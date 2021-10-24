В "тюрьмах" ОРДЛО вымогают деньги "за проживание", больных COVID-19 "лечат" стрептоцидом, - Гармаш

Наемники РФ у "заключенных" в "тюрьмах" на оккупированных территориях Донбасса требуют деньги "за проживание" и не лечат больных, а также не допускают сотрудников Красного Креста в пенитенциарные учреждения.

Об этом сообщил в Facebook член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, передает Цензор.НЕТ.

"Тюремщики ОРДЛО пошли по беспределу. Из Донецка сообщают: с незаконно удерживаемых в местах заключения заложников требуют деньги "за проживание": уголь, дрова, еду", - написал Гармаш.

По его словам, родственников заключенных принуждают перечислять деньги на банковские карты якобы для содержания "заключенных". Тем, кто отказывается, создают невыносимые условия пребывания в тюрьме, например, переводят на трехразовое питание. "В смысле, кормят три раза в неделю", - уточнил Гармаш.

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Он также отметил, что в "тюрьмах" ОРДЛО не лечат больных коронавирусом. "Точнее "лечат" стрептоцидом. Заключенному 70 лет - двустороннее воспаление легких - никакого реального лечения. Это просто медленное умышленное убийство", - подчеркнул Гармаш.

Представитель украинской ТКГ отметил, что несколько недель назад в "тюрьмах" ОРДЛО боевики ввели так называемый "карантин". По сути, уточнил Гармаш, отменены все свидания, запрещена передача продуктов, лекарств, масок и воды.

"Доступа Международного Красного Креста по-прежнему нет, хотя Россия брала на себя такое обязательство в Париже на Н-4 два года назад", - добавил он.

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