РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6995 посетителей онлайн
Новости Газовая война
9 496 139

Транзит газа по Украине сократился, но если и будут ограничивать поставки, то предприятиям, - Зеркаль

Транзит газа по Украине сократился, но если и будут ограничивать поставки, то предприятиям, - Зеркаль

В годовом объеме транзит газа через Украину сократился на 30 процентов.

Об этом заявила Радіо Свобода советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Конечно, есть опасность того, что будут ограничивать какую-то поставку в пиковые дни. Действительно. Но это будет касаться не домов, а предприятий, промышленности. Мы уже с вами проходили один такой момент в 2018 году. Было - "прикрути", когда "Газпром" не поставлял нам газ в течение нескольких дней, и мы были вынуждены в экстренном порядке покупать дорогой газ за рубежом, но это никак не сказывалось на счетах наших потребителей", - сказала Зеркаль.

По ее словам, никто, в том числе из европейских стран, "не хочет, чтобы Украина замерзала".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил скидку на транзит газа, воспользоваться может и "Газпром", - Bloomberg

"И прежде всего Украина не хочет замерзать. Поэтому все просчитывают сценарии, в которых могут быть сложности. И при подготовке к этому зимнему периоду уже рассчитывают на то, как будут решаться такие ситуации", - сказала Зеркаль.

Автор: 

Зеркаль Елена (292) Тарифы на газ (352) Транзит газа (371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
23.10.2021 22:30
+15
Значит будет ж@па
показать весь комментарий
23.10.2021 22:14
+11
уже 2.5 года попа
показать весь комментарий
23.10.2021 22:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
При Порошенкові почалась війна. Нові ділянки метро перестали будувати ще за Черновецього, за часів Януковича-Азарова добували лише те, що вже було частково готове.
показать весь комментарий
24.10.2021 21:07 Ответить
І Зе, за всіх до нього питань (і в мене теж є до нього питання) не намагається здати Україну. А Янек почав з Харківських угод.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:43 Ответить
А Зеленський намагається зустритися з ПМабуть щоб здати Україну. Але Путин чудово розуміє, що він вже про такедоговорювався з Порошенко через Медведчука, але українці не дозволили. Тому Путин і не зустрічається з Зеленським, бо для Путіна це гроши на вітер.

До речи, у Харькові Янукович обіцяв продати Путіну Харьківський турбоатомний, Николаївський Заря-Машпроект та два Харьківських НВІ з ядерної фізики. Та ось потім не став цього робити. І відразу - для мене Янукович ворог, зрадник.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:54 Ответить
До речи, Янукович білорус, а не українець.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:22 Ответить
Соррі, не знав. Дякую, що хоч його в євреї не записали.
показать весь комментарий
24.10.2021 18:39 Ответить
Так я хочу, щоб євреї визнали, що з 1921-го года зробили проти української нації массове знищення. Щоб визнали та покаялись за Голодомор, за Колективізацію, за репресії ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ.
Мені не потрібні відшкодування за це від Ізраілю. Але я за конфіскацію всіх тих підприємств, якими євреї володіють у Україні.
Покайтися.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:01 Ответить
Я не сперечаюсь, що Голодомор - це страшний злочин. Навіть готовий визнати, що серед організаторів та виконавців були євреї. Але євреї не були там у більшості, як і не були вони в більшості у верхівці влади. Відомо, що Сталін був ще той антисеміт і він, хоч і терпів біля себе певну кількість євреїв (до речі, Каганович під час Голодомору був у Москві та очолював щось на шталт Наркомату транспорту), але точно не потерпів би більшість. До того ж, стратегічні рішення приймав особисто Сталін, а організація Голодомору, як частина плану колективізації, була стратегічним рішенням. Сподіваюсь, хоч Сталіна в євреї не запишете?
показать весь комментарий
24.10.2021 19:26 Ответить
Не заперечуєте, це добре.
Ви помиляєтесь, євреїв у НКВС було не меньш 70 відсотків, а у керівництві НКВС майже всі. Організацією Голодомору також були євреї.
Сталін сам мав частину єврейської крові. Та не було в нього негативного ставлення до євреєв, ви же не будете заперечувати, що Молотов був його правою рукою та був євреєм.

