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Новости Агрессия России против Украины Война
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В РФ назвали "цирковым номером" планы Украины создать центры связи с президентом Зеленским на линии разграничения

В РФ назвали

На админгранице оккупированного Крыма с материковой Украиной и линии разграничения с ОРДЛО создадут центры коммуникации с президентом Владимиром Зеленским и органами власти.

На инициативу прореагировала в telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию. Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках", - написала она.

Напомним, на брифинге 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Минцифры поручено создать пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, Кабмином и другими органами власти на линии разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель: Я и представить себе не могла, что Путин аннексирует Крым, а на востоке Украины дойдет до таких военных столкновений

Автор: 

Крым (26421) СНБО (4440) Захарова Мария (380) Херсонская область (4875)


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Топ комментарии
+16
Торси ....@Torsy_2



Вчера в России не вспоминали нанесение удара крылатыми ракетами по центр.рынку Грозного. По разным оценкам, погибло от 120 до 140 чел.В тот же день был нанесён удар по центр.родильному дому г.Грозного, где жертвами стали 13 женщин и 15 новорожденных, ещё 7 чел.погибли перед роддомом

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23.10.2021 23:01
+13
е ну наши могут конечно и не такое придумать

какой то дебилизм - на границе телефоны для связи с зеленским и органами власти. охренеть придумали. а для чего собственно? почему у граждан Украины нет таких телефонов? например на центральной площади поставить. чтобы каждый так сказать... если не в ухо то уж точно на автоответчик.
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23.10.2021 23:05
+10
кто может безмозгло кичиться украденным?
захарова машка - кацапская гадина !
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23.10.2021 23:00
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кто может безмозгло кичиться украденным?
захарова машка - кацапская гадина !
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23.10.2021 23:00 Ответить
им , в пятницу - кокс подвезут и ... попёрло :
- Бандеровцы в МИДе !!! Хватают за горло !!! ..
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23.10.2021 23:21 Ответить
стыдно но

"Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер ..."

Машка не права ?
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23.10.2021 23:50 Ответить
мы докатились до того, что

эта курва права !!!!!!!!!!!!
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23.10.2021 23:52 Ответить
🤢🤡🎪😈👺👹🐲 - ПОГОРЕЛОЕ ШАПИТО РАЗОБЛАЧЁННЫХ МЕГАВОРЮГ-НАРКОМАНОВ!
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24.10.2021 02:56 Ответить
на росии цирк похлеще...
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24.10.2021 07:47 Ответить
Торси ....@Torsy_2



Вчера в России не вспоминали нанесение удара крылатыми ракетами по центр.рынку Грозного. По разным оценкам, погибло от 120 до 140 чел.В тот же день был нанесён удар по центр.родильному дому г.Грозного, где жертвами стали 13 женщин и 15 новорожденных, ещё 7 чел.погибли перед роддомом

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23.10.2021 23:01 Ответить
И в целом свыше 70 тысяч мирных жителей погибло от агрессии крыссии в Чечне
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23.10.2021 23:05 Ответить
Ну и шо? Поедь в Чечню, выйди на площадь Ахмата Кадырова с плакатом путин-х-ло! Тебе через полчаса голову отрежут!
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24.10.2021 00:31 Ответить
А ****** говорит о 300 тыс погибших...
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24.10.2021 00:47 Ответить
наша маша громко плачет...
пора даунессе зарплату шампунями выдавать..
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23.10.2021 23:02 Ответить
Вместо того чтоб указывать Украине что нам делать, вы бы лучше убрались нахер с нашего украинского Донбасса. Что касается цирковых номеров, то у вас на крыссии, цирк не заканчивается уже 22 года, а вы все клоуны!
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23.10.2021 23:03 Ответить
Донбасс подождёт ! А вот в Крым ждать не может !
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23.10.2021 23:29 Ответить
алкашка, ніхто нормальний у світі Крим вашим не визнав і не визнає
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23.10.2021 23:03 Ответить
Тайвань досі ніхто китайським не визнав
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24.10.2021 01:06 Ответить
е ну наши могут конечно и не такое придумать

какой то дебилизм - на границе телефоны для связи с зеленским и органами власти. охренеть придумали. а для чего собственно? почему у граждан Украины нет таких телефонов? например на центральной площади поставить. чтобы каждый так сказать... если не в ухо то уж точно на автоответчик.
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23.10.2021 23:05 Ответить
І потім у процесі підрахуйства кількість матюків просто зашкалить.
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23.10.2021 23:07 Ответить
Что зеИУДА *********** !
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24.10.2021 02:59 Ответить
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23.10.2021 23:06 Ответить
Володька, мне на эту алкоголическу подорву даже смотреть стыдно. Ну его нафиг такое постить.
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23.10.2021 23:12 Ответить
Життя - сувора річ. Тут у мережі є щось жорсткіше. Даю посиланням. Обережно, бо це страшні борошна на таке дивитись:
https://interesnoznat.com/interesno/razvidet-nevozmozhno-neskolko-foto-o-tom-kak-vyxodila-zamuzh-mariya-zaxarova.html Свадьба Маньки-хабалки: развидеть невозможно
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23.10.2021 23:55 Ответить
Тьфу, чорт, ну яке воно ото таке интімне фото? Скотина она, животное, эвон скнули в пейсбук энтот самый

