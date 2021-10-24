Украинская газотранспортная система до конца года могла бы прокачать вдвое больше газа, чем "Северный поток-2", - Зеркаль
Россия из-за политики газового шантажа не хочет использовать украинскую ГТС, которая готова прокачать больше газа, чем это пока может сделать "Северный поток-2".
Об этом в интервью Радіо Свобода сказала советник министра энергетики Лана Зеркаль, передает Цензор.НЕТ.
"Шантаж уже очень явный. Они (россияне. - Ред.) уже готовы по "Северному потоку" прокачать до конца этого года еще 5,6 млрд кубометров. А наша ГТС при этом могла бы прокачать 11 млрд. И они ее не используют, потому что хотят, чтобы запустились "потоки", которые они будут полностью контролировать и фактически держать Европу в своих газовых "объятиях", - отметила Зеркаль.
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+10 Павел Стрембовский
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Свідомим это было доподлинно понятно ещё в 2014-ом году!
А сейчас не держат?
и ты думаешь что дуть 1200 км по трубе без единой газокомпрессорной станции дешевле, для прокачки через Украину нужно 55 атмосфер в трубе а через СП нужно 220 атмосфер, один энергоблок Ленинградской АЭС работает только на СП-1 для прокачки
по Украине 1100 км по Балтике 1200 км трубы, на юг Германии где промышленные центры одинаковое расстояние что через Украину что через Балтику
Разница в цене на сегодня больше 200 долларов за 1000 кубов, и эта разница делится на троих: венгров со словаками, евротрейдеров и Зе-команду. Если покупать напрямую у Газпрома, то этого нежилого навара не будет. Выбор в данном случае очевиден.
Пройти зимовий період без газосховищ неможливо. Українські сховища - третина від європейських. План х...а відрізати Європу від наших газосховищ майже вдався.
От зароботка несколько миллиардов $
Там думают о себе
Мы думаем что о нас ждут в ЕС
Нищебродов никто нигде не ждёт