До речі, Сталін таки наказав знищити деяку частину євреїв у керівництві, але самих злобних, кровавих, котрих вже опасно стало держати біля себе. Тій же Троцкий був набагато більш хорстоким, ніж сам Сталін.

І я тут размерковував з приводу нашого обміну думками, та вивів таку формулу.
Зараз моє відношення до євреїв, десь схоже на відношення українців до німців, у 1945-му році.
показать весь комментарий
24.10.2021 19:49 Ответить
Молотов був євреєм? Ви точно знаєтесь на цьому краще за мене. Я про таке не чув. І скільки у Молотова та Сталіна було єврейської крові? 0.005 чи 0.1?
З приводу антисемітизма Сталіна почитайте хоча б про долю Каплера. Ну й справу лікарів ніхто не забув.
показать весь комментарий
24.10.2021 21:10 Ответить
Правильно. Предприятия и так работают через пень - колоду, давайте ещё и газ отключать. Поднимем экономику. А людям жрать и платить коммуналку не надо. Перебивались как-то и сейчас перебьются без работы. Жопа
показать весь комментарий
23.10.2021 23:22 Ответить
А что лучше, газ на химзавод Фирташа или металлургический завод Ахметова или замерзшие города на Юго-Востоке, как когда-то замерз Алчевск? Но тогда было мирное время и на помощь людям кинули весь необходимый ресурс, со всей страны.
показать весь комментарий
23.10.2021 23:32 Ответить
Да-да, и поэтому должны страдать все поголовно. Зелёные в очередной раз обосрались по крупному и в очередной раз "слуги" залезут в наш карман. За что подымут цену на этот раз? Ну, помимо продуктов потребления
показать весь комментарий
23.10.2021 23:41 Ответить
Да, они очередной раз обосрались.
И так будет до тех пор, пока избиратели не поймут, что нельзя выбирать в областную и республиканскую власть абсолютно некомпетентных и не имеющих реального опыта людей. Ну и не гендерный принцип внедрять, а принцип ума. И если уж про равноправие, то для начала надо ввести квоту мест в ВР по процентному соотношению наций, в нашей МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ стране, а то у нас почти 70% нардепов от той нации, которая имеет всего 0,5% от общего количества населения.
показать весь комментарий
24.10.2021 00:00 Ответить
Ну и на сегодня, единственное спасение от плохой ситуации - это досрочные, немедленные выборы в ВР.
показать весь комментарий
24.10.2021 00:01 Ответить
показать весь комментарий
23.10.2021 23:30 Ответить
Какая фотография...
Клоуна он из себя, за эти почти три года, так и не вытравил.
показать весь комментарий
23.10.2021 23:33 Ответить
А где американский СПГ для Европы?
показать весь комментарий
23.10.2021 23:34 Ответить
Уплыл в Азию.
показать весь комментарий
23.10.2021 23:40 Ответить
Трамп заключил соглашение с Китаем о закупке последним газа на 50 миллиардов долларов. Вот американский газ к китайцам и уплыл, тем паче, что они берут его по любой цене - у них долларовых бумажек как у дурака махорки.
Но газ и в США резко подорожал - вчера на Henry Hub он стоил $5,31 за 1 bte. Это $186, а его, ведь, надо сжижить, перевезти, регазифицировать и получить хорошую прибыль.
показать весь комментарий
23.10.2021 23:46 Ответить
Litva v etom godu imeno amerikanski gaz i polucila bolsintve takoje,tolko poslednyje mesiaca uze nepokupajet poskolku dorogo.Polsa takze mnogo takogo zakupila.Teper zdut poka ceni upadiot i dalse budet takoj zakupat
показать весь комментарий
24.10.2021 00:01 Ответить
При более пристальном рассмотрении "американский" газ оказывается газом от Новотека из Высоцка. Тупо - куда ближе. Американские трейдеры закупают газ в Высоцке и продают его Литве под видом демократического американского газа с молекулами свободы. Эти ребята свои прибыли считают очень хорошо!
показать весь комментарий
24.10.2021 00:18 Ответить
Novotek toze prodal no primerno 4 raza mense cem amerikansi.Korabli plivut siuda imeno s amerikanskix zavodov zyzenogo gaza ix amerike jest 6.LItvu priplyli s 3 na dani moment.Nysocke nemozet plit bolsije korabli oni na 10=15 raz mense cem pryplivajut s ameriki.Ecio s Egypta i Trinidado i Tobako polucili v etom godu po 1 odnomu karobliu,amerikanskix 15 bolsix korablej,novotek 40 korablej no oni 10-15 raz mense po objiomu
показать весь комментарий
24.10.2021 00:26 Ответить
Ecio jesli pro Vysock terminal tak tam etot terminal prenodlezit Kitajcam 30% dvem kompanijam,20% akciji francuzam Total i 50 % novotek .Sam novotek eto privatnaja kompanija kotoruju cast akciji prenodlizit neponiatno komu ,30% imejet nemci deuchbank
показать весь комментарий
24.10.2021 00:33 Ответить
Oj sputal s Jamal SPG. Tut dva posledniji kitaj
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%9E ОАО «Ямал СПГ» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 совместное предприятие ОАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%9A НОВАТЭК » (50,1%), концерна https://ru.wikipedia.org/wiki/Total Total (20%), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F CNPC (20%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8 Фонда Шёлкового пути (9,9%).
показать весь комментарий
24.10.2021 01:49 Ответить
Вместо того чтобы государство помогало людям сократить потребление газа и електроенергии, банальным снижением безумных налогов наенергоефективные материалы и приборы, они продолжают ползать на коленях за транзит газа из страны окупанта.
показать весь комментарий
24.10.2021 00:38 Ответить
пилять , вот накуя вы держите людей за идиотов? если сами идиоты, то не нужно всех ровнять по себе! Да плевать весь мир хотел на нас, и на наше замерзнем, ПЛЕВАТЬ! Каждая страна приследует и ДОЛЖНА ПРЕСЛЕДОВАТЬ исключительно свои интересы, и это есть ПРАВИЛЬНО!
показать весь комментарий
24.10.2021 01:02 Ответить
.То шо виходить ,, - фсьопропало ..? В який раз ?? Україна ж вже вимирала від холодомору ,, разів 200 . Кісєльов Діма не дасть збрехати .

