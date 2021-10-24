На консилиуме не шла речь о возможности перевода Саакашвили в гражданскую клинику, - министр юстиции Грузии Брегадзе

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе опроверг заявление личного врача экс-президента Михеила Саакашвили Николоза Кипшидзе о том, что все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей якобы согласны, что в случае необходимости нужно перевезти на госпитализацию Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На встрече с группой врачей мы поговорили о многих вопросах, но ни одного слова не было сказано о гражданской клинике", - написал Брегадзе в социальных сетях.

По словам главы грузинского Минюста, личный врач Саакашвили распространил не соответствующую действительности информацию.

"У лжи короткие ноги. Об остальном поговорим позже", - отметил Брегадзе.

В четверг вечером Кипшидзе заявил журналистам, что все члены состоявшегося консилиума врачей согласны, что в случае необходимости надо перевезти на госпитализацию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса.

"Проблем пока у Саакашвили нет, но состояние его здоровья может ухудшиться в любую минуту. Его обязательно надо перевезти в многопрофильную больницу высокого класса, и с этим согласны все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей", - сказал он.

Высказывая свое личное мнение, личный врач отметил, что "перевод Саакашвили в тюремную больницу равносилен его убийству".

Читайте также: Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови, его состояние удовлетворительное, - врач

Между тем, ранее глава Минюста Грузии неоднократно заявлял, что Саакашвили в случае необходимости будет перевезен в тюремную больницу, а не в гражданскую клинику.

На этой неделе Брегадзе заявлял также, что безопасность бывшего президента Грузии в случае его перевода в тюремную больницу будет обеспечена.

"Все заключенные равны перед законом и подход ко всем будет абсолютно одинаковым", - подчеркивал министр в беседах с журналистами.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.