История эта произошла в сонном приморском городке, когда за случайным ужином я оказался за одним столом с приятелями приятелей, малознакомыми мне людьми, казалось, все свое свободное время проводивших не на побережье, а у телевизора - конечно, российского, какого же еще, других телевизоров не бывает. Собеседники рассказывали мне об ужасах украинского фашизма, "Правом секторе", охотящемся за евреями, и о том, что Украина скоро рассыплется и вообще это Россия, а украинцев выдумали американцы, чтобы насолить Путину. Спорить не хотелось, хотелось закончить ужин поскорее. Я вяло заметил собеседникам, что сам живу в Киеве, с фашистами не сталкивался, "Правый сектор" за мной не охотился, хоть я и еврей, а знаменитого Яроша я видел один раз в жизни, хоть вроде бы занимаюсь не рукоделием, а политической журналистикой. Глава семейства, пожилой обрюзгший человек, смотревший на угасавший закат уставшим взглядом человека, понимающего в этой жизни все, что разрешило понять начальство, тоже не был настроен на конфликт. Он потянулся ко мне с бокалом.
- Да ладно тебе заливать, хохол! Давай лучше выпьем!
Я остолбенел. Впервые почти за прожитых мною полвека меня восприняли как этнического украинца - и это при том, что я только что объяснил этому самодовольному, не желающему ничего знать в жизни, кроме количества украденных денег, человеку, что я - еврей. Еврей. Жид, не хохол. Собственно, жидом он бы меня вот так, за общим столом не назвал бы - да, здесь половина могла быть в антисемитах, но в приличном обществе как-то не очень принято, о евреях в привычных выражениях теперь у нас говорят только после того, как они покидают застолье. А вот хохлом - запросто. И никто даже бровью не повел. Так я впервые ощутил, что на самом деле чувствует украинец, когда случайный - или неслучайный - знакомый походя оскорбляет его, потому что даже не способен понять, что с презрением относится и к человеку, и к целому народу. Это презрение, как яд, разлито по России - и им больны почти все, от Путина, который прилюдно, на Петербургском экономическом форуме называет "хохлом" своего дружбана Тимченко - и до моего приморского собеседника. И этот яд опаснее любого антисемитизма или по ненависти по отношению к кавказцам, или ксенофобии к гастарбайтерам из Центральной Азии - ненависти и ксенофобии, ставшей сутью существования русского народа в последние десятилетия. Потому что когда русский называет еврея "жидом" или кавказца "черным", он знает, что он специально оскорбляет человека. А когда он называет "хохлом" украинца - для него это просто ласковое прозвище, это все равно что назвать свою собаку Димоном. И в самом деле, не называть же пса Дмитрием Ивановичем, пес он для того и пес, чтобы иметь кличку. Если украинец пропустит обидное прозвище мимо ушей - в картине мира стихийного русского шовиниста вообще ничего не изменится. Если сам назовет себя хохлом - вызовет всеобщее умиление и желание предложить спеть что-нибудь протяжное или станцевать гопак. А если возмутится - что ж, тогда его назовут "бендеровцем" и захотят стереть с лица земли. Я возмутился… - читать дальше
- в конце концов, у меня не было выбора, я просто обязан был защитить честь народа, среди которого вырос и живу. Я по возможности спокойно объяснил собеседнику, что он оскорбил даже не меня, а миллионы людей. Что я не этнический украинец, но хорошо могу понять, что ощущают сами украинцы, когда сталкиваются с подобным свинством - потому что уничтожение моих соотечественников тоже начиналось с истошных криков "бей жидов - спасай Россию!". И оттого, что сейчас ради спасения России понадобилось уничтожить другой народ, мое настроение не улучшается. Собеседник удивленно посмотрел на меня и спросил, что такого обидного и антисемитского я увидел в этом призыве. Разве я не знаю, что есть евреи, а есть жиды? Жиды - это которые… Вечер переставал быть томным. Мой приятель, не видевший своих знакомых несколько лет, потрясенно смотрел то на меня, то на них - и я понимал, что мне предстоит выслушать лекцию о том, как разлагающе действует российская пропаганда на неокрепшие умы, и что достаточно нескольких лет просветления и просвещения и мы не узнаем Россию. Но я не хотел слушать лекций. На самом деле, я был счастлив. Счастлив потому, что можно многократно повторять на митингах и в статьях "все мы украинцы" - и самому себе не верить. Потому что они - и вправду украинцы, а ты - жидовская морда. И даже если сами украинцы, прошедшие с евреями, армянами, азербайджанцами, крымскими татарами, русскими и другими своими согражданами пламень и боль Майдана, увидят, что политическая нация - это не кровь и почва, а общая любовь к родине и солидарность, для всех остальных ты все равно будешь не украинцем, что бы ты там не делал и не говорил. И эти все остальные обязательно отделят мухи от котлет, а "хохлов" от "жидов". Человек, назвавший меня "хохлом", непроизвольно подтвердил то, о чем я мог только догадываться, - украинская политическая нация состоялась и это замечают и те, кто к ней принадлежит, и те, кто ее любит и сочувствует ей, и те, кто ее ненавидит. Украинец на постсоветском пространстве - это уже как синоним свободного человека, не желающего подставлять шею под барское ярмо. Гимн Украины - как "Марсельеза". Кровь и почва более не интересны - ни нам, ни им - тем, кто нас убивает…
Спустя несколько дней я уже был в Киеве. В маленьком банковском отделении служащая, пожилая интеллигентная женщина, рассказывала коллегам о разговоре с сестрой из Кемерово. - И вот она мне говорит: вы там все фашисты, "бендеровцы", вы за Америку. Да вы ноги должны целовать Путину, что он не сбросил на вас атомную бомбу, раз вы по-русски говорить не хотите! А я ведь ее, дуру, позвонила с днем рождения поздравить! А она - атомную бомбу! И переведя взгляд на меня, вдруг спросила: - А нельзя отказаться от русской национальности? Я ведь русская... Так стыдно!
- А зачем вам отказываться? - удивился я. - Вы и есть настоящая русская просто потому, что вы - украинка. Потому, что вы свободны. Потому, что вы хотели поздравить свою сестру с праздником, а не сбросить на нее бомбу. Пусть ваша сестра отказывается. Какая она, к черту, русская? Ведь для того, чтобы быть русским - как впрочем, украинцем, евреем или еще кем-нибудь, - нужно для начала быть человеком, а не зверем. Это и есть самая большая государственная тайна современной России. - киевский журналист Виталий Портников 21.06.2014
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24.10.2021 01:10 Ответить
Дірява не шлюпка Захарова,а шлюшка.і це по-перше.А,подруге: вона хоча би морду й волосся свої помила, та й труселя поміняла,бо дуже вже смердить від убогої.
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23.10.2021 23:29 Ответить
Пардон, що на ніч... Але ось воно що!
(на другому фото Манька немовби хтиво гарчить - "гррр-р-р... Ну давай же, возьми меня! мой сексуалист...")

