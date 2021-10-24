На консилиуме не шла речь о возможности перевода Саакашвили в гражданскую клинику, - министр юстиции Грузии Брегадзе
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе опроверг заявление личного врача экс-президента Михеила Саакашвили Николоза Кипшидзе о том, что все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей якобы согласны, что в случае необходимости нужно перевезти на госпитализацию Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На встрече с группой врачей мы поговорили о многих вопросах, но ни одного слова не было сказано о гражданской клинике", - написал Брегадзе в социальных сетях.
По словам главы грузинского Минюста, личный врач Саакашвили распространил не соответствующую действительности информацию.
"У лжи короткие ноги. Об остальном поговорим позже", - отметил Брегадзе.
В четверг вечером Кипшидзе заявил журналистам, что все члены состоявшегося консилиума врачей согласны, что в случае необходимости надо перевезти на госпитализацию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в многопрофильную больницу высокого класса.
"Проблем пока у Саакашвили нет, но состояние его здоровья может ухудшиться в любую минуту. Его обязательно надо перевезти в многопрофильную больницу высокого класса, и с этим согласны все члены состоявшегося в субботу консилиума врачей", - сказал он.
Высказывая свое личное мнение, личный врач отметил, что "перевод Саакашвили в тюремную больницу равносилен его убийству".
Между тем, ранее глава Минюста Грузии неоднократно заявлял, что Саакашвили в случае необходимости будет перевезен в тюремную больницу, а не в гражданскую клинику.
На этой неделе Брегадзе заявлял также, что безопасность бывшего президента Грузии в случае его перевода в тюремную больницу будет обеспечена.
"Все заключенные равны перед законом и подход ко всем будет абсолютно одинаковым", - подчеркивал министр в беседах с журналистами.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили 1 октября объявил голодовку и, по данным адвоката, только за первые восемь дней похудел на 12 килограммов. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать. Политика могут доставить в больницу в ближайшие выходные.
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крыльяпропеллер расправит.