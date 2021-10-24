В Украине за сутки от СOVID-19 умерли 386 человек, зафиксирован 20 791 новый случай заболевания, выздоровел 6 081 человек, - Минздрав
По состоянию на утро воскресенья, 24 октября, в Украине зафиксирован 20 791 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровел 6 081 человек, 386 заболевших умерло.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 23 октября в Украине: зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 533, медработников - 237). 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы – 48 200 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 924 человека; летальных случаев - 386; выздоровели – 6 081 человек", – сообщил Минздрав Украины.
Днем ранее, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 769 405 человек, выздоровели – 2 375 776 человек, летальных случаев - 63 872.
С начала прививочной кампании привито 8890454 человека, из них получили одну дозу - 8890452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6963577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15854029 прививок.
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А во вторых - если даже пишут о вакцинированных в реанимациях, то все они купили липовые сертификаты о прививках и теперь очень раскаиваются)).
"вакцинированные легче переносят короновирус"
так что они пока еще не добрались до больниц,
шастают везде со своей справкой и разносят эту заразу
тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
Сейчас лечат коронавирус 1538 человек, в тяжелом состоянии 149 человек, 12 - в реанимации. 10 пациентов в разных больницах подключены у аппаратам искусственной вентиляции легких.
Сейчас в нашем городе 9 больниц принимают пациентов с COVID-19. Места для пациентов с коронавирусом заняты на 83,8%.
За сутки в городе Кривой Рог умерли 6 человек, у которых ранее медики диагностировали коронавирусную инфекцию. Еще шестерым COVID-19 подтвердили посмертно*
Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.
147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.
Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%.