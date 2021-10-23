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Новости
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В течение двух недель ВР сменит министров экологии Абрамовского и обороны Тарана, - "слуга народа" Янченко

В течение двух недель ВР сменит министров экологии Абрамовского и обороны Тарана, -

Вскоре назначат новых министров экологии и обороны вместо Романа Абрамовского и Андрея Тарана.

Об этом сообщила в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат из "Слуги народа" Галина Янченко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, реальных кадровых изменений следует ожидать на следующей пленарной неделе, или через пленарную неделю.

"Мы можем говорить реально о двух кадровых изменениях в правительстве. Это Министерство экологии, хотя на сегодняшний день определяемся с кандидатом. Есть целых пять кандидатов на должность министра экологии, все они достойные, опытные. Но еще президент и фракция будут определяться среди этих кандидатов. И второй кандидат на вылет - министр обороны. Что касается Министерства обороны - и Офис Президента, и наша фракция достаточно однозначны, потому, что министр должен быть более активным... учитывая, что у нас продолжаются военные действия. У нас война на востоке, поэтому здесь кадровая замена просто необходима, она давно назрела, но был вопрос с поиском достойного кандидата, чтобы не менять министра каждые несколько месяцев", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамовский о причинах отставки с поста главы Минэкологии: "Если СНБО решил, что работа не удовлетворительная - я подчиняюсь"

Комментируя слухи, что на должность министра обороны претендует "слуга народа" Ирина Верещук, Янченко отметила: "Хочу сказать, что еще нет окончательного кандидата на министра обороны. Есть несколько кандидатов, которых сейчас рассматривают".

По ее словам, принципы команды Владимира Зеленского заключаются в том, что все должны выкладываться по полной: "Все должны делать свою работу максимально хорошо. Если к определенному министру возникают определенные проблемы, то вопрос о замене такого министра может быть поставлен достаточно быстро. Но с другой стороны у того или иного министра тоже будет возможность и время для того, чтобы скорректировать свою работу, показать результат и т.п.".

Автор: 

ВР (29273) Кабмин (14034) Янченко Галина (72) Таран Андрей (267) Абрамовский Роман (50)


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Топ комментарии
+12
в лучшем случае...

хотят Верещук.
ВСУ будет сразу отделение Генштаба рашки
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23.10.2021 23:44
+9
Та тікать вам вже треба, а не шлюх в борделі мінять.
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23.10.2021 23:55
+7
Клоун пересовує ліжка і не розуміє що корінь зла це він.
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23.10.2021 23:53
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Я не удивлюсь, если министром обороны назначат кого то с ОПЗЖ. Какая власть, такие и министры.
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23.10.2021 23:40 Ответить
в лучшем случае...

хотят Верещук.
ВСУ будет сразу отделение Генштаба рашки
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23.10.2021 23:44 Ответить
Верещучка уже давно рвёт свои кротячие когти на место министра обороны ! Троянский осел янелох назначит тупую тряпочную марионетк
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24.10.2021 03:48 Ответить
********* уже сдала бубочке экзамен, совершив 50 прыжков с самолета под ЗЕленым зонтиком, каждый раз ударяясь головой об асфальт, так что для говноралиссимуса она уже подходит, как министр обороны.
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24.10.2021 07:49 Ответить
Главное, не эту попинс с зонтиком в МО. Хотя всё возможно...
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23.10.2021 23:41 Ответить
Господи, спаси и сохрани нас, грешных
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23.10.2021 23:44 Ответить
хорошо написал!!,,возможно всё!"только маленькая приписка ,,кроме здравого смысла!!"
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23.10.2021 23:46 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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23.10.2021 23:45 Ответить
Клоун пересовує ліжка і не розуміє що корінь зла це він.
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23.10.2021 23:53 Ответить
Та тікать вам вже треба, а не шлюх в борделі мінять.
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23.10.2021 23:55 Ответить
Ой, я хто їх налякає? Вакциновані?
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23.10.2021 23:59 Ответить
Ой ******, спутник тебе в жопу.
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24.10.2021 01:10 Ответить
Так бубочка пока этих шлюх кинет под танк, прежде чем самому убежать.
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24.10.2021 07:44 Ответить
..скорее шлюхи кинут ЗеНелоха под танк. Этот дурачёк будет отдуваться по полной ..сидя в клетке в зале суда. И тот же Шефир с Арахамиями будут давать онлайн свидетельства по Скайпу... сидя за пределами Украины и улыбаясь.
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24.10.2021 14:22 Ответить
Это стадо ЗЕбанутых стоит друг друга.
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24.10.2021 15:01 Ответить
є ще не працевлаштовані майбутні лейтенанти у кварталі-95 ?
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24.10.2021 00:05 Ответить
У листопаді в США вийде книга про «оборудки Коломойського»

Американський письменник та журналіст-розслідувач Кейсі Мішель (Casey Michel) у книзі "Американська клептократія" розповідає про факти можливого відмивання коштів українським олігархом та бізнесменом Ігорем Коломойським шляхом купівлі кількох заводів у США.
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24.10.2021 03:07 Ответить
Тю... ТП в міністрах оборони? Щось не віриться. Ну не можна бути настільки тупим! Це ж вирок всьому "зеленому". Спрацює інстинкт самозбереження у ЗЕ або в армії. Запасаюсь попкорном на випадок хунти ... а вірьовка і пластикові пакети на дурні голови в кожному супермаркеті.
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24.10.2021 04:18 Ответить
Очередное "метание бисера" перед украинцами... Оно кого-то удовлетворит или впечатлит? Да за одну цену на подсолнечное масло весь состав шмыгалястого кабмина должен быть приговорен к высшей мере социальной защиты. Я уже даже не вспоминаю о всех тех антиконституционных решениях, которые напрочь уничтожают права и свободы граждан Украины...
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24.10.2021 06:49 Ответить
А чего Таран на фото такой заплаканный?
Наверно Порох обидел, отнял конфетку. ЗЕленую, бубочкину.
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24.10.2021 07:42 Ответить
С экологией у нас совсем никак.
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24.10.2021 07:53 Ответить
Запорожье подписывается! у нас полная ДУПА с экологией!!! Ахметова и прочих нельзя обижать, пусть лучше дети умирают!!! их же расстреливать нужно, за геноцид!
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24.10.2021 09:08 Ответить
И на обе эти должности назначат по верещук.
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24.10.2021 08:53 Ответить
будет совмещать) до обеда там, а после обеда - здесь))
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24.10.2021 09:09 Ответить
Посади роздають в аренду(як стометровку поділили) кому на півроку,кому на рік кому на більше:працюйте,заробляйте!
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24.10.2021 09:13 Ответить
Оборонку завалили , Поставили дундука який нічого не робив По узгодженню. ТеПер його за це знімають Поставлять іншого який теж нічого робити не буде. Таран не стільки став токсичним серед військовослужбовців скільки його вже ніхто не слухає. В армії колабс. "Слава- слава сонцевеликообрізаному Бубочке Довів ."
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24.10.2021 14:49 Ответить
Та беріть уже в міністри Безуглу! Ви ж бачите, як вона старається.
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24.10.2021 15:03 Ответить
 
 