Подозреваемых в попытке поджога дома замглавы ОП Жовквы арестовали с альтернативой залога более 680 тыс. грн, - прокуратура Киева
Подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя Офиса Президента Украины взяли под стражу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Киевской городской прокуратуры.
"Дарницкий районный суд в субботу, 23 октября 2021 года, удовлетворил ходатайство прокурора Дарницкой окружной прокуратуры города Киева и арестовал на два месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя ОПУ", - говорится в сообщении.
Одновременно суд определил для подозреваемых альтернативу в виде залога в сумме более 680 тыс. грн для каждого.
Подозреваемые - мужчины 20 и 25 лет, ранее не судимые. Их действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (Законченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) и ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны.
Напомним, мужчина бросил коктейль Молотова в дом заместителя руководителя Офиса Президента Украины, ответственного за направление европейской интеграции Игоря Жовквы.
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Значит прав именно я. А отсидевшего жалко.
Дебілко, Юра Хорт був на умовному за побиття чорношкірих студентів в общазі медуніверу під російські неонацистські гасла.
А сів за проголощення ;ВНР;. Пушилін недороблений.
Так що закрий хавальник, рига недобита.
Ферштейн?