В "тюрьмах" ОРДЛО вымогают деньги "за проживание", больных COVID-19 "лечат" стрептоцидом, - Гармаш
Наемники РФ у "заключенных" в "тюрьмах" на оккупированных территориях Донбасса требуют деньги "за проживание" и не лечат больных, а также не допускают сотрудников Красного Креста в пенитенциарные учреждения.
Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.
"Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников требуют деньги "за проживание": уголь, дрова, еду", - написал Гармаш.
По его словам, родственников заключенных принуждают перечислять деньги на банковские карты якобы для содержания "заключенных". Тем, кто отказывается, создают невыносимые условия пребывания в тюрьме, например, переводят на трехразовое питание. "В смысле, кормят три раза в неделю", - уточнил Гармаш.
Он также отметил, что в "тюрьмах" ОРДЛО не лечат больных коронавирусом. "Точнее "лечат" стрептоцидом. Заключенному 70 лет - двустороннее воспаление легких - никакого реального лечения. Это просто медленное умышленное убийство", - подчеркнул Гармаш.
Представитель украинской ТКГ отметил, что несколько недель назад в "тюрьмах" ОРДЛО боевики ввели так называемый "карантин". По сути, уточнил Гармаш, отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, масок и воды.
"Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 два года назад", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
длинные руки Малюськи с "платными камерами" дотянулись до ОРДЛы ?
днище
Ні тобі солдатів НАТО , ні української мови , ні бєндєравцев . До того ж сюжет сруського міра в реальності виявився в сотні разів гостросюжетнішим ніж по телевізору. Ватнікам залишається лиш розслабитись і тихенько похрюкувати на срузьком язикє .
А 9-го мая в Луганську знов будуть штурмувати рейхстаг , тож можна буде вкрасти трошки фанєри і виміняти її на картошку .