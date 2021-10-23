Транзит газа по Украине сократился, но если и будут ограничивать поставки, то предприятиям, - Зеркаль
В годовом объеме транзит газа через Украину сократился на 30 процентов.
Об этом заявила Радіо Свобода советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
"Конечно, есть опасность того, что будут ограничивать какую-то поставку в пиковые дни. Действительно. Но это будет касаться не домов, а предприятий, промышленности. Мы уже с вами проходили один такой момент в 2018 году. Было - "прикрути", когда "Газпром" не поставлял нам газ в течение нескольких дней, и мы были вынуждены в экстренном порядке покупать дорогой газ за рубежом, но это никак не сказывалось на счетах наших потребителей", - сказала Зеркаль.
По ее словам, никто, в том числе из европейских стран, "не хочет, чтобы Украина замерзала".
"И прежде всего Украина не хочет замерзать. Поэтому все просчитывают сценарии, в которых могут быть сложности. И при подготовке к этому зимнему периоду уже рассчитывают на то, как будут решаться такие ситуации", - сказала Зеркаль.
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До речи, у Харькові Янукович обіцяв продати Путіну Харьківський турбоатомний, Николаївський Заря-Машпроект та два Харьківських НВІ з ядерної фізики. Та ось потім не став цього робити. І відразу - для мене Янукович ворог, зрадник.
Мені не потрібні відшкодування за це від Ізраілю. Але я за конфіскацію всіх тих підприємств, якими євреї володіють у Україні.
Покайтися.
Ви помиляєтесь, євреїв у НКВС було не меньш 70 відсотків, а у керівництві НКВС майже всі. Організацією Голодомору також були євреї.
Сталін сам мав частину єврейської крові. Та не було в нього негативного ставлення до євреєв, ви же не будете заперечувати, що Молотов був його правою рукою та був євреєм.
До речі, Сталін таки наказав знищити деяку частину євреїв у керівництві, але самих злобних, кровавих, котрих вже опасно стало держати біля себе. Тій же Троцкий був набагато більш хорстоким, ніж сам Сталін.
І я тут размерковував з приводу нашого обміну думками, та вивів таку формулу.
Зараз моє відношення до євреїв, десь схоже на відношення українців до німців, у 1945-му році.
З приводу антисемітизма Сталіна почитайте хоча б про долю Каплера. Ну й справу лікарів ніхто не забув.
И так будет до тех пор, пока избиратели не поймут, что нельзя выбирать в областную и республиканскую власть абсолютно некомпетентных и не имеющих реального опыта людей. Ну и не гендерный принцип внедрять, а принцип ума. И если уж про равноправие, то для начала надо ввести квоту мест в ВР по процентному соотношению наций, в нашей МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ стране, а то у нас почти 70% нардепов от той нации, которая имеет всего 0,5% от общего количества населения.
Клоуна он из себя, за эти почти три года, так и не вытравил.
Но газ и в США резко подорожал - вчера на Henry Hub он стоил $5,31 за 1 bte. Это $186, а его, ведь, надо сжижить, перевезти, регазифицировать и получить хорошую прибыль.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%90%D0%9E ОАО «Ямал СПГ» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5 совместное предприятие ОАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AD%D0%9A НОВАТЭК » (50,1%), концерна https://ru.wikipedia.org/wiki/Total Total (20%), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F CNPC (20%) и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A8%D1%91%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8 Фонда Шёлкового пути (9,9%).
. - так це вже ж було !
Хтів Зеленського - значить будеш навчатись патріотизму через дупу, якщо голова не варить.
Схоже ти вже зловживаєш вивченням "патріотизму" отим своїм методом.