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Новости Агрессия России против Украины Война
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За минувшие сутки на Донбассе ранены двое воинов, зафиксировано три российских обстрела, - штаб ООС

За минувшие сутки на Донбассе ранены двое воинов, зафиксировано три российских обстрела, - штаб ООС

С начала минувших суток российские наемники на Донбассе трижды обстреливали украинские позиции, ранены двое наших военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"За прошедшие сутки, 23 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие враждебных действий два военнослужащего Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих – удовлетворительное", - говорится в утренней сводке.

Отмечается, что неподалеку Новозвановки враг вел огонь из минометов калибра 120 мм. В направлении Новогригорьевки наемники дважды совершили обстрелы, используя противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

"По состоянию на 7:00 утра 24 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - подытожили в штабе.

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обстрел (27742) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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24.10.2021 08:35 Ответить
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!
Горіть у пеклі russische schweine!
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24.10.2021 09:33 Ответить
Одужуйте, хлопці.
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24.10.2021 09:39 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам. Бережи вас Господь, рідненькі.
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24.10.2021 10:55 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
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24.10.2021 12:44 Ответить
 
 