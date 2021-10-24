Украинская газотранспортная система до конца года могла бы прокачать вдвое больше газа, чем "Северный поток-2", - Зеркаль

Россия из-за политики газового шантажа не хочет использовать украинскую ГТС, которая готова прокачать больше газа, чем это пока может сделать "Северный поток-2".

Об этом в интервью Радіо Свобода сказала советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.

"Шантаж уже очень явный. Они (россияне. - Ред.) уже готовы по "Северному потоку" прокачать до конца этого года еще 5,6 млрд кубометров. А наша ГТС при этом могла бы прокачать 11 млрд. И они ее не используют, потому что хотят, чтобы запустились "потоки", которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых "объятиях", - отметила Зеркаль.

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