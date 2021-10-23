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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты сворачивают блокаду офиса ОБСЕ в Донецке якобы из-за ситуации с COVID-19

Оккупанты сворачивают блокаду офиса ОБСЕ в Донецке якобы из-за ситуации с COVID-19

В оккупированном Донецке призвали свернуть "бессрочную акцию" под гостиницей Park Inn, где находится штаб-квартира ОБСЕ.

К митингующим обратился глава "администрации" Донецка Алексей Кулемзин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

Он прибыл вечером 23 октября к палаточному городку и свой призыв, прежде всего, объяснил ситуацией с коронавирусом.

"В Российской Федерации принимаются новые меры по предотвращению распространения коронавируса, и РФ уходит на карантин. У нас ситуация схожая. Сегодня главой ДНР Денисом Пушилиным подписан указ о тех мерах, которые необходимо предпринять для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Люди болеют, болеют тяжело, больницы переполнены", - сказал Кулемзин.

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Он предложил перенести проводимую акцию в соцсети.

"Тем более, что вам удалось достичь результата: миссия ОБСЕ начала взаимодействовать с нами, начала проводить совместные мероприятия, и дальнейшей судьбой нашего товарища Андрея Косяка будут заниматься МИДы Российской Федерации и Донецкой народной республики, поэтому я предлагаю свернуть этот палаточный лагерь и продолжить акцию в социальных сетях", - заявил Кулемзин.

"Митингующие" поддержали его предложение.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Также читайте: Это международный терроризм: Украинская делегация в ТКГ о взятии в заложники наблюдателей ОБСЕ на Донбассе

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Автор: 

Донецьк (6323) ОБСЕ (4883) блокирование (471)


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Топ комментарии
+7
не долго фраер бастовал
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23.10.2021 23:18
+3
вообще насрать, что там в заповеднике
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23.10.2021 23:36
+1
ждем COVID-23, идиоты ("социально активная *********") вообще вымрут, ну и далее. смысл - даже если бы не был синтезирован вирус искуственно, то саморегуляция планеты.
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23.10.2021 23:34
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не долго фраер бастовал
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23.10.2021 23:18 Ответить
недолго музыка играла -
явился лапоть, из подвала
(залётный даун кулемзин)
рыгнул, и сразу в карантин
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23.10.2021 23:50 Ответить
Освобождают площадку для великой ватной любитеницы поработать ртом перед бомжами на мусорке
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23.10.2021 23:30 Ответить
Граждан России, желающих получить американскую визу, государственный департамент США внес в список Homeless Nationalities, что дословно переводится как «Бездомные национальности».
Вместе с РФ в этом перечне указаны десять стран, в частности Сомали, Сирия и Иран. Тем не менее россияне могут оформить американскую визу - в Варшаве.
Граждане могут быть причислены к «бездомным национальностям», если в стране нет консульства Соединенных Штатов или нестабильная политическая ситуация мешает сотрудникам дипмисии рассматривать заявки на получение визы
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23.10.2021 23:34 Ответить
ждем COVID-23, идиоты ("социально активная *********") вообще вымрут, ну и далее. смысл - даже если бы не был синтезирован вирус искуственно, то саморегуляция планеты.
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23.10.2021 23:34 Ответить
вообще насрать, что там в заповеднике
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23.10.2021 23:36 Ответить
Концерт чичериной тысяч на сто зрителей дынырыстов ковид одобряет.
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23.10.2021 23:54 Ответить
ОБСЕ там, это как КНР выиграла ЧМ по футболу и первыми высадились на солнце.
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24.10.2021 00:17 Ответить
https://fakeoff.org/events/severnaya-koreya-zayavila-o-prizemlenii-svoego-kosmonavta-na-solntse На Солнце первыми не получиттся, там чучхе побывали.
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24.10.2021 01:20 Ответить
Многа букаф. Вряд ли он это говорил. Скорее всего, его речь была такой: "Товарищи митингующие! Смирна! По местам несения службы разойдись!"
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24.10.2021 03:52 Ответить
 
 