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24.10.2021 00:00 Ответить
Для починаючих російських онаністів з заброшених деревень, де крім баби в куфайці і кірзаках нічого *********** не має, ці фото взагалі плейбой з Клаудією Шифер.
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24.10.2021 07:16 Ответить
Рот закрой чума кацапская.
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23.10.2021 23:10 Ответить
у Зеленского новьій репертуар . . . . обіцянки - цяцянки по телефону . . .
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23.10.2021 23:10 Ответить
И это при том, что Укртелеком демонтировал последние таксофоны в век смартфонов. Не, ну я понимаю, люди при въезде могут не иметь карточек операторов Украины, ну тогда бы выдали пограничникам и раздавали бы их бесплатно. Нет же показуху надо сделать. Везде показуха и обгаживание...
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23.10.2021 23:10 Ответить
Бояться прослушки, поэтому я считаю правильное решение, что проводная телефония, так безопаснее.
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23.10.2021 23:13 Ответить
В эпоху автоматизированных АТС прослушка проводных линий связи - детская забава. Как связист вам говорю.
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24.10.2021 10:46 Ответить
Потери украинских воинов за время отвода наших позиций вглубь территории, и запрет на ответный огонь, надо считать как результат предательства и занести в актив зе, для будущего судебного процесса.
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23.10.2021 23:13 Ответить
Ой, а хто це сказав? Їбанута потвора? Таке брівно пригодиться для укріплення кремлядських застінків. Положіть її горизонтально проти вітру.
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23.10.2021 23:14 Ответить
Оце Зеля дожився. Навіть запаребрік визнав його клоуном. У нього нема комунікації навіть з народом, а не те що з лугандоном.
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23.10.2021 23:17 Ответить
РuŦyƛA-С@PrytSLU



Зеленський дав таємний наказ про ліквідацію Академії служби зовнішньої розвідки.
Про це розповіла народна депутатка Соломія Бобровська на "5 каналі".
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23.10.2021 23:29 Ответить
не в РФ, а на ЭрЭфии, на рассее.

