружини більш легка форма хвороби.
Тепер вона переконує мене, щоб я не вакцинувався.
каждый сам себе 75%
или 25%
на выбор
почему так - сам не знаю
Або зробити окремі лікарні для вакцинованих, і для невакцинованих.
Бажано було б ще переселяти невакцинованих у відокремлені гетто, але наразі це, на жаль, неможливо, - їх поки що занадто багато...
Вот, пишуть, одна вакцінірована женщіна з Первомайська родила, - то всі врачі родільного отдєлєнія були в шоці, а муж, як дізнався, на слєдующий день повісився.
Гарантую гігантські черги під пунктами вакцинації .
Які ж це віруси циркулюють у вакцинованих ???
Може в тебе глисти завелись у мізках..
Глисти називаються моргелони, - можете у інтернеті пошукать.
Рекомендується кип'ятити маски не менше 20 хв. Або взагалі відмовитися від них.