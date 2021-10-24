РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5453 посетителя онлайн
Новости
5 035 69

Украинская газотранспортная система до конца года могла бы прокачать вдвое больше газа, чем "Северный поток-2", - Зеркаль

Украинская газотранспортная система до конца года могла бы прокачать вдвое больше газа, чем

Россия из-за политики газового шантажа не хочет использовать украинскую ГТС, которая готова прокачать больше газа, чем это пока может сделать "Северный поток-2".

Об этом в интервью Радіо Свобода сказала советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Шантаж уже очень явный. Они (россияне. - Ред.) уже готовы по "Северному потоку" прокачать до конца этого года еще 5,6 млрд кубометров. А наша ГТС при этом могла бы прокачать 11 млрд. И они ее не используют, потому что хотят, чтобы запустились "потоки", которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых "объятиях", - отметила Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Существует риск, что ЕС согласует запуск "Северного потока-2" без сертификации, - Зеркаль

Автор: 

россия (96107) Северный поток (1458) Зеркаль Елена (292) Транзит газа (371)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+10
Типа они когда то скрывали для чего они строили эти потоки)
показать весь комментарий
24.10.2021 01:32
+6
Попався пропогандон мокшанський..
показать весь комментарий
24.10.2021 07:26
+6
Карикатура з німецького журналу Шпіґель.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Типа они когда то скрывали для чего они строили эти потоки)
показать весь комментарий
24.10.2021 01:32 Ответить
Це все пусті слова.
показать весь комментарий
24.10.2021 01:33 Ответить
Только догадался или кто-то подсказал?
Свідомим это было доподлинно понятно ещё в 2014-ом году!
показать весь комментарий
24.10.2021 01:34 Ответить
Лана Зеркаль догадался?
показать весь комментарий
24.10.2021 08:07 Ответить
а ещё недавно зеркаль расплывалась в благодарностях за подписанный бубой кабальный контракт
показать весь комментарий
24.10.2021 01:39 Ответить
и фактически держать Европу в своих газовых "объятиях Источник:
А сейчас не держат?
показать весь комментарий
24.10.2021 01:55 Ответить
без соплей тут нужно. вышки Бойко пригодились бы и позиция по Крыму и этой херне. а всем (вне) *****, простите.
показать весь комментарий
24.10.2021 01:59 Ответить
Мавзолейных говноедов и их сраную политику я понял еще будучи 15 летним пацаном,в 1984 году.... стадо баранов....
показать весь комментарий
24.10.2021 02:05 Ответить
В интервью ВВС в 2012 году известный в Украине спец по газу и нефти,доктор технических наук,профессор,академик украинской нефтегазовой академии Роман Яремийчук подробно рассказал о делах в нефтегазовой отрасли поюробно и доходчиво....
показать весь комментарий
24.10.2021 02:11 Ответить
На нужды коммунального хозяйства Украины в год нужно всего 6-7 ярдов кубов газа...,почему уходит в год до 20 ярдов...загадка природы,каже Яремийчук.... кто вор,академик не говорит...
показать весь комментарий
24.10.2021 02:15 Ответить
Зеркаль уже вполне взрослая девочка, пора бв распрощаться с девическими иллюзиями.
показать весь комментарий
24.10.2021 04:48 Ответить
Газа не хватает и на заполнение СП-2, а он ещё и ГТС Украины предлагает.
показать весь комментарий
24.10.2021 06:21 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 08:10 Ответить
Китайские братья без лишнего шума, высасывают немало, и внутренне потребление растёт. Заводы по производству удобрений, пластмассы очень, много стали потреблять. Газа на самом деле не хватает на всех желающих. Об этом и цены красноречиво говорят.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:21 Ответить
ГТС Украины строили на века рюсские бараны строили, не американские...она выдержит все...да...бараны Мавзолейные...?Шакалами вы были есть и будете...быдло красноЖО...Е
показать весь комментарий
24.10.2021 06:38 Ответить