Цензор, пиши на рассеянском койне правильно!
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23.10.2021 23:22 Ответить
Та не катите ужо так бочку, пана Юрия урод со слугами и так чмырит, шо мама не горюй.
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24.10.2021 06:40 Ответить
Взагалі не цикавить, що там на Росії сказали про Україну! Взагалі!
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23.10.2021 23:22 Ответить
коли бачу я цю машку - "задаюсь вапросамі" :
ой чого же ж ти немите, пьяне та нечосане ?
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23.10.2021 23:30 Ответить
нечего у Машки в голове вшей искать, когда
свои ЗЕ-льоные гниды под носом ползают !
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23.10.2021 23:54 Ответить
не так страшны ЗЕ-льоные гниды,
как голубые кивоЖОПые !
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24.10.2021 00:00 Ответить
Ырыфия может хоть раз в жизни пройти мимо украинских событий, чтоб не прокомментировать их и/или не показывать на своих пропагандонских передачах? Печет им Украина так что пипец Вот же ущербные
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23.10.2021 23:37 Ответить
І дійсно пече. Бо об Україну розвалився міф про "сильную расеюшку" - замість "приростания новососией" отримали по-****** відчавлений Крим, шматок Донбасу (у вигляді бандюганського гетто, нахій їм не потрібного) і велетенський геморой. А також дуповипалююче усвідомлення, що коли з Україною впоратися нема сечі ( ) - то куди там протистояти НАТО...
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24.10.2021 00:11 Ответить
"
В РФ назвали "цирковым номером"

Это как бы первый случай когда на паРаше сказали правду.
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23.10.2021 23:44 Ответить
Уже и за поребриком ржут... Печаль, что у нас хлопают этому шоу.
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23.10.2021 23:45 Ответить
Тут с кацапами не поспоришь...
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23.10.2021 23:51 Ответить
Ну, не цирковий, але квартальний - точно.
Від зе-кодла нічого іншого бути не може.
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23.10.2021 23:52 Ответить
Хоч Зеленський і клоун, але не запаребріковим холуям критикувати його, коли у них в країні клоунада триває вже понад 20 років. А учора головного клоуна ерефії взагалі прорвало. Він почав нести відверту нісенітницю, мовляв всі мешканці ЄС приїздять до ерефії щоб вакцинуватися супутником, а потім купують сертифікати, що вони вакциновані файзером.
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24.10.2021 00:55 Ответить
Клоунада не 20 - а 800 лет, со времен кацапо-предательсва руси у Киева.
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24.10.2021 06:37 Ответить
Скажіть Путіну, то може він не знає, що там в космосі всі розмовляють Українською.
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24.10.2021 00:56 Ответить
ЗЫ... и о да, шо домовина за ним ридае.
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24.10.2021 06:39 Ответить
Прям вижу телефон с красной лампочкой на тумбочке возле кровати ЗЕ и в сортире над унитазом.
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24.10.2021 01:08 Ответить
В Україні чудові люди, але політики мерзенні, а в Росії політики наймерзенніші, а люди обробленні пропагандою, що навіть тим політикам ікони малюють.
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24.10.2021 01:59 Ответить
Тю!... А чому б "зеленим крєатівщикам" не відкрити ще й рахунок в банку "на підкуп прєзідента"? Або чом би не назвати такий рахунок - "на утримання прєзідєта" і розпіарити що ці кошти врятують Україну від "корупції" та "залежності від олігархів"? Це ж майже як у ***** - !ідітє кон мне бандерлогі" або як у Митця "....несіть мені усі по три рубля і мудрості я да вам до фуя"...
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24.10.2021 04:35 Ответить
Помнятся шлеперо-выборы. Создавались горячие рыго-линии быстрого реагирования. Но опосля выборов эти душевные связи как в воду канули...
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24.10.2021 06:35 Ответить
Будет рассмеши комика по телефону
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24.10.2021 08:48 Ответить
Ті центри звязку як відкриють так і закриють, бо окрім матюків там буде постійне "дай, дай, дай".
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24.10.2021 10:02 Ответить
Соглашусь в данном случае с лаптеногими - это очередной цирковой пиар-номер от клоуна из длинной череды подобных...
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24.10.2021 10:03 Ответить
Навіщо ці пункти, якщо тепер у кожного в кишені є свій смартфон? Треба було просто-напросто опублікувати телефонний номер Зеленського, щоб усі ми, президенти, могли йому зателефонувати.
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24.10.2021 15:11 Ответить
 
 