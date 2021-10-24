В Украине за сутки от СOVID-19 умерли 386 человек, зафиксирован 20 791 новый случай заболевания, выздоровел 6 081 человек, - Минздрав

По состоянию на утро воскресенья, 24 октября, в Украине зафиксирован 20 791 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровел 6 081 человек, 386 заболевших умерло.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 октября в Украине: зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 533, медработников - 237). 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы – 48 200 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 924 человека; летальных случаев - 386; выздоровели – 6 081 человек", – сообщил Минздрав Украины.

Днем ранее, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.

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За все время пандемии в Украине заболело – 2 769 405 человек, выздоровели – 2 375 776 человек, летальных случаев - 63 872.

С начала прививочной кампании привито 8890454 человека, из них получили одну дозу - 8890452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6963577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15854029 прививок.

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