. - так це вже ж було !
показать весь комментарий
24.10.2021 02:36 Ответить
я не сказал, что все пропало! но с таким пониманием "весь мир с нгами" за нас переживают и т.п., будет ооочень тяжко... Геополитика - это бизнес, а в бизнесе человек человеку волк и никак иначе, доказано тысячилетиями! Нужно перестать надеяться на кого то, а действовать исключительно в интересах своей державы, любыми способами , но при этом высказывать озабоченность , обеспокоенность и т.п., что мы видим в принципе в действиях той же германии, обеспокоены, озабочены - но сев потоки построим и запустим..)))
показать весь комментарий
24.10.2021 12:32 Ответить
Сміцкий прийми фенозепаму, бо щось ти вже на істерику зійшов.
Хтів Зеленського - значить будеш навчатись патріотизму через дупу, якщо голова не варить.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:30 Ответить
По-твоєму виходить, що це клоун уклав такі угоди щоб відбирати газ з ГТС по всій Україні, а платити втридорога не зрозуміло чому і кому?

Схоже ти вже зловживаєш вивченням "патріотизму" отим своїм методом.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:55 Ответить
Место андруша😂🌷×××
показать весь комментарий
24.10.2021 09:05 Ответить
А ну место😂🌷×××
показать весь комментарий
24.10.2021 08:59 Ответить
Страница 2 из 2
 
 