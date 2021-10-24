Перепись населения в РФ: Украинский не включили в список языков на портале "Госуслуг"

Украинский не включили в список предложенных языков при заполнении электронного переписного листа на портале "Госуслуг".

Об этом в своем telegram-канале написал журналист "Эха Москвы" Алексей Нарышкин, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинского не оказалось среди предложенных языков для участия в переписи на портале Госуслуг. При этом по данным прошлой переписи украинцы составляют третью по численность народность на территории России", - написал он.

В переписном листе для выбора доступны десять языков, уточняет Настоящее Время: башкирский, татарский, бурятский, тувинский, чувашский, якутский, узбекский, английский, китайский и корейский.

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Напомним, всероссийская перепись населения началась 15 октября. Она проводится и в оккупированном Крыму. Киев в этой связи выразил протест и назвал эти действия попытками легитимизировать оккупацию полуострова.