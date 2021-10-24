РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5179 посетителей онлайн
Новости
8 663 48

Перепись населения в РФ: Украинский не включили в список языков на портале "Госуслуг"

Перепись населения в РФ: Украинский не включили в список языков на портале

Украинский не включили в список предложенных языков при заполнении электронного переписного листа на портале "Госуслуг".

Об этом в своем telegram-канале написал журналист "Эха Москвы" Алексей Нарышкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинского не оказалось среди предложенных языков для участия в переписи на портале Госуслуг. При этом по данным прошлой переписи украинцы составляют третью по численность народность на территории России", - написал он.

В переписном листе для выбора доступны десять языков, уточняет Настоящее Время: башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский и корейский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США осуждают проведение переписи населения в оккупированном Крыму, - спикер Госдепа Прайс

Напомним, всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она проводится и в оккупированном Крыму. Киев в этой связи выразил протест и назвал эти действия попытками легитимизировать оккупацию полуострова.

Автор: 

перепись населения (132) россия (96107) украинский язык (1192)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю».
(с) В. Розанов, российский философ (1856-1919)
показать весь комментарий
24.10.2021 03:23
+17
ну так ********* в своем репертуаре- нет никакой Украины, никаких украинцев и никакого украинского языка, все это придумано в австрийском Генштабе.

нет подлее и лживее существ, чем *********, нет подлее образования, чем азиопская раша-паРаша, выкидыш и продолжение Орды.
показать весь комментарий
24.10.2021 03:22
+15
А навіщо? Українці з 14го року, як мінімум, на московію рашисскую не їздять, а тим хахлам що туди їздять мова не потрібна їм "удобнєйНаРюсскамГаваріть" та "миТакПрівиклі".
показать весь комментарий
24.10.2021 03:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А навіщо? Українці з 14го року, як мінімум, на московію рашисскую не їздять, а тим хахлам що туди їздять мова не потрібна їм "удобнєйНаРюсскамГаваріть" та "миТакПрівиклі".
показать весь комментарий
24.10.2021 03:13 Ответить
Вроде как и да, но тех же хохлов можно переучить обратно - они дрессировке поддаются... но это как раз и сделано для того, чтобы осложнить этот процесс их приучают к мысли, что украинский вообще не нужен, что даже знание бурятского нужнее (хотя по переписи их всего то около 0,5 миллиона, в то время как украинцы по численности на 3м месте - не считая переделанных в "русских"). Еще в совке приучали, что украинский - исключительно язык села и народных песен, а русский - язык города, просвещения.... Сейчас им вкладывают в моск, что украинский не нужен вообще!
показать весь комментарий
24.10.2021 10:06 Ответить
ну їм же треба пояснити як так сталося, що українці там на 3 місці і нема ані жодної української школи, церкви, бібліотеки або театру.
Ось і намагаються зробити вигляд, що вони моноетнічні

Нам треба зробити те саме
показать весь комментарий
24.10.2021 17:12 Ответить
ага, франківські вуйки хати москалям будують аж гай шумить
показать весь комментарий
24.10.2021 11:47 Ответить
хахли же
показать весь комментарий
24.10.2021 12:20 Ответить
ну так ********* в своем репертуаре- нет никакой Украины, никаких украинцев и никакого украинского языка, все это придумано в австрийском Генштабе.

нет подлее и лживее существ, чем *********, нет подлее образования, чем азиопская раша-паРаша, выкидыш и продолжение Орды.
показать весь комментарий
24.10.2021 03:22 Ответить
ну а нам так само треба робити вигляд що рузьгє не існують
показать весь комментарий
24.10.2021 17:13 Ответить
а вони дiйсно не існують, це штучне поняття, азiопське збiговисько.

показать весь комментарий
24.10.2021 19:32 Ответить
«Мы, московиты, споили киргизов, чемерис, бурят и других. Ограбили Армению и Грузию, запретили даже Богослужение на грузинском языке, обокрали богатейшую Украину. Европе мы дали анархистов П. Кропоткина, М.Бунина, апостолов руины и палачества Шигалёва, Нечаева, Ленина и т.п.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю».
(с) В. Розанов, российский философ (1856-1919)
показать весь комментарий
24.10.2021 03:23 Ответить
В списке нет многих российских языков, но зато есть узбекский. Странный случайный набор.
показать весь комментарий
24.10.2021 03:30 Ответить
Азиатские гастарбайтеры постепенно осваивают кацапляндию))
показать весь комментарий
24.10.2021 08:02 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 14:10 Ответить
Є таке поняття, індекс БігМака, за яким доволі точно розраховується рівень доходів в тій чи іншій країні. Також є термін, індекс споживання зерна, згідно якого для нормального функціонування харчової промисловості на одну людину потрібно 1 тонна зерна на рік. За ним обчислюють кількість населення. Московія в 20 році накосила 130 млн т зерна, але 40 млн продали. Таким чином поголов"я кцпів близько 90 млн голов. Якщо кцпів більше число, то це означає, що споживання занижено і вони голодують. Вибір у статистів Рашки невеликий, якщо вказати 140 млн кцпів, вийде, що їх споживання продуктів на рівні найбідніших голодуючих африканських країн, а якщо вказати реальне поголов"я, 90 млн, то велічіє здується.
показать весь комментарий
24.10.2021 04:54 Ответить
А хто тобі казав, що кацапи не мерзнуть? Особливо взимку, коли бігають на двір у дерев*яну будку із діркою у підлозі. І голодують теж. Проте ти, кацапчику тут, в Україні, маєш і теплий сортір і шоч яку-небудь їжу. Україна лагідна і для таких як ти.
показать весь комментарий
24.10.2021 06:51 Ответить
Кацапів гріє "крымнаш" і бояра.
показать весь комментарий
24.10.2021 11:18 Ответить
>Украинские сельхозпроизводители в 2020 году намолотили 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых

> Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 7 мая 2021 года экспортировала 39,24 млн тонн зерновых и зернобобовых.
65.4-39.24=26.16.
****** кремлёвская пропаганда была права, мы или голодаем, или нас уже 26 млн
показать весь комментарий
24.10.2021 06:30 Ответить
З початку 2020/2021 маркетингового року Україна експортувала близько 27,57 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 6,3 млн тонн менше ніж попереднього року.
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3176429-ukraina-stala-drugim-u-sviti-eksporterom-zerna.html
Кацапське брехло.
показать весь комментарий
24.10.2021 07:05 Ответить
какой молодец. открой свою же ссылку, новость от 22 января. Подсчёт экспорта зерна идёт от лета до лета, а не с января по декабрь, как обычный товар.

Для тупых: считают экспорта зерна с лета до следующего лета, потому что первый урожай начинают косить июнь-июль.

Поэтому когда в ссылке указан январь, это значит год экспорта не закончен.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:13 Ответить
Відкрию тобі також тайну. Основний урожай зернових приходиться на жовтень листопад. І починати вести маркетинговий рік в іюне, через пів року після основних надходжень було б трохи по тупому.
показать весь комментарий
24.10.2021 21:28 Ответить
Иди-валежник собирай. Не отвлекайся.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:00 Ответить
Ромчику, навіть при такій статитиці ти не врахував того, що в украінських селах сіють для власних потреб і пшеницю, і ячмінь, і кукурудзу і навіть гречку, що не враховуєтся статистикою. А от на рассии в дєрєвнях нічого не сіють, бо вже й нема кому там сіяти.
показать весь комментарий
24.10.2021 11:14 Ответить
Таким чином поголов"я кцпів близько 90 млн голов. Це разом з кримчанами, мігрантами, гастарбайтерами та китайськими нелегалами.
показать весь комментарий
24.10.2021 10:31 Ответить
Переписали...население РАБссии меньше 90 млн....,а говорили 150 млн баранов....вы куда дели Шариковых,Путлерцы рюсмскамирцы?*
показать весь комментарий
24.10.2021 06:52 Ответить
Количество пенсионеров на РАБссии 26 млн...,следовательно 90 млн это точное число...обычно 1 к 4 расчет идет...,типа население Польши 40 млн,значит пенсов 10 млн,точно так и в Украине...
показать весь комментарий
24.10.2021 06:57 Ответить
Это не украинофобский шовинизм. Это другое.))
показать весь комментарий
24.10.2021 07:58 Ответить
Господа хорошие! А где же иврит? Почему вы его не включили в список? Биробиджан в трауре!😎
показать весь комментарий
24.10.2021 08:55 Ответить
Как хорошо, что есть китайский в списке языков! Россиянам зауральским еще раз подсказывают, что нужно учиться читать иероглифы, карябать их запросто! А главное научиться двумя деревянными палочками щи хлебать! А рис всяк сможет палочками кушать!
показать весь комментарий
24.10.2021 09:01 Ответить
Вчу онука вітатися англійською. Він ще погано розмовляю, але вітання ще те виходить, майже як президент Россії
показать весь комментарий
24.10.2021 15:23 Ответить
Хелло-о-о-о! А папа в ответ - Путин - ху*ло-о-о! Инглиш будет быстро освоен!
показать весь комментарий
24.10.2021 16:12 Ответить
А ви й надалі робіть адаптацію всіх сайтів кацапською.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:15 Ответить
Російськомовний українець і російськомовний кацап це абсолютно різні речі. Є рускі люди - різні, всілякі, але люди. А є людиноподібні створіння кацапи. Треба то розрізняти.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:26 Ответить
Ізвінітє. Тєпєрь іногда буду пісать по русскі.
показать весь комментарий
24.10.2021 10:00 Ответить
А от дурня вмикати не треба. Попробуйте то зрозуміти. А ні, ну то співчуваю. До речі, а нік чого російською, та й прізвище російське? Що так? Чи просто провокатор?
показать весь комментарий
24.10.2021 10:09 Ответить
А це вже останнє, що повинно тебе цікавити)))
показать весь комментарий
24.10.2021 11:40 Ответить
Я дико вибачаюсь.Але коли під прапором України питають за нік...ГАЛ питає чого нік кацапський.Хто з них попатріотичніший?
показать весь комментарий
24.10.2021 17:07 Ответить
Той, хто більше робить для своєї країни, для перемоги над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Невже так важко зрозуміти?
показать весь комментарий
24.10.2021 20:12 Ответить
На жаль є українські гниди і вітчизняні і імпортні - з далекого і близького зарубіжжя ультрапатріоти!
показать весь комментарий
24.10.2021 16:16 Ответить
Мені якось бузково, що вони собі там придумують,
показать весь комментарий
24.10.2021 10:21 Ответить
Российский фашизм (РФ) это идеологический тупик для самой РФ. Украина для них потеряна навсегда. Вероятно, ее можно завоевать, но ни один украинец не забудет, что фашистские мрази не признавали существования этого народа. И мразям это все равно вылезет боком.
показать весь комментарий
24.10.2021 10:29 Ответить
Чому з цього Приводу мовчить "Кримська Платформа" Надати рекомендацію декларувати англійську як мову сПілкування слов"ян.
показать весь комментарий
24.10.2021 14:36 Ответить
А звісно засмучений цією новиною, проти нашу мову, але одне питання - россія це що та де?
показать весь комментарий
24.10.2021 15:20 Ответить
 
 