Всё просто. ГТС Украины на 1200 км длиннее. За прокачку каждой тысячи кубов газа, Украина берёт тридцать долларов. Да и Польша, тоже газ конечному пользователю не удешевляет. Цена немецких мерседесов от цены газа не в малой степени зависит. Вот ты бы какую машину из двух аналогичных выбрал? Подороже или подешевле? Что то мне на ум сомалийские пираты пришли.
показать весь комментарий
24.10.2021 06:54 Ответить
в Австрию, Чехию,Словакию через Германии короче чем через Украину?
и ты думаешь что дуть 1200 км по трубе без единой газокомпрессорной станции дешевле, для прокачки через Украину нужно 55 атмосфер в трубе а через СП нужно 220 атмосфер, один энергоблок Ленинградской АЭС работает только на СП-1 для прокачки
показать весь комментарий
24.10.2021 08:58 Ответить
Украина все равно платила цену за газ как через Германию, даже если не будет качать россия через Украину для Украины цена импортного газа не изменится
показать весь комментарий
24.10.2021 09:34 Ответить
Для энергоблока АЭС, ровная нагрузка, самое то, что надо. АЭС не любят, отключений, подключений. И таки да. В Австрию и Германию, путь короче. И через Болгарию, Сербию, Венгрию, закольцевали уже Европу. Оптимизировали маршрут.
показать весь комментарий
27.10.2021 17:27 Ответить
От Уренгоя что до Питера что до Курска одинаково, примерно по 2600 км трубы
по Украине 1100 км по Балтике 1200 км трубы, на юг Германии где промышленные центры одинаковое расстояние что через Украину что через Балтику
показать весь комментарий
24.10.2021 09:08 Ответить
Украина скинула цену за транзит газа в Европу на 50%....Мавзолейные в шоке....
показать весь комментарий
24.10.2021 07:04 Ответить
Французы говорят...мы не настолько богаты,чтобы покупать дешевые вещи....
показать весь комментарий
24.10.2021 07:05 Ответить
Ну а например при выборе мясорубки или пылесоса из двух одинаковых тоже более дорогие будешь брать? Есть у торгашей такой маркетинговый ход. Они некоторые товары продают по заоблачным ценам. Всегда найдётся дурак который купит из-за понтов.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:29 Ответить
У меня вся техника Makita.... Из Чехии брат привез еще 15 лет назад
показать весь комментарий
24.10.2021 07:35 Ответить
А у меня в основном Интерскол. Надёжная, удобная но не дорогая.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:51 Ответить
Население Польши и Украины примерно одинаковое...40 млн,поляки для нужд ЖКХ потребляют 5 ярдов кубов газа в год,Украина в 4 раза больше... причину не назову...
показать весь комментарий
24.10.2021 07:10 Ответить
Причина в шакалах и гиенах.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:13 Ответить
Виноваты "Несуны" Юрия Андропова потому и Перестройка говна началася
показать весь комментарий
24.10.2021 07:25 Ответить
Ну это да. Совок был безнадёжным строем из-за уравниловки. А желание халявы не истребимо.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:54 Ответить
Renovacija domov v Polse prosla ocen uspesno.Ecio variant meniat nado gaz alternativnami istocnikami kak biotoplivo dopustim
показать весь комментарий
24.10.2021 08:57 Ответить
Эта ситуация, которая может существовать в реальности, но не имеет логического объяснения. Точно так же как и запрет на транзит Днепровской воды.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:18 Ответить
Попався пропогандон мокшанський..
показать весь комментарий
24.10.2021 07:26 Ответить
Они всегда палятся на мелочах...
показать весь комментарий
24.10.2021 07:28 Ответить
Я холодно мыслящий, никуда не убегаю и никому не попался.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:31 Ответить
ЛАХТА-2 из Питера прискакала...
показать весь комментарий
24.10.2021 07:33 Ответить
А, что конкретно я пропагандирую, кроме здравого смысла? Какие такие новые знания, информацию, какое такое необычное новое мнение или неправильное представлений о чем-либо формирую? Чем я вызвал ваш гнев и чем вас оскорбил?
показать весь комментарий
24.10.2021 07:48 Ответить
***** просто так газ не дає, а виставляє певні умови. Ти як з неба впав.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:16 Ответить
Вы за анархию?
