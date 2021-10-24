Перепись населения в РФ: Украинский не включили в список языков на портале "Госуслуг"
Украинский не включили в список предложенных языков при заполнении электронного переписного листа на портале "Госуслуг".
Об этом в своем telegram-канале написал журналист "Эха Москвы" Алексей Нарышкин, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинского не оказалось среди предложенных языков для участия в переписи на портале Госуслуг. При этом по данным прошлой переписи украинцы составляют третью по численность народность на территории России", - написал он.
В переписном листе для выбора доступны десять языков, уточняет Настоящее Время: башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский и корейский.
Напомним, всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она проводится и в оккупированном Крыму. Киев в этой связи выразил протест и назвал эти действия попытками легитимизировать оккупацию полуострова.
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Ось і намагаються зробити вигляд, що вони моноетнічні
Нам треба зробити те саме
нет подлее и лживее существ, чем *********, нет подлее образования, чем азиопская раша-паРаша, выкидыш и продолжение Орды.
Моральная грязь, Московия - это чудовище, которым даже ад побрезговал бы и изрыгнул бы на землю».
(с) В. Розанов, российский философ (1856-1919)
> Украина с начала 2020/2021 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 7 мая 2021 года экспортировала 39,24 млн тонн зерновых и зернобобовых.
65.4-39.24=26.16.
****** кремлёвская пропаганда была права, мы или голодаем, или нас уже 26 млн
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3176429-ukraina-stala-drugim-u-sviti-eksporterom-zerna.html
Кацапське брехло.
Для тупых: считают экспорта зерна с лета до следующего лета, потому что первый урожай начинают косить июнь-июль.
Поэтому когда в ссылке указан январь, это значит год экспорта не закончен.