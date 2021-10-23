Транзит газа по Украине сократился, но если и будут ограничивать поставки, то предприятиям, - Зеркаль

В годовом объеме транзит газа через Украину сократился на 30 процентов.

Об этом заявила Радіо Свобода советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, есть опасность того, что будут ограничивать какую-то поставку в пиковые дни. Действительно. Но это будет касаться не домов, а предприятий, промышленности. Мы уже с вами проходили один такой момент в 2018 году. Было - "прикрути", когда "Газпром" не поставлял нам газ в течение нескольких дней, и мы были вынуждены в экстренном порядке покупать дорогой газ за рубежом, но это никак не сказывалось на счетах наших потребителей", - сказала Зеркаль.

По ее словам, никто, в том числе из европейских стран, "не хочет, чтобы Украина замерзала".

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"И прежде всего Украина не хочет замерзать. Поэтому все просчитывают сценарии, в которых могут быть сложности. И при подготовке к этому зимнему периоду уже рассчитывают на то, как будут решаться такие ситуации", - сказала Зеркаль.