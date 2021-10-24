РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10902 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 399 37

В Украине за сутки от СOVID-19 умерли 386 человек, зафиксирован 20 791 новый случай заболевания, выздоровел 6 081 человек, - Минздрав

В Украине за сутки от СOVID-19 умерли 386 человек, зафиксирован 20 791 новый случай заболевания, выздоровел 6 081 человек, - Минздрав

По состоянию на утро воскресенья, 24 октября, в Украине зафиксирован 20 791 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровел 6 081 человек, 386 заболевших умерло.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 23 октября в Украине: зафиксировано 20 791 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 533, медработников - 237). 177 730 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 129 530 человек полностью иммунизированы – 48 200 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 5 924 человека; летальных случаев - 386; выздоровели – 6 081 человек", – сообщил Минздрав Украины.

Днем ранее, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября зафиксировано 18 913 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 октября сообщалось о 15 579 новых случаях инфицирования коронавирусом, 18 октября зафиксировано 9 524 новых случая заболевания СOVID-19, 17 октября зафиксировано 11 288 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 октября сообщалось о 12 983 новых подтвержденных случаях инфицирования, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переполненная COVID-больница на Днепропетровщине: из 200 пациентов - двое вакцинированных. ФОТОрепортаж

За все время пандемии в Украине заболело – 2 769 405 человек, выздоровели – 2 375 776 человек, летальных случаев - 63 872.

С начала прививочной кампании привито 8890454 человека, из них получили одну дозу - 8890452 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6963577 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15854029 прививок.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На киевский ресторан, объявивший себя "местом свободных людей", составили протокол за нарушение карантина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
Во первых - это засекреченная информация.
А во вторых - если даже пишут о вакцинированных в реанимациях, то все они купили липовые сертификаты о прививках и теперь очень раскаиваются)).
показать весь комментарий
24.10.2021 08:39
+5
Я живу в частном доме по улице 167 домов...за 2 года Пандемии смертей ноль...а живут в основном люди старше 50 лет...

тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
показать весь комментарий
24.10.2021 09:04
+5
Дай Боже всім українцям здоров'я.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сводки с фронта....https://youtu.be/mY4a7JMPYWI
показать весь комментарий
24.10.2021 08:31 Ответить
А чому не пишуть скільки захворіло "вакцинованих"?
показать весь комментарий
24.10.2021 08:35 Ответить
Во первых - это засекреченная информация.
А во вторых - если даже пишут о вакцинированных в реанимациях, то все они купили липовые сертификаты о прививках и теперь очень раскаиваются)).
показать весь комментарий
24.10.2021 08:39 Ответить
А некоторые уже не раскаиваются. Вы на очереди.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:41 Ответить
Могу вам по своим документам предложить еще дважды уколоться а мне будет сертификат
показать весь комментарий
24.10.2021 08:43 Ответить
как нам тут писали от главной инфекционистки
"вакцинированные легче переносят короновирус"
так что они пока еще не добрались до больниц,
шастают везде со своей справкой и разносят эту заразу
показать весь комментарий
24.10.2021 08:47 Ответить
Тут другое интересно: почему не пишут сколько умерло от других болезней? Или их уже не считают, как маршал жуков штрафбатовцев?
показать весь комментарий
24.10.2021 08:58 Ответить
https://nezavisim.tv/news/7450.html До этого коронавирус был лишь третьей причиной смертности среди населения. сейчас он занял уже второе место в октябре украинцы чаще умирали от коронавируса, чем от такой страшной болезни как рак. Об этом свидетельствуют данные государственной службы статистики украины. сообщается, что если сейчас от рака умирает порядка 200 человек в день, то суточная смертность от коронавируса уже стала гораздо страшнее и выше. Так, по состоянию на 21 октября из-за увеличения количества новых случаев доля смертей от коронавируса за последние семь дней достигла 17,5% от общего числа летальных исходов. в октябре ежедневно от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем умирало 1136 украинцев, от последствий коронавируса - 351, от онкологии - 203.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:23 Ответить
Так и по дуракам, типа тебя, статистика не ведется.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:18 Ответить
показать весь комментарий
24.10.2021 09:18 Ответить
Для выходного дня это рекорд.
показать весь комментарий
24.10.2021 08:46 Ответить
Побольше бы таких рекордов
показать весь комментарий
24.10.2021 08:47 Ответить
Вчера укололлся Шмурдяком Путлера, типа Фуфломицин...стошнило...,главное что иностранцы массово едут на РАБссию уколотцца Спутником... .,раз Путлер сказал,знач правда...в Космос к Гагарину захотели...
показать весь комментарий
24.10.2021 08:46 Ответить
Вадим РАбинович из ОПЗЖ срочно летал на Мацковию за спутником....дело пойдет и корона упадет...
показать весь комментарий
24.10.2021 08:48 Ответить
И шо, зебуины своей нерадивостью в этом вопросе желают догнать каазламордых?
показать весь комментарий
24.10.2021 08:50 Ответить
ЗЫ... Однако, ягелеядных 150 лямов с 1000 смертями в день от ковида-19. В Украине около 600 смертей в день. Тобто, нас должно быть , по кацапской статистике на 600 смертей в день, минимум 75 миллионов. Из этого следует, шо зебилы своей инфантильностью и опофигизмом, но факт, шо на руку пыне, переплюнули единоросов . Разве это не зегеноцид?
показать весь комментарий
24.10.2021 08:56 Ответить
нет там 150. даже официальная пропаганда не дотягивает
показать весь комментарий
24.10.2021 10:40 Ответить
нет 600.за последние сутки 380 ,и это рекорд
показать весь комментарий
24.10.2021 22:40 Ответить
Блогер Александр Балу из РАБссии каже в Ютьюбе что РАБссиянцев дохнет по 1 000 хмырей...и больше...Дима Камикадзе тоже из РАБссии каже шо 1007 в сутки,а Александр Невзоров ваще опустил РАБссию 1 600 в сутки...,а еще земляк Путлера называецца...
показать весь комментарий
24.10.2021 08:52 Ответить
Это официоз. В натуре - на порядок выше.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:03 Ответить
Я живу в частном доме по улице 167 домов...за 2 года Пандемии смертей ноль...а живут в основном люди старше 50 лет...

тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить...
показать весь комментарий
24.10.2021 09:04 Ответить
Все просто, вы уже отопление включили. А эти зелёные мудаки людей в домах , высотках морозят. Наверное специально, на убой, для статистики.
показать весь комментарий
25.10.2021 01:33 Ответить
Кривой Рог

Сейчас лечат коронавирус 1538 человек, в тяжелом состоянии 149 человек, 12 - в реанимации. 10 пациентов в разных больницах подключены у аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сейчас в нашем городе 9 больниц принимают пациентов с COVID-19. Места для пациентов с коронавирусом заняты на 83,8%.
За сутки в городе Кривой Рог умерли 6 человек, у которых ранее медики диагностировали коронавирусную инфекцию. Еще шестерым COVID-19 подтвердили посмертно*
показать весь комментарий
24.10.2021 09:10 Ответить
По состоянию на 22 октября в нашем городе лечатся от коронавируса 1 447 пациентов, из них 269 человека - это жители других городов.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 201 пациент, из них 179 с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на коронавирус госпитализированы в больницу 10 человек.

147 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находятся также 147 пациентов, 12 сейчас в реанимации и 5 человек подключены к аппарату искусственой вентиляции легких.

Еще 694 человека с коронавирусом и 316 с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц №№ 1, 7,10, 16, 17. Кислород получают 787 пациентов этих же больниц и 4 человека подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Загруженность коек для пациентов с коронавирусом составляет в Кривом Роге более 83,2%.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:14 Ответить
Дай Боже всім українцям здоров'я.
показать весь комментарий
24.10.2021 09:15 Ответить
Говорят, что умерших в рай не пускают, если нет сертификата о прививках! Можете у отцов святых спросить. А поскольку ковид-19 еще будет длиться десятки лет, то, настоятельно рекомендую провакцинироваться от ковида. А то смерть она - такая , знаете ли, штука: то инфаркт, то инсульт, или рак, хоть и долго, диабет тяжелый тоже. А сколько внезапных смертей на дорогах, ужас! Негоже доброму человеку не попасть в рай из-за того, что не провакцинировался! Аминь!
показать весь комментарий
24.10.2021 09:33 Ответить
ширяйтесь. главное политики, кабмин, оп, вру и иже с ними не вливают в себя. только вас в мозг и уши долбят
показать весь комментарий
24.10.2021 10:03 Ответить
По выходным, даже рабочим, вирус аддыхает

показать весь комментарий
24.10.2021 10:58 Ответить
*Одужали 6081 особа* писали б *негативний тест на ковід 6081особа*т.я.мін у половини проблеми тільки починаються.
показать весь комментарий
24.10.2021 11:02 Ответить
Может просто отопление в домах включить?
показать весь комментарий
25.10.2021 01:27 Ответить
 
 