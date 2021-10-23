Завтра ужесточается карантин на Буковине: вводятся ограничения в транспорте, кафе и кино

Черновицкая областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение об усилении карантинных мер. В кафе, кинотеатры и другие заведения можно попасть только после предъявления сертификат о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, действующий 72 часа. Такое решение приняли сегодня, 23 октября", - говорится в сообщении.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук отметил, что сейчас область находится в шаге от "красной зоны". И с каждым днем ​​на Буковине показатель заболеваемости коронавирусом растет.

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Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

"Кроме лиц, имеющих один из вышеперечисленных документов, посещать учреждения спортивного профиля могут только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм. Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцерта, автокинотеатров. Нельзя находиться в общественных местах без средств защиты", - добавили в областной администрации.

Соответствующие рекомендации вступают в действие завтра, 24 октября. Их соблюдение будут проверять специальные группы.

Напомним, за прошлые сутки, 22 октября, в Черновицкой области зафиксировали 576 случаев COVID-19. В целом на Буковине подтверждено 101 629 случаев заболевания коронавирусом, 86 427 больных выздоровели, 2 310 - умерли.

В Украине с начала пандемии коронавируса зафиксировали 2 748 614 случаев заболевания, из которых 23 229 - за прошлые сутки.

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