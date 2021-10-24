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Новости Задержание Саакашвили в Грузии
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На консилиуме не шла речь о возможности перевода Саакашвили в гражданскую клинику, - министр юстиции Грузии Брегадзе

На консилиуме не шла речь о возможности перевода Саакашвили в гражданскую клинику, - министр юстиции Грузии Брегадзе

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе опроверг заявление личного врача экс-президента Михеила Саакашвили Николоза Кипшидзе о том, что все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей якобы согласны, что в случае необходимости нужно перевезти на госпитализацию Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". 

"На встрече с группой врачей мы поговорили о многих вопросах, но ни одного слова не было сказано о гражданской клинике", - написал Брегадзе в социальных сетях.

По словам главы грузинского Минюста, личный врач Саакашвили распространил не соответствующую действительности информацию.

"У лжи короткие ноги. Об остальном поговорим позже", - отметил Брегадзе.

В четверг вечером Кипшидзе заявил журналистам, что все члены состоявшегося консилиума врачей согласны, что в случае необходимости надо перевезти на госпитализацию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса.

"Проблем пока у Саакашвили нет, но состояние его здоровья может ухудшиться в любую минуту. Его обязательно надо перевезти в многопрофильную больницу высокого класса, и с этим согласны все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей", - сказал он.

Высказывая свое личное мнение, личный врач отметил, что "перевод Саакашвили в тюремную больницу равносилен его убийству".

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Между тем, ранее глава Минюста Грузии неоднократно заявлял, что Саакашвили в случае необходимости будет перевезен в тюремную больницу, а не в гражданскую клинику.

На этой неделе Брегадзе заявлял также, что безопасность бывшего президента Грузии в случае его перевода в тюремную больницу будет обеспечена.

"Все заключенные равны перед законом и подход ко всем будет абсолютно одинаковым", - подчеркивал министр в беседах с журналистами.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.

Автор: 

голодовка (829) Грузия (4504) Саакашвили Михеил (3307)


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Топ комментарии
+7
Дайте ему селедки лутьше
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24.10.2021 10:45 Ответить
+7
тогда только в подвал - ибо любая крыша для него взлетная полоса )
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24.10.2021 10:46 Ответить
+7
А Карлсон не мужик, ведет себя как старая, никому не нужная дева, плачущая всем в жилетку. Мужчины так себя не ведут.
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24.10.2021 10:47 Ответить
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Дайте ему селедки лутьше
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24.10.2021 10:45 Ответить
С молоком и солёным огурцом!!
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24.10.2021 11:24 Ответить
тогда только в подвал - ибо любая крыша для него взлетная полоса )
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24.10.2021 10:46 Ответить
А Карлсон не мужик, ведет себя как старая, никому не нужная дева, плачущая всем в жилетку. Мужчины так себя не ведут.
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24.10.2021 10:47 Ответить
він завжди веде себе як мужик, це соєвого Юлія бачила всього в соплях коли йому владу Ющенко не дав
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24.10.2021 11:06 Ответить
Личный врач требует особых условий для своего богатого клиента, частную клинику ему подавай. Вот только Саакашвили ничем не отличается от других зеков для которых и созданы тюремные больницы.
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24.10.2021 10:52 Ответить
Джугашвили звонить Саакашвили й каже...,Михо Батоно...ти украінскій мова віучиль?

Йося Батоно,неть...толко рюсскає наречіе віучіль
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24.10.2021 10:56 Ответить
Переведите Карлсона в его естественную среду обитания-контейнер с "молочкой".Вот увидите-он там быстро поправится.Как говорится-дома и стены лечат.А если к нему еще и Лизку Ясько подселить,так он вообще крылья пропеллер расправит.
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24.10.2021 10:57 Ответить
Дайте ему галстуков.Сразу голодовку прекратитит.А еще лучше показать ,как его через задницу трубочкой кормят..
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24.10.2021 11:01 Ответить
прости меня Грузия...я біл не прав
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24.10.2021 11:07 Ответить
Если бы был гавном,то столько времени ему не выделяли в информационном поле.
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24.10.2021 11:11 Ответить
Та "ковбасить" людину! Скільки років на "коксі" просидіть! У людського організму є своєрідна "пластичність" - коли на нього постійно діють якоюсь речовиною то організм перебудовує свою фізіологію і включає дану речовину в кругообіг(це стосується як наркоманів так і тих же алкоголіків) Міхо "коксував" так довго що організм зараз "в непонятках" - "А де "недостаючий інгредієнт"? І починає "протестувать"!
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24.10.2021 11:13 Ответить
пусть примет простое решение, он же глава охфиса простых решений, ахахах
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24.10.2021 11:24 Ответить
Вже треба сказати, що в Грузії правлять агенти Маскви
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24.10.2021 11:27 Ответить
Та невже? Обоснуй.
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24.10.2021 11:30 Ответить
Облом)) загугли Иванишвили
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24.10.2021 11:58 Ответить
Нормальный бизнесмен
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24.10.2021 12:34 Ответить
Кива тоже депутат народний)) ваш?))
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24.10.2021 13:44 Ответить
Шота наш Бубочка молчит. Или готовит втихаря обмен - Агрохимию на Саакашвилли?
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24.10.2021 11:29 Ответить
Агрохимию я-бы отдал грузинам в качестве подарка. Нам такие долбни не нужны, своих хватает. Один только большой ученый, член больших и малых академиев, и просто член, профессор Кива чего стоит.
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24.10.2021 15:09 Ответить
кацапы, подкацапники и ворюго-боты рады новости.
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24.10.2021 13:53 Ответить
 
 