показать весь комментарий
24.10.2021 08:24 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 08:29 Ответить
Покупать газ напрямую в России совершенно невыгодно. "Европейский реверсный газ" - это тот же российский газ, который Венгрия и Словакия покупают (покупали в случае Венгрии) по долгосрочным контрактам с привязкой к нефти, и который они перепродают евротрейдерам, а последние продают его Украине, но уже по спотовым ценам.
Разница в цене на сегодня больше 200 долларов за 1000 кубов, и эта разница делится на троих: венгров со словаками, евротрейдеров и Зе-команду. Если покупать напрямую у Газпрома, то этого нежилого навара не будет. Выбор в данном случае очевиден.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:53 Ответить
Украина добывает 23 ярда кубов газа,его хватит на 4 Украины...
показать весь комментарий
24.10.2021 07:27 Ответить
Вот только не 23 а 19 и еще докупать приходится.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:09 Ответить
https://youtu.be/UHSW4SaSDbg РАБссия вылетит в трубу с газами алмазами и нефтиями...
показать весь комментарий
24.10.2021 07:30 Ответить
Карикатура з німецького журналу Шпіґель.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:37 Ответить
По контракту транзит через Украину самый дорогой в мире ! Сверх контракта на 40% дороже ! К сожалению Россия просто ждет не одобрят сверх прибыли ! Одобрят украине останется млрд 15 на транзит а то и контракты как в польше где Газпром хочет качает а хочет нет !
показать весь комментарий
24.10.2021 07:38 Ответить
Кацап пнх
показать весь комментарий
24.10.2021 07:50 Ответить
Он, что обманывает нас с тобой? Или просто нельзя никому такое писать?
показать весь комментарий
24.10.2021 07:57 Ответить
А зачем было заключать контракт на прокачку 40 млрд, вот они столько и качают и формально придраться нельзя.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:08 Ответить
Вина прошлой власти в том что в начала агрессии России Украина не перекрыла газовый вентиль в сторону Европы.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:50 Ответить
однозначно, тогда бы все плясали вокруг Украины, а так только озабоченность
показать весь комментарий
24.10.2021 11:09 Ответить
Никто бы не плясал. Заставили бы открыть обратно и всё.
показать весь комментарий
24.10.2021 11:21 Ответить
Да тут ватный кружок образовался.Исправим😂🌷×××
показать весь комментарий
24.10.2021 09:28 Ответить
Питання не лише в ціні на транзит і його об'ємах, а й газосховищах. Українська ціна на транзит, можливо, висока за умови закачки газу в газосховища, зберігання, а потім підняття. Зрозуміло, що це дорожче, ніж качати напряму, в чому х...о переконав меркель й інших. Мовляв, купувати і отримувати газ "з колес" вигідніше, ніж через газосховища. Але "чомусь" виявилося, що вигідніше це лише для рф.
Пройти зимовий період без газосховищ неможливо. Українські сховища - третина від європейських. План х...а відрізати Європу від наших газосховищ майже вдався.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:36 Ответить
газу трыньдец...................девать некуда...........но будет стоить в январе 3000 БАКИНСКИХ КОММИСАРОВ.......КАЧАЙТЕ.......А НАШ СПГ...В АЗИЮ....ПО 4000.....
показать весь комментарий
24.10.2021 09:43 Ответить
та вже би поскоріше запустили ту каналізацію, бо задрали мусолити тему. Точно, як з тим дебільним кримським мостом - перділи, перділи і всрались! А середньому українцю від тих труб ні холодно, ні жарко...
показать весь комментарий
24.10.2021 09:48 Ответить
Зеркаль,хватит уже скулить про могла и другое.Вы же по сто раз на дню кричите,что у вас война с Россией и в ЕС это слышат.Так чего ты хотела?Что бы Украина сделала на месте России?
показать весь комментарий
24.10.2021 11:39 Ответить
Неужели кто нибуть думал что Германия откажется
От зароботка несколько миллиардов $
Там думают о себе
Мы думаем что о нас ждут в ЕС
Нищебродов никто нигде не ждёт
показать весь комментарий
24.10.2021 13:28 Ответить
Ну кто виноват,если у зебилов начиная с преза вместо головы ЖОПА.
показать весь комментарий
24.10.2021 16:50 Ответить
 
 