В РФ назвали "цирковым номером" планы Украины создать центры связи с президентом Зеленским на линии разграничения

На админгранице оккупированного Крыма с материковой Украиной и линии разграничения с ОРДЛО создадут центры коммуникации с президентом Владимиром Зеленским и органами власти.

На инициативу прореагировала в telegram-канале официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Главное в этой новости то, что инициировал очередной цирковой номер Совет национальной безопасности и обороны Украины. Вместо того, чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики вновь заготовили провокацию. Что касается Крыма, то его жители все сказали, что хотели. Проблема в том, что киевские власти не хотят этого слушать и делают все, чтобы помешать крымчанам говорить о своей позиции на международных площадках", - написала она.

Напомним, на брифинге 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Минцифры поручено создать пункты прямой коммуникации непосредственно с представителями власти, с президентом, Кабмином и другими органами власти на линии разграничения на КПВВ в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

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