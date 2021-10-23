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Новости Силовики
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Подозреваемых в попытке поджога дома замглавы ОП Жовквы арестовали с альтернативой залога более 680 тыс. грн, - прокуратура Киева

Подозреваемых в попытке поджога дома замглавы ОП Жовквы арестовали с альтернативой залога более 680 тыс. грн, - прокуратура Киева

Подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя Офиса Президента Украины взяли под стражу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.

"Дарницкий районный суд в субботу, 23 октября 2021 года, удовлетворил ходатайство прокурора Дарницкой окружной прокуратуры города Киева и арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя ОПУ", - говорится в сообщении.

Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Попытка поджога дома замглавы ОП Жовквы: прокуратура сообщила подробности. ФОТО

Подозреваемые - мужчины 20 и 25 лет, ранее не судимые. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (Законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны.

Напомним, мужчина бросил коктейль Молотова в дом заместителя руководителя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции Игоря Жовквы.

Автор: 

Киев (25665) поджог (1091) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5032) силовики (2799) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+8
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23.10.2021 21:48
+8
Ні. Камери в той час пішли на перекур і не засікли лиходія.
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23.10.2021 22:01
+7
а кстати...или не кстати - установили кто был за рулем пьяной машины трухина ? )))
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23.10.2021 21:56
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Полиция Молодцы !
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23.10.2021 21:46 Ответить
Это вы еще к ним не обращались
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23.10.2021 21:48 Ответить
Народ розпочинає захищати власні права доступними засобами. А як інакше з зєбілами поступати?
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23.10.2021 21:56 Ответить
отстаивать права надо вместе и объединяться
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23.10.2021 22:07 Ответить
У тебя как обычно, самый тупой комментарий.
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23.10.2021 23:28 Ответить
Лошари і дилетанти. Не вмієте зробити чисто - не беріться.
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23.10.2021 21:47 Ответить
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23.10.2021 21:48 Ответить
Воно в цей час колотило членом по роялю і не знає що це таке.
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23.10.2021 21:54 Ответить
Тут надо героя давать, а не судить.
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23.10.2021 21:52 Ответить
И лысого с хором имени Веревки вызвать
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23.10.2021 23:29 Ответить
Очередная зелёная трэш-комедия.
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23.10.2021 21:52 Ответить
скоро вышаки за петарды и фаеры офис на мендельштрассе узаконит..
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23.10.2021 21:52 Ответить
Арештували під заставу за наміри,а мудачука за зраду,коли спалили авто Г Лєросу то зовсім ніхто не шукав бо не побачили складу злочину,а закон кажуть один для всіх.
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23.10.2021 21:52 Ответить
а кстати...или не кстати - установили кто был за рулем пьяной машины трухина ? )))
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23.10.2021 21:56 Ответить
Ні. Камери в той час пішли на перекур і не засікли лиходія.
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23.10.2021 22:01 Ответить
т.е. за 2 месяца никак....прэлесно-прэлесно ! короче - как с гуся вода...
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23.10.2021 22:05 Ответить
А разве непонятно? Порошенко.
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23.10.2021 23:30 Ответить
Як він встигає і автом кермувати і ЗЕленим в штани гадити?
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24.10.2021 02:05 Ответить
Школа Обамы.
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24.10.2021 02:36 Ответить
А как же "ночной домашний арест" или это только для "особо приближенных"?
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23.10.2021 22:01 Ответить
его посадили за другое, поинтересуйся
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23.10.2021 22:43 Ответить
Как вы сразу поняли про кого идет речь.
Значит прав именно я. А отсидевшего жалко.
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23.10.2021 22:58 Ответить
Ти про Хорта?
Дебілко, Юра Хорт був на умовному за побиття чорношкірих студентів в общазі медуніверу під російські неонацистські гасла.
А сів за проголощення ;ВНР;. Пушилін недороблений.
Так що закрий хавальник, рига недобита.
Ферштейн?
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23.10.2021 22:48 Ответить
Може най в свою (ж)ОПу "узеленські" екзорциста викличуть? То пьяний не за кермом власної машини створює ДТП, то замах на когось з них, коли єдиний постраждалий - водій, тепер ось "горіла хата палала" з тих самих (ж)ОПників... Щось там пороблено останні 2 роки...
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23.10.2021 22:09 Ответить
вас просто предупредили, шо кидать фаеры чы петарды в сторону медведчукчи чы даже самого грешно...бо боятся жидко пукнуть на публике в камеру...
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23.10.2021 22:11 Ответить
Ну це ж не мертвейчук. У бомжа палюбасу буде така застава. Це тільки сімейка упирів і зрадників у нас така знедолена і недоторкана для патужно ріфармованого суду.
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23.10.2021 22:12 Ответить
За 680 000 можна було спалити ту хатинку і "на свободу з чистою совістю"?
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23.10.2021 22:45 Ответить
А почему так не суетились, когда, по-настоящему, жгли дом Гонтаревой, да ещё и с размахом отмечали это событие превращая всё в безнаказанное злорадное шоу?
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23.10.2021 23:07 Ответить
Гори гори ясно, чтобы не погасло
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24.10.2021 06:03 Ответить
 
 