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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В "тюрьмах" ОРДЛО вымогают деньги "за проживание", больных COVID-19 "лечат" стрептоцидом, - Гармаш

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Наемники РФ у "заключенных" в "тюрьмах" на оккупированных территориях Донбасса требуют деньги "за проживание" и не лечат больных, а также не допускают сотрудников Красного Креста в пенитенциарные учреждения.

Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников требуют деньги "за проживание": уголь, дрова, еду", - написал Гармаш.

По его словам, родственников заключенных принуждают перечислять деньги на банковские карты якобы для содержания "заключенных". Тем, кто отказывается, создают невыносимые условия пребывания в тюрьме, например, переводят на трехразовое питание. "В смысле, кормят три раза в неделю", - уточнил Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сворачивают блокаду офиса ОБСЕ в Донецке якобы из-за ситуации с COVID-19

Он также отметил, что в "тюрьмах" ОРДЛО не лечат больных коронавирусом. "Точнее "лечат" стрептоцидом. Заключенному 70 лет - двустороннее воспаление легких - никакого реального лечения. Это просто медленное умышленное убийство", - подчеркнул Гармаш.

Представитель украинской ТКГ отметил, что несколько недель назад в "тюрьмах" ОРДЛО боевики ввели так называемый "карантин". По сути, уточнил Гармаш, отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, масок и воды.

"Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 два года назад", - добавил он.

Также читайте: РФ специально сорвала заседание гуманитарной подгруппы ТКГ, чтобы не обсуждать вспышку коронавируса в ОРДЛО, - Гармаш

Автор: 

тюрьма (825) Гармаш Сергей (134) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+9
Для місцевих утирків - саме то. Рідна говень. Але там можуть ще бути наші хлопці.
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24.10.2021 00:31
+5
добряченько путєн ввьол!
днище
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24.10.2021 00:40
+5
Апалчєнци у своїй стихії та «зато без біндер».
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24.10.2021 00:52
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А что там ещё ожидать. Беспредел, разруха, узурпация и террор. За то они в раСсии. Бояра и говно- лапти в помощь. А бы деды хорошо помнили. Щ ы. Дебилы моя (с)
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24.10.2021 00:21 Ответить
а у нас не так ?

длинные руки Малюськи с "платными камерами" дотянулись до ОРДЛы ?
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24.10.2021 00:29 Ответить
Для місцевих утирків - саме то. Рідна говень. Але там можуть ще бути наші хлопці.
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24.10.2021 00:31 Ответить
добряченько путєн ввьол!
днище
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24.10.2021 00:40 Ответить
Що таке путЕн?
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24.10.2021 09:11 Ответить
та є там одне *****
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24.10.2021 11:24 Ответить
Так от і пиши що ***** ,а не путЕн.
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24.10.2021 11:33 Ответить
А ********** можна писати?
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25.10.2021 09:09 Ответить
Учню вуйка василя -можна все. Стружи-вуйко сокирою виправить.
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25.10.2021 09:48 Ответить
Грамотюй. під корейським ніком-лі! Дядя Вася народився у Єкатеринославі( Днєпр), тобто є справжнім легендарним українцем! Вчи історію, а не "вуйкуй"!
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26.10.2021 10:15 Ответить
Мені по цимбалах на того васю і на його учня.
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26.10.2021 12:57 Ответить
От і добре! Тільки дивись, щоб цимбали твої не стерлись! А історію повчи, корєяка, бо в 2014му учні Маргелова звільняли українські міста від лугандоно-*********** іхтамнєтів! ДШВ було потім.
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27.10.2021 09:03 Ответить
Все звільнили? Якщо не все то сраний ти учень.
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27.10.2021 10:24 Ответить
Нажаль не все, шибануло малість! Тобі, чмо корєйське залишив, щоб діван свій не зовсім проперділо!
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27.10.2021 16:38 Ответить
Може ти й не поганий хлопець, але велике безмозгле хамло,бо воював і не знаєш за кого і за що і кому присягав. А присягав ти не дяді васі а народу України з яким спілкуєшся по хамськи.
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27.10.2021 17:25 Ответить
Ну то что в тюрьмах вымагают ---это ещё до Колумба было. А то что лечат стрептоцидом по той стороне, то врядли. По логике местных вариантов скорее активированым углём стоит.
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24.10.2021 00:40 Ответить
... ИЛИ ПРОСТО УГЛЕМ.
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24.10.2021 18:05 Ответить
Ну жалеть надо всё таки чуть---больно глотать. То уже коксом---он чуть округлый по форме!
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24.10.2021 19:56 Ответить
А що чекати від нелюдів кацапських? Хтось сподівався від руссо-фашисто кацапського щось гарне отримати?
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24.10.2021 00:44 Ответить
двє пєнсіі і нізкая камуналка
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24.10.2021 09:47 Ответить
Апалчєнци у своїй стихії та «зато без біндер».
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24.10.2021 00:52 Ответить
вообще то норных кротов нужно лечить кайлом и в шахтах.
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24.10.2021 00:55 Ответить
во! в кандалы и рыть уголь. руками.
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24.10.2021 09:49 Ответить
Соромлюсь запитати. Напевно знову Україна винна що в них таке відбувається?
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24.10.2021 01:00 Ответить
Местные жители звали русьге мир и кланялись вжопучленцам, пусть теперь вкушают его в полной мере. Приятного аппетита, рабы тупорылые
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24.10.2021 01:03 Ответить
Якби вони там не лікувались стрептоцидом, їх би лікували медики НАТО!
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24.10.2021 02:43 Ответить
ну и хорошо
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24.10.2021 09:46 Ответить
Стрептоцидом?-Это розкошь для молодых "республик". Зелёнкой надо. И йодовую сетку обязательно
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24.10.2021 10:00 Ответить
Ватніки попали в реальну Русню , яку вони так любили по телевізору . Я считаю - це класно , коли мрії людей здійснюються .
Ні тобі солдатів НАТО , ні української мови , ні бєндєравцев . До того ж сюжет сруського міра в реальності виявився в сотні разів гостросюжетнішим ніж по телевізору. Ватнікам залишається лиш розслабитись і тихенько похрюкувати на срузьком язикє .
А 9-го мая в Луганську знов будуть штурмувати рейхстаг , тож можна буде вкрасти трошки фанєри і виміняти її на картошку .
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24.10.2021 10:16 Ответить
да вы шо!!!! Деньги вымагают, вот не хорошие людишки. Вот у нас наоброт - тюремщики платят родным деньги за содержание арестованных. В этом заслуга ЛИЧНАЯ той, которая по правам чела в Украине - но специализируется на Крыме . И в больницах за лечение выплачивают больным и лечат бесплатно....
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24.10.2021 17:50 Ответить
Можна іще зеленкою пробувати лікуВату.
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24.10.2021 18:02 Ответить
к чему стремились, то и получили, ил уже забыли, как в 2014 году, клюками стягивали наших ребят с БТРов и добивали палками, стремясь к Русскому миру, и колбасе по 2.10 руб. от Путлера, вот теперь и ешьте, хоть полопайте.
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25.10.2021 09:24 Ответить
 
 