Оккупанты сворачивают блокаду офиса ОБСЕ в Донецке якобы из-за ситуации с COVID-19

В оккупированном Донецке призвали свернуть "бессрочную акцию" под гостиницей Park Inn, где находится штаб-квартира ОБСЕ.

К митингующим обратился глава "администрации" Донецка Алексей Кулемзин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Он прибыл вечером 23 октября к палаточному городку и свой призыв, прежде всего, объяснил ситуацией с коронавирусом.

"В Российской Федерации принимаются новые меры по предотвращению распространения коронавируса, и РФ уходит на карантин. У нас ситуация схожая. Сегодня главой ДНР Денисом Пушилиным подписан указ о тех мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Люди болеют, болеют тяжело, больницы переполнены", - сказал Кулемзин.

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Он предложил перенести проводимую акцию в соцсети.

"Тем более, что вам удалось достичь результата: миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, начала проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы Российской Федерации и Донецкой народной республики, поэтому я предлагаю свернуть этот палаточный лагерь и продолжить акцию в социальных сетях", - заявил Кулемзин.

"Митингующие" поддержали его предложение.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

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Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".